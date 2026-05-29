Ένωση Αγρινίου: Χρηματικά έπαθλα σε μαθητές αγροτικών περιοχών

Χρηματικά έπαθλα για έξι αριστεύσαντες των πανελλαδικών εξετάσεων 2026 της Αιτωλοακαρνανίας θα δώσει για 10η συνεχόμενη χρονιά ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου.

Ειδικότερα, ο ΑΣ Ένωση Αγρινίου, με αφορμή την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας των Πανελλαδικών Εξετάσεων, υπενθυμίζει στους υποψηφίους της Αιτωλοακαρνανίας, ότι έχει θεσμοθετήσει έξι (6) υποτροφίες των 1.500 ευρώ έκαστη, ως εξής:

Οι τρεις (3) από αυτές θα απονεμηθούν στους τρεις υποψηφίους που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία στην Αιτωλοακαρνανία, οι οποίοι και θα εισαχθούν σε σχολές με αγροκτηνοτροφικό αντικείμενο.

Οι επόμενες τρεις (3) υποτροφίες θα δοθούν σε υποψηφίους του νομού, ανεξάρτητα με το σε ποια σχολή θα επιλέξουν, με κριτήριο, όμως, να διαμένουν σε περιοχή με πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων και να φοιτούν σε λύκειο αυτών των περιοχών.

Αυτό σημαίνει, με βάση την τελευταία απογραφή, ότι εξαιρούνται οι πόλεις του Αγρινίου, του Μεσολογγίου και της Ναυπάκτου και αυτό διότι επιδίωξη του Συνεταιρισμού είναι να στηριχθούν μαθητές από αγροτικές περιοχές, που ενδεχομένως βρίσκονται σε δυσμενή θέση έναντι των πλεονεκτημάτων που προσφέρει η πόλη.

Πώς θα επιλεχθούν οι μαθητές

Να σημειωθεί ότι η Ένωση Αγρινίου δεν έχει απολύτως καμία εμπλοκή στην επιλογή των μαθητών. Την ευθύνη αυτή, κατόπιν συνεννόησης, θα αναλάβει, όπως και τις προηγούμενες χρονιές, η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Αιτωλοακαρνανίας, η οποία και θα γνωστοποιήσει τα ονόματα των δικαιούχων των υποτροφιών στον Συνεταιρισμό, ώστε να γίνει η απονομή στα τέλη Σεπτεμβρίου-αρχές Οκτωβρίου, κατά τη συνήθη διαδικασία.

«Η καθιέρωση των υποτροφιών της Ένωσης Αγρινίου, που αποτελεί πλέον θεσμό και αγκαλιάστηκε ως μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία, έχει διττό στόχο: Αφ’ ενός να στηριχθούν οικογένειες μαθητών που προέρχονται από αγροτικές περιοχές και αφ’ ετέρου να δοθεί ένα πρόσθετο κίνητρο στους μαθητές να επιλέξουν σχολές με αγροκτηνοτροφικό προσανατολισμό (γεωπονικές, κτηνιατρικές κτλ)», αναφέρεται.