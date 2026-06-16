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ΕΕ: Ο μυστικός διαπραγματευτής που άφησε τον Τραμπ να…περιμένει

Η λογική ήταν απλή: να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της ΕΕ, να αποφευχθεί ένας δασμολογικός πόλεμος και να διατηρηθεί ό,τι είχε απομείνει από τη διατλαντική σταθερότητα

World 16.06.2026, 17:00
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ΕΕ: Ο μυστικός διαπραγματευτής που άφησε τον Τραμπ να…περιμένει
Επιμέλεια Γιάννης Αγουρίδης

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Ο Μπερντ Λάνγκε δεν δίνει την εντύπωση ότι είναι ο τύπος του ανθρώπου που θα μπορούσε εύκολα να εκνευρίσει έναν Αμερικανό πρόεδρο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Politico.

Ο 70χρονος Γερμανός Σοσιαλδημοκράτης είναι ήρεμος, μεθοδικός και αισθάνεται πιο άνετα στις αίθουσες των επιτροπών και στους διαδρόμους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου του Κοινοβουλίου έχει αναδειχθεί στο πιο εμφανές εσωτερικό εμπόδιο για μια διατλαντική εμπορική συμφωνία που πολλοί βουλευτές θεωρούν μονόπλευρη — και ότι εκθέτει επικίνδυνα την ΕΕ στις ιδιοτροπίες του Ντόναλντ Τραμπ.

Η συμφωνία, που συνήφθη τον περασμένο Ιούλιο από τον Τραμπ και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο θέρετρό του στο Τέρνμπερι της Σκωτίας, μετατράπηκε γρήγορα σε κοινή δήλωση και εγκρίθηκε από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Για τις Βρυξέλλες, η λογική ήταν απλή: να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της ΕΕ, να αποφευχθεί ένας δασμολογικός πόλεμος και να διατηρηθεί ό,τι είχε απομείνει από τη διατλαντική σταθερότητα.

Όμως, ο Λάνγκε είχε άλλες ιδέες.

Ο Γερμανός Σοσιαλδημοκράτης Μπερντ Λάνγκε

Με την υποστήριξη ενός συνασπισμού κεντροαριστερών, φιλελεύθερων και Πρασίνων βουλευτών που δεν εμπιστεύονται τον Τραμπ και δυσανασχετούν με την ασυμμετρία της συμφωνίας, ο Λάνγκε αξιοποίησε τον ρόλο του Κοινοβουλίου στη νομοθεσία εφαρμογής για να απαιτήσει διασφαλίσεις. Ήθελε να εξασφαλίσει ότι η ΕΕ θα μπορούσε να ανακαλέσει τις παραχωρήσεις της αν η Ουάσιγκτον δεν τήρησε τις υποσχέσεις της — ειδικά αφού ο Τραμπ απείλησε να προσαρτήσει τη Γροιλανδία και αργότερα απείλησε την Ισπανία με εμπορικό εμπάργκο επειδή αντιτάχθηκε στον πόλεμο των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

«Φυσικά, πολλοί υιοθέτησαν αυτή την αμερικανική λογική, ότι “πρέπει να το κάνεις γρήγορα και αμέσως και ούτω καθεξής, ανεξάρτητα από το περιεχόμενό του”», δήλωσε ο Λάνγκε στο POLITICO σε συνέντευξή του.

«Αλλά φυσικά αυτό δεν είναι ο τρόπος μου», είπε, καθώς ξάπλωνε πίσω σε μια δερμάτινη πολυθρόνα στο γραφείο του στο Κοινοβούλιο, με θέα στις στέγες των κτιρίων των Βρυξελλών.

Η καθυστέρηση αρκετών μηνών πυροδότησε την απογοήτευση στην Ουάσιγκτον, σε σημείο που ο Τραμπ απείλησε τον περασμένο μήνα να αυξήσει περαιτέρω τους δασμούς, σε περίπτωση που η ΕΕ δεν τhr;hsei τις υποσχέσεις της έως τις 4 Ιουλίου.

Η Ένωση απέφυγε αυτή την απειλή όταν τα όργανά της κατέληξαν σε έναν συμβιβασμό που επιτεύχθηκε μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις και ενσωμάτωνε ορισμένα από τα βασικά αιτήματα του Λάνγκε. Η συμφωνία αυτή θα τεθεί τώρα σε τελική ψηφοφορία στην ολομέλεια την Τρίτη, ενώ ο Λάνγκε είναι διακριτικά αισιόδοξος για τη νίκη.

Το POLITICO μίλησε με αρκετούς νυν και πρώην συναδέλφους του Λάνγκε, μέλη του προσωπικού, διπλωμάτες και αξιωματούχους στις Βρυξέλλες, το Παρίσι και τη Γερμανία, για να μάθει περισσότερα για τον άνθρωπο που δημιούργησε αυτόν τον κοινοβουλευτικό συνασπισμό. Για ορισμένους, είναι ένας μεθοδικός πολιτικός, πεισματάρης και προσεκτικός όσον αφορά τα αρχεία του — και πρόθυμος να πιέσει τους ομολόγους ως τα άκρα για να επιτύχει μια συμφωνία. Για άλλους, το παράκανε, τολμώντας να αποσταθεροποιήσει τις διατλαντικές σχέσεις.

Η απειλή του Τραμπ στις αρχές του έτους να προσαρτήσει τη Γροιλανδία, ένα δανικό προτεκτοράτο, αποδείχθηκε η πραγματική καμπή

Η «στιγμή της Γροιλανδίας»

Στο πλαίσιο της διατλαντικής συμφωνίας του περασμένου Ιουλίου, η ΕΕ υποσχέθηκε να ψηφίσει νομοθεσία για την κατάργηση των δασμών στα βιομηχανικά προϊόντα των ΗΠΑ. Σε αντάλλαγμα, η Ουάσιγκτον συμφώνησε να περιορίσει τους δασμούς στις περισσότερες εξαγωγές της ΕΕ στο 15% και να μειώσει τους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα.

Ως ο βουλευτής που ήταν επιφορτισμένος με τη διαπραγμάτευση της θέσης του Κοινοβουλίου σχετικά με τη συγκεκριμένη νομοθεσία, ο Λάνγκε σύντομα απέκτησε καθοριστικό ρόλο στον καθορισμό — και στην επιβράδυνση — του ρυθμού των συνομιλιών.

Οι πρώτες ρωγμές στη συμφωνία εμφανίστηκαν τον Αύγουστο, λίγο πριν οι Βρυξέλλες και η Ουάσιγκτον δημοσιεύσουν την κοινή δήλωσή τους που κατοχύρωνε τη συμφωνία, όταν ο Τραμπ επέβαλε έναν εξωφρενικό δασμό 50% σε πάνω από 400 προϊόντα που περιέχουν χάλυβα και αλουμίνιο.

Ωστόσο, η απειλή του Τραμπ στις αρχές του έτους να προσαρτήσει τη Γροιλανδία, ένα δανικό προτεκτοράτο, αποδείχθηκε η πραγματική καμπή.

Γροιλανδία

Μια απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ τον Φεβρουάριο, με την οποία ακυρώθηκαν οι αρχικοί δασμοί του Τραμπ, καθώς και η διατλαντική ένταση που ακολούθησε λόγω των αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων κατά του Ιράν, ενίσχυσαν την αποφασιστικότητα του συνασπισμού του Λάνγκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παγώσει τη διαδικασία έως ότου η συμφωνία καταστεί ασφαλής από τυχόν παρεμβάσεις του Τραμπ.

Η καθυστέρηση αυτή προκάλεσε την απογοήτευση του κεντροδεξιού Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, της μεγαλύτερης ομάδας στο Κοινοβούλιο — στην οποία ανήκουν η φον ντερ Λάιεν και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς — το οποίο επανειλημμένα προέτρεπε την εφαρμογή της συμφωνίας προκειμένου να εξασφαλιστεί σταθερότητα για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Ο Λάνγκε είχε υπερβεί τα όρια χωρίς λόγο, κατά την άποψη της Ζέλιανα Ζόβκο, της επικεφαλής διαπραγματεύτριας του ΕΛΚ για το θέμα αυτό.

«Τελικά, αυτή η δοκιμασία ήταν εντελώς περιττή και μας έφερε στα πρόθυρα ενός εμπορικού πολέμου», δήλωσε η Ζόβκο στο POLITICO.

«Σε μια στιγμή που θα μπορούσαμε να επικεντρωθούμε στη διασφάλιση μιας στενής συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας και στον τρόπο συνεργασίας με την Κίνα, μαλώναμε για ασήμαντα θέματα και χάσαμε την ευρύτερη γεωπολιτική προοπτική».

Στην καρδιά της βιομηχανίας

Ο σκεπτικισμός του Lange απέναντι στη συμφωνία του Τέρνμπερι πηγάζει εν μέρει από την πολιτεία καταγωγής του, την Κάτω Σαξονία — όπου εδρεύουν η αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen και ο παραγωγός χάλυβα Salzgitter.

Θεώρησε τους δασμούς που επέβαλε ο Τραμπ σε προϊόντα που περιέχουν χάλυβα και αλουμίνιο ως κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας του Τέρνμπερι. Και το πιο σημαντικό, απειλούσαν βιομηχανίες που στηρίζουν χιλιάδες θέσεις εργασίας στην περιοχή.

Μετά από εβδομάδες αδιέξοδου σχετικά με το αν θα προχωρούσε η ψηφοφορία που θα επέτρεπε στο Κοινοβούλιο να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τις πρωτεύουσες της ΕΕ, ο Αμερικανός Εμπορικός Εκπρόσωπος Τζέιμισον Γκριρ διαβεβαίωσε τον Λάνγκε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας στα μέσα Μαρτίου ότι η Ουάσιγκτον θα εξαιρούσε σύντομα ορισμένα προϊόντα από τους δασμούς.

Η συνομιλία αυτή συνέβαλε στο να ξεπεραστεί η σθεναρή αντίθεση του Λάνγκε στη συμφωνία, ανοίγοντας τον δρόμο για κρίσιμες κοινοβουλευτικές ψηφοφορίες που προώθησαν τη νομοθετική διαδικασία.

Γερμανία

Ο Λάνγκε μεγάλωσε στη Φρισία, στην ακτή της Βόρειας Θάλασσας της Γερμανίας, σε μια οικογένεια που είχε βενζινάδικο και συνεργείο αυτοκινήτων, γεγονός που διαμόρφωσε το δια βίου πάθος του για τις μοτοσικλέτες και τα κλασικά αυτοκίνητα. Φωτογραφίες του πρώτου του αυτοκινήτου κοσμούν ακόμα τους τοίχους του γραφείου του στις Βρυξέλλες.

Με τα χρόνια έχει ταξιδέψει στις ΗΠΑ με μοτοσικλέτα — μεταξύ άλλων και στη φημισμένη Route 66.

«Μου αρέσει αυτή η χώρα», είπε ο Λάνγκε για την Αμερική. «Αλλά είναι πραγματικά διχασμένη.»

Εντάχθηκε στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα σε ηλικία 19 ετών και ακολούθησε τα βήματα του πατέρα του, ενώ έγινε μέλος της IG Metall. Παραμένει στενά συνδεδεμένος με το συνδικάτο αυτό, το μεγαλύτερο της Γερμανίας.
«Μας ενημερώνει για τα θέματα που συζητιούνται έντονα στις Βρυξέλλες και πώς μας επηρεάζουν και στη συνέχεια εμείς τείνουμε να περιγράφουμε, από τη δική μας οπτική γωνία, ποια είναι τα ζητήματα μέσα στις εταιρείες, όπως τα βλέπουν οι εργαζόμενοι», είπε ο Thorsten Gröger, ο οποίος ηγείται της IG Metall στην Κάτω Σαξονία και γνωρίζει τον Λάνγκε για πάνω από 20 χρόνια.

Παίζοντας θέατρο

Αυτές οι ρίζες εξακολουθούν να διαμορφώνουν τις διαπραγματευτικές τακτικές και τον πολιτικό στυλ του Λάνγκε.

Αν και δεν είναι από τη φύση του συγκρουσιακός, είναι ικανός να υψώσει τη φωνή του πίσω από κλειστές πόρτες για να υπερασπιστεί την ευρωπαϊκή βιομηχανία και την εργασία. Είναι επίσης μάστορας στις λεπτομέρειες — είτε πρόκειται για τις νομοθετικές τροπολογίες που συντάσσει, είτε για τα ποιήματα που γράφει στις χριστουγεννιάτικες κάρτες που στέλνει κάθε χρόνο.

«Μερικές φορές, όταν θυμώνει πραγματικά με την Επιτροπή ή το Συμβούλιο, δεν νομίζω ότι παίζει θέατρο — ακριβώς επειδή είναι βαθιά προσηλωμένος στο σεβασμό της κατανομής των εξουσιών και στη διασφάλιση της καλής ενημέρωσης του Κοινοβουλίου», δήλωσε η Marie-Pierre Vedrenne, πρώην ευρωβουλευτής των Φιλελευθέρων που συνεργάστηκε με τον Λάνγκε για έξι χρόνια στην επιτροπή εμπορίου και είναι πλέον αναπληρώτρια υπουργός στο γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών.

«Ένα από τα δυνατά του σημεία είναι ότι, αν είναι πεπεισμένος για κάτι, είναι πρόθυμος να αφιερώσει πολύ χρόνο», δήλωσε ο Ντάνιελ Κάσπαρι, πρώην ευρωβουλευτής του ΕΛΚ που σήμερα εργάζεται στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

Ωστόσο, για ορισμένους, αυτή η ευσυνείδητη προσέγγιση ισοδυναμεί με τακτική καθυστέρησης, η οποία, στην περίπτωση του Τέρνμπερι, έθεσε σε κίνδυνο να προκληθεί διατλαντική κρίση.

Ο Ζόβκο συνέκρινε τον διαπραγματευτικό στυλ του Λάνγκε με αυτόν μιας άλλης Γερμανίδας πολιτικού — της πρώην καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ — η οποία προτιμούσε να περιμένει «αντί να πάρει τα πράγματα στα χέρια της».

«Η πίεση του χρόνου δεν είναι ο καλύτερός μου φίλος», παραδέχτηκε ο Λάνγκε, καθώς αναλογιζόταν τις έντονες διαπραγματεύσεις της φετινής χρονιάς.

Μετά από ώρες συνομιλιών, ένας εμφανώς εκνευρισμένος Σέφτσοβιτς βγήκε οργισμένος από την αίθουσα διαπραγματεύσεων

Ο «κακός μπάτσος»

Στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, ο Λάνγκε ανέλαβε τον ρόλο του «κακού μπάτσου» έναντι του «καλού μπάτσου» που ήταν ο Επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφτσοβιτς, επιτρέποντάς του να ασκήσει έμμεση πίεση στην Ουάσινγκτον, την οποία η Επιτροπή δεν μπορούσε να ασκήσει άμεσα.

Ο Λάνγκε χρησιμοποίησε τη δύναμη του Κοινοβουλίου για να πιέσει για τη θέσπιση διασφαλίσεων έναντι μελλοντικών απειλών — ειδικότερα συνδέοντας την εφαρμογή της συμφωνίας με τη μείωση των δασμών της Ουάσινγκτον στα παράγωγα προϊόντα χάλυβα μέσω της λεγόμενης ρήτρας «sunrise».

Επίσης, πίεσε για τη δημιουργία ενός μηχανισμού αναστολής των δασμολογικών παραχωρήσεων σε περίπτωση που ο Τραμπ απειλήσει εκ νέου την εδαφική ακεραιότητα της ΕΕ και όρισε ως ημερομηνία λήξης της συμφωνίας τον Μάρτιο του 2028 — 10 μήνες πριν από την προγραμματισμένη αποχώρηση του Τραμπ από το αξίωμα.

Ο Επίτροπος Εμπορίου Μάρος Σέφτσοβιτς

Συνολικά, η Επιτροπή και το Συμβούλιο απέρριψαν τα αιτήματά του, φοβούμενοι να προκαλέσουν υπερβολική αναταραχή στις σχέσεις με την Ουάσινγκτον.

«Σε αυτή τη συζήτηση, ήμουν μερικές φορές λίγο σκληρός — όχι απέναντι στο Συμβούλιο, κυρίως απέναντι στην Επιτροπή», είπε ο Λάνγκε. Ο Σεφτσόβιτς, πρόσθεσε, «έχει διαφορετικό ρόλο. Πρέπει να κάνει συμβιβασμούς και να προσπαθεί να διευκολύνει και τις δύο πλευρές».

Οι εντάσεις κορυφώθηκαν στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων στα τέλη Μαΐου, λίγες μέρες μετά την τελευταία απειλή του Τραμπ για δασμούς.

Μετά από ώρες συνομιλιών, ένας εμφανώς εκνευρισμένος Σέφτσοβιτς βγήκε οργισμένος από την αίθουσα διαπραγματεύσεων, με τα μανίκια του λευκού πουκάμισού του ανασηκωμένα, εκφράζοντας δυνατά την οργή του στους συμβούλους του.

Στο εσωτερικό, ο Λάνγκε επέμενε σε πιο σκληρή διατύπωση που θα υποχρέωνε την Επιτροπή να αυξήσει τους δασμούς στα αμερικανικά προϊόντα, εάν η Ουάσιγκτον δεν μείωνε τους δασμούς στον χάλυβα εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου — ένα αίτημα που, όπως είπε ο Λάνγκε, η Επιτροπή «απέρριψε κατηγορηματικά».

Η Σαμπίν Βέιαντ, η κορυφαία αξιωματούχος του Σεφτσόβιτς για θέματα εμπορίου, αντέδρασε στις απαιτήσεις του Λάνγκε και σε κάποιο σημείο απείλησε να αποχωρήσει, σύμφωνα με δύο άτομα που είναι εξοικειωμένα με τις διαπραγματεύσεις. Τους παραχωρήθηκε ανωνυμία για να συζητήσουν τις κλειστές συνομιλίες.

Το τελικό κείμενο ορίζει ότι η Επιτροπή μπορεί να αναστείλει τη εμπορική συμφωνία εάν η Ουάσιγκτον δεν μειώσει τους δασμούς στα ευρωπαϊκά προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου έως το τέλος του 2026

Αναμέτρηση αργά το βράδυ

Τελικά, η πίεση απέδωσε.

Στον αποφασιστικό γύρο διαπραγματεύσεων μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, που ολοκληρώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 20ής Μαΐου, ο Λάνγκε αποδέχτηκε την πρόταση του Βέιαντ να χρησιμοποιηθεί η λέξη «εξουσιοδοτεί» στο κείμενο. Αυτό έδωσε στην Επιτροπή μεγαλύτερη διακριτική ευχέρεια να αξιολογήσει αν οι ΗΠΑ συμμορφώνονταν με τη συμφωνία του Τέρνμπερι, περισσότερο από ό,τι επιθυμούσε ο Λάνγκε.

«Ήταν σκληρός και υπήρξε μια στιγμή που ο Μπερντ είχε την αίσθηση ότι η Επιτροπή έπαιζε πολύ θέατρο και μας ασκούσε μεγάλη πίεση», δήλωσε στο POLITICO η Άννα Καβαζίνι, επικεφαλής διαπραγματεύτρια των Πρασίνων για το θέμα αυτό.

«Υπήρχαν πολλές φωνές», είπε η Καβαζίνι, ο οποίος βρισκόταν στην αίθουσα. «Τις περισσότερες φορές, παρέμεινε αμετακίνητος. Τελικά, υπέκυψε».

Το τελικό κείμενο ορίζει ότι η Επιτροπή μπορεί να αναστείλει τη εμπορική συμφωνία εάν η Ουάσιγκτον δεν μειώσει τους δασμούς στα ευρωπαϊκά προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου έως το τέλος του 2026. Δεν υπάρχει καμία αναφορά στην προστασία της εδαφικής ακεραιότητας της ΕΕ, ενώ η ημερομηνία λήξης της συμφωνίας μετατέθηκε στο τέλος του 2029 — αργότερα από ό,τι επιθυμούσε ο Λάνγκε.

Αν και οι επιτυχίες του στα αναθεωρημένα κείμενα δεν είναι τελικά δεσμευτικές, αφήνοντας στην Επιτροπή μεγάλο περιθώριο ελιγμών στην εφαρμογή των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν, δημιουργούν ωστόσο πολιτική λογοδοσία και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού και στέλνουν ένα μήνυμα σε έναν εταίρο στον οποίο η ΕΕ δεν εμπιστεύεται πλέον.

«Η αγαπημένη μου φράση για να απαντήσω σε αυτό είναι φυσικά [από] τους Rolling Stones: “Δεν μπορείς πάντα να παίρνεις αυτό που θέλεις”», είπε ο Λάνγκε.

«Όμως η δεύτερη φράση είναι: “Αν προσπαθήσεις σκληρά, θα πάρεις αυτό που χρειάζεσαι”, και αυτή είναι η πιο σημαντική.»

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Κεντρικές τράπεζες: Επιμένουν στην αγορά χρυσού και το 2027

Περισσότερες κεντρικές τράπεζες από ποτέ αναμένεται να αυξήσουν τα αποθεματικά τους σε χρυσό

Τζούλη Καλημέρη
Ιράν: Το «μέρισμα ειρήνης» μπορεί να τροφοδοτήσει νέο ανοδικό κύκλο στις μετοχές
World

Η ειρήνη ανοίγει τον δρόμο για το επόμενο ράλι των αγορών

Η πιθανή λήξη της σύγκρουσης με το Ιράν μειώνει τις ενεργειακές πιέσεις και ενισχύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην ανθεκτικότητα της παγκόσμιας οικονομίας

Νατάσα Σινιώρη
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Καλαφάτης από το Συνέδριο «Innovation to Impact»: Ενορχηστρώνουμε τους εθνικούς πόρους
Επικαιρότητα

Καλαφάτης για καινοτομία: Ενορχηστρώνουμε τους εθνικούς πόρους

Ο "Δαίδαλος" και τα AI Factories θωρακίζουν την ψηφιακή κυριαρχία της χώρας”, είπε ο κ. Καλαφάτης

Ελίν: Σταθερή πορεία στην εγχώρια αγορά το πρώτο τρίμηνο του 2026
Business

Ελίν: Σταθερή πορεία στην εγχώρια αγορά το πρώτο τρίμηνο του 2026

Η διοίκηση της ελίν εκτιμά ότι το 2026 θα εξελιχθεί σε μια ιδιαίτερα απαιτητική και απρόβλεπτη χρονιά

Αεροπορικά ταξίδια: Νέα συμφωνία της ΕΕ ενισχύει τα δικαιώματα των επιβατών
Μεταφορές

Περισσότερες αποζημιώσεις, δωρεάν θέσεις για παιδιά και διαφάνεια στα εισιτήρια

Τα αεροπορικά ταξίδια στην Ευρώπη αποκτούν ισχυρότερη προστασία ενώ θεσπίζονται νέες εγγυήσεις για επιβάτες και οικογένειες

ΣΕΒ: Τα 8 «θέλω» της νέας διοίκησης των βιομηχάνων
Business

Με οκτώ «θέλω» η νέα διοίκηση του ΣΕΒ

Τις κύριες διεκδικήσεις των Ελλήνων επιχειρηματιών ανέδειξε ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος πρόεδρος του ΣΕΒ στη ΓΣ - Τα μηνύματα των νέων και παλαιών στελεχών

Χρήστος Κολώνας
ΣΕΒ: Ποιοι απαρτίζουν το νέο διοικητικό συμβούλιο
Business

Ποιοι απαρτίζουν το νέο Δ.Σ. του ΣΕΒ

Στη θέση του προέδρου ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος ενώ στις θέσεις των αντιπροέδρων οι κ.κ. Ράνια Αικατερινάρη, Ανδρέας Σιάμισιης και Βασίλειος Ψάλτης

Ideal Holdings: Αύξηση και μείωση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους
Business

Στις 24/6 η έναρξη καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου απο την Ideal Holdings

Επιστροφή κεφαλαίου 0,70 ευρώ ανά μετοχή - Το μετοχικό κεφάλαιο πλέον θα ανέρχεται σε 67,2 εκατ. ευρώ

ΕΑΣΕ/ICAPCRIF CEO Index: Πτώση του οικονομικού κλίματος το 2026 λόγω Μέσης Ανατολής και ενεργειακού κόστους
Economy

Οι CEOs «βλέπουν» σύννεφα στην οικονομία – Πώς ο πόλεμος επηρεάζει επενδύσεις, ενέργεια και τουρισμό

Η έρευνα των ΕΑΣΕ/ICAPCRIF CEO Index καταγράφει επιδείνωση του οικονομικού κλίματος μεταξύ των CEOs το πρώτο τρίμηνο του 2026

Alpha Bank: Γιατί η ΕΚΤ αύξησε τα επιτόκια
World

Alpha Bank: Γιατί η ΕΚΤ αύξησε τα επιτόκια

Το Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της Alpha Bank εξηγεί τις αιτίες και το πλαίσιο της απόφασης της αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ

ΕΕ: Οι Βρυξέλλες ήδη προετοιμάζονται για την επόμενη τραπεζική κρίση
World

Η Ευρώπη προετοιμάζεται για νέα τραπεζική κρίση

Η ΕΕ προσπαθεί να διαπιστώσει ποιος παρέχει τα χρήματα όταν ένας τραπεζικός οργανισμός που έχει λάβει στήριξη πρέπει να ανακτήσει την εμπιστοσύνη της αγοράς

Γιάννης Αγουρίδης
Hegde funds: Γιατί σορτάρουν την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία
World

Γιατί τα hedge funds σορτάρουν την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία

Στο στόχαστρο των hedge funds το μακροπρόθεσμο χρέος και τα ίδια κεφάλαια, καθώς η χρηματιστηριακή αξία του κλάδου μειώθηκε κατά δεκάδες δισ. ευρώ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνέχισε την ανοδική πορεία- Άλμα για Aktor
Xρηματιστήριο Αθηνών

Κέρδισε τη μάχη του profit taking το ΧΑ - Άλμα για Aktor

Το Χρηματιστήριο Αθηνών αναχαίτισε τις πιέσεις κατοχύρωσης κερδών και έκλεισε με θετικό πρόσημο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ψάλτης: Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ εκλέχθηκε ο CEO της Alpha Bank
Τράπεζες

Αντιπρόεδρος στον ΣΕΒ ο Βασίλης Ψάλτης, CEO της Alpha Bank

Τι είπε για την μετά το RRF εποχή και την παραγωγικότητα στην παρέμβασή του στο ΣΕΒ ο CEO της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης

Amazon Web Services: Νέα Local Zone στην Αθήνα από τον Ιούλιο – Στο επίκεντρο και η ελληνική γλώσσα σε Kindle και Alexa
Επικαιρότητα

Η Amazon βλέπει Ελλάδα: Έρχονται ελληνικά σε Alexa και Kindle

Η επέκταση της Amazon Web Services στην Ελλάδα, η ενσωμάτωση της ελληνικής γλώσσας στις πλατφόρμες και οι νέες επενδυτικές προοπτικές

Πετρέλαιο: Κάτω από 80 δολ. το Brent για πρώτη φορά από τον Μάρτιο
Commodities

Κάτω από 80 δολ. το Brent για πρώτη φορά από τον Μάρτιο

Υποχωρούν οι τιμές στο πετρέλαιο στην προοπτική του πλήρους ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ

ΕΕ: Ο μυστικός διαπραγματευτής που άφησε τον Τραμπ να…περιμένει
World

Ο μυστικός διαπραγματευτής της ΕΕ που άφησε τον Τραμπ να...περιμένει

Η λογική ήταν απλή: να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της ΕΕ, να αποφευχθεί ένας δασμολογικός πόλεμος και να διατηρηθεί ό,τι είχε απομείνει από τη διατλαντική σταθερότητα

Γιάννης Αγουρίδης
Επιτραπέζια ελιά: Στάση πληρωμών προγραμμάτων – «Βαβέλ» το ελαιοκομικό μητρώο
AGRO

Στάση πληρωμών προγραμμάτων επιτραπέζιας ελιάς – «Βαβέλ» το ελαιοκομικό μητρώο

Ανάστατοι οι παραγωγοί - Παρέμβαση της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Επιτραπέζιας Ελιάς

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