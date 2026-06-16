Σιγκαπούρη: Θα λανσάρει σύστημα εκκαθάρισης χρυσού σε μια προσπάθεια να γίνει κόμβος πολύτιμων μετάλλων

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Ένα εξωχρηματιστηριακό σύστημα εκκαθάρισης για χρυσό θα λανσάρει φέτος η Σιγκαπούρη, μαζί με μια υπηρεσία θησαυροφυλακίου για τις κεντρικές τράπεζες, καθώς η πόλη-κράτος προσπαθεί να εδραιωθεί ως παγκόσμιος κόμβος συναλλαγών πολύτιμων μετάλλων.

Αρκετές διεθνείς τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων των JPMorgan, Deutsche και DBS, θα συμμετάσχουν στο σύστημα, δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Γκαν Κιμ Γιονγκ το πρωί της Δευτέρας, αναφέρουν οι Financial Times

«Δεν επιδιώκουμε να αντικαταστήσουμε τα καθιερωμένα κέντρα συναλλαγών και ρευστότητας χρυσού», είπε. «Αντίθετα, η Σιγκαπούρη μπορεί να χρησιμεύσει ως αξιόπιστος κόμβος στο παγκόσμιο οικοσύστημα χρυσού — συνδέοντας την περιφερειακή ζήτηση με την παγκόσμια ρευστότητα και υποστηρίζοντας τη δραστηριότητα της αγοράς κατά τις ασιατικές ώρες».

Η Σιγκαπούρη και ο αντίπαλός της, το Χονγκ Κονγκ, ανταγωνίζονται να γίνουν η κορυφαία αγορά χρυσού της Ασίας, καθώς η περιοχή παίζει μεγαλύτερο ρόλο στο παγκόσμιο εμπόριο πολύτιμων μετάλλων.

Οι δύο χρηματοοικονομικοί κόμβοι προσπαθούν να αναδιαμορφώσουν μια επιχείρηση που για δεκαετίες επικεντρώνεται στην αποθήκευση, την επεξεργασία και την εμπορία χρυσού στο Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη και την Ελβετία.

Ενώ οι φιλοδοξίες της Σιγκαπούρης βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και περισσότερα από 10 χρόνια, έχουν ενισχυθεί από τη γεωπολιτική αβεβαιότητα που έχει αναζωογονήσει την όρεξη των επενδυτών για χρυσό τα τελευταία δύο χρόνια.

Οι περισσότερες από αυτές τις προσπάθειες – όπως η έναρξη ενός φυσικού συμβολαίου χρυσού και το άνοιγμα τεράστιων εγκαταστάσεων αποθήκευσης – έχουν προωθηθεί από τον ιδιωτικό τομέα.

Σιγκαπούρη εναντίον Χονγκ Κονγκ

Ο Γκαν, ο οποίος είναι επίσης πρόεδρος της Νομισματικής Αρχής της Σιγκαπούρης (MAS), δήλωσε ότι ο μηχανισμός εκκαθάρισης αναμένεται να τεθεί σε ισχύ μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, με την προσθήκη διατραπεζικών συναλλαγών τον επόμενο χρόνο.

Άλλες τράπεζες που έχουν συμφωνήσει να συμμετάσχουν είναι η OCBC και η UOB της Σιγκαπούρης, καθώς και μια κοινοπραξία μεταξύ της ICBC της Κίνας και της Standard Bank της Νότιας Αφρικής.

«Η αγορά χρυσού λειτουργεί καλύτερα όταν η ρευστότητα και οι υποδομές συνδέονται μεταξύ των περιοχών», δήλωσε ο Γκαν. «Με μια καθιερωμένη υποδομή εκκαθάρισης και ένα ισχυρό οικοσύστημα αγοράς, η Σιγκαπούρη μπορεί να υποστηρίξει μια πιο απρόσκοπτη παγκόσμια αγορά σε όλες τις ζώνες ώρας».

Το Χονγκ Κονγκ βρίσκεται επίσης στη διαδικασία δημιουργίας του δικού του συστήματος εκκαθάρισης χρυσού.

Στο πλαίσιο των κινήσεων της κυβέρνησης της Σιγκαπούρης, οι οποίες προτάθηκαν στον φετινό προϋπολογισμό, η MAS θα δημιουργήσει θησαυροφυλάκια για να επιτρέψει σε άλλες κεντρικές τράπεζες να αποθηκεύουν τα πολύτιμα νομίσματά τους στην πόλη-κράτος.

«Αυτό ενισχύει την πρόταση της Σιγκαπούρης ως δικαιοδοσίας όπου τα αποθεματικά περιουσιακά στοιχεία μπορούν να διατηρούνται με ασφάλεια, να διαχειρίζονται ενεργά και να συνδέονται με την ευρύτερη ρευστότητα της αγοράς κατά τις ώρες συναλλαγών στην Ασία», πρόσθεσε ο Γκαν.

Η MAS καταργεί επίσης ένα όριο 5% στα φορολογικά κίνητρα για φυσικές επενδύσεις σε χρυσό για οικογενειακά γραφεία και επιλέξιμα κεφάλαια.