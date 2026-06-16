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Κεντρική τράπεζα Αυστραλίας: Διατηρεί αμετάβλητα τα επιτόκια

H κεντρική τράπεζα της Αυστραλίας πάτησε το κουμπί της παύσης μετά από τρεις αυξήσεις επιτοκίων

World 16.06.2026, 15:29
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Κεντρική τράπεζα Αυστραλίας: Διατηρεί αμετάβλητα τα επιτόκια
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Η κεντρική τράπεζα της Αυστραλίας (RBΑ) διατήρησε ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω σύσφιγξης της πολιτικής την Τρίτη, αφού άφησε το βασικό της επιτόκιο αμετάβλητο, καθώς η διοικητής Μισέλ Μπούλοκ υποστήριξε ότι ο πληθωρισμός θα μπορούσε να κινηθεί προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.

Το εννεαμελές διοικητικό συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας της Αυστραλίας διατήρησε ομόφωνα το επιτόκιο μετρητών στο 4,35%, την πρώτη παύση του έτους, καθώς σύμφωνα με ενδείξεις οι τρεις αυξήσεις αρχίζουν να επηρεάζουν την οικονομία.

Δεν εξετάστηκε η αύξηση των επιτοκίων

Η Μπούλοκ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η αποδυνάμωση της αγοράς κατοικίας υποδηλώνει ότι το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται στο σωστό δρόμο, προσθέτοντας ότι δεν εξέτασε το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων στη συνεδρίαση στις 15-16 Ιουνίου.

«Πρέπει να περιμένουμε μια επιβράδυνση στην οικονομία, και όταν τη βλέπουμε, οι άνθρωποι δεν πρέπει να ανησυχούν γι’ αυτό», είπε. «Αυτό είναι που πρέπει πραγματικά να συμβεί για να μειωθεί ο πληθωρισμός».

Ενώ η Μπούλοκ φρόντισε να μην κλείσει την πόρτα σε περαιτέρω σύσφιγξη, εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο πληθωρισμός και η οικονομική δραστηριότητα εξελίσσονταν σε γενικές γραμμές σύμφωνα με τις προβλέψεις.

Οι χρηματιστές εξέτασαν το επιθετικό σήμα και μείωσαν τα στοιχήματά τους για μια ακόμη αύξηση των επιτοκίων φέτος σε κάτω από 60%, ενώ το δολάριο Αυστραλίας παραμένει πτωτικό. Οι αποδόσεις των τριετών κρατικών ομολόγων διέγραψαν ένα προηγούμενο κέρδος και διαπραγματεύτηκαν αμετάβλητες στο 4,43%.

Η σημερινή παύση αποτελεί ένα βήμα πίσω από την επιθετική εκστρατεία σύσφιγξης της RBA που την κατέστησε εξαίρεση μεταξύ των μεγάλων κεντρικών τραπεζών. Ενώ οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής συνεχίζουν να προειδοποιούν ότι ο πληθωρισμός παραμένει πολύ υψηλός και ότι το αυξημένο κόστος ενέργειας που συνδέεται με τον πόλεμο στο Ιράν δημιουργεί ανοδικούς κινδύνους, τα πρόσφατα πιο ήπια στοιχεία έδωσαν περιθώριο στην RBA να διατηρήσει και να αξιολογήσει.

Τρεις από τις τέσσερις μεγάλες τράπεζες της χώρας εκτιμούν ότι η RBA θα διατηρήσει αμετάβλητο το κόστος δανεισμού για το υπόλοιπο του 2026. Η Sally Auld της National Australia Bank Ltd. ανέφερε απώλεια ορμής στην οικονομία όταν εγκατέλειψε την έκκλησή της για μια ακόμη αύξηση των επιτοκίων τον Αύγουστο και προέβλεψε ότι η κεντρική τράπεζα θα μειώσει τα επιτόκια τρεις φορές τον επόμενο χρόνο.

Την Τρίτη, η Auld υποστήριξε ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να περιμένουμε μια ήπια μετατόπιση από την RBA, με τον πληθωρισμό να υπερισχύει της ανάπτυξης προς το παρόν. «Κατά συνέπεια, θεωρούμε σκόπιμο η αγορά να διατηρεί κάποια πιθανότητα σύσφιγξης τους επόμενους μήνες», είπε.

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