Enaon: Συνάντηση εργασίας με τους Χρήστες Διανομής για καλύτερες υπηρεσίες

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Με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους τελικούς καταναλωτές φυσικού αερίου σε όλες τις περιοχές όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία μέσω της θυγατρικής της Enaon EDA, η Enaon, Εταιρεία Βιώσιμων Δικτύων του ομίλου Italgas, διοργάνωσε συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους του Ελληνικού Συνδέσμου Προμηθευτών Ενέργειας (ΕΣΠΕΝ) και των Χρηστών Διανομής.

Οι προτεραιότητες της Enaon

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η συνάντηση εργασίας με θέμα «Στρατηγικές προτεραιότητες και Εξέλιξη Υπηρεσιών Διανομής Φυσικού Αερίου», επιβεβαίωσε τη σημασία του ανοιχτού και διαρκούς διαλόγου μεταξύ του Διαχειριστή και των Χρηστών Διανομής, ως βασικής προϋπόθεσης για τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών προς τους καταναλωτές, την αποτελεσματική ανάπτυξη της αγοράς φυσικού αερίου, των υποστηρικτικών δομών και συστημάτων, καθώς και τις προτεραιότητες για το επόμενο χρονικό διάστημα, ιδίως ως προς την αναβάθμιση των ψηφιακών υπηρεσιών που παρέχει η Enaon EDA στις εταιρείες προμήθειας.

Το φυσικό αέριο στο ενεργειακό μίγμα

Με βάση τα στοιχεία που παρουσίασαν στελέχη της εταιρείας, το 2025 διανεμήθηκαν περίπου 1,13 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, επιβεβαιώνοντας τη σημασία του φυσικού αερίου στο ενεργειακό μίγμα. Επίσης, κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2026, παρουσιάστηκε αύξηση κατά 15% στις νέες ενεργοποιήσεις καταναλωτών, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα το 2025.

Η επέκταση του δικτύου

Κατά την τελευταία τριετία (2023 – 2026), το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου επεκτάθηκε σε 13 νέες πόλεις σε 5 περιφέρειες της χώρας, ενώ μέχρι τον Μάρτιο του 2027 επιπλέον 7 περιοχές -η Άρτα, η Πρέβεζα, η Ηγουμενίτσα, τα Ιωάννινα, η Πάτρα, το Αγρίνιο και ο Πύργος- θα αποκτήσουν πρόσβαση σε μια πιο ανθεκτική, πιο καθαρή και πιο αποδοτική μορφή ενέργειας.

Η ευρεία εκπροσώπηση των Χρηστών Διανομής στη συνάντηση ανέδειξε το κοινό ενδιαφέρον για τη διαρκή αναβάθμιση των υπηρεσιών και την αποτελεσματική συνεργασία προς όφελος των καταναλωτών. Από την πλευρά τους, οι συμμετέχοντες Χρήστες Διανομής έθεσαν τις προτάσεις τους και εξέφρασαν την βούλησή τους για κοινή και άμεση αντιμετώπιση των θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος στο πλαίσιο τακτικής συνεργασίας, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

Τα ανανεώσιμα αέρια

Τα δίκτυα που διαχειρίζεται η Enaon είναι ήδη τεχνολογικά έτοιμα να υποδεχθούν ανανεώσιμα αέρια, όπως το βιομεθάνιο, συμβάλλοντας στη σταδιακή μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό σύστημα. Η αξιοποίηση του βιομεθανίου μπορεί να μειώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της κατανάλωσης ενέργειας, διατηρώντας παράλληλα τη χρήση των υφιστάμενων υποδομών και εγκαταστάσεων των καταναλωτών.

Η Ελλάδα έχει πλέον θεσπίσει ένα ολοκληρωμένο κανονιστικό πλαίσιο για την παραγωγή, την πιστοποίηση και την έγχυση βιομεθανίου στα δίκτυα διανομής, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη μιας νέας αγοράς ανανεώσιμων αερίων. Η Enaon έχει ήδη χαρτογραφήσει τις υφιστάμενες μονάδες βιοαερίου και τα σημεία πιθανής σύνδεσής τους με το δίκτυο, ενώ για την πλήρη αξιοποίηση του δυναμικού αυτού απαιτείται η διαμόρφωση ενός σταθερού πλαισίου κινήτρων που θα ενθαρρύνει τις σχετικές επενδύσεις.

Η στρατηγική της Enaon

Βασικό πυλώνα της στρατηγικής της Enaon αποτελεί η ψηφιοποίηση του δικτύου με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας των καταναλωτών, την ενίσχυση της αξιοπιστίας του δικτύου και την υποστήριξη της ενεργειακής μετάβασης. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία προχωρά στην αντικατάσταση των συμβατικών μετρητών με έξυπνους μετρητές νέας γενιάς, καθώς και στην εφαρμογή της ψηφιακής πλατφόρμας DANA για την εποπτεία του δικτύου σε πραγματικό χρόνο.

Οι έξυπνοι μετρητές επιτρέπουν ακριβέστερη και ταχύτερη καταγραφή της κατανάλωσης, περιορίζουν την ανάγκη επιτόπιων επισκέψεων για καταμετρήσεις και συμβάλλουν στην ταχύτερη διαχείριση πιθανών τεχνικών ζητημάτων. Παράλληλα, προσφέρουν τη δυνατότητα ανάπτυξης νέων ψηφιακών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και ενισχύουν τη συνολική αποδοτικότητα του δικτύου.

H νέα γενιά μετρητών

Επιπλέον, η νέα γενιά μετρητών, όπως ο Nimbus H2, που βασίζεται στην τεχνολογία του ομίλου Italgas, έχει σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει τη σταδιακή ενσωμάτωση ανανεώσιμων αερίων και υδρογόνου στα δίκτυα διανομής. Ο μετρητής Nimbus μπορεί να διαχειρίζεται με ασφάλεια μίγματα φυσικού αερίου και υδρογόνου με περιεκτικότητα υδρογόνου έως και 23%, διευκολύνοντας τη μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό μοντέλο.

Το συνολικό πρόγραμμα αντικατάστασης των παραδοσιακών μετρητών στα δίκτυα που διαχειρίζεται η Enaon EDA στην Ελλάδα ξεκίνησε σε μεγάλη κλίμακα τον Οκτώβριο του 2025, με στόχο την ολοκλήρωση όλων των εργασιών έως το 2030. Οι πρώτες εγκαταστάσεις μετρητών Nimbus πραγματοποιήθηκαν τον Μάρτιο του 2026, με στόχο την εγκατάσταση περισσότερων από 20.000 συσκευών έως το τέλος του 2026.

Επενδύσεις 1 δισ. ευρώ στην Ελλάδα

Η Enaon, μέσω της θυγατρικής της Enaon EDA, διαχειρίζεται σήμερα ένα εκτεταμένο δίκτυο φυσικού αερίου περίπου 9.200 χιλιομέτρων σε 117 δήμους της Ελλάδας, διανέμοντας ενέργεια σε πάνω από 658.000 νοικοκυριά, επιχειρήσεις, δημόσια κτήρια και βιομηχανίες.

Το Πρόγραμμα Ανάπτυξης της εταιρείας ευθυγραμμίζεται πλήρως με το Στρατηγικό Σχέδιο 2025–2031 του Ομίλου Italgas, το οποίο προβλέπει επενδύσεις ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ στην Ελλάδα για την επέκταση και την ψηφιοποίηση του δικτύου, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και ενσωμάτωση ανανεώσιμων αερίων και την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης της χώρας.