Hegde funds: Γιατί σορτάρουν την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία

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Τα ομόλογα και ίδια κεφάλαια των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών σορτάρουν τα hedge funds, καθώς ο τομέας πλήττεται από τον αυξανόμενο ανταγωνισμό από την Κίνα.

Τα hedge funds έχουν αυξήσει τα στοιχήματά τους ενάντια στο μακροπρόθεσμο και αέναο χρέος των Stellantis, Volkswagen, BMW και Mercedes-Benz φέτος, με τα ομόλογα που εκδόθηκαν από τις δύο πρώτες από αυτές να είναι μεταξύ των πιο short στην Ευρώπη, σύμφωνα με ρεπορτάζ των Financial Times.

Αιτία είναι οι ανησυχίες για τον ανταγωνισμό από την Κίνα, την υποτονική ζήτηση και τους αμερικανικούς δασμούς που εκτιμάται ότι απειλούν μακροπρόθεσμα την ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Οι επενδυτές ανησυχούν για πτώση διαρθρωτικού χαρακτήρα

Τα ίδια κεφάλαια των αυτοκινητοβιομηχανιών βρίσκονται επίσης στο στόχαστρο, καθώς ο τομέας χάνει δεκάδες δισ. ευρώ σε χρηματιστηριακή αποτίμηση φέτος. Οι Marshall Wace και Two Sigma είναι μεταξύ εκείνων που έθεσαν short στοιχήματα, σύμφωνα με την ομάδα δεδομένων Breakout Point.

«Οι επενδυτές αμφισβητούν όλο και περισσότερο αν η κερδοφορία του κλάδου θα μπορέσει ποτέ να επιστρέψει στα επίπεδα που ίσχυαν πριν από την επιβράδυνση της κινεζικής οικονομίας.

«[Οι επενδυτές] πιθανώς συνειδητοποιούν ότι δεν πρόκειται για κυκλική πτώση, αλλά μάλλον για μια πτώση διαρθρωτικού χαρακτήρα», πρόσθεσε.

Το πιο σορταρισμένο στην ευρωπαϊκή κατηγορία επενδυτικής βαθμίδας που παρακολουθείται από την Bank of America, στα τέλη Μαΐου βρέθηκε το ομόλογο που εκδόθηκε από την Stellantis

Πάνω από το 18% του ομολόγου του ομίλου ύψους 800 εκατ. ευρώ με λήξη το 2035 ήταν αντικείμενο δανεισμού — κάτι που ισοδυναμεί με πώληση χωρίς κάλυψη — στις 12 Ιουνίου, σημειώνοντας αύξηση από το 14% που καταγραφόταν στην αρχή του έτους, σύμφωνα με την S&P Global Market Intelligence.

Τα hedge funds πραγματοποιούν επίσης ανοικτές πωλήσεις στο 7,2% ενός ομολόγου της Stellantis ύψους 500 εκατ. ευρώ με λήξη το 2036 και στο 9,7% του αόριστης διάρκειας ομολόγου της ύψους 1,8 δισ. ευρώ που εκδόθηκε τον Μάρτιο, σύμφωνα με την S&P.

Όσον αφορά τις μετοχές της εταιρείας, οι επενδυτές στοιχηματίζουν κατά του 5,8% του free float της, από 1% που ήταν στα τέλη Δεκεμβρίου. Τα hedge funds Marshall Wace, Two Sigma και Kintbury Capital συγκαταλέγονται μεταξύ εκείνων που στοιχηματίζουν κατά των μετοχών, σύμφωνα με την Breakout Point.

Ο ανταγωνισμός από Κίνα

«Τα κέρδη μεριδίου αγοράς από τους Κινέζους [κατασκευαστές] αποτελούν σαφώς έναν σημαντικό παράγοντα που οδηγεί στο βραχυπρόθεσμο ενδιαφέρον για ορισμένες από τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες», δήλωσε ο Tom Steabler, ανώτερος αναλυτής επενδύσεων πιστώσεων στην Federated Hermes. «[Είναι] πλέον ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί στην τεχνολογία μπαταριών, την ενσωμάτωση λογισμικού και την αποδοτικότητα της κατασκευής».

Η BYD και άλλες μάρκες από την Κίνα έχουν κάνει διείσδυση στις ευρωπαϊκές αγορές με προσιτά ηλεκτρικά οχήματα και υβριδικά. Τους πρώτους τέσσερις μήνες του έτους, οι Κινέζοι κατασκευαστές, συμπεριλαμβανομένων των BYD και Geely, κατέλαβαν μερίδιο 8,5% της αγοράς της ΕΕ, σε σύγκριση με 6% την ίδια περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό οργανισμό αυτοκινητοβιομηχανίας Acea.

Οι Stellantis, Volkswagen και Renault ζήτησαν αυτόν τον μήνα την εισαγωγή στόχων «Made in EU» που θα ανταμείβουν τους κατασκευαστές που διατηρούν την παραγωγή στο μπλοκ, ως τρόπο διασφάλισης του μέλλοντος της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Η Volkswagen κατατάχθηκε ως η τρίτη πιο βραχυπρόθεσμη ομολογιακή εταιρεία επενδυτικής βαθμίδας στην Ευρώπη στα τέλη Μαΐου, σύμφωνα με την BofA. Τα πιο επικίνδυνα αέναα ομόλογα της εταιρείας έχουν στοχοποιηθεί, με τα βραχυπρόθεσμα ομόλογα έναντι του κατώτερου ομολόγου των 750 εκατ. ευρώ να αυξάνονται από κάτω από 9% στην αρχή του έτους σε 16,2% τον Ιούνιο.

Οι ραγδαίες εξελίξεις των κινεζικών εταιρειών στο λογισμικό τους έδιναν πλεονέκτημα έναντι της Ευρώπης, σημειώνει ο Brasey της AlphaValue.

«Μέχρι τη στιγμή που μια [ευρωπαϊκή] αυτοκινητοβιομηχανία λανσάρει ένα νέο όχημα, οι Κινέζοι ανταγωνιστές συχνά έχουν ήδη λανσάρει δύο, ενσωματώνοντας τις τελευταίες τεχνολογίες μπαταριών και το πιο ενημερωμένο λογισμικό και ψηφιακά χαρακτηριστικά», είπε.

Αυτή την εβδομάδα, η BYD ανακοίνωσε τα σχέδιά της να δαπανήσει σχεδόν 2 δισ. ευρώ έως τα τέλη του 2027 για την ανάπτυξη υποδομών στην Ευρώπη για τη «γρήγορη φόρτιση» πέντε λεπτών.

«Οι Κινέζοι κατασκευαστές έχουν τόσο τους ισολογισμούς όσο και τη στρατηγική φιλοδοξία να συνεχίσουν να επεκτείνονται επιθετικά στην Ευρώπη. Εάν συνεχίσουν να συνδυάζουν τους ταχείς κύκλους καινοτομίας με χαμηλότερα σημεία τιμών, αυτό δημιουργεί ένα δύσκολο σκηνικό για τις καθιερωμένες ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες» υπογραμμίζει ο Steabler της Federated Hermes.

Σε απάντηση, οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν συνάψει ολοένα και περισσότερες συνεργασίες με Κινέζους κατασκευαστές για να επωφεληθούν από το χαμηλότερο κόστος και τις προηγμένες τεχνολογίες της χώρας. Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν επίσης εξαγοράσει πλεονάζουσες γραμμές παραγωγής από τους Ευρωπαίους ανταγωνιστές τους.