ΗΠΑ: Επιπλέον δασμοί 12,5% σε 60 χώρες – Η πρόταση του αντιπροσώπου εμπορίου

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Πρόσθετους δασμούς ύψους έως και 12,5% στις εισαγωγές από 60 οικονομίες λόγω της αποτυχίας τους να απαγορεύσουν τα αγαθά που παράγονται με καταναγκαστική εργασία, πρότεινε το Γραφείο του Αντιπροσώπου Εμπορίου των ΗΠΑ (USTR) σε μια ευρείας κλίμακας ενέργεια που θα πλήξει τους περισσότερους εμπορικούς εταίρους της χώρας, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Ενωση, η Κίνα και η Ιαπωνία.

Σύμφωνα με την απόφαση, η οποία ελήφθη βάσει του Άρθρου 301 του Νόμου περί Εμπορίου του 1974, και οι 60 χώρες απέτυχαν να επιβάλουν ή να εφαρμόσουν αποτελεσματικά μια απαγόρευση στις εισαγωγές που σχετίζονται με την καταναγκαστική εργασία, δημιουργώντας «άνισους όρους ανταγωνισμού» για τους αμερικανούς εργαζομένους.

Η πρόταση

Το USTR πρότεινε δασμολογικό συντελεστή 10% για τις οικονομίες που έχουν υιοθετήσει πλήρη ή μερική απαγόρευση στο εμπόριο προϊόντων καταναγκαστικής εργασίας, και 12,5% για όλες τις υπόλοιπες οικονομίες.

Η εμπορική αρχή πρότεινε επίσης έναν ξεχωριστό μηχανισμό για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, ο οποίος θα επιτρέπει σε έναν ορισμένο όγκο εισαγωγών ενδυμάτων και κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από ορισμένες οικονομίες να εισέρχεται στις ΗΠΑ με μειωμένους συντελεστές.

«Η αποτυχία των σημαντικότερων εμπορικών μας εταίρων να αντιμετωπίσουν την εισαγωγή αγαθών που παράγονται με καταναγκαστική εργασία είναι απαράδεκτη. Αυτό δημιουργεί μια δυναμική όπου οι αμερικανοί εργαζόμενοι αναγκάζονται να ανταγωνίζονται παγκοσμίως υπό άνισους όρους», δήλωσε ο Αντιπρόσωπος Εμπορίου των ΗΠΑ, Τζέιμισον Γκριρ.

«Δεν θα ανεχτούμε πλέον αυτή την ανισότητα. Ορισμένοι εμπορικοί εταίροι έχουν λάβει αρχικά μέτρα για την πρόληψη της εισαγωγής αγαθών καταναγκαστικής εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας USMCA και δεσμεύσεων σε Συμφωνίες για το Αμοιβαίο Εμπόριο. Ωστόσο, καθένας από τους εμπορικούς μας εταίρους πρέπει να κάνει περισσότερα για να διασφαλίσει ότι το εμπόριο δεν ενθαρρύνει και δεν εδραιώνει διαστρεβλωμένα την καταναγκαστική εργασία παγκοσμίως».