Δασμοί: Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία καλούν την ΕΕ να ενισχύσει τα μέτρα εμπορικής προστασίας

Η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία και δύο ακόμη χώρες της ΕΕ πιέζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναθεωρήσει τα εμπορικά μέτρα, προκειμένου να αμυνθεί αποτελεσματικότερα έναντι των υπερβολικά φθηνών εισαγωγών που απειλούν να καταστρέψουν τις βιομηχανίες της ΕΕ, με σιωπηρή αναφορά στα κινεζικά προϊόντα.

Η πρωτοβουλία, την οποία υποστηρίζουν επίσης η Ολλανδία και η Λιθουανία, έρχεται πριν από την εσωτερική συζήτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την Παρασκευή σχετικά με τις σχέσεις της ΕΕ με την Κίνα, καθώς η Ένωση επιδιώκει να αντιμετωπίσει τις εμπορικές ανισορροπίες που έχουν πυροδοτήσει εντάσεις με το Πεκίνο.

Σε έγγραφο θέσεων που που αποκαλύπτει το Reuters και φέρει ημερομηνία 22 Μαΐου, τα πέντε κράτη μέλη της ΕΕ αναφέρουν ότι τα ισχύοντα μέτρα, τα οποία έχουν επικεντρωθεί στις κινεζικές εξαγωγές, χαρακτηρίζονται από μεγάλες καθυστερήσεις, περιορισμένο φάσμα προϊόντων και εύκολη παράκαμψη.

Το έγγραφο αναφέρεται στον ανοξείδωτο χάλυβα από την Ινδονησία και στο βιοντίζελ από τις ΗΠΑ, χωρίς όμως να κάνει αναφορά στην Κίνα. Ωστόσο, τα τρία τέταρτα του συνόλου των εν εξελίξει ερευνών της ΕΕ για αντιντάμπινγκ και αντιεπιδοτήσεις αφορούν την Κίνα.

Πέρυσι, το εμπορικό έλλειμμα της ΕΕ με την Κίνα διευρύνθηκε στα 360 δισ. ευρώ, καθώς οι εξαγωγές της συρρικνώθηκαν κατά 6,6% και οι εισαγωγές από την Κίνα αυξήθηκαν κατά περίπου το ίδιο ποσό.

Η ΕΕ θα επανεξετάσει τα εμπορικά μέτρα φέτος

Η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ σχεδιάζει να επανεξετάσει έως το τρίτο τρίμηνο τον τρόπο επιτάχυνσης εμπορικών μέτρων, όπως δασμοί αντιντάμπινγκ και να αξιολογήσει εάν απαιτούνται νέα μέτρα, όπως αυτά που στοχεύουν στην πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα.

Σύμφωνα με το έγγραφο, η Επιτροπή θα μπορούσε να διευρύνει το πεδίο εφαρμογής των ερευνών αντιντάμπινγκ, ώστε να μην περιορίζονται σε πολύ στενά σύνολα προϊόντων, και να κάνει ευρύτερη χρήση των μέτρων διασφάλισης, τα οποία μπορούν να περιορίσουν τις εισαγωγές σε ολόκληρους τομείς. Η ΕΕ θα μπορούσε επίσης να θέσει υψηλότερα όρια όσον αφορά την τοπική προέλευση και την προστιθέμενη αξία σε τρίτες χώρες μέσω των οποίων ανακατευθύνονται τα προϊόντα που υπόκεινται σε δασμούς.

Το έγγραφο αναφέρει επίσης ότι η ΕΕ θα μπορούσε να επιβάλει δασμούς κατά των επιδοτήσεων σε εταιρείες, και όχι μόνο σε συγκεκριμένα προϊόντα από ορισμένες χώρες. Οι δασμοί θα μπορούσαν τότε να εφαρμόζονται σε όλες τις εξαγωγές τους προς την ΕΕ και να αποτρέπουν τις εταιρείες από το να μεταφέρουν απλώς την παραγωγή τους από τη μία χώρα στην άλλη για να αποφύγουν τους δασμούς.

Ως τελική πρόταση, η μελέτη προτείνει ότι η ΕΕ θα μπορούσε να θεσπίσει ένα νέο μέσο για τον περιορισμό της υπερβολικής εξάρτησης από μεμονωμένες ξένες χώρες όσον αφορά τον εφοδιασμό.

Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Στεφάν Σεζούρν έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι η ΕΕ θα μπορούσε να καταστήσει υποχρεωτικά ορισμένα μέτρα διαφοροποίησης.