Ιράν: Αρση κυρώσεων στο πετρέλαιο, στο σχέδιο συμφωνίας με ΗΠΑ

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Εξαιρέσεις από τις πετρελαϊκές κυρώσεις, αποδέσμευση περιουσιακών στοιχείων αλλα και το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, περιλαμβάνει το τελικό σχέδιο του μνημονίου κατανόησης του Ιραν με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο.

Ειδικότερα, στο MoU προβλέπεται ότι το Ιράν θα ανοίξει αμέσως τα Στενά του Ορμούζ σε όλα τα εμπορικά πλοία, ενώ οι ΗΠΑ ⁠άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό τους στα ιρανικά λιμάνια. Η άρση του αμερικανικού αποκλεισμού θα ​ξεκινήσει αμέσως μετά την υπογραφή του μνημονίου και θα ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών.

Τα μέτρα για την Οικονομία

Ακόμη, οι ΗΠΑ συμφωνούν να μην επιβάλουν νέες κυρώσεις στο Ιράν έως ότου επιτευχθεί τελική συμφωνία ενω μετά την τελική συμφωνία, όλες οι κυρώσεις των ΗΠΑ και του ΟΗΕ κατά του Ιράν θα αρθούν σύμφωνα με ένα συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα.

Οι Ηνωμένες Πολιτειες θα άρουν τις κυρώσεις επί του πετρελαίου του Ιράν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, επιτρέποντας στην Τεχεράνη να πουλά πετρέλαιο και να εισπράττει έσοδα.

Επίσης, οι ΗΠΑ συμφωνούν να αποδεσμεύσουν 25 δισεκατομμύρια δολάρια από τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν -μεταξύ άλλων- μέσω άμεσων μεταφορών μετρητών, συνεργασίας μεταξύ των χωρών της περιοχής και πιστωτικών ορίων.

Η Ουάσιγκτον, σε συντονισμό με τους περιφερειακούς συμμάχους της, θα εκπονήσει ένα σχέδιο ανασυγκρότησης και ανάπτυξης για το Ιράν, το οποίο θα διαπραγματευτεί και θα συμφωνήσει με την Τεχεράνη εντός 60 ημερών.

Για τα πυρηνικά

Προβλέπεται ότι η Τεχεράνη συμφωνεί ότι δεν θα παράγει ούτε θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Εν αναμονή μιας τελικής συμφωνίας, το Ιράν θα διατηρήσει την τρέχουσα κατάσταση του πυρηνικού του προγράμματος, αποφεύγοντας περαιτέρω εμπλουτισμό ουρανίου και επέκταση των πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφωνούν να επιτρέψουν στο Ιράν να αραιώσει τα αποθέματά του σε εμπλουτισμένο ουράνιο στο ιρανικό έδαφος στο πλαίσιο μιας μελλοντικής συνολικής συμφωνίας.

Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, οι δραστηριότητες εμπλουτισμού ουρανίου και οι μηχανισμοί διαχείρισης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης εντός 60 ημερών από την υπογραφή του μνημονίου και θα ρυθμιστούν σε τελική συμφωνία.