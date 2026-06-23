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Ένωση Αγρινίου: Επιτραπέζια ελιά νέας γενιάς με ισχυρό εξαγωγικό αποτύπωμα

Επιτραπέζια ελιά με λιγότερο αλάτι, υψηλότερη διατροφική αξία – Το πρόγραμμα Olives4Health «τρέχει» η Ένωση Αγρινίου

AGRO 23.06.2026, 10:31
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Ένωση Αγρινίου: Επιτραπέζια ελιά νέας γενιάς με ισχυρό εξαγωγικό αποτύπωμα
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Η ελληνική επιτραπέζια ελιά, ένα από τα πιο εμβληματικά προϊόντα της μεσογειακής διατροφής, περνά σε μια νέα εποχή καινοτομίας. Το ερευνητικό έργο Olives4Health, που υλοποιείται από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ένωση Αγρινίου, με τη συμμετοχή του ΕΚΕΤΑ και του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών, έρχεται να απαντήσει σε μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του κλάδου: πώς μπορεί ένα παραδοσιακό προϊόν να γίνει πιο υγιεινό, χωρίς να χάσει τη γεύση, την ποιότητα και την αυθεντικότητά του.

Το έργο, με τίτλο «Καινοτόμα προϊόντα επιτραπέζιας ελιάς», εντάσσεται στη δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ», στο πλαίσιο της παρέμβασης για την έρευνα και ανάπτυξη από επιχειρήσεις, και έχει χρονικό ορίζοντα υλοποίησης την περίοδο 2026–2028. Κεντρικός του στόχος είναι η εφαρμογή τεχνολογικών βελτιώσεων στην παραγωγική διαδικασία της επιτραπέζιας ελιάς, ώστε να παραχθούν προϊόντα που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες διατροφικές ανάγκες των καταναλωτών.

Η παραγωγή και η συντήρηση της επιτραπέζιας ελιάς βασίζονται παραδοσιακά στη χρήση αλατιού, κυρίως μέσω της άλμης

Η πρόκληση είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η παραγωγή και η συντήρηση της επιτραπέζιας ελιάς βασίζονται παραδοσιακά στη χρήση αλατιού, κυρίως μέσω της άλμης. Ωστόσο, οι διεθνείς διατροφικές τάσεις και η επιστημονική γνώση για τις επιπτώσεις της αυξημένης κατανάλωσης νατρίου δημιουργούν νέα δεδομένα για την αγροδιατροφή. Οι καταναλωτές αναζητούν πλέον τρόφιμα πιο υγιεινά, ασφαλή, με υψηλή διατροφική αξία, αλλά χωρίς εκπτώσεις στην απόλαυση και στη γευστική ταυτότητα.

Το Olives4Health

Σε αυτό ακριβώς το σημείο παρεμβαίνει το Olives4Health. Το έργο επιδιώκει τη δραστική μείωση της περιεκτικότητας αλατιού στα τελικά προϊόντα επιτραπέζιας ελιάς, καθώς και την αξιοποίηση παραπροϊόντων της παραγωγικής διαδικασίας, όπως η άλμη. Πρόκειται για μια προσπάθεια που συνδυάζει την εφαρμοσμένη έρευνα με την επιχειρηματικότητα, επιδιώκοντας να δημιουργήσει μια νέα γενιά προϊόντων επιτραπέζιας ελιάς με μειωμένο νάτριο και αυξημένη βιολογική αξία.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η έρευνα δεν περιορίζεται σε θεωρητικό επίπεδο. Στο πλαίσιο του έργου, όπως αναφέρεται, προβλέπεται η πλήρης καταγραφή της υφιστάμενης μεταποιητικής διαδικασίας για την ελιά Καλαμών και τη μαύρη ελιά Άμφισσας – Κονσερβοελιά στις εγκαταστάσεις της Ένωσης Αγρινίου. Η διαδικασία αυτή θα επιτρέψει μικροβιολογική, φυσικοχημική, διατροφική και βιοχημική χαρτογράφηση των προϊόντων, με χρήση ακόμη και σύγχρονων μεταγονιδιωματικών τεχνικών για την ανάλυση του μικροβιώματος.

Στη συνέχεια, το έργο προβλέπει την εφαρμογή νέων βιοτεχνολογικών μεθόδων. Μεταξύ άλλων, θα διερευνηθεί η αντικατάσταση του χλωριούχου νατρίου με εναλλακτικά άλατα, καθώς και η αξιοποίηση μικροοργανισμών ζύμωσης και βιοδραστικών ενώσεων. Στόχος είναι να διατηρηθούν ή ακόμη και να βελτιωθούν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, η διατηρησιμότητα και η ασφάλεια των προϊόντων.

Η καινοτομία θα αξιολογηθεί πρώτα σε πιλοτική κλίμακα και στη συνέχεια υπό διαφορετικές συνθήκες συσκευασίας, ώστε να διαπιστωθεί η επίδρασή της στη διάρκεια ζωής και στις βασικές διατροφικές παραμέτρους των τελικών προϊόντων. Το τελευταίο στάδιο αφορά τη βιομηχανική επικύρωση, δηλαδή τη δυνατότητα εφαρμογής των νέων τεχνικών σε πραγματικές συνθήκες παραγωγής.

«Για την Ένωση Αγρινίου, το Olives4Health αποτελεί επένδυση στο μέλλον της ελληνικής επιτραπέζιας ελιάς, στην εξωστρέφεια του αγροδιατροφικού τομέα και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας ενός προϊόντος με ισχυρή τοπική και εθνική ταυτότητα. Αν το εγχείρημα πετύχει, η ελληνική ελιά θα μπορεί να σταθεί ακόμη πιο δυναμικά στις διεθνείς αγορές, ως ένα παραδοσιακό προϊόν προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της σύγχρονης διατροφής», επισημαίνεται.

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