Hedge funds: Ξεσκονίζουν το προπολεμικό τους εγχειρίδιο – Πού βλέπουν ευκαιρίες

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Τα προπολεμικά εγχειρίδια επενδύσεων ξεσκονίζουν τα hedge funds μετά την καταρχήν συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος αναμένεται να βρεθούν τα αμερικανικά βραχυπρόθεσμα ομόλογα, τα υποτιμημένα ασιατικά νομίσματα ακόμα και μετοχές των αγορών της Ασίας, σύμφωνα με τους διαχειριστές hedge funds παγκοσμίως.

Πού εστιάζουν τα hedge funds

Η Grey Value Management με έδρα τη Φλόριντα βλέπει αξία σε κρατικά ομόλογα μικρότερης διάρκειας των ΗΠΑ, όπως και η Reed Capital Partners στη Σιγκαπούρη, η οποία αγοράζει επίσης το γιεν. Η Vantage Point Asset Management εκτιμά ότι οι καταβεβλημένες μετοχές της Νοτιοανατολικής Ασίας ενδέχεται να ξεπεράσουν τις προσδοκίες.

Ο Thomas Hayes, πρόεδρος του hedge fund Great Hill Capital στη Νέα Υόρκη, αναζητά την ευκαιρία να αγοράσει αμερικανικές μετοχές καταναλωτών καθώς ανακάμπτει η εμπιστοσύνη.

«Με τις προσδοκίες για τον πληθωρισμό να υποχωρούν μετά τη συμφωνία, το παιχνίδι είναι να επιστρέψουμε στο μέλλον με ό,τι λειτούργησε τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο πριν από τον πόλεμο» εξηγεί στο Bloomberg ο Hayes, η εταιρεία του οποίου επιβλέπει πάνω από 1 δισ. δολάρια.

Η ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία θα υπογραφεί την Παρασκευή, αφαιρεί ένα σημαντικό βάρος για τις παγκόσμιες αγορές. Το αργό πετρέλαιο υποχώρησε τη Δευτέρα, τροφοδοτώντας ράλι στις μετοχές και τα ομόλογα, ενώ το δολάριο κινείται πτωτικά καθώς ατόνησε η ζήτηση για ασφαλή καταφύγια.

Οι τιμές των αμερικανικών ομολόγων αυξήθηκαν σε όλη την καμπύλη, καθώς η πτώση των τιμών του αργού πετρελαίου ώθησε τους traders να περιορίσουν τις προσδοκίες για αυξήσεις επιτοκίων από την Fed.

Για τον Chauwei Yak, διευθύνοντα σύμβουλο της GAO Capital Pte στη Σιγκαπούρη, οι νικητές είναι πιθανό να περιλαμβάνουν εταιρείες στην Ασία.

Οι ασιατικές μετοχές έχουν δεχθεί ισχυρό πλήγμα από τον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν, δεδομένου ότι οι μεγάλες οικονομίες της περιοχής είναι εισαγωγείς πετρελαίου. Οι δείκτες αναφοράς μετοχών στην Ινδία και την Ινδονησία κατέγραψαν τις χειρότερες επιδόσεις στον κόσμο φέτος, ενώ τα νομίσματα των δύο εθνών έχουν υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλά.

Ενώ ο δείκτης μετοχών MSCI Asia Pacific έχει αυξηθεί περισσότερο από 7% από την έναρξη του πολέμου, η τεχνολογία ήταν ο μόνος τομέας που κατέγραψε κέρδη, καθώς οι άλλες 10 βιομηχανικές ομάδες έχουν μειωθεί.

«Τα θέματα που υποστηρίζονται δομικά» περιλαμβάνουν τους δικαιούχους της ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υπογραμμίζει η Ecaterina Bigos της BNP Paribas Asset Management, η οποία επιβλέπει περισσότερα από 1,6 τρισ. ευρώ σε περιουσιακά στοιχεία παγκοσμίως.

Τα κρυπτονομίσματα αυξήθηκαν, με το Bitcoin να σκαρφαλώνει σε υψηλό σχεδόν δύο εβδομάδων, αφού πρόσφατα βυθίστηκε στο χαμηλότερο επίπεδό του από την εκλογική νίκη του Ντόναλντ Τραμπ το 2024. Ωστόσο, οι traders κρυπτονομισμάτων παραμένουν επιφυλακτικοί καθώς αναμένουν σαφέστερα σημάδια ότι η σύγκρουση είχε πραγματικά τελειώσει. Το Bitcoin σημειώνει απώλειες 48% από το ιστορικό υψηλό του που έφτασε τον περασμένο Οκτώβριο.

Μακροοικονομικά Στοιχήματα

Τα hedge funds εκτιμούν ότι οι προοπτικές και τα στοιχήματα για τις αγορές συναλλάγματος και ομολόγων είναι πιο λεπτές.

Ο Matthew Haupt της Wilson Asset Management, η οποία επιβλέπει περισσότερα από 6 δισ. δολάρια Αυστραλίας (4,3 δισ. δολάρια), είναι μεταξύ εκείνων που αγοράζουν παγκόσμια ομόλογα.

«Τα μακροπρόθεσμα επιτόκια έχουν πολύ νόημα» σημειώνει ο διαχειριστής hedge fund στο Σίδνεϊ. «Οι κεντρικές τράπεζες μπορούν πλέον να είναι λιγότερο επιθετικές».

Στο Palm Beach Gardens, ο Steven Grey λέει ότι είναι «συγκρατημένα αισιόδοξος» για τις τελευταίες εξελίξεις και ότι τα αμερικανικά ομόλογα μικρότερης διάρκειας φαίνονται να αποτιμώνται καλύτερα.

Οι αποδόσεις των διετών ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου μειώθηκαν έξι μονάδες βάσης στο 4,02% τη Δευτέρα, ενώ εκείνες των 10ετών ομολόγων αναφοράς μειώθηκαν πέντε μονάδες βάσης στο 4,43%.

Το δολάριο, από την άλλη πλευρά, χάνει την ελκυστικότητά του μεταξύ ορισμένων hedge funds, καθώς η ζήτηση για το αποθεματικό νόμισμα μειώνεται μαζί με την υποχώρηση των γεωπολιτικών κινδύνων.

Ο δείκτης δολαρίου του Bloomberg υποχώρησε έως και 0,3% τη Δευτέρα, με τα νομίσματα των αναδυόμενων αγορών με μεγαλύτερο ρίσκο να συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους νικητές έναντι του δολαρίου. Το γιεν, το οποίο έχει τιμωρηθεί εν μέρει λόγω της μεγάλης εξάρτησης της Ιαπωνίας από την εισαγόμενη ενέργεια, έχει ανακτήσει ορισμένους οπαδούς.

«Αγοράζουμε το γιεν, τοποθετούμενοι τόσο για ένα δυνητικά υπερτιμημένο δολάριο όσο και για δομικά θετικές προοπτικές για το ιαπωνικό νόμισμα» ανέφερε ο Gerald Gan, επικεφαλής επενδύσεων της Reed Capital, η οποία επιβλέπει 600 εκατ. δολάρια.