 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(11) "Commodities"
    [1]=>
    string(18) "Financial Industry"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Σιγκαπούρη: Θα λανσάρει σύστημα εκκαθάρισης χρυσού σε μια προσπάθεια να γίνει κόμβος πολύτιμων μετάλλων

Η Σιγκαπούρη επιδιώκει να αναδιοργανώσει το εμπόριο που κυριαρχείται από το Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη και την Ελβετία

World 16.06.2026, 06:15
Σχολιάστε
Σιγκαπούρη: Θα λανσάρει σύστημα εκκαθάρισης χρυσού σε μια προσπάθεια να γίνει κόμβος πολύτιμων μετάλλων
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ένα εξωχρηματιστηριακό σύστημα εκκαθάρισης για χρυσό θα λανσάρει φέτος η Σιγκαπούρη, μαζί με μια υπηρεσία θησαυροφυλακίου για τις κεντρικές τράπεζες, καθώς η πόλη-κράτος προσπαθεί να εδραιωθεί ως παγκόσμιος κόμβος συναλλαγών πολύτιμων μετάλλων.

Αρκετές διεθνείς τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων των JPMorgan, Deutsche και DBS, θα συμμετάσχουν στο σύστημα, δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Γκαν Κιμ Γιονγκ το πρωί της Δευτέρας, αναφέρουν οι Financial Times

«Δεν επιδιώκουμε να αντικαταστήσουμε τα καθιερωμένα κέντρα συναλλαγών και ρευστότητας χρυσού», είπε. «Αντίθετα, η Σιγκαπούρη μπορεί να χρησιμεύσει ως αξιόπιστος κόμβος στο παγκόσμιο οικοσύστημα χρυσού — συνδέοντας την περιφερειακή ζήτηση με την παγκόσμια ρευστότητα και υποστηρίζοντας τη δραστηριότητα της αγοράς κατά τις ασιατικές ώρες».

Η Σιγκαπούρη και ο αντίπαλός της, το Χονγκ Κονγκ, ανταγωνίζονται να γίνουν η κορυφαία αγορά χρυσού της Ασίας, καθώς η περιοχή παίζει μεγαλύτερο ρόλο στο παγκόσμιο εμπόριο πολύτιμων μετάλλων.

Οι δύο χρηματοοικονομικοί κόμβοι προσπαθούν να αναδιαμορφώσουν μια επιχείρηση που για δεκαετίες επικεντρώνεται στην αποθήκευση, την επεξεργασία και την εμπορία χρυσού στο Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη και την Ελβετία.

Ενώ οι φιλοδοξίες της Σιγκαπούρης βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και περισσότερα από 10 χρόνια, έχουν ενισχυθεί από τη γεωπολιτική αβεβαιότητα που έχει αναζωογονήσει την όρεξη των επενδυτών για χρυσό τα τελευταία δύο χρόνια.

Οι περισσότερες από αυτές τις προσπάθειες – όπως η έναρξη ενός φυσικού συμβολαίου χρυσού και το άνοιγμα τεράστιων εγκαταστάσεων αποθήκευσης – έχουν προωθηθεί από τον ιδιωτικό τομέα.

Σιγκαπούρη εναντίον Χονγκ Κονγκ

Ο Γκαν, ο οποίος είναι επίσης πρόεδρος της Νομισματικής Αρχής της Σιγκαπούρης (MAS), δήλωσε ότι ο μηχανισμός εκκαθάρισης αναμένεται να τεθεί σε ισχύ μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, με την προσθήκη διατραπεζικών συναλλαγών τον επόμενο χρόνο.

Άλλες τράπεζες που έχουν συμφωνήσει να συμμετάσχουν είναι η OCBC και η UOB της Σιγκαπούρης, καθώς και μια κοινοπραξία μεταξύ της ICBC της Κίνας και της Standard Bank της Νότιας Αφρικής.

«Η αγορά χρυσού λειτουργεί καλύτερα όταν η ρευστότητα και οι υποδομές συνδέονται μεταξύ των περιοχών», δήλωσε ο Γκαν. «Με μια καθιερωμένη υποδομή εκκαθάρισης και ένα ισχυρό οικοσύστημα αγοράς, η Σιγκαπούρη μπορεί να υποστηρίξει μια πιο απρόσκοπτη παγκόσμια αγορά σε όλες τις ζώνες ώρας».

Το Χονγκ Κονγκ βρίσκεται επίσης στη διαδικασία δημιουργίας του δικού του συστήματος εκκαθάρισης χρυσού.

Στο πλαίσιο των κινήσεων της κυβέρνησης της Σιγκαπούρης, οι οποίες προτάθηκαν στον φετινό προϋπολογισμό, η MAS θα δημιουργήσει θησαυροφυλάκια για να επιτρέψει σε άλλες κεντρικές τράπεζες να αποθηκεύουν τα πολύτιμα νομίσματά τους στην πόλη-κράτος.

«Αυτό ενισχύει την πρόταση της Σιγκαπούρης ως δικαιοδοσίας όπου τα αποθεματικά περιουσιακά στοιχεία μπορούν να διατηρούνται με ασφάλεια, να διαχειρίζονται ενεργά και να συνδέονται με την ευρύτερη ρευστότητα της αγοράς κατά τις ώρες συναλλαγών στην Ασία», πρόσθεσε ο Γκαν.

Η MAS καταργεί επίσης ένα όριο 5% στα φορολογικά κίνητρα για φυσικές επενδύσεις σε χρυσό για οικογενειακά γραφεία και επιλέξιμα κεφάλαια.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Markets
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με νευρικότητα υποδέχτηκε τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ήπιο profit taking στο ΧΑ
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Στάση αναμονής μετά το ράλι
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Στάση αναμονής στις ευρωπαϊκές αγορές μετά το ράλι
Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτές τάσεις μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν
Ασία

Μικτές τάσεις στα ασιατικά μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν
Πετρέλαιο: Διατηρεί την πτωτική τροχιά με φόντο τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν
Commodities

Διατηρεί την πτωτική τροχιά το πετρέλαιο
Χρηματιστήριο Αθηνών: Γιατί οι 2.600 μονάδες μπήκαν στο τραπέζι μετά τη συμφωνία στη Μέση Ανατολή
Xρηματιστήριο Αθηνών

Γιατί οι 2.600 μονάδες στο ΧΑ μπαίνουν στο τραπέζι
Σιγκαπούρη: Θα λανσάρει σύστημα εκκαθάρισης χρυσού σε μια προσπάθεια να γίνει κόμβος πολύτιμων μετάλλων
World

Σύστημα εκκαθάρισης χρυσού λανσάρει η Σιγκαπούρη

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Όμιλος Τσιλεδάκη: Πράσινο φως για τη νέα επένδυση στα Χανιά
Τουρισμός

Πράσινο φως για την νέα επένδυση του Ομίλου Τσιλεδάκη στα Χανιά

Το νέο συγκρότημα του Ομίλου Τσιλεδάκη θα αναπτυχθεί σε έκταση 27 στρεμμάτων περίπου

Λάμπρος Καραγεώργος
ΕΦΚΑ: Ενιαίος τρόπος είσπραξης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Πώς θα ανακτήσει ο ΕΦΚΑ όσα καταβλήθηκαν χωρίς προϋποθέσεις

Το ασφαλιστικό ταμείο θα ανακτά τα ποσά που χορηγήθηκαν χωρίς να πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις

Κώστας Παπαδής
Starbucks: Γιατί οργανώνουν μαθήματα ιστορίας για τους εργαζόμενους
World

Μαθήματα κορεατικής ιστορίας από τα Starbucks

Η Starbucks Korea είχε περισσότερα από 2.000 καταστήματα στη χώρα στα τέλη του 2024, ενώ είναι η Νο. 1 αλυσίδα καφέ της χώρας

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Ελληνικές εξαγωγές: To στοίχημα της Κίνας – Ποιοι κλάδοι έχουν προβάδισμα
Economy

Το στοίχημα των ελληνικών εξαγωγών στην Κίνα [γραφήματα]

Μπορεί το 2025 οι εξαγωγές στην Κίνα να αυξήθηκαν κατά 68,1%, πλην όμως δεν κατάφεραν να επιστρέψουν στα προ 6ετιας επίπεδα

Μαρία Σιδέρη
Αποθήκευση ενέργειας: Από μπαταρίες λίγων ωρών στις αποθήκες πολλών ημερών
Αποθήκευση Ενέργειας

Το νέο στοίχημα της ενέργειας: Αποθήκευση για ημέρες, όχι για ώρες

Εξοικονόμηση 150-250 εκατ. τον χρόνο ανά γιγαβάτ από αποθήκευση ενέργειας μεγάλης διάρκειας, όπως η αντλησιοταμίευση, «βλέπει» νέα μελέτη των Eurelectric και AFRY

Μάχη Τράτσα
Πολυτελή ρολόγια: Ο πυρετός του χρυσού τα στέλνει στην… πυρά
World

Ο πυρετός του χρυσού στέλνει πολυτελή ρολόγια στην... πυρά

Γιατί κάποια κλασικά πολυτελή ρολόγια βγήκαν από συρτάρια και οδηγήθηκαν στην ανακύκλωση;

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Granarolo: Ενίσχυση κερδοφορίας το 2025 – Ποιο είναι το στοίχημα για την επόμενη μέρα
Business

Άνοδος στα καθαρά κέρδη της Granarolo - Πώς θα συνεχίσει την κερδοφορία

Βελτιωμένο κύκλο εργασιών και κέρδη κατέγραψε η Granarolo Ελλάς το 2025 - Θα αυξήσει το μέρισμα στους μετόχους

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Moody’s: Τι φέρνει η αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ για τις ευρωπαϊκές τράπεζες
Τράπεζες

Moody’s: Παραμένουν οι προκλήσεις για την ΕΚΤ

Η αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ ενισχύει τα έσοδα των τραπεζών, αλλά οι κίνδυνοι για την κερδοφορία παραμένουν

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Περισσότερα από World
Πετρέλαιο: Διατηρεί την πτωτική τροχιά με φόντο τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν
Commodities

Διατηρεί την πτωτική τροχιά το πετρέλαιο

Ενόψει του μνημονίου κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν οι τιμές στο πετρέλαιο υποχώρησαν τη Δευτέρα κατά 5% - Πότε θα αποκατασταθούν οι ροές

Πετρέλαιο: Το σοκ «δεν έχει τελειώσει» – Αναλυτές προειδοποιούν για νέο premium κινδύνου στη Μ. Ανατολή
World

Το πετρελαϊκό σοκ «δεν έχει τελειώσει» προειδοποιούν αναλυτές

Οι στρατηγικοί αναλυτές εμπορευμάτων λένε ότι η αστάθεια των τιμών του πετρελαίου θα συνεχιστεί καθώς οι αγορές ενέργειας αντιμετωπίζουν μια δύσκολη διαδικασία ανάκαμψης

Μέση Ανατολή: Χρυσός και κρυπτονομίσματα κινούνται ανοδικά μετά την ανακοίνωση συμφωνίας
Markets

Εκτίναξη για χρυσό και Bitcoin μετά τη συμφωνία ειρήνης ΗΠΑ - Ιράν

Η συμφωνία για ειρήνευση στη Μέση Ανατολή ενέπννευσε αισιοδοξία σε traders που κίνησαν ανοδικά τον χρυσό και τα κρυπτονομίσματα

Πετρέλαιο: Βουτιά 4% για το πετρέλαιο μετά την ανακοίνωση συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν
Commodities

Βουτιά 4% για το πετρέλαιο μετά την ανακοίνωση συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν

Οι ΗΠΑ και το Ιράν θα υπογράψουν μνημόνιο κατανόησης στην Ελβετία την Παρασκευή - Αμεσα αντέδρασαν οι επενδυτές στο πετρέλαιο

Πετρέλαιο: Με απώλειες 6% έκλεισε η εβδομάδα
Commodities

Με απώλειες 6% έκλεισε την εβδομάδα το πετρέλαιο

Οι ειδήσεις από τη Μέση Ανατολή δίνουν τον τόνο στο πετρέλαιο

Τζούλη Καλημέρη
UBS: Πρόσκαιρη η αδυναμία του χρυσού, ευκαιρία αγορών κάθε πτώση
Commodities

Πρόσκαιρη η αδυναμία του χρυσού, ευκαιρία αγορών κάθε πτώση

Η UBS εξακολουθεί να διατηρεί θετική στάση απέναντι στο πολύτιμο μέταλλο σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Goldman Sachs: Προβλέπει ότι δεν θα δούμε ακόμη πτώση στο πετρέλαιο
Commodities

Προσγειώνει τους καταναλωτές η Goldman Sachs… δεν θα δούμε ακόμη πτώση στο πετρέλαιο

Οι τιμές του πετρελαίου είναι πιθανό να διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα το προσεχές διάστημα, σύμφωνα με ανάλυση της Goldman Sachs

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Latest News
Πιερρακάκης: Παρατείνεται η ρύθμιση του ελβετικού φράγκου
Economy

Πιερρακάκης: Παρατείνεται η ρύθμιση του ελβετικού φράγκου

Μέχρι σήμερα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα σχεδόν το 50% όσων διαθέτουν στεγαστικά ή άλλα δάνεια συνδεδεμένα με το ελβετικό φράγκο, είπε ο Κυριάκος Πιερρακάκης

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με νευρικότητα υποδέχτηκε τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν
Xρηματιστήριο Αθηνών

Ήπιο profit taking στο ΧΑ

Σε φάση επαναξιολόγησης των δεδομένων λόγω συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται οι αγορές - Πτωτικά κινείται ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Danone: Σε διαμάχη με ανταγωνιστή της – Η περιεκτικότητα πρωτεΐνης στο γιαούρτι το επίδικο
World

Πόλεμος στο γιαούρτι: Η Danone πάει στα δικαστήρια τη Chobani

Σύμφωνα με την Danone, η αμερικανική Chobani επέλεξε να μεγαλώσει τα δοχεία γιαουρτιού χωρίς να αυξήσει την ποσότητα σε γιαούρτι - Η τέταρτη αγωγή ως σήμερα

Ευλογιά προβάτων: Σε συναγερμό η Αρκαδία – Εντοπίστηκε νέο κρούσμα
AGRO

Σε συναγερμό η Αρκαδία – Εντοπίστηκε κρούσμα ευλογιάς

Εντείνει τους ελέγχους η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, έπειτα από κρούσμα ευλογιάς προβάτων στην ΠΕ Αρκαδίας

Ανακαινίζω 2026: Σε λειτουργία η πλατφόρμα – Η παγίδα που πρέπει να προσέξετε
Ακίνητα

Ανακαινίζω: Η παγίδα που θα σας ζητήσει επιστροφή χρημάτων

Χιλιάδες ιδιοκτήτες μπορούν να επωφεληθούν από το πρόγραμμα Ανακαινίζω 2026

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Στάση αναμονής μετά το ράλι
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Στάση αναμονής στις ευρωπαϊκές αγορές μετά το ράλι

Οι προοπτικές περαιτέρω ανόδου για τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια παραμένουν πιο περιορισμένες σε σύγκριση με άλλες μεγάλες αγορές, επισημαίνουν οι αναλυτές

Συντάξεις Ιουλίου: Σε δύο φάσεις οι πληρωμές – Οι δύο τελικές ημερομηνίες
Economy

Συντάξεις Ιουλίου: Σε δύο φάσεις οι πληρωμές – Οι δύο τελικές ημερομηνίες

Πώς θα καταβληθούν οι συντάξεις Ιουνίου - Ποιοι πληρώνονται πρώτοι

THEON: Συνεργασία με SAFRAN για ηλεκτρο-οπτικά συστήματα σε drones
Business

Συνεργασία THEON - SAFRAN για ηλεκτρο-οπτικά συστήματα σε drones

H κοινοπραξία ΤΗΕΟΝ και SAFRAN θα αξιοποιήσει τα συμπληρωματικά πλεονεκτήματα των δύο εταιριών για την ανάπτυξη προηγμένων οπτρονικών λύσεων νέας γενιάς

Premia Properties: Προχωρά σε πρόωρη εξόφληση κοινού ομολογιακού δανείου – Πώς θα γίνει η καταβολή
Business

Premia Properties: Πρόωρη εξόφληση κοινού ομολογιακού δανείου

Η καταβολή των οφειλόμενων ποσών προς τους Ομολογιούχους θα πραγματοποιηθεί από την Premia Properties την Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2026

Ασιατικά χρηματιστήρια: Μικτές τάσεις μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν
Ασία

Μικτές τάσεις στα ασιατικά μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν

Οι κινήσεις των αγορών ακολούθησαν την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ

HELLENiQ ENERGY: Επέκταση στρατηγικής συνεργασίας με τη Chevron στο Block 10
Φυσικό αέριο

HELLENiQ ENERGY: Επέκταση συνεργασίας με Chevron στο Block 10

Η επίσημη ανακοίνωση - Τι προβλέπει η συμφωνία HELLENiQ ENERGY και Chevron

Burger King: Άλμα πωλήσεων αλλά πτώση στα κέρδη – Θετικές προβλέψεις της SSP Ελλάς για το 2026
Business

Τι έγραψε το κοντέρ για Burger King και Starbucks στα αεροδρόμια

Ρεκόρ πωλήσεων κατέγραψαν τα εστιαστόρια που διαχειρίζεται η SSP Ελλάς στα ελληνικά αεροδρόμια (μεταξύ αυτών Burger King και Stabucks) - Τι προσδοκά από την τουριστική κίνηση

Κωνσταντίνος Δημητρίου
ΕΕ: Προσωρινή συμφωνία για νέους κανόνες στο φυτικό αναπαραγωγικό υλικό
AGRO

Προσωρινή συμφωνία για το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό

Νέα κοινά πρότυπα για την εναρμόνιση και την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς της ΕΕ

Eurobank: Διέθεσε 1,7 εκατ. μετοχές σε στελέχη
Τράπεζες

Eurobank: Διέθεσε 1,7 εκατ. μετοχές σε στελέχη

Η Eurobank ανακοίνωσε ότι προχώρησε στην υλοποίηση της απόφασης της γ.σ. των μετόχων της 28ης Απριλίου

Bally’s Intralot: Σύναψε συμφωνία ανταλλαγής συνολικής απόδοσης με ευρωπαϊκή τράπεζα
Business

Bally’s Intralot: Συμφωνία ανταλλαγής συνολικής απόδοσης με ευρωπαϊκή τράπεζα

Η διάρκεια της Σύμβασης έχει αναμενόμενη διάρκεια 12 μηνών - Οι όροι

BoJ: Αυξάνει τα επιτόκια στο 1% για πρώτη φορά από το 1995
World

Η BoJ αυξάνει τα επιτόκια στο 1% πρώτη φορά από το 1995

Η κεντρική τράπεζα BoJ αναφέρει ότι θα σταματήσει να μειώνει το επίπεδο των μηνιαίων αγορών ομολόγων από το επόμενο έτος

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies