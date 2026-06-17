Νίκος Λούλης: «Τιμή αλλά και ευθύνη η εκλογή στον ΣΕΒ»

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Ευχαριστήριο μήνυμα στα μέλη του ΣΕΒ για την εμπιστοσύνη που του έδειξαν με την εκλογή του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου ανάρτησε ο Νίκος Λούλης, πρόεδρος της Loulis Food Ingredients, τονίζοντας ότι η εκλογή αυτή αποτελεί για αυτόν μεγάλη τιμή, αλλά και σημαντική ευθύνη.

Ο κ. Λούλης, σε μια περίοδο που η ελληνική βιομηχανία και επιχειρηματικότητα καλούνται να ανταποκριθούν σε μεγάλες προκλήσεις και ευκαιρίες», δεσμεύεται να συμβάλλει ενεργά στις προσπάθειες του ΣΕΒ για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικής βάσης, των επενδύσεων, της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης της χώρας.

Η ειδική αναφορά Λούλη στον Θεοδωρόπουλο

Ο πρόεδρος της Loulis Food Ingredients στέκεται ιδιαίτερα σε όλες και όλους όσους τον υποστήριξαν σε αυτή τη διαδρομή ενώ κάνει ειδική αναφορά στον Πρόεδρο του ΣΕΒ, Σπύρο Θεοδωρόπουλο, τον οποίο ευχαριστεί ιδιαίτερα για την εμπιστοσύνη του.

Κλείνοντας τονίζει ότι προσβλέπει σε «μια δημιουργική συνεργασία με τα μέλη καθώς και τη διοίκηση του ΣΕΒ, για μια πιο ισχυρή βιομηχανία με στόχο την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία».

Η ανάρτηση Λούλη στο LinkedIn

Ένα ισορροπημένο παραγωγικό μοντέλο

Ο κ. Λούλης μιλώντας πρόσφατα στο 7ο OT FORUM υπογράμμισε την ανάγκη η Ελλάδα να προχωρήσει σε ένα πιο ισορροπημένο και πολυδιάστατο παραγωγικό μοντέλο, με ισχυρότερη παρουσία της βιομηχανίας. Όπως ανέφερε, η ελληνική οικονομία έχει διανύσει μια δύσκολη περίοδο, καταγράφοντας ωστόσο σημαντικές βελτιώσεις τα τελευταία χρόνια σε κρίσιμους δείκτες, όπως η ανάπτυξη, η μείωση της ανεργίας και η αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ.

Τόνισε, όμως, ότι η χώρα δεν πρέπει να επαναπαυθεί, αλλά να θέσει τις κατάλληλες βάσεις για τη διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής.

OT FORUM: Η ανάγκη διαφοροποίησης της οικονομίας

Σύμφωνα με τον κ. Λούλη, η Ελλάδα δεν μπορεί να στηρίζεται σε μία «μονοθεματική» οικονομία, αλλά χρειάζεται πολλούς και ισχυρούς πυλώνες ανάπτυξης ώστε να είναι πιο ανθεκτική απέναντι σε κρίσεις και τεχνολογικές ανατροπές.