Ιράν: Πρώτες εξαγωγές πετρελαίου μετά από δύο μήνες αποκλεισμού

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Tο Ιράν προχώρησε στην πρώτη του εξαγωγή αργού πετρελαίου μετά από δύο μήνες, έπειτα από τη συμφωνία που επετεύχθη με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, σύμφωνα με την εταιρεία ναυτιλιακής πληροφόρησης TankerTrackers.

«Τουλάχιστον δύο σούπερ τάνκερ της National Iranian Tanker Company (NITC), με τα ονόματα Diona και Hero2, πέρασαν την περίμετρο του αποκλεισμού του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ μεταφέροντας συνολικά 3,8 εκατομμύρια ιρανικού αργού», ανέφερε η πηγή αυτή μέσω X.

BREAKING: CRUDE OIL DEPARTS IRAN FOLLOWING A TWO MONTH LONG NAVY BLOCKADE According to AIS data which we corroborated yesterday (2026-06-15) by satellite imagery, at least two National Iranian Tanker Company (NITC) VLCC supertankers named DIONA (9569695) and HERO2 (9362073) have… pic.twitter.com/tSesQTcC6K — TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) June 16, 2026

Παράλληλα η εταιρεία έκανε λόγο περί διέλευσης τρίτου ιρανικού δεξαμενόπλοιου, με άλλο ένα εκατομμύριο βαρέλια ιρανικού αργού.

UPDATE: A 3rd NITC tanker, a Suezmax at that, has now exited the blockade line with 1 million barrels of Iranian crude oil. pic.twitter.com/5T28VnlU71 — TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) June 17, 2026

Η TankerTrackers έκανε λόγο για τις πρώτες εξαγωγές αργού πετρελαίου από το Ιράν εδώ και περίπου δύο μήνες, διάστημα κατά το οποίο οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούσαν αυστηρό ναυτικό αποκλεισμό γύρω από τα βασικά ιρανικά πετρελαϊκά λιμάνια.

Την Παρασκευή η υπογραφή της συμφωνίας Ιράν – ΗΠΑ

Η εξέλιξη καταγράφεται δύο ημέρες πριν από την τελετή υπογραφής του μνημονίου κατανόησης (MOU) μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία.

Η Γραμματεία του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν ανακοίνωσε ότι η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον οριστικοποίησαν το κείμενο του μνημονίου κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου και των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

Tο μνημόνιο προβλέπει επίσης την άμεση και πλήρη άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν.