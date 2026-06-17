Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απαγόρευσε την ονομασία «μπριζόλα λαχανικών»

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Την οργή ενός διάσημου μουσικού και γνωστού ακτιβιστή χορτοφάγου, που όμως έπαψε να είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκάλεσε μια διαφιλονικούμενη απόφαση που έλαβε το Ευρωκοινοβούλιο για να προστατεύσει τα συμφέροντα των Ευρωπαίων κτηνοτρόφων. Ο βρετανός πρώην Beatle Πολ Μακάρτνεϊ με επιστολή του υπερασπίστηκε με ζέση τις μπριζόλες από σόγια και τα λουκάνικα με τόφου. Αλλά εις μάτην…

Την Τρίτη το Ευρωκοινοβούλιο κατέληξε σε μια συμβιβαστική πρόταση που απαγορεύει, μεταξύ άλλων, την χρήση της ονομασίας «μπριζόλα λαχανικών» προκειμένου να προστατευθούν τα συμφέροντα των κτηνοτρόφων. Ενέκριναν, ωστόσο, οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι των Ευρωπαίων τα χορτοφαγικά λουκάνικα και τα μπιφτέκια.

Από τον περασμένο Μάρτιο το κείμενο είχε προκαλέσει έντονες συζητήσεις και αντεγκλήσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο με το Λαϊκό Κόμμα και άλλες ευρωπαϊκές παρατάξεις της Δεξιάς να μάχονται για την «ονομαστική καθαρότητα» των τροφίμων που προέρχονται από ζώα. Είτε πρόκειται για μέρη του κρέατος των ζώων είτε για επεξεργασμένο κρέας.

Στους αντίποδες, οι παρατάξεις της Κεντροαριστεράς υπερασπίστηκαν τα χορτοφαγικά τρόφιμα που και οπτικά και γευστικά μοιάζουν πολύ με κρέας, φυσικό ή επεξεργασμένο. Στην πρώτη γραμμή της υπεράσπισης των χορτοφαγικών κρεάτων βρίσκονται βέβαια οι ευρωβουλευτές των Πρασίνων. Τα δυσκολότερα διλήμματα ψήφου είχαν, κατά τις ανταποκρίσεις ξένων μέσων ενημέρωσης, οι Γερμανοί ευρωβουλευτές της Δεξιάς, δεδομένου ότι η Γερμανία είναι η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αγορά φυτικών υποκατάστατων του κρέατος που προορίζονται για όσους συνειδητά και από άποψη απέχουν από την κατανάλωση σφαγίων ή και ζωικών πρωτεϊνών εν γένει (vegan).

Η τέχνη του συμβιβασμού

Η ΕΕ έχει αποθεώσει, ως γνωστόν, την τέχνη του συμβιβασμού και η απόφαση της Τρίτης ήταν ένα προϊόν συμβιβασμού. «Οι δεξιοί αιρετοί αξιωματούχοι και η ευρωπαϊκή βιομηχανία κρέατος ήθελαν να απαγορευθούν όροι όπως ‘μπριζόλα’, ‘μπιφτέκι’ ή ‘λουκάνικο’ για χορτοφαγικά προϊόντα, πιστεύοντας ότι τέτοιες ονομασίες αποδυναμώνουν την αναγνώριση ενός ακατέργαστου και 100% φυσικού προϊόντος», μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Στο τέλος συμβιβάστηκαν σε ένα κείμενο που ορίζει ότι επιτρέπονται οι όροι «μπριζόλα», «μπέικον» και «συκώτι» μόνο για τα προϊόντα κρέατος. Ωστόσο, τα μπιφτέκια λαχανικών και τα λουκάνικα φυτικής προέλευσης μπορούν σ’ αυτό το στάδιο να διατηρήσουν τις ονομασίες τους. Υποθέτει κανείς ότι και ο «γύρος vegan» διατηρεί την ονομασία του.

Το κείμενο ορίζει επίσης ως κρέας τα «βρώσιμα μέρη του σώματος των ζώων», αποκλείοντας τη χρήση αυτού του όρου για οποιοδήποτε εργαστηριακό ή κυτταρικό προϊόν. «Είναι μια νίκη για τους παραγωγούς μας, για την τεχνογνωσία τους, αλλά και για τους καταναλωτές που πρέπει να γνωρίζουν με σαφήνεια την προέλευση των προϊόντων που καταναλώνουν», δήλωσε σε πανηγυρικό τόνο η γαλλίδα ευρωβουλευτής του Λαϊκού Κόμματος Σελίν Ιμάρ.

Μακρά η διαδικασία

Όπως όλες οι αποφάσεις του Ευρωκοινοβουλίου, η συμβιβαστική πρόταση για το «οικολογικό κρέας» θα πρέπει να εγκριθεί από τα εθνικά Κοινοβούλια για να καταστεί εσωτερικό δίκαιο σε καθεμιά από τις 27 χώρες-μέλη της ΕΕ. Σε κάθε περίπτωση, τα μέτρα περιλαμβάνονται σε ένα ευρύτερο νόμο με στόχο την ενίσχυση της θέσης των Ευρωπαίων αγροτών, ενός κλάδου που έχει μπει στο στόχαστρο των περιβαλλοντιστών εξαιτίας της κτηνοτροφίας και των υψηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα που προϋποθέτει η εκτροφή αγελάδων.

Η έντονη συζήτηση των αιρετών εκπροσώπων των ευρωπαϊκών λαών συμπίπτει χρονικά με τις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη σε επίπεδο κυβερνήσεων για την κοινή οργάνωση των αγορών της ΕΕ για τα αγροτικά προϊόντα, η οποία αναθεωρείται κάθε επτά χρόνια.

«Τα χορτοφαγικά προϊόντα που μιμούνται το κρέας έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια λόγω της στροφής των καταναλωτών σε μια πιο υγιεινή διατροφή, λόγω της ευαισθητοποίησης των Ευρωπαίων σε θέματα προστασίας των ζώων και λόγω της ανάγκης για μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του κλάδου της κτηνοτροφίας», σημειώνει το AFP.

«Πτώματα ζώων»

Σε κάθε περίπτωση, η απαγόρευση της χρήσης των όρων «μπριζόλα λαχανικών» και το πράσινο φως που έλαβαν τα «vegan λουκάνικα» για να ονομάζονται έτσι στα ράφια των ευρωπαϊκών σούπερ μάρκετ, θα ισχύσουν μέχρι τα τέλη του 2027, που θα τεθεί και πάλι επί τάπητος το ζήτημα.

Μέχρι τότε ο σερ Πολ (Μακάρτνεϊ) θα χρησιμοποιεί την αναγνωρισιμότητα και το θαυμασμό που απολαμβάνει παγκοσμίως για τη μουσική του για να στηρίζει το χορτοφαγικό κίνημα, υποστηρίζοντας ενίοτε και κάπως ακραίες θέσεις, όπως αυτή που διατύπωσε τον περασμένο μήνα στη γαλλική Εθνοσυνέλευση η βουλευτής του κόμματος των Οικολόγων Σαντρίν Ρουσό, να μετονομαστούν επισήμως οι μπριζόλες (steaks) και τα άλλα βρώσιμα μέρη του κρέατος των σφαγίων σε «τεμάχια πτωμάτων ζώων».