ΗΠΑ: Πετρέλαιο απο τη Βενεζουέλα στα αμερικανικά διυλιστήρια

Πριν απο μερικούς μήνες θα ήταν σενάριο αλλά σήμερα – και μετά την αρπαγή του Νικολάς Μαδούρο απο τις ΗΠΑ – ενα γιγαντιαίο δεξαμενόπλοιο φορτωμένο με χιλιάδες βαρέλια αργό πετρέλαιο είναι αγκυροβολημένο σε μια αποβάθρα στο Μισισιπή Σάουντ, κοντά στον Κόλπο του Μεξικού.

Το πλοίο Minerva Gloria , μήκους 820 ποδιών (250 μ.), μεταφέρει πολύτιμο φορτίο από τη Βενεζουέλα , για την ακρίβεια 400.000 βαρέλια αργού πετρελαίου, αναφέρει το BBC.

Η Βενεζουέλα διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου στον κόσμο. Υπό την προεδρία του Νικολάου Μαδούρο, οι εξαγωγές πετρελαίου της Βενεζουέλας είχαν μειωθεί σημαντικά, λόγω έλλειψης επενδύσεων. Στη συνέχεια, επιβλήθηκαν αμερικανικές κυρώσεις κατά των εισαγωγών από τη λατινοαμερικανική χώρα.

Στις ΗΠΑ πετρέλαιο απο τη Βενεζουέλα

Ωστόσο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε να αξιοποιήσει αυτά τα αποθέματα, αφού ο αμερικανικός στρατός συνέλαβε τον Μαδούρο σε μια αιφνιδιαστική νυχτερινή επιδρομή τον Ιανουάριο.

Καθώς ο κόσμος ταλαντεύεται από τις επιπτώσεις στις παγκόσμιες τιμές της ενέργειας που προκάλεσε ο αποκλεισμός του Στενού του Ορμούζ από το Ιράν, μεγάλες εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου όπως η Chevron εισάγουν πλέον αργό πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα με ολόκληρα πλοία.

«Είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο για τη Chevron, αλλά και για ολόκληρη την περιοχή του Κόλπου», λέει ο Τιμ Πότερ, διευθυντής του διυλιστηρίου πετρελαίου της Chevron στην Pascagoula του Μισισιπή, της μεγαλύτερης εγκατάστασης της εταιρείας στις ΗΠΑ. Είναι επίσης η μόνη μεγάλη αμερικανική πετρελαϊκή εταιρεία που δραστηριοποιείται επί του παρόντος στη Βενεζουέλα.

Συνολικά, αυτό σημαίνει ότι η Chevron μπορεί να εξάγει το δικό της πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα, να το επεξεργάζεται η ίδια και να το προωθεί απευθείας στον αμερικανικό καταναλωτή.

Αύξηση ποσοτήτων για τη Chevron

«Είναι ένα αρκετά μεγάλο κίνητρο για εμάς να το λειτουργούμε», λέει ο Πότερ. «Το διυλιστήριο σχεδιάστηκε πραγματικά, και επενδύσαμε σε αυτό, για να επεξεργάζεται βαρέα πετρέλαια όπως αυτά από τη Βενεζουέλα.»

Το αργό πετρέλαιο της Βενεζουέλας είναι σχετικά φθηνό, επειδή είναι πολύ πιο δύσκολο να υποστεί επεξεργασία. Είναι πολύ βαρύ, παχύ, σκούρο και με υψηλή περιεκτικότητα σε θείο, και συχνά αποκαλείται «όξινο πετρέλαιο». Χρησιμοποιείται για την παραγωγή ντίζελ, βενζίνης, καυσίμου αεροσκαφών και άλλων προϊόντων.

Η Chevron εισάγει πλέον κατά μέσο όρο το ισοδύναμο των 250.000 βαρελιών αργού πετρελαίου από τη Βενεζουέλα την ημέρα, σύμφωνα με τον Αντι Γουόλτζ , πρόεδρο των τμημάτων downstream, midstream και χημικών της Chevron.

«Πιστεύουμε ότι μπορούμε να αυξήσουμε αυτό το ποσό κατά 50% περίπου, οπότε ας πούμε ότι θα φτάσει τα 350.000 έως 400.000 βαρέλια την ημέρα, μόνο για το μερίδιο της Chevron στη Βενεζουέλα.»