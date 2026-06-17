Πετρέλαιο: Νέα πτώση 5% μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

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Πτωτικά 5% κινείται το πετρέλαιο την Τρίτη, διευρύνοντας τις απώλειες αυτής της εβδομάδας εν μέσω ελπίδων ότι μια συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή θα επιτρέψει τη ροή πετρελαίου μέσω του Ορμούζ.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent υποχώρησαν κατά 4,21 δολάρια, ή 5,1%, στα 78,96 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate (WTI) υποχώρησε κατά 4,70 δολάρια, ή 5,8%, στα 76,05 δολάρια.

Και οι δύο δείκτες αναφοράς υποχώρησαν κατά περίπου 5% για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση την Τρίτη, σε χαμηλότερα επίπεδα τριών μηνών, εν μέσω ελπίδων ότι η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν θα αφήσει εγκλωβισμένα τάνκερ να εξέλθουν από τον Κόλπο.

«Οι αγορές πετρελαίου υποχώρησαν εν μέσω προσδοκιών ότι το Πορθμό του Ορμούζ θα ανοίξει ξανά μετά την ειρηνευτική συμφωνία, αλλά οι traders απέφυγαν περαιτέρω πωλήσεις εν αναμονή λεπτομερειών», δήλωσε στο CNBC ο Χιρογιούκι Κικουκάγουα, επικεφαλής στρατηγικής της Nissan Securities Investment.

Το WTI είναι πιθανό να παραμείνει ασταθές εντός 10 δολαρίων πάνω ή κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, πρόσθεσε.

Λεπτομέρειες της ενδιάμεσης ειρηνευτικής συμφωνίας άρχισαν να γίνονται γνωστές την Τρίτη, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι θα αποκλείει την απόκτηση πυρηνικού όπλου από την Τεχεράνη και έναν Αμερικανό αξιωματούχο να δηλώνει ότι θα επιτρέψει στο Ιράν να πουλήσει πετρέλαιο μετά την υπογραφή.

Το μνημόνιο κατανόησης παρατείνει μια εύθραυστη εκεχειρία που ανακοινώθηκε τον Απρίλιο κατά 60 ημέρες ακόμη, ώστε να επιτραπούν συνομιλίες για μια μόνιμη εκεχειρία.

Σύμφωνα με το MoU, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν, ενώ η Τεχεράνη θα διαχειρίζεται την κυκλοφορία των πετρελαιοφόρων μέσω του Πορθμού, η οποία ουσιαστικά έχει αποκλειστεί από τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου.

Το πετρέλαιο θα μείνει πάνω από τα προπολεμικά επίπεδα για καιρό

Ωστόσο, αξιωματούχοι της βιομηχανίας λένε ότι η πλήρης επιστροφή στα προπολεμικά επίπεδα παραγωγής και διύλισης είναι πιθανό να διαρκέσει εβδομάδες, μήνες ή και χρόνια.

Το Ισραήλ έχει αποστασιοποιηθεί τόσο από την εκεχειρία του Απριλίου όσο και από την τελευταία συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, προσθέτοντας αβεβαιότητα στο κατά πόσον η νέα εκεχειρία θα τηρηθεί.

Οι ισραηλινές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στόχευσαν τρία οχήματα στο νότιο Λίβανο την Τρίτη, σκοτώνοντας τουλάχιστον τέσσερις ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους, ανέφερε το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA). Ο Τραμπ εξέδωσε μια σπάνια δημόσια επίπληξη για τις στρατιωτικές τακτικές του Ισραήλ.

Εν τω μεταξύ, η παραγωγή αργού πετρελαίου της Κίνας τον Μάιο μειώθηκε κατά 9,1% σε ετήσια βάση, στο χαμηλότερο επίπεδο εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία, σηματοδοτώντας επίσης ότι τα διυλιστήρια άρχισαν να αντλούν από τα αποθέματα εν μέσω του πολέμου στο Ιράν.

Η έκθεση του Αμερικανικού Ινστιτούτου Πετρελαίου έδειξε ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 8,3 εκατομμύρια βαρέλια την εβδομάδα που έληξε στις 12 Ιουνίου, ανέφεραν οι πηγές. Η πτώση αυτή ξεπέρασε τις προσδοκίες για μείωση 4,6 εκατομμυρίων βαρελιών, με επίσημα στοιχεία να αναμένονται από την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας στις 16:30 ώρα Ελλάδος την Τετάρτη.

Εν τω μεταξύ, το Ιράν προχώρησε στην πρώτη του εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από δύο μήνες, έπειτα από τη συμφωνία που επετεύχθη με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακής πληροφόρησης TankerTrackers.

«Τουλάχιστον δύο σούπερ τάνκερ της National Iranian Tanker Company (NITC), με τα ονόματα Diona και Hero2, πέρασαν την περίμετρο του αποκλεισμού του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ μεταφέροντας συνολικά 3,8 εκατομμύρια ιρανικού αργού», ανέφερε η πηγή αυτή μέσω X.