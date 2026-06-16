Επιτραπέζια ελιά: Στάση πληρωμών προγραμμάτων – «Βαβέλ» το ελαιοκομικό μητρώο

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Σε οικονομική ασφυξία βρίσκονται δεκάδες οργανώσεις ελαιοπαραγωγών, καθώς η στάση πληρωμών των προγραμμάτων οδηγούν σε κατάρρευση τον κλάδο της επιτραπέζιας ελιάς. Την ίδια στιγμή για τους χιλιάδες παραγωγούς, το ελαιοκομικό μητρώο έχει μετατραπεί σε γρίφο, καθώς καλούνται να συμμορφωθούν, υπό την απειλή υψηλών προστίμων, με απαιτήσεις και διαδικασίες χωρίς σαφείς οδηγίες και χωρίς ένα σταθερό πλαίσιο εφαρμογής.

Τα παραπάνω αναφέρει η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Επιτραπέζιας Ελιάς (Εθνική ΔΟΕΠΕΛ), η οποία ζητά για τα δύο αυτά κρίσιμα ζητήματα του κλάδου άμεσες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις από το αρμόδιο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την πολιτεία.

«Οι ελαιουργικές οργανώσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με μια πρωτοφανή πραγματικότητα εξαιτίας της στάσης πληρωμών και της μη καταβολής της επιδότησης»

Στάση πληρωμών των προγραμμάτων

Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί γύρω από την υλοποίηση των προγραμμάτων των ΟΕΦ έχει πλέον ξεπεράσει κάθε όριο, επισημαίνει η Εθνική ΔΟΕΠΕΛ, σημειώνοντας ότι «με αποφάσεις, καθυστερήσεις και χειρισμούς που έχουν ουσιαστικά τραβήξει το “χαλί κάτω από τα πόδια” των ΟΕΦ, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων οδηγεί δεκάδες Οργανώσεις Ελαιοπαραγωγών σε οικονομική ασφυξία και κατάρρευση».

Τα προγράμματα αφορούν περίπου 65 Οργανώσεις Ελαιοπαραγωγών και ΟΕΦ και περισσότερους από 20.000 ελαιοπαραγωγούς σε ολόκληρη τη χώρα. Πρόκειται, όπως εξηγεί η Διεπαγγελματική, για προγράμματα που χρηματοδοτούνται από πόρους που προέρχονται από παρακρατήσεις των ελαιοπαραγωγών και επιστρέφουν σε αυτούς, μέσω δράσεων που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, την ποιότητα, την εκπαίδευση, την καινοτομία και τη βιωσιμότητα του ελληνικού ελαιοκομικού τομέα.

Σήμερα, όμως, όπως αναφέρεται, οι Οργανώσεις αυτές έχοντας υλοποιήσει εγκεκριμένες δράσεις και έχοντας ανταποκριθεί πλήρως στις υποχρεώσεις τους, βρίσκονται αντιμέτωπες με μια πρωτοφανή πραγματικότητα εξαιτίας της στάσης πληρωμών και της μη καταβολής της επιδότησης.

Συγκεκριμένα:

οικονομική ασφυξία,

αδυναμία προγραμματισμού και συνέχισης των επόμενων δράσεων και

σοβαρό κίνδυνο διακοπής της λειτουργίας τους.

Η κατάσταση που επικρατεί γύρω από την εφαρμογή και τη λειτουργία του Ελαιοκομικού Μητρώου θυμίζει «Βαβέλ»

Σήμα κινδύνου

«Οι υποχρεώσεις τρέχουν (μισθοδοσίες, ασφαλιστικές, φορολογικές υποχρεώσεις κ.ά.), οι εργαζόμενοι αγωνιούν, οι συνεργασίες καταρρέουν και οι ελαιοπαραγωγοί παρακολουθούν με απόγνωση να χάνεται ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία στήριξης του κλάδου», επισημαίνεται, τονίζοντας ότι «η ευθύνη είναι συγκεκριμένη και δεν μπορεί πλέον να κρυφτεί πίσω από γραφειοκρατικές δικαιολογίες. Όταν 65 οργανώσεις οδηγούνται στο χείλος του γκρεμού και 20.000 ελαιοπαραγωγοί μένουν χωρίς στήριξη, δεν μιλάμε για μια απλή διοικητική δυσλειτουργία. Μιλάμε για μια πολιτική επιλογή με καταστροφικές συνέπειες για τον ελαιοκομικό τομέα».

Οι ΟΕΦ εκπέμπουν σήμα κινδύνου. Αν δεν υπάρξουν άμεσα λύσεις και ξεκάθαρες αποφάσεις, όπως προειδοποιεί η Εθνική ΔΟΕΠΕΛ, οι Οργανώσεις ελαιοπαραγωγών θα προβούν σε αναστολή ή και παύση της λειτουργίας τους. Το κόστος δεν θα το πληρώσουν μόνο οι Οργανώσεις. Θα το πληρώσουν οι χιλιάδες οικογένειες που ζουν από την ελιά, οι τοπικές οικονομίες και τελικά η ίδια η ελληνική ελαιοκομία και ο κλάδος της επιτραπέζιας ελιάς.

Η Εθνική ΔΟΕΠΕΛ ζητά για μια ακόμη φορά άμεση παρέμβαση και οριστική επίλυση του προβλήματος, καθώς ο χρόνος έχει εξαντληθεί. «Κάθε μέρα που περνάει φέρνει τον κλάδο της επιτραπέζιας ελιάς πιο κοντά σε μια κρίση με οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες. Η αγωνία έχει μετατραπεί σε απόγνωση. Η υπομονή έχει εξαντληθεί. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες του τώρα», σημειώνεται.

Άμεσες απαντήσεις για το Ελαιοκομικό Μητρώο

Κρίσιμο είναι και το ζήτημα του ελαιοκομικού μητρώου, με την Εθνική ΔΟΕΠΕΛ, να επισημαίνει ότι η κατάσταση που επικρατεί γύρω από την εφαρμογή και τη λειτουργία του Ελαιοκομικού Μητρώου θυμίζει «Βαβέλ» και προκαλεί μεγάλη αναστάτωση στον κλάδο.

Οι ελαιοπαραγωγοί καλούνται να συμμορφωθούν, υπό την απειλή υψηλών προστίμων, με απαιτήσεις και διαδικασίες χωρίς σαφείς οδηγίες και χωρίς ένα σταθερό πλαίσιο εφαρμογής. Οι διαφορετικές ερμηνείες, τα αναπάντητα ερωτήματα και η έλλειψη έγκαιρης ενημέρωσης έχουν δημιουργήσει ένα κλίμα πλήρους αβεβαιότητας σε ολόκληρη τη χώρα.

«Είναι αδιανόητο ένας τόσο κρίσιμος τομέας για την ελληνική αγροτική οικονομία να λειτουργεί μέσα σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας και διοικητικής ασάφειας. Το ΥπΑΑΤ έχει υποχρέωση να παρέχει σαφείς οδηγίες», σημειώνεται.

«Η ελαιοκομία δεν αντέχει άλλους πειραματισμούς, ούτε άλλες πρόχειρες προσεγγίσεις», σημειώνεται, τονίζοντας ότι οι ελαιοπαραγωγοί ζητούν τα αυτονόητα:

ξεκάθαρους κανόνες,

αξιόπιστα εργαλεία και

υπεύθυνη ενημέρωση.

«Η ελαιοκομία και ο κλάδος της επιτραπέζιας ελιάς χρειάζεται στήριξη και καθοδήγηση, όχι αβεβαιότητα και διοικητικό χάος. Οι παραγωγοί δεν μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν μέσα στο σκοτάδι», καταλήγει η Εθνική ΔΟΕΠΕΛ.