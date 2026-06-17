Γιάννης Βαρδινογιάννης: Στρατηγικό λάθος της Ευρώπης να φύγει από τα ορυκτά καύσιμα

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Σαφή μηνύματα προς την Ευρώπη αλλά και τους μετόχους έστειλε ο Γιάννης Βαρδινογιάννης, πρόεδρος και CEO της Motor Oil στη διάρκεια της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων.

Ο Γιάννης Βαρδινογιάννης ορμώμενος από τις ερωτήσεις μετόχων για το θέμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις στην ενεργειακή ασφάλεια τόνισε τη λανθασμένη στρατηγική της Ευρώπης να στραφεί προς τις ΑΠΕ.

Γιάννης Βαρδινογιάννης για Ευρώπη

Όπως σημείωσε ο Γιάννης Βαρδινογιάννης «τα τελευταία τέσσερα χρόνια αντιμετωπίσαμε δύο πολέμους. Νομίζω ότι το τελευταίοι γεγονός χτυπάει καμπανάκι για την Ευρώπη, η οποία είχε στρίψει το τιμόνι στην πράσινη μετάβαση», είπε.

Ο Γιάννης Βαρδινογιάννης χαρακτήρισε λανθασμένη τη στρατηγική της Ευρώπης για την πράσινη μετάβαση: «Ήταν λάθος η στρατηγική της Ευρώπης να απομακρυνθούμε από τα ορυκτά καύσιμα. Η Ελλάδα είχε την τύχη να διαθέτει δύο διυλιστήρια. Το ανέβασμα και κατέβασμα των τιμών κανείς δεν μπορεί να το ελέγξει».

Ο Γιάννης Βαρδινογιάννης για πιθανή συμφωνία στη Μ. Ανατολή

Ο Γιάννης Βαρδινογιάννης τόνισε ότι «μία πιθανή συμφωνία στη Μέση Ανατολή θα φέρει μία ηρεμία στην περιοχή. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί».

Σύμφωνα με τον ίδιο η Motor Oil βρίσκεται σε «ισχυρή θέση. Έχουμε τη δυνατότητα να διυλίσουμε και άλλα πετρέλαια. Η θέση μας και η θέση της Ελλάδας είναι γεωστρατηγικές».

Η Motor Oil δεν ανησυχεί

Ο Γιάννης Βαρδινογιάννης τόνισε ότι «σαν Motor Oil δεν πρέπει να ανησυχούμε. Αλλά όσο η Ευρώπη λειτουργεί σαν μία αποστειρωμένη οικονομία. Όσο ισχύει αυτή η θέση τόσο ο ενεργειακός κίνδυνος θα υπάρχει. Θα πρέπει να υπολογίζουμε το κόστος της ενεργειακής ασφάλειας», υπογράμμισε.

Ο Γιάννης Βαρδινογιάννης για το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο

Ο Γιάννης Βαρδινογιάννης μίλησε και για τη σημασία των διαφοροποιημένων επενδύσεων της Motor Oil.

Όπως σημείωσε: «Θα συνεχίζουμε να επενδύουμε και σε άλλους τομείς. Αυτό σημαίνει βιώσιμη ανάπτυξη. Μέσα σε λίγα χρόνια», επισήμανε, «είμαστε η δεύτερη εταιρεία σε ΑΠΕ. Αλλά για τις συγκεκριμένες επενδύσεις θα συνεχίσουμε να επενδύουμε προσεκτικά. Ο Όμιλος συνέχεια εξελίσσεται. Και συνεχίζουμε να επενδύουμε και σε άλλους τομείς. Είναι χρήσιμο για την εταιρεία», κατέληξε.