 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(19) "Automotive Industry"
    [1]=>
    string(18) "Financial Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(10) "Automotive"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(26) "Negative News: Automotive2"
}

Hegde funds: Γιατί σορτάρουν την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία

Στο στόχαστρο των hedge funds το μακροπρόθεσμο χρέος και τα ίδια κεφάλαια, καθώς η χρηματιστηριακή αξία του κλάδου μειώθηκε κατά δεκάδες δισ. ευρώ

World 16.06.2026, 17:44
Σχολιάστε
Hegde funds: Γιατί σορτάρουν την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Τα ομόλογα και ίδια κεφάλαια των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών σορτάρουν τα hedge funds, καθώς ο τομέας πλήττεται από τον αυξανόμενο ανταγωνισμό από την Κίνα.

Τα hedge funds έχουν αυξήσει τα στοιχήματά τους ενάντια στο μακροπρόθεσμο και αέναο χρέος των Stellantis, Volkswagen, BMW και Mercedes-Benz φέτος, με τα ομόλογα που εκδόθηκαν από τις δύο πρώτες από αυτές να είναι μεταξύ των πιο short στην Ευρώπη, σύμφωνα με ρεπορτάζ των Financial Times.

Αιτία είναι οι ανησυχίες για τον ανταγωνισμό από την Κίνα, την υποτονική ζήτηση και τους αμερικανικούς δασμούς  που εκτιμάται ότι απειλούν μακροπρόθεσμα την ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Οι επενδυτές ανησυχούν για πτώση διαρθρωτικού χαρακτήρα

Τα ίδια κεφάλαια των αυτοκινητοβιομηχανιών βρίσκονται επίσης στο στόχαστρο, καθώς ο τομέας χάνει δεκάδες δισ. ευρώ σε χρηματιστηριακή αποτίμηση φέτος. Οι Marshall Wace και Two Sigma είναι μεταξύ εκείνων που έθεσαν short στοιχήματα, σύμφωνα με την ομάδα δεδομένων Breakout Point.

«Οι επενδυτές αμφισβητούν όλο και περισσότερο αν η κερδοφορία του κλάδου θα μπορέσει ποτέ να επιστρέψει στα επίπεδα που ίσχυαν πριν από την επιβράδυνση της κινεζικής οικονομίας.

«[Οι επενδυτές] πιθανώς συνειδητοποιούν ότι δεν πρόκειται για κυκλική πτώση, αλλά μάλλον για μια πτώση διαρθρωτικού χαρακτήρα», πρόσθεσε.

Το πιο σορταρισμένο στην ευρωπαϊκή κατηγορία επενδυτικής βαθμίδας που παρακολουθείται από την Bank of America, στα τέλη Μαΐου βρέθηκε το ομόλογο που εκδόθηκε από την Stellantis

Πάνω από το 18% του ομολόγου του ομίλου ύψους 800 εκατ. ευρώ με λήξη το 2035 ήταν αντικείμενο δανεισμού — κάτι που ισοδυναμεί με πώληση χωρίς κάλυψη — στις 12 Ιουνίου, σημειώνοντας αύξηση από το 14% που καταγραφόταν στην αρχή του έτους, σύμφωνα με την S&P Global Market Intelligence.

Τα hedge funds πραγματοποιούν επίσης ανοικτές πωλήσεις στο 7,2% ενός ομολόγου της Stellantis ύψους 500 εκατ. ευρώ με λήξη το 2036 και στο 9,7% του αόριστης διάρκειας ομολόγου της ύψους 1,8 δισ. ευρώ που εκδόθηκε τον Μάρτιο, σύμφωνα με την S&P.

Όσον αφορά τις μετοχές της εταιρείας, οι επενδυτές στοιχηματίζουν κατά του 5,8% του free float της, από 1% που ήταν στα τέλη Δεκεμβρίου. Τα hedge funds Marshall Wace, Two Sigma και Kintbury Capital συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων που στοιχηματίζουν κατά των μετοχών, σύμφωνα με την Breakout Point.

Ο ανταγωνισμός από Κίνα

«Τα κέρδη μεριδίου αγοράς από τους Κινέζους [κατασκευαστές] αποτελούν σαφώς έναν σημαντικό παράγοντα που οδηγεί στο βραχυπρόθεσμο ενδιαφέρον για ορισμένες από τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες», δήλωσε ο Tom Steabler, ανώτερος αναλυτής επενδύσεων πιστώσεων στην Federated Hermes. «[Είναι] πλέον ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί στην τεχνολογία μπαταριών, την ενσωμάτωση λογισμικού και την αποδοτικότητα της κατασκευής».

Η BYD και άλλες μάρκες από την Κίνα  έχουν κάνει διείσδυση στις ευρωπαϊκές αγορές με προσιτά ηλεκτρικά οχήματα και υβριδικά. Τους πρώτους τέσσερις μήνες του έτους, οι Κινέζοι κατασκευαστές, συμπεριλαμβανομένων των BYD και Geely, κατέλαβαν μερίδιο 8,5% της αγοράς της ΕΕ, σε σύγκριση με 6% την ίδια περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό οργανισμό αυτοκινητοβιομηχανίας Acea.

Οι Stellantis, Volkswagen και Renault ζήτησαν αυτόν τον μήνα την εισαγωγή στόχων «Made in EU» που θα ανταμείβουν τους κατασκευαστές που διατηρούν την παραγωγή στο μπλοκ, ως τρόπο διασφάλισης του μέλλοντος της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Η Volkswagen κατατάχθηκε ως η τρίτη πιο βραχυπρόθεσμη ομολογιακή εταιρεία επενδυτικής βαθμίδας στην Ευρώπη στα τέλη Μαΐου, σύμφωνα με την BofA. Τα πιο επικίνδυνα αέναα ομόλογα της εταιρείας έχουν στοχοποιηθεί, με τα βραχυπρόθεσμα ομόλογα έναντι του κατώτερου ομολόγου των 750 εκατ. ευρώ να αυξάνονται από κάτω από 9% στην αρχή του έτους σε 16,2% τον Ιούνιο.

Οι ραγδαίες εξελίξεις των κινεζικών εταιρειών στο λογισμικό τους έδιναν πλεονέκτημα έναντι της Ευρώπης, σημειώνει ο Brasey της AlphaValue.

«Μέχρι τη στιγμή που μια [ευρωπαϊκή] αυτοκινητοβιομηχανία λανσάρει ένα νέο όχημα, οι Κινέζοι ανταγωνιστές συχνά έχουν ήδη λανσάρει δύο, ενσωματώνοντας τις τελευταίες τεχνολογίες μπαταριών και το πιο ενημερωμένο λογισμικό και ψηφιακά χαρακτηριστικά», είπε.

Αυτή την εβδομάδα, η BYD ανακοίνωσε τα σχέδιά της να δαπανήσει σχεδόν 2 δισ. ευρώ έως τα τέλη του 2027 για την ανάπτυξη υποδομών στην Ευρώπη για τη «γρήγορη φόρτιση» πέντε λεπτών.

«Οι Κινέζοι κατασκευαστές έχουν τόσο τους ισολογισμούς όσο και τη στρατηγική φιλοδοξία να συνεχίσουν να επεκτείνονται επιθετικά στην Ευρώπη. Εάν συνεχίσουν να συνδυάζουν τους ταχείς κύκλους καινοτομίας με χαμηλότερα σημεία τιμών, αυτό δημιουργεί ένα δύσκολο σκηνικό για τις καθιερωμένες ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες» υπογραμμίζει ο Steabler της Federated Hermes.

Σε απάντηση, οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν συνάψει ολοένα και περισσότερες συνεργασίες με Κινέζους κατασκευαστές για να επωφεληθούν από το χαμηλότερο κόστος και τις προηγμένες τεχνολογίες της χώρας. Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν επίσης εξαγοράσει πλεονάζουσες γραμμές παραγωγής από τους Ευρωπαίους ανταγωνιστές τους.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
World
Alpha Bank: Γιατί η ΕΚΤ αύξησε τα επιτόκια
World

Alpha Bank: Γιατί η ΕΚΤ αύξησε τα επιτόκια
ΕΕ: Οι Βρυξέλλες ήδη προετοιμάζονται για την επόμενη τραπεζική κρίση
World

Η Ευρώπη προετοιμάζεται για νέα τραπεζική κρίση
Hegde funds: Γιατί σορτάρουν την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία
World

Γιατί τα hedge funds σορτάρουν την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία
ΕΕ: Ο μυστικός διαπραγματευτής που άφησε τον Τραμπ να…περιμένει
World

Ο μυστικός διαπραγματευτής της ΕΕ που άφησε τον Τραμπ να...περιμένει
Space X: Προς τα 2,3 τρισ. η χρηματιστηριακή αξία της – Αφήνει πίσω την Amazon
World

Με χηματιστηριακή αξία 2,3 τρισ. η Space X αφήνει πίσω την Amazon
Κεντρική τράπεζα Αυστραλίας: Διατηρεί αμετάβλητα τα επιτόκια
World

Κεντρική τράπεζα Αυστραλίας: Διατηρεί αμετάβλητα τα επιτόκια

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Αγορά εργασίας: Απλήρωτες υπερωρίες δουλεύουν 4 στους 10 εργαζόμενους [γραφήματα]
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Απλήρωτες υπερωρίες δουλεύουν 4 στους 10 [γραφήματα]

Η υπέρβαση του κανονικού ωραρίου αυξάνεται όσο μεγαλώνει το μέγεθος της επιχείρησης - Τι αποκαλύπτει έρευνα της ΓΣΕΕ για την αγορά εργασίας

Μελίνα Ζιάγκου
Airbnb: Ποια καταλύματα χάνουν την άδεια λειτουργίας του – Οι αντιδράσεις
Ακίνητα

Ποια Airbnb χάνουν την άδεια λειτουργίας τους - Οι αντιδράσεις

Stama Greece και ΠΟΜΙΔΑ εκφράζουν τη δυσαρέσκεια τους για διάταξή στο νομοσχέδιο που αφορά τα Airbnb

Ανδρομάχη Παύλου
Κεντρικές τράπεζες: Επιμένουν στην αγορά χρυσού και το 2027
Commodities

Κεντρικές τράπεζες: Επιμένουν στην αγορά χρυσού και το 2027

Περισσότερες κεντρικές τράπεζες από ποτέ αναμένεται να αυξήσουν τα αποθεματικά τους σε χρυσό

Τζούλη Καλημέρη
ΕΕ: Οι Βρυξέλλες ήδη προετοιμάζονται για την επόμενη τραπεζική κρίση
World

Η Ευρώπη προετοιμάζεται για νέα τραπεζική κρίση

Η ΕΕ προσπαθεί να διαπιστώσει ποιος παρέχει τα χρήματα όταν ένας τραπεζικός οργανισμός που έχει λάβει στήριξη πρέπει να ανακτήσει την εμπιστοσύνη της αγοράς

Γιάννης Αγουρίδης
Burger King: Άλμα πωλήσεων αλλά πτώση στα κέρδη – Θετικές προβλέψεις της SSP Ελλάς για το 2026
Business

Τι έγραψε το κοντέρ για Burger King και Starbucks στα αεροδρόμια

Ρεκόρ πωλήσεων κατέγραψαν τα εστιαστόρια που διαχειρίζεται η SSP Ελλάς στα ελληνικά αεροδρόμια (μεταξύ αυτών Burger King και Stabucks) - Τι προσδοκά από την τουριστική κίνηση

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Αγορά κατοικίας: Η Αθήνα χτίζει ασταμάτητα διαμερίσματα – Πού ανεβαίνουν οι τιμές
Ακίνητα

Που χτίζονται νέα σπίτια – Οι πιο ακριβές περιοχές [γραφήματα]

Έρευνα της ReDataset αποκαλύπτει τι κατηγορίες ακινήτων που χτίζονται σήμερα και ποιες έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση – Πώς κινούνται οι τιμές στην αγορά κατοικίας σε όλη την Ελλάδα

Γιώργος Μανέττας
Δημόσιο Χρέος: Επόμενος σταθμός το…προσπέρασμα της Ιταλίας
Economy

Δημόσιο Χρέος: Επόμενος σταθμός το... προσπέρασμα της Ιταλίας

Σύμφωνα με αρμόδιο στέλεχος του οικονομικού επιτελείου που μίλησε στον ΟΤ: «Δεν αποκλείεται να προχωρήσουμε και σε δεύτερη πρόωρη αποπληρωμή φέτος», κάτι το οποίο θα ενισχύσει το ελληνικό δημόσιο χρέος

Γιάννης Αγουρίδης
Coca-Cola HBC: Νέα επένδυση 35 εκατομμυρίων δολαρίων στην Αλεξάνδρεια – Γιατί ποντάρει στην Αφρική
World

Η νέα «φλέβα χρυσού» της Coca-Cola HBC - Ρίχνει 1 δισ. μέχρι το 2030

H Coca-Cola HBC επένδυσε περισσότερα από 1,1 δισ. δολάρια στην Αίγυπτο μεταξύ 2022 και 2025, ενώ σχεδιάζει να επενδύσει επιπλέον 1,28 δισ. δολάρια από το 2026 έως το 2030

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Περισσότερα από World
Alpha Bank: Γιατί η ΕΚΤ αύξησε τα επιτόκια
World

Alpha Bank: Γιατί η ΕΚΤ αύξησε τα επιτόκια

Το Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της Alpha Bank εξηγεί τις αιτίες και το πλαίσιο της απόφασης της αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ

Hegde funds: Γιατί σορτάρουν την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία
World

Γιατί τα hedge funds σορτάρουν την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία

Στο στόχαστρο των hedge funds το μακροπρόθεσμο χρέος και τα ίδια κεφάλαια, καθώς η χρηματιστηριακή αξία του κλάδου μειώθηκε κατά δεκάδες δισ. ευρώ

ΕΕ: Ο μυστικός διαπραγματευτής που άφησε τον Τραμπ να…περιμένει
World

Ο μυστικός διαπραγματευτής της ΕΕ που άφησε τον Τραμπ να...περιμένει

Η λογική ήταν απλή: να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της ΕΕ, να αποφευχθεί ένας δασμολογικός πόλεμος και να διατηρηθεί ό,τι είχε απομείνει από τη διατλαντική σταθερότητα

Γιάννης Αγουρίδης
Space X: Προς τα 2,3 τρισ. η χρηματιστηριακή αξία της – Αφήνει πίσω την Amazon
World

Με χηματιστηριακή αξία 2,3 τρισ. η Space X αφήνει πίσω την Amazon

Η μετοχή της SpaceX κατέγραψε άνοδο έως και 10% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Τρίτης

Κεντρική τράπεζα Αυστραλίας: Διατηρεί αμετάβλητα τα επιτόκια
World

Κεντρική τράπεζα Αυστραλίας: Διατηρεί αμετάβλητα τα επιτόκια

H κεντρική τράπεζα της Αυστραλίας πάτησε το κουμπί της παύσης μετά από τρεις αυξήσεις επιτοκίων

Κεντρικές τράπεζες: Επιμένουν στην αγορά χρυσού και το 2027
Commodities

Κεντρικές τράπεζες: Επιμένουν στην αγορά χρυσού και το 2027

Περισσότερες κεντρικές τράπεζες από ποτέ αναμένεται να αυξήσουν τα αποθεματικά τους σε χρυσό

Τζούλη Καλημέρη
Ιράν: Το «μέρισμα ειρήνης» μπορεί να τροφοδοτήσει νέο ανοδικό κύκλο στις μετοχές
World

Η ειρήνη ανοίγει τον δρόμο για το επόμενο ράλι των αγορών

Η πιθανή λήξη της σύγκρουσης με το Ιράν μειώνει τις ενεργειακές πιέσεις και ενισχύει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην ανθεκτικότητα της παγκόσμιας οικονομίας

Νατάσα Σινιώρη
Latest News
Καλαφάτης από το Συνέδριο «Innovation to Impact»: Ενορχηστρώνουμε τους εθνικούς πόρους
Επικαιρότητα

Καλαφάτης για καινοτομία: Ενορχηστρώνουμε τους εθνικούς πόρους

Ο "Δαίδαλος" και τα AI Factories θωρακίζουν την ψηφιακή κυριαρχία της χώρας”, είπε ο κ. Καλαφάτης

Ελίν: Σταθερή πορεία στην εγχώρια αγορά το πρώτο τρίμηνο του 2026
Business

Ελίν: Σταθερή πορεία στην εγχώρια αγορά το πρώτο τρίμηνο του 2026

Η διοίκηση της ελίν εκτιμά ότι το 2026 θα εξελιχθεί σε μια ιδιαίτερα απαιτητική και απρόβλεπτη χρονιά

Αεροπορικά ταξίδια: Νέα συμφωνία της ΕΕ ενισχύει τα δικαιώματα των επιβατών
Μεταφορές

Περισσότερες αποζημιώσεις, δωρεάν θέσεις για παιδιά και διαφάνεια στα εισιτήρια

Τα αεροπορικά ταξίδια στην Ευρώπη αποκτούν ισχυρότερη προστασία ενώ θεσπίζονται νέες εγγυήσεις για επιβάτες και οικογένειες

ΣΕΒ: Τα 8 «θέλω» της νέας διοίκησης των βιομηχάνων
Business

Με οκτώ «θέλω» η νέα διοίκηση του ΣΕΒ

Τις κύριες διεκδικήσεις των Ελλήνων επιχειρηματιών ανέδειξε ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος πρόεδρος του ΣΕΒ στη ΓΣ - Τα μηνύματα των νέων και παλαιών στελεχών

Χρήστος Κολώνας
ΣΕΒ: Ποιοι απαρτίζουν το νέο διοικητικό συμβούλιο
Business

Ποιοι απαρτίζουν το νέο Δ.Σ. του ΣΕΒ

Στη θέση του προέδρου ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος ενώ στις θέσεις των αντιπροέδρων οι κ.κ. Ράνια Αικατερινάρη, Ανδρέας Σιάμισιης και Βασίλειος Ψάλτης

Ideal Holdings: Αύξηση και μείωση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους
Business

Στις 24/6 η έναρξη καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου απο την Ideal Holdings

Επιστροφή κεφαλαίου 0,70 ευρώ ανά μετοχή - Το μετοχικό κεφάλαιο πλέον θα ανέρχεται σε 67,2 εκατ. ευρώ

ΕΑΣΕ/ICAPCRIF CEO Index: Πτώση του οικονομικού κλίματος το 2026 λόγω Μέσης Ανατολής και ενεργειακού κόστους
Economy

Οι CEOs «βλέπουν» σύννεφα στην οικονομία – Πώς ο πόλεμος επηρεάζει επενδύσεις, ενέργεια και τουρισμό

Η έρευνα των ΕΑΣΕ/ICAPCRIF CEO Index καταγράφει επιδείνωση του οικονομικού κλίματος μεταξύ των CEOs το πρώτο τρίμηνο του 2026

Alpha Bank: Γιατί η ΕΚΤ αύξησε τα επιτόκια
World

Alpha Bank: Γιατί η ΕΚΤ αύξησε τα επιτόκια

Το Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της Alpha Bank εξηγεί τις αιτίες και το πλαίσιο της απόφασης της αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ

ΕΕ: Οι Βρυξέλλες ήδη προετοιμάζονται για την επόμενη τραπεζική κρίση
World

Η Ευρώπη προετοιμάζεται για νέα τραπεζική κρίση

Η ΕΕ προσπαθεί να διαπιστώσει ποιος παρέχει τα χρήματα όταν ένας τραπεζικός οργανισμός που έχει λάβει στήριξη πρέπει να ανακτήσει την εμπιστοσύνη της αγοράς

Γιάννης Αγουρίδης
Hegde funds: Γιατί σορτάρουν την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία
World

Γιατί τα hedge funds σορτάρουν την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία

Στο στόχαστρο των hedge funds το μακροπρόθεσμο χρέος και τα ίδια κεφάλαια, καθώς η χρηματιστηριακή αξία του κλάδου μειώθηκε κατά δεκάδες δισ. ευρώ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνέχισε την ανοδική πορεία- Άλμα για Aktor
Xρηματιστήριο Αθηνών

Κέρδισε τη μάχη του profit taking το ΧΑ - Άλμα για Aktor

Το Χρηματιστήριο Αθηνών αναχαίτισε τις πιέσεις κατοχύρωσης κερδών και έκλεισε με θετικό πρόσημο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ψάλτης: Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ εκλέχθηκε ο CEO της Alpha Bank
Τράπεζες

Αντιπρόεδρος στον ΣΕΒ ο Βασίλης Ψάλτης, CEO της Alpha Bank

Τι είπε για την μετά το RRF εποχή και την παραγωγικότητα στην παρέμβασή του στο ΣΕΒ ο CEO της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης

Amazon Web Services: Νέα Local Zone στην Αθήνα από τον Ιούλιο – Στο επίκεντρο και η ελληνική γλώσσα σε Kindle και Alexa
Επικαιρότητα

Η Amazon βλέπει Ελλάδα: Έρχονται ελληνικά σε Alexa και Kindle

Η επέκταση της Amazon Web Services στην Ελλάδα, η ενσωμάτωση της ελληνικής γλώσσας στις πλατφόρμες και οι νέες επενδυτικές προοπτικές

Πετρέλαιο: Κάτω από 80 δολ. το Brent για πρώτη φορά από τον Μάρτιο
Commodities

Κάτω από 80 δολ. το Brent για πρώτη φορά από τον Μάρτιο

Υποχωρούν οι τιμές στο πετρέλαιο στην προοπτική του πλήρους ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ

ΕΕ: Ο μυστικός διαπραγματευτής που άφησε τον Τραμπ να…περιμένει
World

Ο μυστικός διαπραγματευτής της ΕΕ που άφησε τον Τραμπ να...περιμένει

Η λογική ήταν απλή: να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της ΕΕ, να αποφευχθεί ένας δασμολογικός πόλεμος και να διατηρηθεί ό,τι είχε απομείνει από τη διατλαντική σταθερότητα

Γιάννης Αγουρίδης
Επιτραπέζια ελιά: Στάση πληρωμών προγραμμάτων – «Βαβέλ» το ελαιοκομικό μητρώο
AGRO

Στάση πληρωμών προγραμμάτων επιτραπέζιας ελιάς – «Βαβέλ» το ελαιοκομικό μητρώο

Ανάστατοι οι παραγωγοί - Παρέμβαση της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Επιτραπέζιας Ελιάς

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies