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RWE: Αυξάνει το ποσοστό της στο διαχειριστή δικτύου Amprion με 4,1 δισ. δολ.

Η RWE αποκτα πλειοψηφικο ποσοστό στην Amprion, η οποία λειτουργεί ένα δίκτυο υψηλής τάσης μήκους 11.000 χιλιομέτρων που μεταφέρει ηλεκτρική ενέργεια για περίπου 29 εκατομμύρια καταναλωτες στη Γερμανία

World 22.06.2026, 21:44
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RWE: Αυξάνει το ποσοστό της στο διαχειριστή δικτύου Amprion με 4,1 δισ. δολ.
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Στην περαιτέρω αύξηση του μερίδίου της στον διαχειριστή του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας Amprion προχώρησε η RWE, ο μεγαλύτερος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας της Γερμανίας.

Με ύψος συναλλαγής 3,6 δισ. ευρώ – για την οποία η εταιρεία θα εκδώσει νέες μετοχές για τη χρηματοδότησή της-  η RWE θα έχει ένα αναλογικό μερίδιο 55% στον δεύτερο μεγαλύτερο διαχειριστή δικτύου υψηλής τάσης της Γερμανίας.

Η κινηση αυτη θα εκθέσει την εταιρεία σε πιο ρυθμιζόμενες αποδόσεις, σε μια περίοδο που η κατανομή κεφαλαίων της έχει τραβήξει την προσοχή ορισμένων επενδυτών, σημειώνει το Reuters.

«Επεκτείνουμε το χαρτοφυλάκιο της RWE στον τομέα των υποδομών δικτύου», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Μάρκους Κρέμπερ  για να προσθέσει :
«Αυξάνοντας το μερίδιό μας στην Amprion και παρέχοντας πρόσθετη χρηματοδότηση για την επέκταση του δικτύου μεταφοράς της Γερμανίας, αποκτούμε περαιτέρω ελκυστικές ευκαιρίες ανάπτυξης».

H RWE θα εκδώσει νέες μετοχές

Η RWE ανέφερε ότι η συναλλαγή θα χρηματοδοτηθεί μέσω της έκδοσης μετοχών που αντιπροσωπεύουν το 10% του μετοχικού της κεφαλαίου, προσθέτοντας ότι το Κατάρ, που είναι ήδη ο μεγαλύτερος μεμονωμένος μέτοχος του γερμανικού ομίλου, καθώς και η Norges Bank, συμφώνησαν να αγοράσουν μετοχές αξίας 1 δισεκατομμυρίου ευρώ.

Οι μετοχές της εταιρείας, που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης, σημείωναν πτώση 2,3% το απόγευμα της Δευτερας ( στις 16:43 GMT.).
Πηγές είχαν αναφέρει στο Reuters τον Φεβρουάριο ότι οι κύριοι μέτοχοι της Amprion εξέταζαν το ενδεχόμενο πώλησης μεριδίων σε νέους επενδυτές, ενόψει των αυξανόμενων χρηματοδοτικών αναγκών των ενεργειακών δικτύων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η Amprion λειτουργεί ένα δίκτυο εξαιρετικά υψηλής τάσης μήκους 11.000 χιλιομέτρων που μεταφέρει ηλεκτρική ενέργεια για περίπου 29 εκατομμύρια ανθρώπους σε βασικές βιομηχανικές περιοχές από τη Βόρεια Θάλασσα έως τις Άλπεις.

Αυτό τοποθετεί την Amprion στον πυρήνα του ενεργειακού συστήματος της Γερμανίας. Μια μαζική επέκταση του δικτύου μεταφοράς θα είναι απαραίτητη τα επόμενα χρόνια για να διασφαλιστεί η επιτυχία της ενεργειακής μετάβασης. Η RWE θα συνεισφέρει κεφάλαια για τις σημαντικές επενδύσεις που απαιτούνται για αυτό.

Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της RWE , μέσω της συμμετοχής της στην Amprion, ο γερμανικός κολοσός θα επενδύσει επιπλέον 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2031 στην επέκταση των υποδομών δικτύου της Γερμανίας.

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