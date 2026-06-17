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Fed: Η είδηση είναι ο Γουόρς όχι τα επιτόκια

Στην πρώτη συνέντευξη Τύπου ο Γουόρς αναμένεται να δώσει δείγμα γραφής για την νομισματική αλλά και την επικοινωνιακή πολιτική

World 17.06.2026, 07:00
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Fed: Η είδηση είναι ο Γουόρς όχι τα επιτόκια
Ρεπορτάζ Τζούλη Καλημέρη

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Η σημερινή συνεδρίαση της Fed δεν έχει να κάνει με τα επιτόκια τόσο πολύ αναμένεται ευρέως να τα διατηρήσει αμετάβλητα, όσο με τη πρώτη συνέντευξη Τύπου του νέου προέδρου, Κέβιν Γουόρς.

Όλα τα φώτα θα είναι στραμμένα στον άνθρωπο που ο πρόεδρος Τραμπ έδωσε το χρίσμα μετά από μπαράζ σκληρών και πρωτοφανών επιθέσεων προς τον προκάτοχο του, Τζερόμ Πάουελ καλώντας τον να μειώσει τα επιτόκια.

Θα προχωρήσει στις πρώτες ουσιαστικές δηλώσεις του από τη θέση του προέδρου της Fed σχετικά με την εξέλιξη του πληθωρισμού, της ανεργίας και των οικονομικών προοπτικών, περνώντας από τις αφηρημένες εκφράσεις ενός αναλυτή της νομισματικής πολιτικής στις συγκεκριμένες δηλώσεις του σημαντικότερου κεντρικού τραπεζίτη στον κόσμο, από τα χείλη του οποίου κρέμονται οι αγορές.

Ο πρώην πρόεδρος της Fed, Μπεν Μπερνάκι είχε δηλώσει ότι η νομισματική πολιτική είναι 98% λόγια και 2% δράση. Τη άποψη του μέχρι στιγμή δεν την ασπάζεται ο Γουόρς που έχει υποσχεθεί αναθεώρηση της επικοινωνίας.

Γουόρς: Η Fed μιλάει πολύ

Η Fed προσπαθεί πολύ σκληρά να παράσχει έναν οδικό χάρτη των σχεδίων της, είπε ο Γουόρς στο Κογκρέσο κατά την ακρόαση επικύρωσης του διορισμού του. Και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της «μιλούν αρκετά συχνά».

Μαζί του δεν συμφωνούν οι μακροχρόνιοι παρατηρητές της Fed που επισημαίνουν ότι τις τελευταίες δεκαετίες η Fed και άλλες κεντρικές τράπεζες ενισχύουν την επικοινωνία τους. Δεν είναι τυχαίο που η Λαγκάρντ χρησιμοποιεί συχνά αποφθέγματα για να δώσει περισσότερη σαφήνεια ενώ ο Πάουελ χρησιμοποιούσε γλαφυρές εκφράσεις για να γίνει πιο κατανοητός.

Οι υποστηρικτές της συχνής επικοινωνίας μεταξύ των κεντρικών τραπεζών υποστηρίζουν ότι η διαφάνεια βοηθά τις αγορές και το κοινό να έχουν καλύτερη εικόνα για το τι έρχεται και να προετοιμαστούν γι’ αυτό. Αυτό με τη σειρά του βοηθά τους κεντρικούς τραπεζίτες να διαχειρίζονται καλύτερα την οικονομία, επηρεάζοντας το μακροπρόθεσμο κόστος δανεισμού.

Ο νέος πρόεδρος το βλέπει διαφορετικά καθώς υποστηρίζει ότι οι κεντρικοί τραπεζίτες θα πρέπει να διατηρήσουν την ευελιξία τους. Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής «μπορεί να γίνουν αιχμάλωτοι των ίδιων τους των λόγων», είπε σε ομιλία του στο ΔΝΤ πέρυσι.

Η δήλωση πολιτικής

Ο Torsten Slok της Apollo Global Management εκτιμά ότι οι δηλώσεις της FOMC θα μπορούσαν να γίνουν πολύ πιο σύντομες.

Ο Γουόρς  προτιμά την προσέγγιση «λιγότερο είναι περισσότερο» όσον αφορά τη δήλωση πολιτικής που εκδίδεται στο τέλος κάθε συνεδρίασης της Fed, υποστηρίζοντας ότι η «προοπτική καθοδήγηση» σχετικά με το αν τα επιτόκια θα μειωθούν ή θα αυξηθούν δεσμεύει τα χέρια της κεντρικής τράπεζας σε περίπτωση που αλλάξουν οι οικονομικές συνθήκες.

Συμφωνεί ότι μια τέτοια καθοδήγηση έχει τη θέση της – σε περίπτωση κρίσης, για παράδειγμα, αν η Fed θέλει να καθησυχάσει το κοινό ή να ενισχύσει τον αντίκτυπο των μέτρων πολιτικής – αλλά σε κανονικές περιόδους δεν είναι υπέρμαχός της.

Η ανακοίνωση αποτελεί έναν τομέα όπου οι προτιμήσεις του Γουόρς θα μπορούσαν να γίνουν γρήγορα αισθητές, αναφέρει ρεπορτάζ του Reuters. Υπό τον προκάτοχό του, Τζερόμ Πάουελ, ο οποίος παραμένει μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Fed, οι ανακοινώσεις είχαν ήδη περιοριστεί, αλλά η τελευταία αναφερόταν ακόμα σε «πρόσθετες προσαρμογές» των επιτοκίων, τον κώδικα της κεντρικής τράπεζας για πιθανές μειώσεις.

Η αφαίρεση αυτής της διατύπωσης θα μπορούσε να εξυπηρετήσει δύο σκοπούς: να περιορίσει τις κατευθυντήριες ενδείξεις, όπως επιθυμεί ο Γουρός, αλλά και να λάβει υπόψη το γεγονός ότι ενδέχεται να χρειαστούν αυξήσεις επιτοκίων φέτος.

Σύνοψη Οικονομικών Προβλέψεων

 Η Cindy Beaulieu , επικεφαλής επενδύσεων για τη Βόρεια Αμερική στην εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων Conning, αναμένει ότι ο Γουόρς θα ήθελε να κάνει λιγότερες συνεντεύξεις Τύπου μετά τη λήψη αποφάσεων και να εγκαταλείψει το dot plot.

Από τις συνεντεύξεις Τύπου που δίνει πλέον ο επικεφαλής της Fed μετά από κάθε συνεδρίαση έως την εκτενή τριμηνιαία «Σύνοψη Οικονομικών Προβλέψεων» (SEP) και τις πολυάριθμες ομιλίες άλλων μελών του διοικητικού συμβουλίου και προέδρων των τραπεζών της ομοσπονδίας, o Γουόρς θεωρεί ότι η κεντρική τράπεζα μιλάει πάρα πολύ, παρεκκλίνει σε θέματα στα οποία δεν θα έπρεπε και προσθέτει περισσότερη σύγχυση παρά σαφήνεια στη δημόσια συζήτηση.

Η SEP χρονολογείται από το 2007 και περιλαμβάνει προβλέψεις και από τους 19 συμμετέχοντες στην FOMC για την οικονομική ανάπτυξη, την ανεργία, τον πληθωρισμό και τα επιτόκια. Έχει γίνει ένα από τα κύρια εργαλεία για την καθοδήγηση των αγορών, αν και ορισμένοι αμφισβητούν την αξία της επειδή οι εκτιμήσεις μπορούν γρήγορα να καταστούν ξεπερασμένες. Μόλις πέρυσι, η Fed  δέχθηκε προτάσεις να συμπεριλάβει περισσότερες πληροφορίες στην ανακοίνωση και όχι να τις περιορίσει.

Η SEP κατατέθηκε χωρίς επίσημη ψηφοφορία από την Επιτροπή, επομένως είναι πιθανό να απορριφθεί ή να τροποποιηθεί χωρίς άλλη. Ωστόσο, ο νέος πρόεδρος μπορεί να προτιμά να αποφύγει την επιδίωξη συναίνεσης σε τέτοια ζητήματα, ειδικά επειδή θα το χρειαστεί για πιο θεμελιώδη ζητήματα, όπως το πού θα καθοριστούν οι τιμές.

Ο περιορισμός της συχνότητας με την οποία οι συνάδελφοι του Γουόρς εκφωνούν ομιλίες ή δίνουν συνεντεύξεις στα ΜΜΕ θα απαιτούσε μια δύσκολη αλλαγή σε έναν θεσμό που έχει προχωρήσει προς την κατεύθυνση της αυξημένης διαφάνειας και θα ήταν αντίθετη με την τρέχουσα αντίληψη για τον βέλτιστο τρόπο λειτουργίας της νομισματικής πολιτικής. Το 2024 και το 2025, οι διοικητές έκαναν περίπου 225 ομιλίες, αριθμός που αντιστοιχεί σε αύξηση περίπου 20% σε σχέση με την ίδια περίοδο δύο δεκαετίες νωρίτερα.

Η σχολή Γκρίνσπαν

Υπάρχουν πράγματα που ο Γουόρς θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά από μόνος του, και αυτό ενδέχεται να αρχίσει να γίνεται εμφανές στην σημερινή συνέντευξη Τύπου , η οποία θα ξεκινήσει στις 2:30 μ.μ. EDT , την ίδια χρονική ζώνη που χρησιμοποιούσαν ο Πάουελ και η πρώην πρόεδρος της Fed, Τζάνετ Γέλεν, για αυτές τις εκδηλώσεις.

Ο Γουόρς δεν έχει καμία υποχρέωση να συνεχίσει τις συνεντεύξεις Τύπου. Πριν από τον Πάουελ, πραγματοποιούνταν ανά τρίμηνο, ενώ ο μακροχρόνιος επικεφαλής της Fed, Άλαν Γκρίνσπαν, δεν τις πραγματοποιούσε καθόλου και θα μπορούσαν να είναι συντομότερες ή πιο περιορισμένες ως προς το εύρος τους.

Η Κλαούντια Σαμ, της New Century Advisors και πρώην οικονομολόγος της Fed, εκτιμά ότι το είδος της επικοινωνίας που φαίνεται να προτιμά ο Γουόρς δίνει «την αίσθηση μιας επιστροφής στην εποχή του Γκρίνσπαν» όταν ο τότε πρόεδρος ακολουθούσε μια σκόπιμη στρατηγική ασαφούς επικοινωνίας.

«Αν σας φαίνομαι υπερβολικά σαφής», είχε πει ο Γκρίνσπαν στους νομοθέτες σε μια περίφημη φράση, «πρέπει να έχετε παρερμηνεύσει αυτά που είπα».

Αλλά ακόμη και υπό τον Γκρίνσπαν, είχε ξεκινήσει μια περίοδος μεταρρυθμίσεων, που οδηγούσε σταδιακά την κεντρική τράπεζα προς μεγαλύτερη διαφάνεια.

Τα επεισόδια που ακολούθησαν κατέδειξαν τους κινδύνους μιας πιο ανοιχτής επικοινωνίας, όπως το λεγόμενο «taper tantrum» του 2013, όταν ο Μπερνάνκι προκάλεσε μια απότομη πτώση των τιμών των κρατικών ομολόγων. Ωστόσο, αυτά θεωρήθηκαν γενικά ως στοιχεία που υπογράμμιζαν την ανάγκη για προσεκτική επικοινωνία, και όχι το αντίθετο.

Οι περισσότεροι παρατηρητές της Fed σήμερα δηλώνουν ότι έχουν σαφέστερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η κεντρική τράπεζα ανταποκρίνεται στις οικονομικές συνθήκες.

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