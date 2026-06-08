 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(25) "Power and Energy Industry"
    [1]=>
    string(15) "Green Solutions"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "positive"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(22) "Technology & Computing"
}

Enaon: Συνάντηση εργασίας με τους Χρήστες Διανομής για καλύτερες υπηρεσίες

Στόχος της συνάντησης της Enaon με τους Χρήστες διανομής η βελτιστοποίηση των υπηρεσιών προς τους τελικούς καταναλωτές φυσικού αερίου

Φυσικό αέριο 08.06.2026, 17:10
Σχολιάστε
Enaon: Συνάντηση εργασίας με τους Χρήστες Διανομής για καλύτερες υπηρεσίες
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους τελικούς καταναλωτές φυσικού αερίου σε όλες τις περιοχές όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία μέσω της θυγατρικής της Enaon EDA, η Enaon, Εταιρεία Βιώσιμων Δικτύων του ομίλου Italgas, διοργάνωσε συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους του Ελληνικού Συνδέσμου Προμηθευτών Ενέργειας (ΕΣΠΕΝ) και των Χρηστών Διανομής.

Οι προτεραιότητες της Enaon

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η συνάντηση εργασίας με θέμα «Στρατηγικές προτεραιότητες και Εξέλιξη Υπηρεσιών Διανομής Φυσικού Αερίου», επιβεβαίωσε τη σημασία του ανοιχτού και διαρκούς διαλόγου μεταξύ του Διαχειριστή και των Χρηστών Διανομής, ως βασικής προϋπόθεσης για τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών προς τους καταναλωτές, την αποτελεσματική ανάπτυξη της αγοράς φυσικού αερίου, των υποστηρικτικών δομών και συστημάτων, καθώς και τις προτεραιότητες για το επόμενο χρονικό διάστημα, ιδίως ως προς την αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών που παρέχει η Enaon EDA στις εταιρείες προμήθειας.

Το φυσικό αέριο στο ενεργειακό μίγμα

Με βάση τα στοιχεία που παρουσίασαν στελέχη της εταιρείας, το 2025 διανεμήθηκαν περίπου 1,13 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, επιβεβαιώνοντας τη σημασία του φυσικού αερίου στο ενεργειακό μίγμα. Επίσης, κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2026, παρουσιάστηκε αύξηση κατά 15% στις νέες ενεργοποιήσεις καταναλωτών, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα το 2025.

Η επέκταση του δικτύου

Κατά την τελευταία τριετία (2023 – 2026), το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου επεκτάθηκε σε 13 νέες πόλεις σε 5 περιφέρειες της χώρας, ενώ μέχρι τον Μάρτιο του 2027 επιπλέον 7 περιοχές -η Άρτα, η Πρέβεζα, η Ηγουμενίτσα, τα Ιωάννινα, η Πάτρα, το Αγρίνιο και ο Πύργος- θα αποκτήσουν πρόσβαση σε μια πιο ανθεκτική, πιο καθαρή και πιο αποδοτική μορφή ενέργειας.

Η ευρεία εκπροσώπηση των Χρηστών Διανομής στη συνάντηση ανέδειξε το κοινό ενδιαφέρον για τη διαρκή αναβάθμιση των υπηρεσιών και την αποτελεσματική συνεργασία προς όφελος των καταναλωτών. Από την πλευρά τους, οι συμμετέχοντες Χρήστες Διανομής έθεσαν τις προτάσεις τους και εξέφρασαν την βούλησή τους για κοινή και άμεση αντιμετώπιση των θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο τακτικής συνεργασίας, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

Τα ανανεώσιμα αέρια

Τα δίκτυα που διαχειρίζεται η Enaon είναι ήδη τεχνολογικά έτοιμα να υποδεχθούν ανανεώσιμα αέρια, όπως το βιομεθάνιο, συμβάλλοντας στη σταδιακή μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό σύστημα. Η αξιοποίηση του βιομεθανίου μπορεί να μειώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της κατανάλωσης ενέργειας, διατηρώντας παράλληλα τη χρήση των υφιστάμενων υποδομών και εγκαταστάσεων των καταναλωτών.

Η Ελλάδα έχει πλέον θεσπίσει ένα ολοκληρωμένο κανονιστικό πλαίσιο για την παραγωγή, την πιστοποίηση και την έγχυση βιομεθανίου στα δίκτυα διανομής, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη μιας νέας αγοράς ανανεώσιμων αερίων. Η Enaon έχει ήδη χαρτογραφήσει τις υφιστάμενες μονάδες βιοαερίου και τα σημεία πιθανής σύνδεσής τους με το δίκτυο, ενώ για την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού αυτού απαιτείται η διαμόρφωση ενός σταθερού πλαισίου κινήτρων που θα ενθαρρύνει τις σχετικές επενδύσεις.

Η στρατηγική της Enaon

Βασικό πυλώνα της στρατηγικής της Enaon αποτελεί η ψηφιοποίηση του δικτύου με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας των καταναλωτών, την ενίσχυση της αξιοπιστίας του δικτύου και την υποστήριξη της ενεργειακής μετάβασης. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία προχωρά στην αντικατάσταση των συμβατικών μετρητών με έξυπνους μετρητές νέας γενιάς, καθώς και στην εφαρμογή της ψηφιακής πλατφόρμας DANA για την εποπτεία του δικτύου σε πραγματικό χρόνο.

Οι έξυπνοι μετρητές επιτρέπουν ακριβέστερη και ταχύτερη καταγραφή της κατανάλωσης, περιορίζουν την ανάγκη επιτόπιων επισκέψεων για καταμετρήσεις και συμβάλλουν στην ταχύτερη διαχείριση πιθανών τεχνικών ζητημάτων. Παράλληλα, προσφέρουν τη δυνατότητα ανάπτυξης νέων ψηφιακών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και ενισχύουν τη συνολική αποδοτικότητα του δικτύου.

H νέα γενιά μετρητών

Επιπλέον, η νέα γενιά μετρητών, όπως ο Nimbus H2, που βασίζεται στην τεχνολογία του ομίλου Italgas, έχει σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει τη σταδιακή ενσωμάτωση ανανεώσιμων αερίων και υδρογόνου στα δίκτυα διανομής. Ο μετρητής Nimbus μπορεί να διαχειρίζεται με ασφάλεια μίγματα φυσικού αερίου και υδρογόνου με περιεκτικότητα υδρογόνου έως και 23%, διευκολύνοντας τη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό μοντέλο.

Το συνολικό πρόγραμμα αντικατάστασης των παραδοσιακών μετρητών στα δίκτυα που διαχειρίζεται η Enaon EDA στην Ελλάδα ξεκίνησε σε μεγάλη κλίμακα τον Οκτώβριο του 2025, με στόχο την ολοκλήρωση όλων των εργασιών έως το 2030. Οι πρώτες εγκαταστάσεις μετρητών Nimbus πραγματοποιήθηκαν τον Μάρτιο του 2026, με στόχο την εγκατάσταση περισσότερων από 20.000 συσκευών έως το τέλος του 2026.

Επενδύσεις 1 δισ. ευρώ στην Ελλάδα

Η Enaon, μέσω της θυγατρικής της Enaon EDA, διαχειρίζεται σήμερα ένα εκτεταμένο δίκτυο φυσικού αερίου περίπου 9.200 χιλιομέτρων σε 117 δήμους της Ελλάδας, διανέμοντας ενέργεια σε πάνω από 658.000 νοικοκυριά, επιχειρήσεις, δημόσια κτήρια και βιομηχανίες.

Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης της εταιρείας  ευθυγραμμίζεται πλήρως με το Στρατηγικό Σχέδιο 2025–2031 του Ομίλου Italgas, το οποίο προβλέπει επενδύσεις ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ στην Ελλάδα για την επέκταση και την  ψηφιοποίηση του δικτύου, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και ενσωμάτωση ανανεώσιμων αερίων και την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης της χώρας.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Άντονι Μπουρντέν: Οκτώ χρόνια χωρίς τον κορυφαίο σεφ
World

Οκτώ χρόνια χωρίς τον Άντονι Μπουρντέν
JPMorgan: Πώς «κέρδισε» τον επικεφαλής της διεθνούς στρατηγικής τεχνητής νοημοσύνης της Nomura
World

Πώς η JPMorgan «κέρδισε» κορυφαίο στέλεχος ΑΙ της Nomura
Ιράν: Το νέο «Βιετνάμ» των ΗΠΑ; Ο πόλεμος που απειλεί να αλλάξει τη Μέση Ανατολή και την αμερικανική ισχύ
World

Θα γίνει το Ιράν το «Βιετνάμ» του Τραμπ;
Wall Street: Άνοδο για S&P 500 και Nasdaq, οι παραγωγοί μικροτσίπ ανακάμπτουν
Wall Street

Wall Street: Άνοδο για S&P 500 και Nasdaq, οι παραγωγοί μικροτσίπ ανακάμπτουν
Γιουβάλ Χαράρι: Κίνδυνος να δημιουργηθούν κράτη που θα κυβερνώνται από μη ανθρώπινες οντότητες
World

Ο Γιουβάλ Χαράρι προειδοποιεί για την απελευθέρωση της ΑΙ
Βόρεια Κορέα: Η πιο εκπληκτική ιστορία οικονομικής επιτυχίας στον κόσμο
World

Η Βόρεια Κορέα είναι πλουσιότερη από ποτέ

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Ιράν: Το νέο «Βιετνάμ» των ΗΠΑ; Ο πόλεμος που απειλεί να αλλάξει τη Μέση Ανατολή και την αμερικανική ισχύ
World

Θα γίνει το Ιράν το «Βιετνάμ» του Τραμπ;

Ο πόλεμος του Τραμπ με το Ιράν αναζωπυρώνει τις συγκρίσεις με το Βιετνάμ και εγείρει ερωτήματα για το κόστος της αμερικανικής ισχύος

Νατάσα Σινιώρη
Ευρώπη: Οι οδηγοί μείωσαν τα καύσιμα λόγω ακρίβειας
World

Βενζίνη με το σταγονόμετρο βάζουν οι Ευρωπαίοι

Η Ευρώπη καταγράφει τη μεγαλύτερη ετήσια μείωση στις πωλήσεις καυσίμων από τον Οκτώβριο του 2023

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Βόρεια Κορέα: Η πιο εκπληκτική ιστορία οικονομικής επιτυχίας στον κόσμο
World

Η Βόρεια Κορέα είναι πλουσιότερη από ποτέ

Οι πωλήσεις όπλων από την Βόρεια Κορέα στη Ρωσία και αγαθών από την Κίναπρος την Πιονγιανγκ παρέχουν ώθηση, παρά τις κυρώσεις. «Το καθεστώς είναι »

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ιταλία: Η μεγαλύτερη τράπεζα προσέφερε 30,6 δισ. για να αγοράσει την παλαιότερη τράπεζα στον κόσμο
World

Προσφορά 30,6 δισ. ευρώ για την παλαιότερη τράπεζα στον κόσμο

H Intesa Sanpaolo ανακοίνωσε την προσφορά εξαγοράς της Monte dei Paschi di Siena - Η έντονη κινητικότητα στον τραπεζικό τομέα της Ιταλίας

Τζούλη Καλημέρη
Φοροαπαλαγές: Οι σχεδιασμοί της κυβέρνησης και οι προτάσεις της ΕΕ
Economy

Το σχέδιο της κυβέρνησης για τις φοροαπαλλαγές

Οι πιέσεις των θεσμών, τα 22,9 δισ. ευρώ και το δύσκολο πολιτικό παζλ της επόμενης ημέρας

Αλέξανδρος Κλώσσας
ΙΟΒΕ: Σχεδόν 7 στα 10 νοικοκυριά με δυσκολία τα βγάζουν πέρα
Economy

Ασφυξία στα νοικοκυριά: Σχεδόν 70% δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα

Ποιότητα εργασίας, πρόσβαση σε καλή εκπαίδευση, ανισότητες στην υγεία, πίεση από το κόστος στέγης «βαραίνουν» τα νοικοκυριά - Τι αποκαλύπτει μελέτη του ΙΟΒΕ

Μαρία Σιδέρη
HSBC: Γιατί οι αγορές συνεχίζουν να ανεβαίνουν παρά τις ανησυχίες
World

HSBC: Γιατί οι αγορές συνεχίζουν να ανεβαίνουν παρά τις ανησυχίες

Mια διαρκής εκεχειρία στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να βελτιώσει περαιτέρω το επενδυτικό κλίμα εκτιμά η HSBC

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Γιουβάλ Χαράρι: Κίνδυνος να δημιουργηθούν κράτη που θα κυβερνώνται από μη ανθρώπινες οντότητες
World

Ο Γιουβάλ Χαράρι προειδοποιεί για την απελευθέρωση της ΑΙ

Απαντώντας σε άρθρο του Χαβιέ Μιλέι περί απεέυθ'ερωσης επιχειρηματικότητας ΑΙ, ο Χαράρι αναρωτιέται με τι είδους κυρώσεις θα μπορούσε να ελεγχθεί μια μη ανθρώπινη εταιρική οντότητα

Περισσότερα από Φυσικό αέριο
Enaon: Συνάντηση εργασίας με τους Χρήστες Διανομής για καλύτερες υπηρεσίες
Φυσικό αέριο

Enaon και Χρήστες Διανομής σε τροχιά στενότερης συνεργασίας

Στόχος της συνάντησης της Enaon με τους Χρήστες διανομής η βελτιστοποίηση των υπηρεσιών προς τους τελικούς καταναλωτές φυσικού αερίου

Παπασταύρου: Στις ΗΠΑ για το EMGF – Υπογράφει το Block 10 για Chevron
Φυσικό αέριο

Συμμαχία 8 κρατών της Αν. Μεσογείου για ενεργειακή ασφάλεια

Ο Σταύρος Παπασταύρου στις ΗΠΑ – Προεδρεύει της συνόδου του East Med Gas Forum – Συνάντηση των «3+1» - Υπογραφές για το Block 10

Χρήστος Κολώνας
ΟΠΕΚ+: Συμφωνία για τέταρτη αύξηση παραγωγής μετά το κλείσιμο του Ορμούζ
Πετρέλαιο

Πράσινο φως στον ΟΠΕΚ+ για νέα αύξηση παραγωγής πετρελαίου

Ο ΟΠΕΚ+ αυξάνει τους στόχους κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα από τον Ιούλιο

Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Σχέδιο για μειώσεις φόρων στην καθαρή ενέργεια και πιο ευέλικτα δίκτυα
Ενέργεια

Νέα φορολογική ανάσα στην καθαρή ενέργεια εξετάζει η ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζει κανονισμό με στόχους για έξυπνους μετρητές και αλλαγές στη φορολογία, εν μέσω ανησυχιών για το υψηλό κόστος ενέργειας

Παπασταύρου: Στήριξη νοικοκυριών όσο διαρκεί η κρίση στη Μέση Ανατολή
Ενέργεια

Παπασταύρου: Στήριξη νοικοκυριών όσο διαρκεί η κρίση στη Μέση Ανατολή

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί πλέον κορυφαία εθνική προτεραιότητα

ΥΠΕΝ: Νέα ρύθμιση για τη στήριξη των παραγωγών ΑΠΕ
Ενέργεια

Αλλάζει το καθεστώς ενίσχυσης για τους παραγωγούς ΑΠΕ

Το ΥΠΕΝ προχωρά σε παρέμβαση μετά την έντονη αύξηση των ωρών με μηδενικές και αρνητικές τιμές στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Στενά του Ορμούζ: Πώς η σύγκρουση ανέτρεψε τη συζήτηση για την ενεργειακή ασφάλεια
Ενέργεια

Πώς το Ορμούζ αλλάζει τον χάρτη της ενεργειακής ασφάλειας

Ο πόλεμος ΗΠΑ - Ιράν και το παρατεταμένο μπλόκο στα Στενά του Ορμούζ έχουν αλλάξει τα δεδομένα γύρω από την ενεργειακή ασφάλεια

Δημήτρης Σταμούλης
Latest News
Άντονι Μπουρντέν: Οκτώ χρόνια χωρίς τον κορυφαίο σεφ
World

Οκτώ χρόνια χωρίς τον Άντονι Μπουρντέν

Ο Άντονι Μπουρντέν διέπρεψε σε όλους τους τομείς με τους οποίους ασχολήθηκε, αλλά αυτό δεν γέμισε τα κενά που ένοιωθε βαθιά μέσα του

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
JPMorgan: Πώς «κέρδισε» τον επικεφαλής της διεθνούς στρατηγικής τεχνητής νοημοσύνης της Nomura
World

Πώς η JPMorgan «κέρδισε» κορυφαίο στέλεχος ΑΙ της Nomura

Ο Ταχίρ Ζαφάρ, με έδρα τη Σιγκαπούρη, είναι ο δεύτερος ανώτερος υπάλληλος που προσλαμβάνει η JPMorgan από την ομάδα δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης της Nomura σε λιγότερο από ένα χρόνο.

Ιράν: Το νέο «Βιετνάμ» των ΗΠΑ; Ο πόλεμος που απειλεί να αλλάξει τη Μέση Ανατολή και την αμερικανική ισχύ
World

Θα γίνει το Ιράν το «Βιετνάμ» του Τραμπ;

Ο πόλεμος του Τραμπ με το Ιράν αναζωπυρώνει τις συγκρίσεις με το Βιετνάμ και εγείρει ερωτήματα για το κόστος της αμερικανικής ισχύος

Νατάσα Σινιώρη
Wall Street: Άνοδο για S&P 500 και Nasdaq, οι παραγωγοί μικροτσίπ ανακάμπτουν
Wall Street

Wall Street: Άνοδο για S&P 500 και Nasdaq, οι παραγωγοί μικροτσίπ ανακάμπτουν

Οι επενδυτρές της Wall Street στρέφουν το βλέμμα τους στα στοιχεία για τον πληθωρισμό και στην εισαγωγή της SpaceX

Γιουβάλ Χαράρι: Κίνδυνος να δημιουργηθούν κράτη που θα κυβερνώνται από μη ανθρώπινες οντότητες
World

Ο Γιουβάλ Χαράρι προειδοποιεί για την απελευθέρωση της ΑΙ

Απαντώντας σε άρθρο του Χαβιέ Μιλέι περί απεέυθ'ερωσης επιχειρηματικότητας ΑΙ, ο Χαράρι αναρωτιέται με τι είδους κυρώσεις θα μπορούσε να ελεγχθεί μια μη ανθρώπινη εταιρική οντότητα

Βόρεια Κορέα: Η πιο εκπληκτική ιστορία οικονομικής επιτυχίας στον κόσμο
World

Η Βόρεια Κορέα είναι πλουσιότερη από ποτέ

Οι πωλήσεις όπλων από την Βόρεια Κορέα στη Ρωσία και αγαθών από την Κίναπρος την Πιονγιανγκ παρέχουν ώθηση, παρά τις κυρώσεις. «Το καθεστώς είναι »

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Γαλλία – Γερμανία: Τίτλοι τέλους στο κοινό πρόγραμμα κατασκευής ευρωπαϊκού μαχητικού αεροσκάφους
World

Τίτλοι τέλους για το κοινό μαχητικό αεροσκάφος από Γαλλία-Γερμανία

Γαλλία και Γερμανία καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι εμπλεκόμενες εταιρείες δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν για το πώς θα προχωρήσουν το κοινό πρότζεκτ

Δημήτρης Σταμούλης
Πούτιν: «Το δικό μας χρέος είναι 15,6% του ΑΕΠ, εσείς πόσο έχετε στη Γαλλία»;
World

Πούτιν: «Το δικό μας χρέος είναι 15,6% του ΑΕΠ, εσείς πόσο έχετε στη Γαλλία»;

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ειρωνεύεται την «ειρηνική Ευρώπη που πνίγεται στα χρέη και βυθίζεται στην ύφεση»

Αλέξανδρος Καψύλης
Citigroup: Πόσο έχουν «φουσκώσει» οι μετοχές;
World

Citigroup: Πόσο έχουν «φουσκώσει» οι μετοχές;

Τι δείχνει η λίστα ελέγχου μακροχρόνιας πτωτικής αγοράς (BMC) της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας

Αναστάσιος Μαντικίδης
Τρόφιμα: Νέα ώθηση στις εξαγωγές – «Έτρεξαν» με 10,1% στο τετράμηνο
Τρόφιμα – ποτά

Ανεβάζουν ταχύτητα οι εξαγωγές τροφίμων [πίνακες]

Δυναμικό το διάστημα Ιανουαρίου - Απριλίου για τα ελληνικά τρόφιμα - Διψήφιος ο ρυθμός ανάπτυξης

Μαρία Σιδέρη
Aεροπορικές: Το κόστος καυσίμων στις ΗΠΑ εκτοξεύθηκε στα 6,5 δισ. δολάρια τον Απρίλιο
World

Εκτίναξη 78% στο κόστος των αεροπορικών καυσίμων στις ΗΠΑ

Οι αεροπορικές εταιρείες σε διεθνές επίπεδο θα καταγράψουν το 2026 τα μισά κέρδη σε σχέση με το 2025

Θεοδωρικάκος: Βάζουμε τέλος στα ψιλά γράμματα στις σχέσεις των πολιτών με τις τράπεζες
Economy

Θεοδωρικάκος: Τέλος στα ψιλά γράμματα στις σχέσεις των πολιτών με τις τράπεζες

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης αφορά δάνεια έως 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες διασφαλίσεις, είπε ο Τάκης Θεοδωρικάκος

Ιταλία: Η μεγαλύτερη τράπεζα προσέφερε 30,6 δισ. για να αγοράσει την παλαιότερη τράπεζα στον κόσμο
World

Προσφορά 30,6 δισ. ευρώ για την παλαιότερη τράπεζα στον κόσμο

H Intesa Sanpaolo ανακοίνωσε την προσφορά εξαγοράς της Monte dei Paschi di Siena - Η έντονη κινητικότητα στον τραπεζικό τομέα της Ιταλίας

Τζούλη Καλημέρη
OT FORUM: Στο επίκεντρο τουρισμός, κρουαζιέρα και πολιτισμός
OT FORUM

Τουρισμός, κρουαζιέρα και πολιτισμός στο επίκεντρο του 7ου OT FORUM

Ο τουρισμός καταλαμβάνει κεντρική θέση στο 7ο OT FORUM - Θα μιλήσουν ο Κυριάκος Αναστασιάδης, Ανώτερος Στρατηγικός Σύμβουλος της MSC Cruises και η Ιωάννα Δρέττα, CEO της REDS, μέλος του Δ.Σ. της Ελλάκτωρ και πρόεδρο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου

ΟΤ FORUM: Οι διαρθρωτικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας και η επόμενη μέρα
OT FORUM

Οι διαρθρωτικές αδυναμίες της οικονομίας και η επόμενη μέρα

Ποιες είναι οι μεγάλες προκλήσεις για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, οι οποίες θα συζητηθούν στο 7ο ΟΤ FORUM με θέμα «100 Χρόνια Οικονομικός Ταχυδρόμος» - Στις 11 και 12 Ιουνίου στο Παλαιό Καπνεργοστάσιο

OT FORUM: Η Olympia Group ετοιμάζεται για την επόμενη μέρα στην αποθήκευση ενέργειας
OT FORUM

Πώς η αποθήκευση ενέργειας θα θωρακίσει τη βιομηχανία

Για το παρόν και το μέλλον της βιομηχανίας θα μιλήσει ο CEO της εταιρείας κ. Ανδρέας Αθανασόπουλος στο OT FORUM

Κωνσταντίνος Δημητρίου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies