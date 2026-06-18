Repsol: Ο ισπανικός γίγαντας επεκτείνεται στη Βενεζουέλα

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Σε περαιτέρω επέκταση των δραστηριοτήτων της στη Βενεζουέλα προχωρά η ισπανική Repsol , με την ενσωμάτωση του πετρελαϊκού κοιτάσματος Horcon στο χαρτοφυλάκιό της, ‌όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη ο ισπανικός παραγωγός ενέργειας, έχοντας υπογράψει συμφωνίες με την κυβέρνηση της Βενεζουέλας αυτή την εβδομάδα.

Η συμφωνία υπογράφηκε την Τρίτη στο Καράκας κατά τη διάρκεια συνάντησης μεταξύ του Διευθύνοντος Συμβούλου της Repsol, Josu Jon Imaz, και του Εκτελεστικού Διευθύνοντος Συμβούλου Έρευνας και Παραγωγής της εταιρείας, Francisco Gea, με την Αναπληρώτρια Πρόεδρο της Βενεζουέλας, Delcy Rodríguez, την Υπουργό Υδρογονανθράκων Paula Henao και τον Πρόεδρο της PDVSA, Héctor Obregón.

Στη συνάντηση εξετάστηκε επίσης η λειτουργική πρόοδος των περιουσιακών στοιχείων της Repsol στη Βενεζουέλα και οι επενδύσεις που έχουν δεσμευτεί για να διασφαλιστεί η συνέχεια και η ανάπτυξη της δραστηριότητας, καθώς και οι μηχανισμοί πληρωμής που σχετίζονται με τις υφιστάμενες συμφωνίες και το πρόγραμμα μεταφοράς αργού πετρελαίου που έχει προγραμματιστεί για τους επόμενους μήνες.

Η ισπανική εταιρεία αποτελεί βασικό συνεργάτη της κρατικής PDVSA της Βενεζουέλας για έργα πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Αύξηση της παραγωγής για τη Repsol

Η Repsol και η συνεργάτιδά της Eni έχουν υπογράψει αρκετές προκαταρκτικές συμφωνίες με τη Βενεζουέλα από τον Μάρτιο, με σκοπό να εξασφαλίσουν την προμήθεια φυσικού αερίου από το εμβληματικό υπεράκτιο έργο τους «Perla» και να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στην κοινοπραξία «Petroquiriquire», όπου αναμένουν να προσθέσουν τα πετρελαϊκά κοιτάσματα «La Ceiba» και «Tomoporo».

Μετά την έκδοση από τις ΗΠΑ αδειών που επιτρέπουν σε ξένες εταιρείες να διαπραγματεύονται και να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στη Βενεζουέλα, η Repsol στοχεύει να αυξήσει τη συνολική ακαθάριστη παραγωγή της στη χώρα, η οποία σήμερα ανέρχεται σε περίπου 45.000 βαρέλια την ημέρα, κατά το ήμισυ τους επόμενους 12 μήνες και να την τριπλασιάσει τα επόμενα τρία χρόνια, όπως ανακοίνωσε.

Το κοίτασμα Horcon, που βρίσκεται στα βορειοδυτικά της Βενεζουέλας, θα επιτρέψει στη Repsol να επεκτείνει τα έργα στα πετρελαϊκά κοιτάσματα Barua και Motatan, τα οποία αποτελούν ήδη μέρος του χαρτοφυλακίου της.

Η εταιρεία κατέχει επίσης μειοψηφική συμμετοχή στο έργο Petrocarabobo στη ζώνη του Ορινόκο, τη μεγαλύτερη πετρελαϊκή περιοχή της Βενεζουέλας.

Η Repsol σκοπεύει επίσης να προχωρήσει στην ανάλυση ευκαιριών εξόρυξης φυσικού αερίου σε υπεράκτιες περιοχές της χώρας της Νότιας Αμερικής, όπως ανέφερε στην ανακοίνωσή της.