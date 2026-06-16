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Πώς το MagentaONE Business υποστηρίζει τη λειτουργία των σύγχρονων επιχειρήσεων

Συνεχής συνδεσιμότητα, ψηφιακά εργαλεία και ασφάλεια σε ένα σχήμα γεμάτο οφέλη από την COSMOTE TELEKOM

Τα νέα της αγοράς 16.06.2026, 14:50
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Πώς το MagentaONE Business υποστηρίζει τη λειτουργία των σύγχρονων επιχειρήσεων
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Η συνεχής συνδεσιμότητα, τα ψηφιακά εργαλεία, η ασφάλεια, η επικοινωνία με τους πελάτες και η ευελιξία, βρίσκονται πλέον ψηλά στην ατζέντα των ελληνικών επιχειρήσεων. Σε ένα περιβάλλον όπου η παραγωγικότητα και η αποτελεσματική διαχείριση του κόστους αποτελούν βασικές προτεραιότητες, αυξάνεται η ζήτηση για ολοκληρωμένες λύσεις που συνδυάζουν τεχνολογία και απτά οικονομικά οφέλη.

Σε αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση κινείται το MagentaONE Business της COSMOTE TELEKOM, το οποίο «ξεκλειδώνει» έναν κόσμο προνομίων που βοηθάει τις επιχειρήσεις να φτάσουν εκεί που θέλουν.

Πολλαπλά οφέλη για τις επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στο ενιαίο αυτό σχήμα απολαμβάνουν 10% έκπτωση σε όλες τις συμβατές εταιρικές συνδέσεις κινητής, με όφελος έως 30 ευρώ τον μήνα, ενισχύοντας έτσι τη σχέση κόστους-απόδοσης για τις καθημερινές επικοινωνίες.

Παράλληλα, μέσω του MagentaONE Business, παρέχεται δωρεάν η υπηρεσία Internet Backup, ώστε να διασφαλίζεται η αδιάλειπτη λειτουργία Internet και τηλεφωνίας, στοιχείο κρίσιμο για κάθε σύγχρονη επιχείρηση που δεν αντέχει διακοπές στη συνδεσιμότητα.

Σημαντική είναι και η έκπτωση 10% στην υπηρεσία With Secure Elements, που αφορά στην ασφάλεια δεδομένων και υποδομών, σε μια περίοδο όπου η προστασία της ψηφιακής πληροφορίας έχει εξελιχθεί σε βασικό ζήτημα για κάθε επιχείρηση.

Για να επικοινωνούν με τους πελάτες τους μέσω SMS, Email, RBM & Viber, οι επιχειρήσεις έχουν 10% έκπτωση στο Business Messaging Pack, ενώ εργαλεία όπως τα Digital Office, Webex και Microsoft 365 διατίθενται σε προνομιακές τιμές, διευκολύνοντας την οργάνωση της εργασίας και τη συνεργασία μεταξύ των ομάδων.

Η COSMOTE TELEKOM δίνει επίσης έμφαση στην κινητικότητα και στη διαχείριση στόλου, προσφέροντας 15% έκπτωση στο Fleet Tracker, υπηρεσία που επιτρέπει σε πραγματικό χρόνο τον έλεγχο των οχημάτων της επιχείρησης.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στις πληρωμές, με 35% έκπτωση στο payzy pro με payzy POS, μια λύση που επιτρέπει στους επαγγελματίες να χρησιμοποιούν το κινητό τους ως τερματικό συναλλαγών για ανέπαφες πληρωμές με κάρτες. Η συγκεκριμένη επιλογή απαντά στην αυξανόμενη ανάγκη για ευέλικτες και γρήγορες συναλλαγές στην καθημερινότητα της επιχείρησης.

Την ίδια στιγμή, η δωρεάν πρόσβαση για δώδεκα μήνες στην υπηρεσία Your Business Online δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να δημιουργήσουν ή να αναβαθμίσουν την ψηφιακή τους παρουσία (e-shop, site).

Έκπτωση 10% προσφέρεται και στην COSMOTE TV, στο πακέτο για επαγγελματικούς χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας. Επιπλέον, οι χρήστες εταιρικών κινητών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα έχουν απεριόριστα κουπόνια 5€ στο ΒΟΧ σε κάθε παραγγελία φαγητού άνω των 20€.

Η ενεργοποίηση του προγράμματος είναι απλή και γίνεται είτε μέσω του COSMOTE TELEKOM App είτε με επίσκεψη σε κατάστημα COSMOTE TELEKOM ή ΓΕΡΜΑΝΟΣ, με βασική προϋπόθεση η επιχείρηση να διαθέτει τουλάχιστον μία συμβατή εταιρική σύνδεση κινητής και μία ενεργή σταθερή σύνδεση.

Σύμφωνα με τον κ. Λυκούργο Αντωνόπουλο, Chief Commercial Officer Business Segment του Ομίλου ΟΤΕ, η εταιρεία σχεδιάζει λύσεις που απαντούν στις καθημερινές ανάγκες των επιχειρήσεων, συνδυάζοντας εξοικονόμηση κόστους, προηγμένα ψηφιακά εργαλεία και αδιάλειπτη συνδεσιμότητα, με στόχο τη στήριξη ειδικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη μετάβασή τους στην ψηφιακή εποχή.

Το portfolio των Magenta προϊόντων

Με την προσθήκη του νέου επιχειρηματικού προγράμματος, η εταιρεία διευρύνει τη στρατηγική της γύρω από το «Magenta» οικοσύστημα, ενισχύοντας την αξία που προσφέρει τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον επαγγελματικό πελάτη. Το MagentaONE Business εντάσσεται έτσι σε μια ευρύτερη λογική που συνδέει τεχνολογία, εξυπηρέτηση και πρακτικά οφέλη σε ένα ενιαίο σύνολο.

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