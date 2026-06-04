Allwyn: Τι είδαν οι αναλυτές στα αποτελέσματα της εταιρείας

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Καλύτερα των εκτιμήσεων ήταν σύμφωνα με τους αναλυτές τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2026 της Allwyn, ωστόσο εξακολουθούν να αφήνουν ανοιχτά ερωτήματα για την ποιότητα της κερδοφορίας και τη μετατροπή των λογιστικών επιδόσεων σε πραγματικές ταμειακές ροές.

Τόσο η Citi όσο και η Eurobank Equities αναγνωρίζουν ότι η εταιρεία εμφάνισε ισχυρή αύξηση εσόδων και EBITDA, υποστηριζόμενη από την ενοποίηση της PrizePicks και τη δυναμική ανάπτυξη της Betano, ενώ η διοίκηση επιβεβαίωσε τους στόχους για το 2026 και ανακοίνωσε πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους 150 εκατ. ευρώ.

Τι είδε η Eurobank Equities στα αποτελέσματα της Allwyn

Τη σύσταση «Hold» διατηρεί για την Allwyn η Eurobank Equities, και την τιμή-στόχο στα 13,40 ευρώ, εκτιμώντας ότι τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2026 επιβεβαιώνουν τη συνεχιζόμενη αντιπαράθεση μεταξύ ισχυρής λογιστικής ανάπτυξης και πιο συγκρατημένων θεμελιωδών τάσεων.

Σύμφωνα με την ανάλυση, τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου κινήθηκαν σε γενικές γραμμές εντός των εκτιμήσεων της χρηματιστηριακής. Τα καθαρά έσοδα αυξήθηκαν κατά 21% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τα 1,20 δισ. ευρώ, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA, όπως το ορίζει η εταιρεία, ενισχύθηκε κατά 24%, στα 443 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της πρώτης πλήρους ενοποίησης της PrizePicks.

Ωστόσο, πίσω από τους ισχυρούς τίτλους, οι υποκείμενες τάσεις εμφανίζονται λιγότερο εντυπωσιακές. Εξαιρουμένης της PrizePicks, η διοίκηση ανέφερε αύξηση καθαρών εσόδων κατά μόλις 3,5% και αύξηση του προσαρμοσμένου EBITDA κατά 6%. Οι δύσκολες συγκρίσεις στη λοταρία, οι αρνητικές συναλλαγματικές επιδράσεις και οι υψηλότεροι φόροι στα τυχερά παιχνίδια στην Αυστρία αντισταθμίστηκαν από αύξηση περίπου 18 εκατ. ευρώ στη συνεισφορά της Betano.

Στο μέτωπο των ταμειακών ροών, η χρηματιστηριακή σημειώνει ότι ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε στα 5,35 δισ. ευρώ

Το τρίμηνο της Allwyn

Η Eurobank Equities επισημαίνει ότι το τρίμηνο ανέδειξε εκ νέου τον βαθμό στον οποίο η αναφερόμενη κερδοφορία εξακολουθεί να επηρεάζεται από σειρά «μη επαναλαμβανόμενων» στοιχείων. Οι προσαρμογές EBITDA σχεδόν διπλασιάστηκαν σε ετήσια βάση, φθάνοντας τα 107 εκατ. ευρώ από 55 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω εξόδων συναλλαγών που σχετίζονται με την PrizePicks, αλλά και συνεχιζόμενων εταιρικών και εμπορικών πρωτοβουλιών. Ως αποτέλεσμα, το λειτουργικό EBITDA που καταγράφηκε αυξήθηκε κατά μόλις 11%, στα 336 εκατ. ευρώ, σημαντικά χαμηλότερα από την αύξηση 24% σε επίπεδο προσαρμοσμένου EBITDA.

Στο μέτωπο των ταμειακών ροών, η χρηματιστηριακή σημειώνει ότι ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε στα 5,35 δισ. ευρώ, περίπου 1 δισ. ευρώ υψηλότερα σε τριμηνιαία βάση, αντανακλώντας τη δραστηριότητα M&A ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ. Η διοίκηση επανέλαβε τις προβλέψεις της για το έτος, ανακοινώνοντας παράλληλα πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους 150 εκατ. ευρώ και πρόθεση διανομής ενδιάμεσου μερίσματος 0,20 ευρώ ανά μετοχή στο δεύτερο εξάμηνο.

Η χρηματιστηριακή προειδοποιεί ότι η εντυπωσιακή αύξηση του EBITDA δεν θα πρέπει να μεταφράζεται μηχανικά σε υψηλότερες ταμειακές ροές προς τους μετόχους

Η αύξηση των κερδών δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε μεγαλύτερη αξία για τους μετόχους

Η Eurobank Equities προβλέπει αύξηση των καθαρών εσόδων της Allwyn από 4,1 δισ. ευρώ το 2025 σε 5,2 δισ. ευρώ το 2026, κυρίως λόγω της πλήρους ενοποίησης της PrizePicks, ενώ εκτιμά οργανική ανάπτυξη της τάξης του 6%-7% ετησίως έως το 2029.

Το προσαρμοσμένο EBITDA, συμπεριλαμβανομένων των συμμετοχών, εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 1,9 δισ. ευρώ το 2026, με την PrizePicks να συνεισφέρει περίπου 400 εκατ. ευρώ, και στη συνέχεια να αναπτύσσεται με παρόμοιο οργανικό ρυθμό.

Παρόλα αυτά, η χρηματιστηριακή προειδοποιεί ότι η εντυπωσιακή αύξηση του EBITDA δεν θα πρέπει να μεταφράζεται μηχανικά σε υψηλότερες ταμειακές ροές προς τους μετόχους. Όπως επισημαίνει, διάφορα «μη επαναλαμβανόμενα» αλλά ταμειακά σημαντικά κόστη, η αύξηση των χρηματοοικονομικών εξόδων και οι διανομές προς μειοψηφούντες μετόχους αναμένεται να περιορίσουν τη μετατροπή των κερδών σε πραγματικές ταμειακές ροές.

Η Eurobank Equities εκτιμά ότι το 2026 θα αποτελέσει το χαμηλότερο σημείο σε επίπεδο ταμειακών ροών, με τις καθαρές ελεύθερες ταμειακές ροές προς τους μετόχους (FCFE) να διαμορφώνονται περίπου στα -1,1 δισ. ευρώ, καθώς πληρωμές ύψους 1,6 δισ. ευρώ για εξαγορές και άδειες λειτουργίας θα υπερκαλύψουν τις λειτουργικές ταμειακές ροές των 700 εκατ. ευρώ.

Αν και αναμένεται ανάκαμψη των FCFE προς τα 0,9-1,0 δισ. ευρώ την περίοδο 2027-2028, η χρηματιστηριακή υπογραμμίζει ότι πιθανές πρόσθετες υποχρεώσεις από το earn-out της PrizePicks, καθώς και η μελλοντική ανανέωση της ελληνικής άδειας λοταρίας, ενδέχεται να ασκήσουν νέες πιέσεις στη ρευστότητα και τη μόχλευση του ομίλου.

Η Allwyn έχει υποαποδώσει έναντι των περισσότερων ανταγωνιστών της λόγω ειδικών παραγόντων, όπως η σύνθετη χρηματοοικονομική πληροφόρηση

Η μετοχή εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με premium έναντι του κλάδου

Η Eurobank Equities σημειώνει ότι οι εισηγμένες εταιρείες τυχερών παιχνιδιών έχουν υποστεί σημαντική απομείωση αποτιμήσεων τον τελευταίο χρόνο, καθώς οι επενδυτές επανεξετάζουν τις ρυθμιστικές προοπτικές σε πολλές αγορές. Οι βασικές πηγές ανησυχίας αφορούν τους υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές στα τυχερά παιχνίδια, τον αυστηρότερο έλεγχο των προϊόντων online στοιχηματισμού και gaming, αλλά και τις πρόσφατες ανησυχίες γύρω από τις αγορές προβλέψεων (prediction markets).

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Allwyn έχει υποαποδώσει έναντι των περισσότερων ανταγωνιστών της λόγω ειδικών παραγόντων, όπως η σύνθετη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, οι διαρροές μετρητών από «μη επαναλαμβανόμενα» έξοδα και μειοψηφίες, η αυξανόμενη μόχλευση και η περιορισμένη ορατότητα στις καθαρές ταμειακές ροές προς τους μετόχους.

Παρά την πτώση της μετοχής κατά περίπου 23% τους τελευταίους τέσσερις μήνες, η Eurobank Equities εκτιμά ότι η Allwyn εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με premium έναντι της διάμεσης αποτίμησης του κλάδου, γεγονός που καθιστά την εξέλιξη των κερδών και την παράδοση ταμειακών ροών τους βασικούς παράγοντες που θα καθορίσουν την πορεία της μετοχής.

Η αποτίμηση της εταιρείας βασίζεται σε μοντέλο προεξόφλησης ταμειακών ροών (DCF), διαχωρίζοντας τις καθαρά λειτουργικές ταμειακές ροές από τις χρηματοοικονομικές εισροές που προέρχονται από συμμετοχές. Με κόστος κεφαλαίου (WACC) περίπου 10%, η τιμή-στόχος παραμένει στα 13,40 ευρώ, αποτιμώντας ουσιαστικά την Allwyn σε περίπου 10 φορές το προσαρμοσμένο EV/EBITDA του 2026, επίπεδο υψηλότερο από τους περισσότερους ανταγωνιστές της και σε γενικές γραμμές ευθυγραμμισμένο με εκείνο της Flutter Entertainment.

Citi για Allwyn: Ελαφρώς καλύτερα των εκτιμήσεων τα αποτελέσματα α’ τριμήνου

Τη σύσταση «Neutral» διατηρεί για την Allwyn η Citi, εκτιμώντας ότι τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2026 ήταν ελαφρώς καλύτερα των προσδοκιών τόσο σε επίπεδο εσόδων όσο και λειτουργικής κερδοφορίας, ενώ η διοίκηση επιβεβαίωσε τους στόχους για το σύνολο της χρήσης και ανακοίνωσε νέο πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών.

Σύμφωνα με την αμερικανική τράπεζα, τα αποτελέσματα ξεπέρασαν κατά περίπου 2% τις εκτιμήσεις της τόσο στα καθαρά έσοδα όσο και στο προσαρμοσμένο EBITDA. Θετική ήταν η εικόνα στην ηπειρωτική Ευρώπη, όπου η ανάπτυξη διαμορφώθηκε στο 5% σε ετήσια βάση, ενώ ιδιαίτερα ισχυρή ήταν η επιτάχυνση των εσόδων της Betano, τα οποία αυξήθηκαν κατά 27%, έναντι ανάπτυξης μόλις 7% στο δεύτερο εξάμηνο του 2025.

Το βασικό αρνητικό στοιχείο της ανακοίνωσης ήταν η επίδοση της πρόσφατα εξαγορασθείσας PrizePicks, η οποία σε συγκρίσιμη βάση εμφάνισε μείωση εσόδων κατά 1%, ή αύξηση 5% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Συνολικά, η Citi χαρακτηρίζει τα αποτελέσματα ως οριακά θετικά, σημειώνοντας ότι, βάσει των επαφών της με επενδυτές, η αγορά ενδεχομένως να προεξοφλούσε ένα πιο αδύναμο σετ αποτελεσμάτων.

Η υπέρβαση των εκτιμήσεων προήλθε κυρίως από τις δραστηριότητες στην ηπειρωτική Ευρώπη

Οργανική ανάπτυξη 3,5% και καλύτερη επίδοση από τις προβλέψεις

Τα καθαρά έσοδα της Allwyn αυξήθηκαν κατά 21% σε ετήσια βάση κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, ξεπερνώντας κατά 1,6% τις εκτιμήσεις της Citi.

Εξαιρουμένης της συνεισφοράς ύψους 178 εκατ. ευρώ από την PrizePicks, η οποία αποκτήθηκε τον Ιανουάριο του 2026, η οργανική ανάπτυξη διαμορφώθηκε στο 3,5%, υψηλότερα από το 2% που ανέμενε η τράπεζα.

Η υπέρβαση των εκτιμήσεων προήλθε κυρίως από τις δραστηριότητες στην ηπειρωτική Ευρώπη, όπου τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 5%, ή κατά 7% εάν εξαιρεθούν οι αρνητικές επιπτώσεις από την αύξηση της φορολογίας στα τυχερά παιχνίδια στην Αυστρία.

Αντίθετα, οι δραστηριότητες στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Βόρεια Αμερική κινήθηκαν περίπου 3% χαμηλότερα από τις προβλέψεις της Citi. Στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν καταγράφηκε ουσιαστική βελτίωση κατά το πρώτο τρίμηνο, καθώς τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 3%, ή 7% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, ενώ το EBITDA υποχώρησε κατά 5 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Στις ΗΠΑ, η επίδοση της PrizePicks χαρακτηρίστηκε υποτονική, με τα καθαρά έσοδα να υποχωρούν κατά 1%, επηρεασμένα από ευνοϊκά για τους παίκτες αποτελέσματα τον Μάρτιο. Ωστόσο, η ανάπτυξη σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες διαμορφώθηκε στο 5%.

Την ίδια στιγμή, η Betano, στην οποία η Allwyn συμμετέχει μέσω της μεθόδου καθαρής θέσης, κατέγραψε σημαντική επιτάχυνση της ανάπτυξης, με αύξηση εσόδων κατά 27% και αύξηση καθαρών κερδών κατά 43% σε ετήσια βάση.

Το λειτουργικό EBITDA ξεπέρασε μόλις κατά 1% τις εκτιμήσεις της τράπεζας

Περιθώριο EBITDA κοντά στον ετήσιο στόχο

Το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε περίπου 2% υψηλότερα από τις προβλέψεις της Citi, με το περιθώριο κερδοφορίας να παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητο στο 36,8%, επίπεδο που κινείται σε ευθυγράμμιση με τον ετήσιο στόχο της διοίκησης για 37%.

Το λειτουργικό EBITDA ξεπέρασε μόλις κατά 1% τις εκτιμήσεις της τράπεζας, καθώς οι προσαρμογές σχεδόν διπλασιάστηκαν σε ετήσια βάση και ανήλθαν στα 107 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε στο 3,2 φορές από 2,7 φορές στο τέλος του 2025, εξέλιξη που η Citi θεωρεί αναμενόμενη.

Εξακολουθεί να αναμένει αύξηση καθαρών εσόδων κατά ποσοστό μεταξύ των μεσαίων και υψηλών 20%

Επιβεβαίωση στόχων για το 2026 και πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών

Η διοίκηση της Allwyn επιβεβαίωσε πλήρως τις προβλέψεις της για το 2026. Συγκεκριμένα, εξακολουθεί να αναμένει αύξηση καθαρών εσόδων κατά ποσοστό μεταξύ των μεσαίων και υψηλών 20%, πριν από έκτακτες επιδράσεις ύψους περίπου 60 εκατ. ευρώ, καθώς και περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA στο 37%.

Παράλληλα, ανακοίνωσε πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών έως 150 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί περίπου στο 1,5% της χρηματιστηριακής αξίας της εταιρείας, ενώ επιβεβαίωσε και τη διανομή μερίσματος 0,20 ευρώ ανά μετοχή κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Η εκτίμηση της Citi

Η Citi καταλήγει ότι τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου ήταν ήπια θετικά για τη μετοχή, καθώς η οργανική ανάπτυξη κινήθηκε υψηλότερα των προσδοκιών, η Betano παρουσίασε ισχυρή επιτάχυνση και οι στόχοι για το 2026 παρέμειναν αμετάβλητοι. Παρά την αδύναμη εικόνα της PrizePicks και την αύξηση της μόχλευσης, η τράπεζα θεωρεί ότι η ανακοίνωση ήταν καλύτερη από ό,τι φοβόταν η αγορά, στοιχείο που θα μπορούσε να στηρίξει το επενδυτικό κλίμα βραχυπρόθεσμα.