Ocado: Προετοιμάζει τον διάδοχο του συνιδρυτή και CEO Στάινερ

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Τον διάδοχο του Τιμ Στάινερ, ενός από τους ιδρυτές της Ocado πριν από περισσότερα από 25 χρόνια και αρχιτέκτονα της εισαγωγής της στο χρηματιστήριο του Λονδίνου το 2010, ετοιμάζεται να διορίσει ο βρετανικός όμιλος.

Σύμφωνα με πηγές, ο Niklas Heuveldop, διευθύνων σύμβουλος της Vonage, θυγατρικής της σουηδικής Ericsson, είχε προσεγγιστεί για να αναλάβει τη θέση του κ. Στάινερ

Σύμφωνα με το Sky News, το διοικητικό συμβούλιο της Ocado προετοιμάζει τον διορισμό νέου διευθύνοντος συμβούλου, λίγες εβδομάδες αφότου ανακοίνωσε μια νέα συνεργασία στον τομέα του διαδικτυακού λιανικού εμπορίου με τον γίγαντα των σούπερ μάρκετ Asda.

Πηγή από τον κλάδο της τεχνολογίας ανέφερε την Κυριακή ότι ο Niklas Heuveldop, διευθύνων σύμβουλος της Vonage, θυγατρικής της σουηδικής Ericsson, είχε προσεγγιστεί για να αναλάβει τη θέση του κ. Στάινερ.

Την Κυριακή το βράδυ δεν ήταν σαφές πόσο επικείμενη θα ήταν μια ενδεχόμενη ανακοίνωση σχετικά με τη διαδοχή του διευθύνοντος συμβούλου ή αν ο κ. Heuveldop παρέμενε υποψήφιος για την ανάληψη του ρόλου.

Η αναζήτηση νέου επικεφαλής του ομίλου τεχνολογίας ηλεκτρονικού εμπορίου φέρεται να διευθύνεται από τον Adam Warby, ο οποίος προεδρεύει της Ocado τους τελευταίους 18 μήνες.

Ο κ. Warby ανέλαβε τη θέση από τον Rick Haythornthwaite, ο οποίος σήμερα προεδρεύει του ομίλου NatWest.

Kατάρρευση αξίας της Ocado μετά την πανδημία

Η Ocado έχει δει την αξία της να καταρρέει από την έναρξη της πανδημίας, σημειώνοντας πτώση 17% σε μία μόνο ημέρα τον περασμένο Νοέμβριο, όταν η Kroger, ο αμερικανικός συνεργάτης της, ανακοίνωσε το κλείσιμο τριών αποθηκών που χρησιμοποιούσαν τον εξοπλισμό της Ocado.

Ο Στάινερ ίδρυσε την εταιρεία το 2000 μαζί με τους πρώην συναδέλφους του από την Goldman Sachs, Jonathan Faiman και Jason Gissing.

Παραμένει αμείωτα αισιόδοξος όσον αφορά το μακροπρόθεσμο δυναμικό της εταιρείας, παρά τον αυξανόμενο σκεπτικισμό στο City σχετικά με το αν θα καταφέρει ποτέ να είναι βιώσιμα κερδοφόρα.

Η εταιρεία κατέγραψε κέρδη για ολόκληρο το έτος για πρώτη φορά το 2015, και ξανά πέρυσι, αν και παραμένει σταθερά ζημιογόνα λόγω του κόστους των επενδύσεων στις διεθνείς δραστηριότητές της.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, επιβεβαίωσε ότι η αποκλειστικότητα με τους συνεργάτες της στις περισσότερες από τις αγορές της στο εξωτερικό είχε λήξει, κάτι που ο CEO Στάινερ παρουσίασε ως ευκαιρία για περαιτέρω ανάπτυξη, αλλά το οποίο οι θεσμικοί μέτοχοι υποδέχτηκαν με επιφύλαξη.

«Έχουμε ολοκληρώσει σε μεγάλο βαθμό μια πολύ σημαντική φάση επενδύσεων στις δυνατότητές μας στον τομέα της ρομποτικής και της αυτοματοποίησης», δήλωσε στο πλαίσιο της παρουσίασης των ετήσιων αποτελεσμάτων της εταιρείας τον Φεβρουάριο.

«Καθώς ο κύκλος ανάπτυξης αυτός ολοκληρώνεται και επιταχύνουμε την ανάπτυξη των πιο πρόσφατων προϊόντων μας, αναμένουμε ότι το συνολικό κόστος τεχνολογίας και υποστήριξης θα συνεχίσει να μειώνεται. «Οι συνεχιζόμενες επενδύσεις μας στην έρευνα και ανάπτυξη θα επικεντρωθούν σε τομείς όπου διαβλέπουμε την πιο σαφή πορεία προς τη δημιουργία αξίας για την Ocado και τους συνεργάτες μας.»

Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ότι θα προχωρήσει σε περικοπή περίπου 1.000 θέσεων εργασίας, στο πλαίσιο μιας νέας προσπάθειας για τον περιορισμό των δαπανών.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Ocado βρίσκεται σε συνεχιζόμενη διαμάχη με την Marks & Spencer σχετικά με τους όρους της διαδικτυακής συνεργασίας τους.

Ο Όμιλος Ocado κατέχει μερίδιο 50% στην Ocado Retail, την κοινοπραξία της με την M&S.

Ο Στάινερ διατελεί επίσης πρόεδρος της Ocado Retail.