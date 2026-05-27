Χονγκ Κονγκ: Κορυφαίος διεθνής κόμβος συγκέντρωσης κεφαλαίων – Ποιος ο ρόλος της Ελβετίας

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του ot.gr στην Google

Πρωτιά κατέγραψε το Χονγκ Κονγκ ως το κορυφαίο διεθνές χρηματοοικονομικό κέντρο, ξεπερνώντας οριακά την Ελβετία.

Καθώς οι οι κόμβοι στην Ασία αναπτύσσονται ταχύτερα από το πάλαι ποτέ ασφαλές ευρωπαϊκό καταφύγιο, η πορεία δεν προβλέπεται να αντιστραφεί, δήλωσε η Boston Consulting Group.

Ο πλούτος από την Κίνα και η άνθηση δημοσίων εγγραφών το 2025 βοήθησαν το Χονγκ Κονγκ να αναδειχθεί σε έναν υπεράκτιο κόμβο συγκέντρωσης κεφαλαίων ύψους 2,95 τρισ. δολαρίων, ξεπερνώντας οριακά τον διασυνοριακό πλούτο της Ελβετίας, ο οποίος ανέρχεται σε 2,94 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με την Έκθεση Παγκόσμιου Πλούτου του BCG για το 2026.

Η εδραίωση του Χονγκ Κονγκ

«Το Χονγκ Κονγκ εδραιώνει τον ρόλο του ως πύλη της Κίνας προς τις παγκόσμιες αγορές, αν και η ίδια συγκέντρωση συνδέει την πορεία του στενά με τις οικονομικές και κανονιστικές εξελίξεις στην ηπειρωτική χώρα», ανέφερε η έκθεση.

Τόσο το Χονγκ Κονγκ όσο και η Σιγκαπούρη προβλέπεται να συνεχίσουν να αναπτύσσονται ως διεθνή χρηματοοικονομικά κέντρα με ρυθμό περίπου 9% ετησίως έως το 2030, σε σύγκριση με τον αναμενόμενο μέσο όρο 6% στην Ελβετία κατά την ίδια περίοδο, λέει το Reuters.

Η Ελβετία διατηρεί πλεονεκτήματα

Ο διασυνοριακός πλούτος αυξήθηκε παγκοσμίως κατά 8,4% στα 15,7 τρισ. δολάρια πέρυσι, λόγω των ισχυρών αγορών και της μεγαλύτερης ζήτησης για γεωγραφική διαφοροποίηση, και κατευθύνθηκε συντριπτικά προς τα 10 κορυφαία κέντρα κρατήσεων στον κόσμο, ενισχύοντας περαιτέρω τη συγκέντρωση, πρόσθεσε η BCG.

Παρά τους βραδύτερους ρυθμούς ανάπτυξης, η διαφοροποίηση της Ελβετίας μπορεί να αποδειχθεί πλεονέκτημα, καθώς προσελκύει πελάτες από όλες τις περιοχές, ενώ οι ασιατικοί κόμβοι εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ανάπτυξη στην Κίνα, προσθέτει η έκθεση.

«Η γεωπολιτική αβεβαιότητα επιβεβαιώνει τον ρόλο της Ελβετίας ως βασικού παγκόσμιου κέντρου κρατήσεων, προσελκύοντας ροές πτήσεων προς ασφαλέστερες περιοχές από πιο ασταθείς περιοχές, όπως η Μέση Ανατολή», δήλωσε η BCG.

Πλούσιοι ιδιώτες επιδιώκουν να μεταφέρουν περιουσιακά στοιχεία από την περιοχή του Κόλπου στην Ελβετία μετά τη συνεχιζόμενη σύγκρουση, δήλωσαν στο Reuters τραπεζίτες και οικονομικοί σύμβουλοι.

«Αυτό που τελικά έχει σημασία είναι η εγγύτητα με τον πελάτη», δήλωσε ο Michael Kahlich, ο οποίος συνυπέγραψε την έκθεση της BCG, προσθέτοντας ότι δύο κόμβοι σχηματίζονται παγκοσμίως – η Σιγκαπούρη και το Χονγκ Κονγκ για την Ασία, και η Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ για τη Δύση.