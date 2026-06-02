Enaon: Ο Gianfranco Amoroso ορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος

Η Enaon, μέσω της θυγατρικής της Enaon EDA, δραστηριοποιείται σε 117 δήμους στην Ελλάδα

Business 02.06.2026, 11:17
Σχολιάστε
Enaon: Ο Gianfranco Amoroso ορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Aπό την 1η Ιουνίου 2026, ο Gianfranco Amoroso κατέχει τις θέσεις του Επικεφαλής Διεθνών Δραστηριοτήτων της Italgas και του Διευθύνοντος Συμβούλου της Enaon, της εταιρείας του ομίλου που δραστηριοποιείται στον τομέα της διανομής φυσικού αερίου στην Ελλάδα.

Ο κ. Gianfranco Amoroso διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στον χρηματοοικονομικό τομέα και σε θέματα συγχωνεύσεων και εξαγορών (M&A). Εργάζεται στην Italgas από το 2016 και είναι Διευθυντής Διεθνών Δραστηριοτήτων του Ομίλου.

Η Enaon, μέσω της θυγατρικής της Enaon EDA, δραστηριοποιείται σε 117 δήμους στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις άδειες διανομής φυσικού αερίου και λειτουργίας δικτύου διανομής που κατέχει, εξυπηρετώντας πάνω από 650.000 ενεργούς καταναλωτές.

Ποιος είναι ο Gianfranco Amoroso

Γεννημένος στο Μιλάνο το 1968, αποφοίτησε το 1992 από το Bocconi University και είναι Ορκωτός Λογιστής (Μητρώο Μιλάνου) και Νόμιμος Ελεγκτής.

Ξεκίνησε να εργάζεται στη Mediobanca S.p.A. το 1994 και κατείχε διάφορες θέσεις, φτάνοντας έως τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου (Managing Director), με ευθύνη για τον τομέα Ενέργειας και Κοινής Ωφέλειας (Energy & Utilities), διατηρώντας παράλληλα την εποπτεία και την ευθύνη εκτέλεσης των σημαντικότερων πράξεων συγχωνεύσεων και εξαγορών στον ενεργειακό τομέα στην Ιταλία.

Τον Ιούλιο του 2013 ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στη Snam S.p.A., όπου ανέλαβε τη θέση του Οικονομικού Διευθυντή (Finance Director), έχοντας πλήρη ευθύνη για τους τομείς χρηματοδότησης μέσω τραπεζών, αγορών ομολογιακού κεφαλαίου (debt capital markets), διαχείρισης ταμειακών διαθεσίμων του Ομίλου (group treasury), συγχωνεύσεων και εξαγορών (M&A) και ασφαλίσεων. Υποστήριξε τη διεθνή στρατηγική του Ομίλου με τη δημιουργία της μονάδας M&A Finance, αναλαμβάνοντας άμεσα την ευθύνη για την εξαγορά του ποσοστού συμμετοχής στην TAG που πωλήθηκε από την CDP, καθώς και με άμεση συμμετοχή σε όλα τα σημαντικά έργα συγχωνεύσεων και εξαγορών του Ομίλου (πιο πρόσφατα στην εξαγορά του ποσοστού συμμετοχής στην αυστριακή GAS CONNECT GmbH).

Τον Νοέμβριο του 2016 εντάχθηκε στην Italgas, μετά τον εταιρικό διαχωρισμό της από τη Snam και την ταυτόχρονη εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο. Από τον Μάιο του 2018 ανέλαβε τη θέση του Επικεφαλής Χρηματοοικονομικών, Προγραμματισμού και Ελέγχου και Συγχωνεύσεων & Εξαγορών (Head of Finance, Planning and Control and M&A), μετά την ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης μέσω των αγορών ομολογιακού κεφαλαίου του συνόλου του χρέους προς την πρώην μητρική εταιρεία Snam, ενώ παράλληλα επιμελήθηκε περισσότερες από δέκα συναλλαγές συγχωνεύσεων και εξαγορών που πραγματοποιήθηκαν κατά τους πρώτους 24 μήνες.

Από τον Μάρτιο του 2018 έως τον Μάιο του 2021 διετέλεσε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Seaside srl, η οποία σήμερα ονομάζεται Geoside SpA, εταιρεία της οποίας την εξαγορά επέβλεψε προσωπικά.

Από τον Ιούνιο του 2021 έως τον Μάιο του 2026 υπηρέτησε ως Οικονομικός Διευθυντής (CFO) της Italgas SpA.

Παρακολούθησε όλες τις φάσεις της ιδιωτικοποίησης του ελληνικού φορέα ΔΕΠΑ Υποδομών Α.Ε., έως την ολοκλήρωση της εξαγοράς του τον Σεπτέμβριο του 2022.

Είναι επίσης Πρόεδρος της Medea SpA.

Διατελεί Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Energie Rete Gas Srl και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Toscana Energia SpA.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Imperial Brands Hellas: Νέα φάση για τη δράση «Στην Προστασία των Ανηλίκων Είμαστε Μαζί»
Business

Imperial Brands Hellas: Νέα φάση για τη δράση «Στην Προστασία των Ανηλίκων Είμαστε Μαζί»
ENACT: Ανακοίνωσε τη στρατηγική συνεργασία της με τη Motor Oil
Business

ENACT: Ανακοίνωσε τη στρατηγική συνεργασία της με τη Motor Oil
ΧΗΤΟΣ – Βενέτης: Τι αφορά η συνεργασία των δύο εταιρειών
Business

ΧΗΤΟΣ – Βενέτης: Τι αφορά η συνεργασία των δύο εταιρειών
ΤτΕ: Μειώθηκαν οι καταθέσεις τον Απρίλιο
Τράπεζες

ΤτΕ: Μειώθηκαν οι καταθέσεις τον Απρίλιο
Safe Bulkers: Ακολουθούν και άλλες ναυτιλιακές τη ρότα της για το Euronext Athens
Business

Ακολουθούν και άλλες ναυτιλιακές τη ρότα της Safe Bulkers για το ΧΑ
EY Ελλάδος: Ενισχύεται με νέα στελέχη η διοικητική ομάδα
Business

Νέα στελέχη στη διοίκηση της EY Ελλάδος

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Νιτσιάκος–MHP: Πώς κλείστηκε το deal και τι φέρνει η επόμενη μέρα
Business

M. Νιτσιάκου στον OT: «Γιατί δώσαμε τα χέρια με την MHP»

Η Μαριλένα Νιτσιάκου μιλά στο ΟΤ για τη συμφωνία με την MHP του Ουκρανού billionaire, Yuriy Kosyuk, τι μέτρησε στην απόφαση της οικογένειας και ποια είναι η επόμενη μέρα για την Νιτσιάκος και τους ανθρώπους της

Γιώργος Μανέττας
Τιμολόγια ρεύματος: Σταθερές οι χρεώσεις Ιουνίου από τους παρόχους
Ηλεκτρισμός

Σταθερά τα τιμολόγια Ιουνίου – Παραμένει η αβεβαιότητα

Οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας κράτησαν αμετάβλητα τα τιμολόγια ρεύματος για τον Ιούνιο – Η αβεβαιότητα για το ενεργειακό κόστος λόγω πολέμου

Χρήστος Κολώνας
Ελβετικό φράγκο: Χαμηλή η συμμετοχή στη ρύθμιση δανείων – Ποιες είναι οι προθεσμίες
Economy

Ελβετικό φράγκο: Χαμηλή η συμμετοχή στη ρύθμιση δανείων

Σε σύνολο περίπου 38.000 ενεργών δανείων σε ελβετικό φράγκο, μόνο 8.900 περιπτώσεις τελούν σε ενεργή διαδικασία

Αθανασία Ακρίβου
Κομισιόν: Στο «μικροσκόπιό» της ξανά η ελληνική οικονομία
Economy

Στο «μικροσκόπιο» της Κομισιόν ξανά η Ελλάδα

Ποιους κινδύνους «βλέπει» η Κομισιόν στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας ενόψει της έκθεσης της ΕΕ, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου

Γιάννης Αγουρίδης
e-ΕΦΚΑ: Δύο νέες πλατφόρμες ενισχύουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές
Εργασιακά – Ασφαλιστικά

Νέο ψηφιακό άλμα στον e-ΕΦΚΑ με δύο νέες πλατφόρμες

Διευρύνεται το ψηφιακό αποτύπωμα του e-ΕΦΚΑ - Πληθαίνουν οι ηλεκτρονικές συναλλαγές με το μεγαλύτερο ασφαλιστικό ταμείο

Κώστας Παπαδής
Airbnb: Οι φθηνότερες και ακριβότερες πόλεις για διακοπές στην Ευρώπη [πίνακες]
Τουρισμός

Airbnb: Οι φθηνές και ακριβές πόλεις για διακοπές στην Ευρώπη [πίνακες]

Πόσο ανεβαίνουν οι τιμές στα Airbnb το καλοκαίρι - Η αρνητική πρωτιά της Ελλάδας

Λάμπρος Καραγεώργος
Μέση Ανατολή: Η γεωπολιτική μεταβλητή στις αποφάσεις της ΕΚΤ
World

Τα Στενά του Ορμούζ «χαράσσουν» πορεία στην ΕΚΤ

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, το πετρέλαιο και το νέο δύσκολο στοίχημα της Ευρώπης

Αλέξανδρος Κλώσσας
Η Elliott ψάχνει για χρυσό σε ένα ποτάμι πλούσιο σε κοιτάσματα
Reuters Breakingviews

Η Elliott ψάχνει χρυσό σε ένα ποτάμι πλούσιο σε κοιτάσματα

Η Northern Star Resources αποτελεί τον τελευταίο στόχο της Elliott Management

Antony Currie
Περισσότερα από Business
Imperial Brands Hellas: Νέα φάση για τη δράση «Στην Προστασία των Ανηλίκων Είμαστε Μαζί»
Business

Imperial Brands Hellas: Νέα φάση για τη δράση «Στην Προστασία των Ανηλίκων Είμαστε Μαζί»

Ενας νέος κύκλος έρευνας σε 7.000 σημεία λιανικής για την εφαρμογή των νέων μέτρων επιβεβαίωσης ηλικίας, ξεκινά από την Imperial Brands Hellas

ΧΗΤΟΣ – Βενέτης: Τι αφορά η συνεργασία των δύο εταιρειών
Business

ΧΗΤΟΣ – Βενέτης: Τι αφορά η συνεργασία των δύο εταιρειών

Από τον Απρίλιο του 2026, τα προϊόντα της ΧΗΤΟΣ έχουν αποκλειστική παρουσία στο δίκτυο της Βενέτης σε όλη την Ελλάδα

ΤτΕ: Μειώθηκαν οι καταθέσεις τον Απρίλιο
Τράπεζες

ΤτΕ: Μειώθηκαν οι καταθέσεις τον Απρίλιο

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΤτΕ για τα δάνεια και τις καταθέσεις

Safe Bulkers: Ακολουθούν και άλλες ναυτιλιακές τη ρότα της για το Euronext Athens
Business

Ακολουθούν και άλλες ναυτιλιακές τη ρότα της Safe Bulkers για το ΧΑ

Δεν αποκλείεται ακόμη και δύο εταιρείες να προχωρήσουν σε αντίστοιχη κίνηση έως το τέλος του έτους, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες στις διεθνείς αγορές και οι γεωπολιτικές εξελίξεις

Λάμπρος Καραγεώργος
EY Ελλάδος: Ενισχύεται με νέα στελέχη η διοικητική ομάδα
Business

Νέα στελέχη στη διοίκηση της EY Ελλάδος

Τα νέα στελέχη προέρχονται από όλους τους τομείς υπηρεσιών της EY Ελλάδος

Piraeus Securities: Σύσταση «Outperform» για τη Safe Bulkers με τιμή-στόχο τα 6,7 ευρώ
Business

Piraeus Securities για Safe Bulkers: Τιμή στόχος τα 6,7 ευρώ

Θετικά αξιολογείται η πιθανή διεύρυνση της μετοχικής βάσης μετά τη διπλή εισαγωγή της Safe Bulkers στο Χρηματιστήριο Euronext Αθηνών

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Enaon: Ο Gianfranco Amoroso ορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος
Business

Enaon: Ο Gianfranco Amoroso ορίστηκε Διευθύνων Σύμβουλος

Η Enaon, μέσω της θυγατρικής της Enaon EDA, δραστηριοποιείται σε 117 δήμους στην Ελλάδα

Latest News
Χατζηδάκης: Ορόσημο η εισαγωγή της Safe Bulkers στο ΧΑ
Ναυτιλία

Χατζηδάκης: Ορόσημο η εισαγωγή της Safe Bulkers στο ΧΑ

Η εισαγωγή στο ΧΑ της Safe Bulkers είναι το πρώτο βήμα, σύντομα θα ακολουθήσουν κι άλλες ναυτιλιακές, δήλωσε ο Κωστής Χατζηδάκης

Ακίνητα: Το ΔΝΤ βλέπει αύξηση 85% στις τιμές κατοικιών
Ακίνητα

Έκρηξη 85% στις τιμές ακινήτων βλέπει το ΔΝΤ

Έκθεση του ΔΝΤ για τα ακίνητα βασίστηκε σε στοιχεία της πλατφόρμας Spitogatos - Το πρόβλημα στη στέγαση

ΑΔΜΗΕ: Ολοκληρώθηκε ο πλειστηριασμός για υα καλωδιακά έργα διασυνδέσεων Δωδεκανήσων και βορείου Αιγαίου
Ηλεκτρισμός

ΑΔΜΗΕ: Ολοκληρώθηκε ο πλειστηριασμός για καλωδιακά έργα - Ποια νησιά αφορά

Η σύναψη συμφωνίας-πλαισίου αφορά τη μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση υποβρύχιων και υπόγειων καλωδίων που θα χρησιμοποιηθούν στα έργα διασυνδέσεων των δύο νησιωτικών συμπλεγμάτων

Ταμείο Ανάκαμψης: Παράταση για επενδυτικά σχέδια του πρωτογενούς τομέα
AGRO

Παράταση για επενδυτικά σχέδια του πρωτογενούς τομέα

Τι προβλέπουν τροποποιητικές αποφάσεις δράσεων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης

Imperial Brands Hellas: Νέα φάση για τη δράση «Στην Προστασία των Ανηλίκων Είμαστε Μαζί»
Business

Imperial Brands Hellas: Νέα φάση για τη δράση «Στην Προστασία των Ανηλίκων Είμαστε Μαζί»

Ενας νέος κύκλος έρευνας σε 7.000 σημεία λιανικής για την εφαρμογή των νέων μέτρων επιβεβαίωσης ηλικίας, ξεκινά από την Imperial Brands Hellas

Χουάνγκ (Nvidia): Η Marvell είναι η επόμενη εταιρεία του 1 τρισ. δολ.
Tεχνητή νοημοσύνη

Χουάνγκ: Αυτή είναι η επόμενη εταιρεία του 1 τρισ. δολ.

Μια κουβέντα του Τζένσεν Χουάνγκ, ο οποίος εκτόξευσε την Nvidia, ήταν αρκετή για να ανέβει 25% η μετοχή της Marvell

Χρηματιστήριο Αθηνών: Η αγορά ισορροπεί εν μέσω αντίρροπων δυνάμεων
Xρηματιστήριο Αθηνών

Εν μέσω αντίρροπων δυνάμεων ισορροπεί το ΧΑ

Σε φάση σταθεροποίησης εισέρχεται η αγορά μετά από έναν ιδιαίτερα θετικό Μάιο

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αυτοκίνητα: Τι αλλάζει για υβριδικά και ηλεκτρικά – Πώς θα φορολογούνται
Economy

Αλλαγές σε υβριδικά και ηλεκτρικά ΙΧ - Πώς θα φορολογούνται

Τα πάνω - κάτω στα αυτοκίνητα και την φορολόγησή τους φέρνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών

ENACT: Ανακοίνωσε τη στρατηγική συνεργασία της με τη Motor Oil
Business

ENACT: Ανακοίνωσε τη στρατηγική συνεργασία της με τη Motor Oil

Η συμφωνία με τη Motor Oil επιβεβαιώνει τη δυναμική και την αξιοπιστία της ENACT και θέτει τις βάσεις για ένα ακόμη πιο ισχυρό και βιώσιμο μέλλον

UniCredit: Άνω του 30% η συμμετοχή της στην Commerzbank, ισχυροποιεί τη θέση εξαγοράς
World

Πιο κοντά στην εξαγορά της Commerzbank η UniCredit

Η UniCredit έχει εξασφαλίσει δεσμεύσεις για να αυξήσει το μερίδιό της στην Commerzbank πολύ πάνω από 30%, δίνοντας ώθηση στην προσφορά εξαγοράς της

ΧΗΤΟΣ – Βενέτης: Τι αφορά η συνεργασία των δύο εταιρειών
Business

ΧΗΤΟΣ – Βενέτης: Τι αφορά η συνεργασία των δύο εταιρειών

Από τον Απρίλιο του 2026, τα προϊόντα της ΧΗΤΟΣ έχουν αποκλειστική παρουσία στο δίκτυο της Βενέτης σε όλη την Ελλάδα

Τουρισμός: Μειώθηκαν οι διανυκτερεύσεις στην Ελλάδα στο α’ τρίμηνο 2026
Τουρισμός

«Φρένο» στις διανυκτερεύσεις στο α΄ τρίμηνο - Πόσο υποχώρησαν

Η Ελλάδα ωστόσο συγκαταλέγεται στην ομάδα των 9 κρατών που κατέγραψαν μείωση διανυκτερεύσεων έστω και οριακά

ΤτΕ: Μειώθηκαν οι καταθέσεις τον Απρίλιο
Τράπεζες

ΤτΕ: Μειώθηκαν οι καταθέσεις τον Απρίλιο

Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΤτΕ για τα δάνεια και τις καταθέσεις

Πέθανε ο Νάσος Αθανασίου
Κοινωνία

Πέθανε ο Νάσος Αθανασίου

Ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής Νάσος Αθανασίου πέθανε σε ηλικία 75 ετών

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά σε οινοποιείο στο Μαρκόπουλο
Κοινωνία

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά σε οινοποιείο στο Μαρκόπουλο

Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής για τη φωτιά σε οινοποιείο στο Μαρκόπουλο Αττικής

S&P: Επιταχύνθηκε η μεταποίηση στην Ελλάδα – Ανθεκτική στις αντιξοότητες
Βιομηχανία

Ανθεκτική η μεταποίηση στην Ελλάδα - Επιταχύνθηκε τον Μάιο

Οι ρυθμοί ανάπτυξης επιταχύνθηκαν εν μέσω ισχυρότερης ζήτησης και επιτυχημένης προσέγγισης νέων πελατών, σύμφωνα με την S&P Global

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: ot@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies