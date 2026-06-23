Italgas: Συνολικές επενδύσεις 13 δισ. ευρώ – Ενα δισ. ευρώ για το δίκτυο φυσικού αερίου στην Ελλάδα

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Συνολικές επενδύσεις ύψους 13 δισ. ευρώ έως το 2032 – αυξημένες κατά 14,6% σε σχέση με το προηγούμενο σχέδιο 2025-2031- προγραμματίζει η Italgas , με ένα ποσό 8,3 δισ. ευρώ να κατευθύνεται στην ανάπτυξη, ψηφιοποίηση και επαναξιοποίηση των υποδομών φυσικού αερίου στην Ιταλία.

Ακόμα, 2,4 δισ. ευρώ για μελλοντικούς διαγωνισμούς (ATEM) στη διανομή φυσικού αερίου (+59% σε σχέση με το προηγούμενο Σχέδιο), 1,0 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη και επέκταση του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην Ελλάδα, σε ευθυγράμμιση με το προηγούμενο Σχέδιο, 0,8 δισ. ευρώ για την ενίσχυση της παρουσίας στους τομείς του νερού και της ενεργειακής απόδοσης (+5,6%)

και 0,5 δισ. ευρώ ως χρηματοοικονομική ευελιξία για εξαγορές και συγχωνεύσεις (M&A) στον τομέα διανομής φυσικού αερίου.

Η διοίκηση της Italgas εκτιμά ότι τα λειτουργικά κέρδη EBITDA θα ανέλθουν στα 3,3 δισ. ευρώ το 2032 με συνολική Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση (RAB) 21,7 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τους στόχους του Σχεδίου 2025–2031 και πως ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των προσαρμοσμένων κερδών ανά μετοχή (EPS) άνω του 9% για την περίοδο 2025–2032, σε ευθυγράμμιση με το αντίστοιχο EPS CAGR 2025–2031⁴ του προηγούμενου Σχεδίου.

Για το Στρατηγικό Σχέδιο του Ομίλου για την περίοδο 2026–2032 με τίτλο «Lead. Innovate. In a changing world», το οποίο εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας υπό την προεδρία του Paolo Ciocca, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Italgas, Paolo Gallo, επισημανε ακόμα την επιβεβαίωση των εκτιμήσεων (guidance) για το 2026 και την επιβεβαίωση της πολιτικής μερισμάτων.

Ελλάδα: Επενδύσεις 1,0 δισ. ευρώ

Ειδκότερα, το Στρατηγικό Σχέδιο 2026–2032 επιβεβαιώνει επενδύσεις ύψους 1 δισ. ευρώ στην Ελλάδα μέσω της Enaon, σε ευθυγράμμιση με το προηγούμενο Σχέδιο, με έμφαση στην επέκταση και την ψηφιοποίηση του δικτύου διανομής φυσικού αερίου.

Οι προβλεπόμενες πρωτοβουλίες αναμένεται να επεκτείνουν το ελληνικό δίκτυο κατά 2.700 χιλιόμετρα (+200 χλμ. σε σχέση με το προηγούμενο Σχέδιο) και να αυξήσουν τον αριθμό των εξυπηρετούμενων καταναλωτών από περίπου 650.000 το 2025 σε πάνω από 1 εκατομμύριο έως το 2032 (+45.000 σε σχέση με το προηγούμενο Σχέδιο).

Η υιοθέτηση του μετρητή Nimbus αποτελεί πλέον πραγματικότητα και στην Ελλάδα: έχουν ήδη εγκατασταθεί περισσότερες από 5.000 συσκευές και αποτελούν το βασικό πρότυπο για την αντικατάσταση των παραδοσιακών μετρητών.

Η δέσμευση της Italgas

Στην έναρξη της εκδήλωσης, για την παρουσίαση του Στρατηγικού Σχεδίου που έγινε στο Μιλάνο, ο Πρόεδρος της Italgas, Paolo Ciocca, δήλωσε:

«Το Στρατηγικό Σχέδιο 2026–2032 εδραιώνει μια πορεία ανάπτυξης που η Italgas έχει ακολουθήσει με διορατικότητα και συνεπή στρατηγική. Η γεωπολιτική αστάθεια ανέδειξε ότι η ενεργειακή ασφάλεια βασίζεται στην ανθεκτικότητα και την εκτεταμένη παρουσία των υποδομών δικτύου.

Ακριβώς σε αυτό δεσμεύεται η Italgas: σε “έξυπνα”, ψηφιακά και ευέλικτα δίκτυα, ικανά να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των ενεργειακών συστημάτων στα οποία δραστηριοποιούμαστε, στηρίζοντας τη διαφοροποίηση των πηγών. Μια επένδυση αυτού του μεγέθους, ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, αποτελεί πράξη ευθύνης απέναντι στις κοινότητες και τις περιοχές που εξυπηρετούμε, καθώς και μια μακροπρόθεσμη δέσμευση προς τις χώρες όπου δραστηριοποιούμαστε».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Italgas, Paolo Gallo, ανέφερε:

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του λειτουργικού μοντέλου της Italgas και βρίσκεται στον πυρήνα αυτού του Σχεδίου. Εφαρμοζόμενα στις λειτουργίες, στις επιχειρησιακές διαδικασίες και στην εξυπηρέτηση καταναλωτών, τα αυτόνομα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης παράγουν ήδη σημαντική αποδοτικότητα, βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα των υπηρεσιών. Αυτό σηματοδοτεί μια επιτάχυνση σε σχέση με τις αρχικές μας προσδοκίες, χάρη στην εμπειρία που αποκτήθηκε τα τελευταία χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει διαπεράσει κάθε πτυχή των δραστηριοτήτων μας και τα δεδομένα έχουν καταστεί πραγματικός “θησαυρός” για την εταιρεία.

Τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεων θα καταστήσουν το δίκτυό μας ακόμη πιο “έξυπνο”, εκτεταμένο και ευέλικτο, έτοιμο να υποδεχθεί και “πράσινα” αέρια και να στηρίξει ένα ενεργειακό σύστημα που επηρεάζεται ολοένα και περισσότερο από τη διεθνή αστάθεια και τη μεταβλητότητα των αγορών. Μαζί με την αποδοτικότητα που θα επιτύχουμε, οι επενδύσεις αυτές θα συμβάλουν στο να καταστεί η ενέργεια πιο προσιτή και ανταγωνιστική, προσφέροντας απτά οφέλη για τα ευρύτερα οικονομικά και κοινωνικά συστήματα των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, ενώ παράλληλα ενισχύουν τη βιομηχανική ανάπτυξη και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

Οι διαγωνισμοί ATEM αποτελούν μια ουσιαστική ευκαιρία για να ξεπεραστεί ο κατακερματισμός που ιστορικά επιβράδυνε την ανάπτυξη του τομέα. Κάθε παραχώρηση που ανατίθεται αποτελεί ένα βήμα προς μια πιο ανθεκτική υποδομή, ενταγμένη σε ένα ευρύτερο σύστημα. Θα αξιοποιήσουμε αυτές τις ευκαιρίες, βασιζόμενοι στη βιομηχανική ισχύ, την τεχνογνωσία και τη δυνατότητα επενδύσεων που διαθέτει ο Όμιλος.

Στον τομέα των υδάτων, οι επενδύσεις μας στην ψηφιοποίηση των δικτύων και στη μείωση των διαρροών αποφέρουν ήδη απτά αποτελέσματα. Το νέο Σχέδιο θα μας επιτρέψει να μειώσουμε κατά το ήμισυ τις απώλειες νερού, να αυξήσουμε την επαναχρησιμοποίησή του και να ενισχύσουμε περαιτέρω την ποιότητα των υπηρεσιών. Η Geoside υποστηρίζει όλες τις εταιρείες του Ομίλου στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης μέσω ιδιόκτητων εφαρμογών και προηγμένων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης· η ίδια καινοτόμος προσέγγιση προσφέρεται και σε όλους τους συνεργάτες της Geoside: η καλύτερη ενέργεια είναι αυτή που δεν καταναλώνεται».