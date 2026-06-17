Fed: Στον «πάγο» τα επιτόκια για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρίαση

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Αμετάβλητα, όπως ήταν αναμενόμενο, διατήρησε τα επιτόκια η Federal Reserve στην πρώτη συνεδρίαση υπό το νέο πρόεδρο της, Κέβιν Γουόρς.Η απόφαση ήταν ομόφωνη.

Οι νέες προβλέψεις των υπευθύνων χάραξης πολιτικής έδειξαν ότι εννέα αξιωματούχοι προβλέπουν τουλάχιστον μία αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης φέτος, ενώ έξι αναμένουν τουλάχιστον δύο. Άλλοι εννέα δεν προέβλεπαν καμία μεταβολή ή μάλιστα μείωση.

Σύμφωνα με το dot plot μόνο 18 από τους 19 αξιωματούχους υπέβαλαν τις προβλέψεις τους για τα επιτόκια στο τέλος του 2026. Εκτιμάται ότι ο νέος πρόεδρος Κέβιν Γουόρς, ο οποίος έχει εκφράσει κριτική για τη λεγόμενη «προοπτική καθοδήγηση», αρνήθηκε να υποβάλει πρόβλεψη για τα επιτόκια.

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ανοιχτής Αγοράς (FOMC) διατήρησε τα επιτόκια στο εύρος του 3,5-3,75%, σε μια ιστορική συνεδρίαση όπου ο νυν και ο πρώην πρόεδρος της Fed κάθισαν ο ένας απέναντι στον άλλο, κάτι που δεν έχει συμβεί εδώ και 75 χρόνια.

Ο πρώην πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, στην τελευταία συνέντευξη Τύπου ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει ως απλός διοικητής, καθώς μια σειρά νομικών υποθέσεων εναντίον της Fed, δεν του άφησαν άλλη επιλογή ενώ επεσήμανε ότι σκοπεύει να διατηρήσει χαμηλό προφίλ ως διοικητής. «Υπάρχει μόνο ένας πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας» είπε χαρακτηριστικά.

Η ανακοίνωση της FOMC

«Η Επιτροπή αποφάσισε να διατηρήσει το εύρος-στόχο για το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων στο 3-1/2 έως 3-3/4 τοις εκατό, προς υποστήριξη της διττής αποστολής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας. Η Επιτροπή επιβεβαίωσε εκ νέου την πολιτική της για τη διατήρηση άφθονων αποθεματικών στο τραπεζικό σύστημα.

»Η οικονομική δραστηριότητα αναπτύσσεται με σταθερό ρυθμό, παρά την αυξημένη αβεβαιότητα που οφείλεται, εν μέρει, στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Η αύξηση της παραγωγικότητας και οι επενδύσεις κεφαλαίου είναι ισχυρές. Η αύξηση των θέσεων εργασίας συμβαδίζει με την αύξηση του εργατικού δυναμικού, ενώ το ποσοστό ανεργίας έχει μεταβληθεί ελάχιστα.

»Ο πληθωρισμός παραμένει υψηλός σε σχέση με τον στόχο του 2% που έχει θέσει η Επιτροπή, γεγονός που αντανακλά, εν μέρει, τις διαταραχές στην προσφορά που έχουν οδηγήσει σε αυξήσεις των τιμών σε ορισμένους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του τομέα της ενέργειας. Η Επιτροπή θα εξασφαλίσει τη σταθερότητα των τιμών.»

Οι εκτιμήσεις για τα επιτόκια – Στο τραπέζι μια αύξηση επιτοκίων

Λόγω της αβεβαιότητας σχετικά με τα επιτόκια, οι αξιωματούχοι αναπροσάρμοσαν τις ενδείξεις τους για την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η νομισματική πολιτική από εδώ και πέρα. Ο πίνακας (dot plot), ο οποίος παρουσιάζει ανώνυμα τις προοπτικές για τα επιτόκια στους συμμετέχοντες στη συνεδρίαση, αφαίρεσε την προηγούμενη ένδειξη για μία μείωση φέτος και μετατόπισε τυχόν μειώσεις στα έτη 2027 και 2028, καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αξιολογούν τη διάρκεια της απότομης αύξησης του πληθωρισμού που προκάλεσε ο πόλεμος με το Ιράν.

Ο πίνακας έδειξε μια μέση πρόβλεψη για το επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων στο 3,8% έως το τέλος του έτους περίπου 0,16 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το τρέχον επίπεδο, υποδηλώνοντας ότι μια αύξηση βρίσκεται σαφώς στο τραπέζι. Συνέχισαν να αναμένουν ένα μακροπρόθεσμο επιτόκιο των ομοσπονδιακών κεφαλαίων στο 3,1%.

Οι αξιωματούχοι αναθεώρησαν τις απόψεις τους για την οικονομία, αναθεωρώντας προς τα πάνω τις προβλέψεις τους για τον πληθωρισμό το 2026 στο 3,6% για τον συνολικό πληθωρισμό και στο 3,3% για τον βασικό πληθωρισμό, ο οποίος εξαιρεί τα τρόφιμα και την ενέργεια. Στην τελευταία ενημέρωση τον Μάρτιο, τα μέλη της επιτροπής προέβλεπαν ποσοστά 2,7% και για τους δύο δείκτες. Επίσης, μείωσαν ελαφρώς την πρόβλεψή τους για την αύξηση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος στο 2,2%, κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τον Μάρτιο, και μείωσαν την πρόβλεψη για την ανεργία στο 4,3%, κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα.

Η έξαρση του πληθωρισμού έχει θέσει σε δίλημμα τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί να αγνοούν τις βραχυπρόθεσμες διαταραχές στην προσφορά, όπως η αύξηση των τιμών της ενέργειας που συνδέεται με τον πόλεμο.

Η αντίδραση των αγορών

Τα αμερικανικά ομόλογα κατέγραψαν απώλειες, με τις αποδόσεις των διετών ομολόγων να σημειώνουν άνοδο περίπου επτά μονάδων βάσης. Το δολάριο ενισχύθηκε, ενώ οι μετοχές σημείωσαν πτώση. Τα συμβόλαια ανταλλαγής επιτοκίων έδειξαν ότι οι επενδυτές έχουν ήδη προεξοφλήσει πλήρως την αύξηση των επιτοκίων της Fed κατά 0,25% μέχρι το τέλος του έτους.

Το Bitcoin επίσης σημείωσε πτώση κατά 1,5%.