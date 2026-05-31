Asda: Στρατηγική συνεργασία με Ocado για την ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου

Σε μια κίνηση που αναμένεται να αναδιαμορφώσει τον χάρτη του βρετανικού ηλεκτρονικού εμπορίου τροφίμων, οι λιανέμποροι Ocado και Asda ανακοίνωσαν στρατηγική συνεργασία για την επιτάχυνση της online ανάπτυξης της Asda στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η συμφωνία έρχεται σε μια περίοδο αναπροσαρμογών για την Ocado, η οποία αναζητά νέα ερείσματα μετά από περιορισμούς και τερματισμούς συνεργασιών διεθνώς.

Η συνεργασία Asda – Ocado

Η Asda θα αξιοποιήσει την πλατφόρμα Ocado Smart Platform για την αντικατάσταση και αναβάθμιση της υπάρχουσας ψηφιακής της υποδομής, σύμφωνα με το περιοδικό ESM. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ανάπτυξη των συστημάτων θα ξεκινήσει σταδιακά και αναμένεται να επεκταθεί σε φυσικά καταστήματα και “dark stores” από το 2027, έπειτα από κοινή προετοιμασία των δύο εταιρειών μέσα στους επόμενους μήνες.

Ocado Smart Platform

Η συνεργασία περιλαμβάνει το front-end ηλεκτρονικό κατάστημα, συστήματα εκτέλεσης παραγγελιών εντός καταστημάτων, καθώς και λογισμικό για τον σχεδιασμό logistics και τη βελτιστοποίηση δρομολογίων.

Με αυτόν τον τρόπο, η Asda θα μπορεί να υποστηρίζει πλήρεις υπηρεσίες online αγορών, από προγραμματισμένες παραδόσεις έως ταχύρρυθμες παραγγελίες και click-and-collect.

H διεύρυνση των υπηρεσιών και οι νέες πλατφόρμες

Η Asda σχεδιάζει επίσης να ενσωματώσει την πλατφόρμα της Ocado για την εκτέλεση παραγγελιών που προέρχονται από τρίτες εφαρμογές διανομής, όπως Uber Eats, Deliveroo και Just Eat, ενισχύοντας σημαντικά την πολυκαναλική της παρουσία.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ocado Group, Tim Steiner, δήλωσε ότι η Asda θα αποκτήσει πρόσβαση σε μια τεχνολογική πλατφόρμα που διαχειρίζεται πάνω από 70 εκατομμύρια παραγγελίες ετησίως σε 11 χώρες, προσφέροντας ευελιξία προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς.

Αντίστοιχα, ο εκτελεστικός πρόεδρος της Asda, Allan Leighton, τόνισε ότι η σταθερή εμπειρία πελάτη αποτελεί κρίσιμο παράγοντα ανταγωνιστικότητας και ότι η συνεργασία με την Ocado θα ενισχύσει την ποιότητα και τη συνέπεια των online υπηρεσιών.

Η Ocado εκτιμά ότι η συμφωνία δεν θα έχει ουσιαστικό οικονομικό αντίκτυπο στο οικονομικό έτος 2026, ενώ αναμένει θετικές ταμειακές ροές στο δεύτερο μισό της χρήσης και συνολική θετική επίδοση έως το οικονομικό έτος 2027.

Η Asda κατέγραψε πωλήσεις άνω των 21 δισ. λιρών το 2025 και λειτουργεί περίπου 1.100 καταστήματα στο Ηνωμένο Βασίλειο, εξυπηρετώντας πάνω από 700.000 online παραγγελίες εβδομαδιαίως μέσω δικτύου φυσικών και dark stores.