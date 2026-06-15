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Αγορές: Με άνοδο υποδέχθηκαν τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν – Βουτιά για την τιμή του πετρελαίου

Η είδηση έστειλε το πετρέλαιο σε πτωτική πορεία και αποδυνάμωσε το δολάριο, ενώ ανακούφιση και άνοδος παρατηρήθηκε στις ασιατικές αγορές

Markets 15.06.2026, 08:48
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Αγορές: Με άνοδο υποδέχθηκαν τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν – Βουτιά για την τιμή του πετρελαίου
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Με άνοδο στους χρηματιστηριακούς δείκτες, πτώση στο δολάριο και βουτιά στις τιμές του πετρελαίου υποδέχθηκαν οι αγορές τα νέα για κατ’ αρχήν ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Η είδηση προκάλεσε σαφώς ανακούφιση και στις κεντρικές τράπεζες, καθώς ήδη είχε ανοίξει η συζήτηση για νέο κύκλο ανόδου των επιτοκίων προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πληθωριστικές πιέσεις από την εκτόξευση των καυσίμων, με την ΕΚΤ να ανοίγει τον χορό των αυξήσεων την προηγούμενη εβδομάδα.

Το πετρέλαιο έκανε «βουτιά» άνω του 4% μόλις ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ ανακοίνωσε το deal, το οποίο επιβεβαίωσαν Ουάσινγκτον και Τεχεράνη.

Οι αγορές είχαν ήδη προβλέψει μια πιθανή συμφωνία, αλλά η επιβεβαίωση ήταν αρκετή για να στείλει το Brent σε πτώση 4,37% στα 83,50 δολάρια το βαρέλι, πολύ μακριά από την κορύφωση του Μαΐου στα 126,41 δολάρια.

Το αργό πετρέλαιο των ΗΠΑ υποχώρησε κατά 4,9% στα 80,73 δολάρια το βαρέλι, αρκετά πάνω, ωστόσο, από το επίπεδο των 67 δολαρίων που βρισκόταν πριν την έναρξη του πολέμου, όπως επισημαίνει το Reuters.

Το Ιράν δήλωσε ότι η κυκλοφορία μέσω των Στενών θα ρυθμίζεται από αυτό και το Ομάν, ένα πιθανό πλήγμα στους κανόνες του ελεύθερου εμπορίου και υποδηλώνοντας ότι μπορεί να υπάρξει κάποιο είδος πλήγματος στη ναυτιλία.

Ανησυχία για το καθεστώς του Ορμούζ

«Η έλλειψη λεπτομερειών, ειδικά σχετικά με την ελευθερία της ναυτιλίας, αποτελεί ανησυχία, αλλά όχι κάτι που θα πρέπει να περιορίσει τις αγορές σήμερα καθώς η αύξηση της διάθεσης για ρίσκο εξελίσσεται», δήλωσε στο Reuters ο Σον Κάλοου, ανώτερος αναλυτής συναλλάγματος στην ITC Markets.

«Η προοπτική μιας διαρκούς πτώσης των τιμών της ενέργειας αλλάζει τη συζήτηση για τις κεντρικές τράπεζες ακριβώς πριν από μια σειρά πλιτικών αποφάσεων».

Τα νέα θα αποτελέσουν ανακούφιση για τις κεντρικές τράπεζες που θα συνεδριάσουν αυτή την εβδομάδα, μετριάζοντας μέρος της πίεσης για αυστηροποίηση της πολιτικής, ώστε να αποτραπεί μια αύξηση των πληθωριστικών προσδοκιών που οφείλονται στην ενέργεια.

«Βλέπουμε τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Brent να υποχωρούν στα 80 δολάρια μέχρι το τέλος του έτους, υποθέτοντας ότι το στενό δεν θα κλείσει ξανά», δήλωσε στο πρακτορείο ο Βίβεκ Νταρ, αναλυτής εξόρυξης και ενέργειας στην CBA.

«Η πρόβλεψή μας υποθέτει έμμεσα ότι οι εξαγωγές πετρελαίου και προϊόντων διύλισης μπορούν να ξαναρχίσουν γρήγορα μέσω των Στενών του Ορμούζ, αλλά αυτή η άποψη ενέχει σημαντική αβεβαιότητα που συνδέεται με τη ζημιά στα περιουσιακά στοιχεία πετρελαίου και διυλιστηρίων».

Η προοπτική φθηνότερου πετρελαίου θα είναι ένα όφελος για την Ιαπωνία, η οποία είναι καθαρός εισαγωγέας ενέργειας, και ο Nikkei σημείωσε άνοδο 3,0%. Η καυτή αγορά της Νότιας Κορέας κέρδισε 4,3, ενώ ο ευρύτερος δείκτης μετοχών Ασίας-Ειρηνικού της MSCI εκτός Ιαπωνίας αυξήθηκε κατά 1,5%.

πετρέλαιο

Ανακούφιση για τις κεντρικές τράπεζες

Στην Ευρώπη, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης EUROSTOXX 50 και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης DAX αυξήθηκαν και τα δύο κατά 0,2%, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης FTSE πρόσθεσαν 0,3%.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης S&P 500 αυξήθηκαν κατά 0,9%, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Nasdaq αυξήθηκαν κατά 1,5% εν μέσω μιας γενικής αύξησης των περιουσιακών στοιχείων κινδύνου.

Οι κεντρικές τράπεζες πρόκειται να συναντηθούν στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιαπωνία, την Αυστραλία, την Ελβετία, τη Σουηδία, τη Νορβηγία και τη Ρωσία αυτή την εβδομάδα, με την Ιαπωνία να θεωρείται αυτή που πιθανότατα θα αυξήσει τα επιτόκια αυτή τη φορά.

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ αναμένεται ευρέως να διατηρήσει τα επιτόκια στο 3,50%-3,75% την Τετάρτη στην εναρκτήρια συνεδρίαση του προέδρου Κέβιν Γουόρς. Η δήλωση, οι οικονομικές προβλέψεις και η συνέντευξη Τύπου θα εξεταστούν για τυχόν ενδείξεις ότι η Fed θα εγκαταλείψει την προκατάληψή της για χαλάρωση, καθώς οι αξιωματούχοι γίνονται πιο επιθετικοί απέναντι στους πληθωριστικούς κινδύνους.

Οι επενδυτές έσπευσαν να μειώσουν την πιθανότητα αύξησης φέτος, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Δεκεμβρίου να ανεβαίνουν κατά τέσσερα μονάδες, ενώ μια κίνηση ήδη από τον Οκτώβριο έχει πλέον τιμή περίπου 45%.

Αμερικανικά ομόλογα και δολάριο

Τα αμερικανικά ομόλογα ενισχύθηκαν με την ελπίδα ότι οι τιμές του πετρελαίου θα μειωθούν πλέον βιώσιμα και θα μειώσουν τους ανοδικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό. Οι αποδόσεις των διετών ομολόγων μειώθηκαν κατά 6 μονάδες βάσης στο 4,02%.

Η πτώση των αποδόσεων και η γενική βελτίωση του κινδύνου οδήγησαν το δολάριο ΗΠΑ σε γενικές γραμμές χαμηλότερα, με το ευρώ να αυξάνεται κατά 0,4% στα 1,1608 δολάρια. Το δολάριο υποχώρησε κατά 0,2% έναντι του γεν στα 159,90, ενώ η στερλίνα αυξήθηκε κατά 0,3% στα 1,3446 δολάρια.

Η Τράπεζα της Αγγλίας αναμένεται να διατηρήσει τα επιτόκια στο 3,75% την Πέμπτη και μέχρι το 2026, με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να μην βιάζονται να αυστηροποιήσουν τα επιτόκια. Η κατανομή των ψήφων της Τράπεζας της Αγγλίας και η έκθεση νομισματικής πολιτικής θα είναι ενδιαφέροντα.

Τα κορυφαία στοιχεία του Ηνωμένου Βασιλείου περιλαμβάνουν τον πληθωρισμό και τις λιανικές πωλήσεις του Μαΐου, καθώς και την απασχόληση του Απριλίου.

Στις αγορές εμπορευμάτων, η πτώση των αποδόσεων βοήθησε τον μη τοκοφόρο χρυσό να αυξηθεί κατά 1,9% στα 4.300 δολάρια ανά ουγγιά.

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