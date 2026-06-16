 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(11) "Agriculture"
    [1]=>
    string(7) "Economy"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(24) "Negative News: Financial"
}

Επιτραπέζια ελιά: Στάση πληρωμών προγραμμάτων – «Βαβέλ» το ελαιοκομικό μητρώο

Ανάστατοι οι παραγωγοί - Παρέμβαση της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Επιτραπέζιας Ελιάς

AGRO 16.06.2026, 16:45
Σχολιάστε
Επιτραπέζια ελιά: Στάση πληρωμών προγραμμάτων – «Βαβέλ» το ελαιοκομικό μητρώο
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Σε οικονομική ασφυξία βρίσκονται δεκάδες οργανώσεις ελαιοπαραγωγών, καθώς η στάση πληρωμών των προγραμμάτων οδηγούν σε κατάρρευση τον κλάδο της επιτραπέζιας ελιάς. Την ίδια στιγμή για τους χιλιάδες παραγωγούς, το ελαιοκομικό μητρώο έχει μετατραπεί σε γρίφο, καθώς καλούνται να συμμορφωθούν, υπό την απειλή υψηλών προστίμων, με απαιτήσεις και διαδικασίες χωρίς σαφείς οδηγίες και χωρίς ένα σταθερό πλαίσιο εφαρμογής.

Τα παραπάνω αναφέρει η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Επιτραπέζιας Ελιάς (Εθνική ΔΟΕΠΕΛ), η οποία ζητά για τα δύο αυτά κρίσιμα ζητήματα του κλάδου άμεσες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις από το αρμόδιο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την πολιτεία.

«Οι ελαιουργικές οργανώσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με μια πρωτοφανή πραγματικότητα εξαιτίας της στάσης πληρωμών και της μη καταβολής της επιδότησης»

Στάση πληρωμών των προγραμμάτων

Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί γύρω από την υλοποίηση των προγραμμάτων των ΟΕΦ έχει πλέον ξεπεράσει κάθε όριο, επισημαίνει η Εθνική ΔΟΕΠΕΛ, σημειώνοντας ότι «με αποφάσεις, καθυστερήσεις και χειρισμούς που έχουν ουσιαστικά τραβήξει το “χαλί κάτω από τα πόδια” των ΟΕΦ, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων οδηγεί δεκάδες Οργανώσεις Ελαιοπαραγωγών σε οικονομική ασφυξία και κατάρρευση».

Τα προγράμματα αφορούν περίπου 65 Οργανώσεις Ελαιοπαραγωγών και ΟΕΦ και περισσότερους από 20.000 ελαιοπαραγωγούς σε ολόκληρη τη χώρα. Πρόκειται, όπως εξηγεί η Διεπαγγελματική, για προγράμματα που χρηματοδοτούνται από πόρους που προέρχονται από  παρακρατήσεις των ελαιοπαραγωγών και επιστρέφουν σε αυτούς, μέσω δράσεων που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, την ποιότητα, την εκπαίδευση, την καινοτομία και τη βιωσιμότητα του ελληνικού ελαιοκομικού τομέα.

Σήμερα, όμως, όπως αναφέρεται, οι Οργανώσεις αυτές έχοντας υλοποιήσει εγκεκριμένες δράσεις και έχοντας ανταποκριθεί πλήρως στις υποχρεώσεις τους, βρίσκονται αντιμέτωπες με μια πρωτοφανή πραγματικότητα εξαιτίας της στάσης πληρωμών και της μη καταβολής της επιδότησης.

Συγκεκριμένα:

  • οικονομική ασφυξία,
  • αδυναμία προγραμματισμού και συνέχισης των επόμενων δράσεων και
  • σοβαρό κίνδυνο διακοπής της λειτουργίας τους.

Η κατάσταση που επικρατεί γύρω από την εφαρμογή και τη λειτουργία του Ελαιοκομικού Μητρώου θυμίζει «Βαβέλ»

Σήμα κινδύνου

«Οι υποχρεώσεις τρέχουν (μισθοδοσίες, ασφαλιστικές, φορολογικές υποχρεώσεις κ.ά.), οι εργαζόμενοι αγωνιούν, οι συνεργασίες καταρρέουν και οι ελαιοπαραγωγοί παρακολουθούν με απόγνωση να χάνεται ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία στήριξης του κλάδου», επισημαίνεται, τονίζοντας ότι «η ευθύνη είναι συγκεκριμένη και δεν μπορεί πλέον να κρυφτεί πίσω από γραφειοκρατικές δικαιολογίες. Όταν 65 οργανώσεις οδηγούνται στο χείλος του γκρεμού και 20.000 ελαιοπαραγωγοί μένουν χωρίς στήριξη, δεν μιλάμε για μια απλή διοικητική δυσλειτουργία. Μιλάμε για μια πολιτική επιλογή με καταστροφικές συνέπειες για τον ελαιοκομικό τομέα».

Οι ΟΕΦ εκπέμπουν σήμα κινδύνου. Αν δεν υπάρξουν άμεσα λύσεις και ξεκάθαρες αποφάσεις, όπως προειδοποιεί η Εθνική ΔΟΕΠΕΛ, οι Οργανώσεις ελαιοπαραγωγών θα προβούν σε αναστολή ή και παύση της λειτουργίας τους. Το κόστος δεν θα το πληρώσουν μόνο οι Οργανώσεις. Θα το πληρώσουν οι χιλιάδες οικογένειες που ζουν από την ελιά, οι τοπικές οικονομίες και τελικά η ίδια η ελληνική ελαιοκομία και ο κλάδος της επιτραπέζιας ελιάς.

Η Εθνική ΔΟΕΠΕΛ ζητά για μια ακόμη φορά άμεση παρέμβαση και οριστική επίλυση του προβλήματος, καθώς ο χρόνος έχει εξαντληθεί. «Κάθε μέρα που περνάει φέρνει τον κλάδο της επιτραπέζιας ελιάς πιο κοντά σε μια κρίση με οικονομικές και κοινωνικές  συνέπειες. Η αγωνία έχει μετατραπεί σε απόγνωση. Η υπομονή έχει εξαντληθεί. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες του τώρα», σημειώνεται.

Άμεσες απαντήσεις για το Ελαιοκομικό Μητρώο

Κρίσιμο είναι και το ζήτημα του ελαιοκομικού μητρώου, με την Εθνική ΔΟΕΠΕΛ, να επισημαίνει ότι η κατάσταση που επικρατεί γύρω από την εφαρμογή και τη λειτουργία του Ελαιοκομικού Μητρώου θυμίζει «Βαβέλ» και προκαλεί μεγάλη αναστάτωση στον κλάδο.

Οι ελαιοπαραγωγοί καλούνται να συμμορφωθούν, υπό την απειλή υψηλών προστίμων, με απαιτήσεις και διαδικασίες χωρίς σαφείς οδηγίες και χωρίς ένα σταθερό πλαίσιο εφαρμογής. Οι διαφορετικές ερμηνείες, τα αναπάντητα ερωτήματα και η έλλειψη έγκαιρης ενημέρωσης έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα πλήρους αβεβαιότητας σε ολόκληρη τη χώρα.

«Είναι αδιανόητο ένας τόσο κρίσιμος τομέας για την ελληνική αγροτική οικονομία να λειτουργεί μέσα σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας και διοικητικής ασάφειας. Το ΥπΑΑΤ έχει υποχρέωση να παρέχει σαφείς οδηγίες», σημειώνεται.

«Η ελαιοκομία δεν αντέχει άλλους πειραματισμούς, ούτε άλλες πρόχειρες προσεγγίσεις», σημειώνεται, τονίζοντας ότι οι ελαιοπαραγωγοί ζητούν τα αυτονόητα:

  • ξεκάθαρους κανόνες,
  • αξιόπιστα εργαλεία και
  • υπεύθυνη ενημέρωση.

«Η ελαιοκομία και ο κλάδος της επιτραπέζιας ελιάς χρειάζεται στήριξη και καθοδήγηση, όχι αβεβαιότητα και διοικητικό χάος. Οι παραγωγοί δεν μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν μέσα στο σκοτάδι», καταλήγει η Εθνική ΔΟΕΠΕΛ.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδος αλλά με αδύναμο τον DAX
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Αδύναμος ο DAX, ανοδικά οι ευρωαγορές
Καλαφάτης από το Συνέδριο «Innovation to Impact»: Ενορχηστρώνουμε τους εθνικούς πόρους
Επικαιρότητα

Καλαφάτης για καινοτομία: Ενορχηστρώνουμε τους εθνικούς πόρους
Ελίν: Σταθερή πορεία στην εγχώρια αγορά το πρώτο τρίμηνο του 2026
Business

Ελίν: Σταθερή πορεία στην εγχώρια αγορά το πρώτο τρίμηνο του 2026
Αεροπορικά ταξίδια: Νέα συμφωνία της ΕΕ ενισχύει τα δικαιώματα των επιβατών
Μεταφορές

Περισσότερες αποζημιώσεις, δωρεάν θέσεις για παιδιά και διαφάνεια στα εισιτήρια
ΣΕΒ: Τα 8 «θέλω» της νέας διοίκησης των βιομηχάνων
Business

Με οκτώ «θέλω» η νέα διοίκηση του ΣΕΒ
ΣΕΒ: Ποιοι απαρτίζουν το νέο διοικητικό συμβούλιο
Business

Ποιοι απαρτίζουν το νέο Δ.Σ. του ΣΕΒ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Αγορά εργασίας: Απλήρωτες υπερωρίες δουλεύουν 4 στους 10 εργαζόμενους [γραφήματα]
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Απλήρωτες υπερωρίες δουλεύουν 4 στους 10 [γραφήματα]

Η υπέρβαση του κανονικού ωραρίου αυξάνεται όσο μεγαλώνει το μέγεθος της επιχείρησης - Τι αποκαλύπτει έρευνα της ΓΣΕΕ για την αγορά εργασίας

Μελίνα Ζιάγκου
Airbnb: Ποια καταλύματα χάνουν την άδεια λειτουργίας του – Οι αντιδράσεις
Ακίνητα

Ποια Airbnb χάνουν την άδεια λειτουργίας τους - Οι αντιδράσεις

Stama Greece και ΠΟΜΙΔΑ εκφράζουν τη δυσαρέσκεια τους για διάταξή στο νομοσχέδιο που αφορά τα Airbnb

Ανδρομάχη Παύλου
Κεντρικές τράπεζες: Επιμένουν στην αγορά χρυσού και το 2027
Commodities

Κεντρικές τράπεζες: Επιμένουν στην αγορά χρυσού και το 2027

Περισσότερες κεντρικές τράπεζες από ποτέ αναμένεται να αυξήσουν τα αποθεματικά τους σε χρυσό

Τζούλη Καλημέρη
ΕΕ: Οι Βρυξέλλες ήδη προετοιμάζονται για την επόμενη τραπεζική κρίση
World

Η Ευρώπη προετοιμάζεται για νέα τραπεζική κρίση

Η ΕΕ προσπαθεί να διαπιστώσει ποιος παρέχει τα χρήματα όταν ένας τραπεζικός οργανισμός που έχει λάβει στήριξη πρέπει να ανακτήσει την εμπιστοσύνη της αγοράς

Γιάννης Αγουρίδης
Burger King: Άλμα πωλήσεων αλλά πτώση στα κέρδη – Θετικές προβλέψεις της SSP Ελλάς για το 2026
Business

Τι έγραψε το κοντέρ για Burger King και Starbucks στα αεροδρόμια

Ρεκόρ πωλήσεων κατέγραψαν τα εστιαστόρια που διαχειρίζεται η SSP Ελλάς στα ελληνικά αεροδρόμια (μεταξύ αυτών Burger King και Stabucks) - Τι προσδοκά από την τουριστική κίνηση

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Αγορά κατοικίας: Η Αθήνα χτίζει ασταμάτητα διαμερίσματα – Πού ανεβαίνουν οι τιμές
Ακίνητα

Που χτίζονται νέα σπίτια – Οι πιο ακριβές περιοχές [γραφήματα]

Έρευνα της ReDataset αποκαλύπτει τι κατηγορίες ακινήτων που χτίζονται σήμερα και ποιες έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση – Πώς κινούνται οι τιμές στην αγορά κατοικίας σε όλη την Ελλάδα

Γιώργος Μανέττας
Δημόσιο Χρέος: Επόμενος σταθμός το…προσπέρασμα της Ιταλίας
Economy

Δημόσιο Χρέος: Επόμενος σταθμός το... προσπέρασμα της Ιταλίας

Σύμφωνα με αρμόδιο στέλεχος του οικονομικού επιτελείου που μίλησε στον ΟΤ: «Δεν αποκλείεται να προχωρήσουμε και σε δεύτερη πρόωρη αποπληρωμή φέτος», κάτι το οποίο θα ενισχύσει το ελληνικό δημόσιο χρέος

Γιάννης Αγουρίδης
Coca-Cola HBC: Νέα επένδυση 35 εκατομμυρίων δολαρίων στην Αλεξάνδρεια – Γιατί ποντάρει στην Αφρική
World

Η νέα «φλέβα χρυσού» της Coca-Cola HBC - Ρίχνει 1 δισ. μέχρι το 2030

H Coca-Cola HBC επένδυσε περισσότερα από 1,1 δισ. δολάρια στην Αίγυπτο μεταξύ 2022 και 2025, ενώ σχεδιάζει να επενδύσει επιπλέον 1,28 δισ. δολάρια από το 2026 έως το 2030

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Περισσότερα από AGRO
Επιτραπέζια ελιά: Στάση πληρωμών προγραμμάτων – «Βαβέλ» το ελαιοκομικό μητρώο
AGRO

Στάση πληρωμών προγραμμάτων επιτραπέζιας ελιάς – «Βαβέλ» το ελαιοκομικό μητρώο

Ανάστατοι οι παραγωγοί - Παρέμβαση της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Επιτραπέζιας Ελιάς

ΥπΑΑΤ: Κοινό μέτωπο Ελλάδας – Ιταλίας για ΚΑΠ και αγροτικές πληρωμές
AGRO

Μέτωπο Ελλάδας - Ιταλίας για ΚΑΠ και αγροτικές πληρωμές

Ευρωπαϊκή στήριξη στη μεταρρύθμιση των αγροτικών πληρωμών αναφέρει το ΥπΑΑΤ

ΕΘΕΑΣ: Με προβλήματα η καταχώριση ενίσχυσης de minimis στη μηδική
AGRO

ΕΘΕΑΣ: Με προβλήματα η καταχώριση ενίσχυσης de minimis στη μηδική

Την επίλυση των προβλημάτων πριν κλείσει η πλατφόρμα ζητά η ΕΘΕΑΣ - Πού εντοπίζεται το πρόβλημα

Ευλογιά προβάτων: Σε συναγερμό η Αρκαδία – Εντοπίστηκε νέο κρούσμα
AGRO

Σε συναγερμό η Αρκαδία – Εντοπίστηκε κρούσμα ευλογιάς

Εντείνει τους ελέγχους η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, έπειτα από κρούσμα ευλογιάς προβάτων στην ΠΕ Αρκαδίας

ΕΕ: Προσωρινή συμφωνία για νέους κανόνες στο φυτικό αναπαραγωγικό υλικό
AGRO

Προσωρινή συμφωνία για το φυτικό αναπαραγωγικό υλικό

Νέα κοινά πρότυπα για την εναρμόνιση και την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς της ΕΕ

Κρασί: Πώς θα διασφαλιστεί το μέλλον του ελληνικού αμπελώνα
AGRO

Πώς θα διασφαλιστεί το μέλλον του ελληνικού αμπελώνα

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ελληνικό κρασί – Συνάντηση Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Αμπέλου και Οίνου - ΥπΑΑΤ

ΕΘΕΑΣ: Ανακατανομή των 160 εκατ. ευρώ σε παραγωγικούς αγρότες και κτηνοτρόφους
AGRO

ΕΘΕΑΣ: Ανακατανομή των 160 εκατ. ευρώ σε παραγωγικούς αγρότες

Τι ζητά η ΕΘΕΑΣ από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την ΑΑΔΕ

Latest News
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδος αλλά με αδύναμο τον DAX
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Αδύναμος ο DAX, ανοδικά οι ευρωαγορές

Με κέρδη έκλεισαν και σήμερα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τις προσδοκίες σχετικά με τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή να βελτιώνονται

Καλαφάτης από το Συνέδριο «Innovation to Impact»: Ενορχηστρώνουμε τους εθνικούς πόρους
Επικαιρότητα

Καλαφάτης για καινοτομία: Ενορχηστρώνουμε τους εθνικούς πόρους

Ο "Δαίδαλος" και τα AI Factories θωρακίζουν την ψηφιακή κυριαρχία της χώρας”, είπε ο κ. Καλαφάτης

Ελίν: Σταθερή πορεία στην εγχώρια αγορά το πρώτο τρίμηνο του 2026
Business

Ελίν: Σταθερή πορεία στην εγχώρια αγορά το πρώτο τρίμηνο του 2026

Η διοίκηση της ελίν εκτιμά ότι το 2026 θα εξελιχθεί σε μια ιδιαίτερα απαιτητική και απρόβλεπτη χρονιά

Αεροπορικά ταξίδια: Νέα συμφωνία της ΕΕ ενισχύει τα δικαιώματα των επιβατών
Μεταφορές

Περισσότερες αποζημιώσεις, δωρεάν θέσεις για παιδιά και διαφάνεια στα εισιτήρια

Τα αεροπορικά ταξίδια στην Ευρώπη αποκτούν ισχυρότερη προστασία ενώ θεσπίζονται νέες εγγυήσεις για επιβάτες και οικογένειες

ΣΕΒ: Τα 8 «θέλω» της νέας διοίκησης των βιομηχάνων
Business

Με οκτώ «θέλω» η νέα διοίκηση του ΣΕΒ

Τις κύριες διεκδικήσεις των Ελλήνων επιχειρηματιών ανέδειξε ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος πρόεδρος του ΣΕΒ στη ΓΣ - Τα μηνύματα των νέων και παλαιών στελεχών

Χρήστος Κολώνας
ΣΕΒ: Ποιοι απαρτίζουν το νέο διοικητικό συμβούλιο
Business

Ποιοι απαρτίζουν το νέο Δ.Σ. του ΣΕΒ

Στη θέση του προέδρου ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος ενώ στις θέσεις των αντιπροέδρων οι κ.κ. Ράνια Αικατερινάρη, Ανδρέας Σιάμισιης και Βασίλειος Ψάλτης

Ideal Holdings: Αύξηση και μείωση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών στους μετόχους
Business

Στις 24/6 η έναρξη καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου απο την Ideal Holdings

Επιστροφή κεφαλαίου 0,70 ευρώ ανά μετοχή - Το μετοχικό κεφάλαιο πλέον θα ανέρχεται σε 67,2 εκατ. ευρώ

ΕΑΣΕ/ICAPCRIF CEO Index: Πτώση του οικονομικού κλίματος το 2026 λόγω Μέσης Ανατολής και ενεργειακού κόστους
Economy

Οι CEOs «βλέπουν» σύννεφα στην οικονομία – Πώς ο πόλεμος επηρεάζει επενδύσεις, ενέργεια και τουρισμό

Η έρευνα των ΕΑΣΕ/ICAPCRIF CEO Index καταγράφει επιδείνωση του οικονομικού κλίματος μεταξύ των CEOs το πρώτο τρίμηνο του 2026

Alpha Bank: Γιατί η ΕΚΤ αύξησε τα επιτόκια
World

Alpha Bank: Γιατί η ΕΚΤ αύξησε τα επιτόκια

Το Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της Alpha Bank εξηγεί τις αιτίες και το πλαίσιο της απόφασης της αύξηση των επιτοκίων από την ΕΚΤ

ΕΕ: Οι Βρυξέλλες ήδη προετοιμάζονται για την επόμενη τραπεζική κρίση
World

Η Ευρώπη προετοιμάζεται για νέα τραπεζική κρίση

Η ΕΕ προσπαθεί να διαπιστώσει ποιος παρέχει τα χρήματα όταν ένας τραπεζικός οργανισμός που έχει λάβει στήριξη πρέπει να ανακτήσει την εμπιστοσύνη της αγοράς

Γιάννης Αγουρίδης
Hegde funds: Γιατί σορτάρουν την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία
World

Γιατί τα hedge funds σορτάρουν την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία

Στο στόχαστρο των hedge funds το μακροπρόθεσμο χρέος και τα ίδια κεφάλαια, καθώς η χρηματιστηριακή αξία του κλάδου μειώθηκε κατά δεκάδες δισ. ευρώ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Συνέχισε την ανοδική πορεία- Άλμα για Aktor
Xρηματιστήριο Αθηνών

Κέρδισε τη μάχη του profit taking το ΧΑ - Άλμα για Aktor

Το Χρηματιστήριο Αθηνών αναχαίτισε τις πιέσεις κατοχύρωσης κερδών και έκλεισε με θετικό πρόσημο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Ψάλτης: Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ εκλέχθηκε ο CEO της Alpha Bank
Τράπεζες

Αντιπρόεδρος στον ΣΕΒ ο Βασίλης Ψάλτης, CEO της Alpha Bank

Τι είπε για την μετά το RRF εποχή και την παραγωγικότητα στην παρέμβασή του στο ΣΕΒ ο CEO της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης

Amazon Web Services: Νέα Local Zone στην Αθήνα από τον Ιούλιο – Στο επίκεντρο και η ελληνική γλώσσα σε Kindle και Alexa
Επικαιρότητα

Η Amazon βλέπει Ελλάδα: Έρχονται ελληνικά σε Alexa και Kindle

Η επέκταση της Amazon Web Services στην Ελλάδα, η ενσωμάτωση της ελληνικής γλώσσας στις πλατφόρμες και οι νέες επενδυτικές προοπτικές

Πετρέλαιο: Κάτω από 80 δολ. το Brent για πρώτη φορά από τον Μάρτιο
Commodities

Κάτω από 80 δολ. το Brent για πρώτη φορά από τον Μάρτιο

Υποχωρούν οι τιμές στο πετρέλαιο στην προοπτική του πλήρους ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ

ΕΕ: Ο μυστικός διαπραγματευτής που άφησε τον Τραμπ να…περιμένει
World

Ο μυστικός διαπραγματευτής της ΕΕ που άφησε τον Τραμπ να...περιμένει

Η λογική ήταν απλή: να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της ΕΕ, να αποφευχθεί ένας δασμολογικός πόλεμος και να διατηρηθεί ό,τι είχε απομείνει από τη διατλαντική σταθερότητα

Γιάννης Αγουρίδης

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies