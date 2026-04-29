Πάουελ: Θα παραμείνω ως κυβερνήτης στη Fed

Θα παραμείνει ως κυβερνήτης στη Fed «για ένα χρονικό διάστημα που θα καθοριστεί» διατηρώντας όμως χαμηλό προφίλ δήλωσε ο Τζερόμ Πάουελ μετά την απόφαση της κεντρικής τράπεζας να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια.

«Σκοπεύω να διατηρήσω χαμηλό προφίλ ως κυβερνήτης. Υπάρχει μόνο ένας πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας.»

Οι επιθέσεις στη Fed

Ο κεντρικός τραπεζίτης υπογράμμισε ότι η ανησυχία του και γι αυτό παραμένει στο συμβούλιο αφορά τη «σειρά νομικών επιθέσεων» εναντίον της Ομοσπονδιακής Τράπεζας.

«Φοβάμαι ότι αυτές οι επιθέσεις πλήττουν τον θεσμό και θέτουν σε κίνδυνο αυτό που έχει πραγματικά σημασία για το κοινό, δηλαδή τη δυνατότητα άσκησης νομισματικής πολιτικής χωρίς να λαμβάνονται υπόψη πολιτικοί παράγοντες.»

Ενώ σχεδίαζε να αποσυρθεί μετά τη θητεία του είπε ότι οι ενέργειες των τελευταίων τριών περίπου μηνών δεν του άφησαν «καμία άλλη επιλογή από το να παραμείνει».

Χαρακτήρισε την κριτική του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ απέναντί ​​του «άνευ προηγουμένου» και τις επιθέσεις κατά της κεντρικής τράπεζας «παράνομες».

Σημείωσε ότι θα φύγει «όταν κρίνω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή.» Εξήγησε ότι θα παραμείνει μέχρι να ολοκληρωθεί πραγματικά η έρευνα για την ανακαίνιση των κεντρικών γραφείων της κεντρικής τράπεζας με «διαφάνεια και οριστικότητα».

Η έρευνα του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τον Πάουελ, η οποία εξέταζε την ανακαίνιση και τις δηλώσεις του στο Κογκρέσο πέρυσι σχετικά με το έργο, έγινε το τελευταίο σημείο ανάφλεξης.

Τόνισε ότι οι νομικές επιθέσεις εναντίον της κεντρικής τράπεζας είναι σφοδρό πλήγμα στο θεσμό και θέτουν σε κίνδυνο της ανεξαρτησία της Fed.

Ανέφερε ότι η Fed «αναγκάζεται να προσφύγει» στα δικαστήρια για να επιβάλει την «ικανότητα χάραξης νομισματικής πολιτικής χωρίς πολιτικές επιρροές».

«Αναγκαστήκαμε να το κάνουμε αυτό. Και μέχρι στιγμής έχουμε επιτύχει. Αλλά αυτό δεν έχει τελειώσει. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα.»

Συγχαρητήρια στον Γουόρς

Πριν ανακοινώσει ότι θα παραμείνει στη θέση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Fed, ο Πάουελ συνεχάρη τον Γουόρς για την έγκριση της υποψηφιότητάς του από την Επιτροπή Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας το πρωί της Τετάρτης.

«Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός και του εύχομαι κάθε επιτυχία καθώς η διαδικασία συνεχίζεται» είπε.

Τόνισε αυτό που αποκάλεσε ως «θεμελιώδη σκοπό» της Fed.

«Αυτός ο θεσμός είναι ανθεκτικός, ικανός και στελεχώνεται από επαγγελματίες με εξαιρετικό ταλέντο και αφοσίωση. Ήταν τιμή μου να υπηρετώ μαζί με τόσους σπουδαίους δημόσιους λειτουργούς στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε όλο το Federal Reserve System»

Σε καλή θέση η Fed

Επιστρέφοντας στην οικονομία ο Πάουελ υπογράμμισε ότι η αμερικανική οικονομία είναι ανθεκτική, η αγορά εργασίας μάλλον παρουσιάζει μια μικρή επιβράδυνση αλλά ο πληθωρισμός αρχίζει να ενισχύεται καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή δημιουργούν αυξημένη αβεβαιότητα.

Η Fed είναι σε καλή θέση για να «περιμένει και να δει» πώς οι τιμές του πετρελαίου επηρεάζουν τον δομικό πληθωρισμό εξήγησε.

Ερωτηθείς για τον αντίκτυπο της αύξησης των τιμών του πετρελαίου στον δομικό πληθωρισμό απάντησε ότι «αυτές οι προοπτικές είναι πραγματικές… Θα πρέπει να περιμένουμε και να δούμε».

«Βραχυπρόθεσμα, οι υψηλότερες τιμές ενέργειας θα αυξήσουν τον συνολικό πληθωρισμό» σημείωσε. «Πέρα από αυτό, το εύρος και η διάρκεια των πιθανών επιπτώσεων στην οικονομία παραμένουν ασαφή».

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν περισσότερο από 6% την Τετάρτη, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και σχεδόν ένα μήνα, καθώς οι αδιέξοδες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν τροφοδότησαν τις ανησυχίες των επενδυτών για παρατεταμένη διαταραχή στην προσφορά στη Μέση Ανατολή.

Ο Πάουελ ότι η πολιτική στάση της Fed βρίσκεται «στο ανώτερο όριο της ουδέτερης ή ίσως ελαφρώς περιοριστικής».

«Ευτυχώς, βρισκόμαστε σε καλή θέση για να περιμένουμε και να αφήσουμε τα πράγματα να εξελιχθούν».

Οι δασμοί

Όταν ρωτήθηκε πώς έχουν αλλάξει οι προοπτικές για τον πληθωρισμό, ιδίως όσον αφορά τις αλλαγές στις τιμές λόγω των δασμών, ο Πάουελ απάντησε: «Για πολύ καιρό εργαζόμασταν στην υπόθεση ότι οι δασμοί θα οδηγούσαν σε μια εφάπαξ αύξηση των τιμών και ότι αυτό θα εξαφανιζόταν με την πάροδο του χρόνου», είπε. «Και ήρθε η ώρα να συμβεί αυτό. Ξέρετε, πραγματικά αναμένουμε ότι αυτό θα συμβεί τα επόμενα δύο τρίμηνα».

Οι διαφωνίες

Σχολιάζοντας τις διαφωνίες που σημειώθηκαν σε αυτή τη συνεδρίαση εξήγησε ότι δεδομένων των στοιχείων για τον πληθωρισμό είναι εύκολο να καταλάβει κανείς γιατί κάποιοι τάχθηκαν κατά της μεροληψίας υπέρ της χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής.

Ο Πάουελ ανέφερε ότι δεν βλέπει τους διαφωνούντες να πιέζουν για αυξήσεις επιτοκίων. Όσον αφορά τις διαφωνίες, είπε ότι «οι άνθρωποι δεν λένε ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε αύξηση των επιτοκίων τώρα, αλλά μάλλον το ερώτημα είναι» αν η Fed θα πρέπει να έχει ουδέτερη στάση όσον αφορά τις προοπτικές της νομισματικής πολιτικής.

Οι συνεντεύξεις Τύπου

Μιλώντας για τις συνεντεύξεις Τύπου μετά την απόφαση της κεντρικής τράπεζας είπε ότι έχουν γίνει κανόνας αλλά «δεν ξέρω» αν πρέπει να παραμείνει έτσι.