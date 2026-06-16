BofA: Η Fed χαλαρώνει παθητικά τη νομισματική πολιτική της

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Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ ενδέχεται, στην πράξη, να χαλαρώνει τη νομισματική της πολιτική, ακόμη και χωρίς να προχωρά σε μειώσεις επιτοκίων, σύμφωνα με ανάλυση της BofA Global Research.

Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές, σε ένα περιβάλλον όπου ο πληθωρισμός και οι πληθωριστικές προσδοκίες κινούνται ανοδικά, η απόφαση της Fed να μην αυξάνει περαιτέρω τα επιτόκια ισοδυναμεί ουσιαστικά με πιο χαλαρή πολιτική.

Η BofA σημειώνει ότι τόσο τα πραγματικά επιτόκια όσο και τα αναμενόμενα πραγματικά επιτόκια υποχωρούν, καθώς ο πληθωρισμός απομακρύνεται από τον στόχο. Αυτό σημαίνει ότι, διατηρώντας αμετάβλητα τα επιτόκια, η Fed μπορεί να συμβάλλει σε πιο χαλαρές χρηματοπιστωτικές συνθήκες και σε υψηλότερη παγκόσμια ρευστότητα.

Παραδοσιακά, η νομισματική πολιτική τείνει να «βλέπει πέρα» από τα σοκ στην προσφορά, περιμένοντας την αποκλιμάκωση των προσωρινών πληθωριστικών πιέσεων.

Αλλαγή περιβάλλοντος

Ωστόσο, οι αναλυτές της BofA εκτιμούν ότι το περιβάλλον έχει αλλάξει. Μετά από πέντε χρόνια πληθωρισμού πάνω από τον στόχο και με τα σοκ στην προσφορά να γίνονται συχνότερα και πιο επίμονα, κυρίως λόγω των αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων, η διαχείριση κινδύνου στη νομισματική πολιτική ίσως απαιτεί διαφορετική προσέγγιση.

Παράλληλα, η εικόνα του πληθωρισμού δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας για ουσιαστική αποκλιμάκωση το επόμενο διάστημα. Σύμφωνα με την BofA, η αποπληθωριστική συμβολή της στέγασης αναμένεται να εξασθενήσει, ενώ οι υπηρεσίες παραμένουν επίμονες και οι τιμές των αγαθών έχουν κινηθεί ανοδικά. Εκτός εάν ο δομικός πληθωρισμός στα αγαθά περάσει σε αρνητικό έδαφος, οι μειώσεις επιτοκίων δεν φαίνεται να δικαιολογούνται από κανονιστική άποψη.

Η BofA υπογραμμίζει ότι η αμερικανική οικονομία δεν χρειάζεται περαιτέρω χαλάρωση της πολιτικής, θέση που οι αναλυτές της διατυπώνουν ήδη πριν από την πρόσφατη ένταση στη Μέση Ανατολή. Ακόμη και μια πιθανή συμφωνία με το Ιράν, όπως σημειώνεται, δεν θα αρκούσε από μόνη της για να αλλάξει την εικόνα, εφόσον οι βασικές πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν ισχυρές.

Στο επίκεντρο των σημερινών οικονομικών εξελίξεων βρίσκονται η βιομηχανική παραγωγή, ο δείκτης κατοικίας NAHB και ο δείκτης μεταποίησης Empire. Τα στοιχεία αυτά αναμένεται να δώσουν νέα εικόνα για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας, σε μια περίοδο κατά την οποία η Fed καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στον επίμονο πληθωρισμό και τον κίνδυνο υπερβολικής ή ανεπαρκούς σύσφιγξης.