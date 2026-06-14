Lazard: «Διεκδικεί» το χρέος της Βενεζουέλας

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Προσφορά ύψους 25 εκατομμυρίων δολαρίων, υπέβαλε η επενδυτική τράπεζα Lazard προκειμένου να αντικαταστήσει την Centerview Partners ως χρηματοοικονομικό σύμβουλο της Βενεζουέλας για μία από τις μεγαλύτερες αναδιαρθρώσεις κρατικού χρέους που έχουν γίνει ποτέ, ανέφερε την Κυριακή , πηγή που επικαλείται το Reuters .

«Δεδομένης της εμπειρίας της Lazard στη συμβουλευτική για κρατικά χρέη, πιστεύει ότι η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δεν χρειάζεται να πληρώσει υπερβολικά για συμβουλές αναδιάρθρωσης παγκόσμιας κλάσης», ανέφερε η πηγή.

Η προσφορά της Lazard

Η προσφορά είχε αναφερθεί νωρίτερα από το Bloomberg News.

Η αμοιβή της Lazard είναι ένα κλάσμα των τουλάχιστον 150 εκατομμυρίων δολαρίων που η Centerview διαπραγματευόταν με την κυβέρνηση μόλις τον περασμένο μήνα, ανέφερε το Bloomberg.

Η Lazard αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ το Υπουργείο Επικοινωνίας και Πληροφοριών της Βενεζουέλας δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Η Centerview δήλωσε σε ανακοίνωση προς το Reuters ότι οι όροι της συνεργασίας τους θα βασίζονται στις τιμές της αγοράς και ότι «οι αντίθετες εικασίες είναι ψευδείς».

Τον Μάιο, το Καράκας ανακοίνωσε ότι προσέλαβε την εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Centerview, με έδρα τις ΗΠΑ, μετά την έναρξη της αναδιάρθρωσης του δημόσιου χρέους της και της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας PDVSA, με αποτέλεσμα την άνοδο των τιμών των ομολόγων.

Τι ζήτησε η Centerview

Η Centerview είχε συζητήσει ένα μηνιαίο πάγιο ποσό 750.000 δολαρίων και αμοιβή επιτυχίας 0,1% του συνολικού ποσού του αναδιαρθρωμένου χρέους, που ισοδυναμεί με τιμή μεταξύ 150 και 200 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Bloomberg, το οποίο επικαλείται ένα προσχέδιο σύμβασης.

Ωστόσο, το Reuters είχε αναφέρει νωρίτερα ότι ο διορισμός της Centerview χωρίς επίσημη διαδικασία διαγωνισμού έχει εγείρει ερωτήματα μεταξύ επενδυτών και αξιωματούχων σχετικά με τη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια.

Η Βενεζουέλα αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες περιπτώσεις κρατικής αθέτησης υποχρεώσεων στον κόσμο, με το κράτος και την PDVSA να έχουν συνολικά περίπου 60 δισεκατομμύρια δολάρια σε ομόλογα σε αθέτηση. Αναλυτές εκτιμούν ότι οι συνολικές υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων των διαιτητικών αποφάσεων και των δεδουλευμένων τόκων, ενδέχεται να υπερβούν τα 150 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο σύμβουλος της Βενεζουέλας θα έχει ως αποστολή να διαμορφώσει τη χρηματοοικονομική στρατηγική της κυβέρνησης και να ηγηθεί των διαπραγματεύσεων για το χρέος της, το οποίο η χώρα αθέτησε υπό τον πρώην πρόεδρο Νικολά Μαδούρο το 2017.

Διακυβεύονται δισεκατομμύρια δολάρια που η Βενεζουέλα οφείλει σε πιστωτές και τα οποία προορίζονται για απομείωση, το μέγεθος της οποίας θα είναι καθοριστικό για τη βιωσιμότητα των οικονομικών της χώρας και την οικονομική της υγεία.