Allwyn: Άνοδος 24% στα EBITDA το πρώτο τρίμηνο

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Αύξηση στα έσοδα και τα EBITDA καταγράφει ο όμιλος της Allwyn στα προκαταρκτικά αποτελέσματα του α’ τριμήνου που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα.

Ειδικότερα, τα καθαρά έσοδα του ομίλου ανήλθαν σε 1,204 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 21% από την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα προσαρμοσμένα EBITDA διαμορφώθηκαν σε 443 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 24% από το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο, με περιθώριο 37% επί των καθαρών εσόδων (αύξηση κατά 1 ποσοστιαία μονάδα από πέρυσι).

Τα αποτελέσματα

Αναλυτικότερα, τα καθαρά έσοδα α’ τριμήνου διαμορφώθηκαν στα 1,204 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο, αυξημένα κατά 21% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Η οργανική αύξηση ανήλθε στο 5%, εάν εξαιρεθούν η επίδραση της αύξησης των φόρων τυχερών παιχνιδιών στην Αυστρία και η πρώτη συνεισφορά της εξαγοράς της PrizePicks.

Το προσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε στα 443 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 24% σε ετήσια βάση, ενώ το περιθώριο EBITDA βελτιώθηκε στο 36,8% από 36,1% ένα χρόνο νωρίτερα. Σε υποκείμενη βάση, χωρίς την επίδραση της PrizePicks, των αυξημένων φόρων στην Αυστρία και των ζημιών εκκίνησης στη Σλοβακία, η αύξηση του EBITDA έφθασε το 11%.

Παράλληλα, οι επενδύσεις κεφαλαίου (CAPEX) μειώθηκαν κατά 10%, στα 52 εκατ. ευρώ, ενώ η διαφορά μεταξύ EBITDA και CAPEX αυξήθηκε κατά 30%, στα 391 εκατ. ευρώ.

Σημαντική ώθηση στα αποτελέσματα έδωσε η εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου στην PrizePicks, τη μεγαλύτερη πλατφόρμα daily fantasy sports στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο.

Κατά τη διάρκεια του τριμήνου η Allwyn ολοκλήρωσε επίσης τη μεγάλη επένδυσή της στον τεχνολογικό μετασχηματισμό της Εθνικής Λοταρίας του Ηνωμένου Βασιλείου, εκσυγχρονίζοντας υποδομές που, όπως αναφέρει, περιόριζαν για χρόνια την ανάπτυξη νέων προϊόντων και καινοτομιών.

Η εταιρεία έχει ήδη παρουσιάσει ανανεωμένη έκδοση του Lotto, ενώ προετοιμάζει και την είσοδο του Powerball στη βρετανική αγορά, ενός από τα μεγαλύτερα λοταριακά παιχνίδια παγκοσμίως.

Επιβεβαιώνει τους στόχους για το 2026

Η διοίκηση διατήρησε αμετάβλητες τις προβλέψεις της για το 2026, εκτιμώντας αύξηση καθαρών εσόδων κατά ποσοστό μεταξύ μέσου και υψηλού 20% και περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA στο 37%.

Όπως επισημαίνεται, η εταιρεία δεν έχει επηρεαστεί ουσιαστικά από την κρίση στη Μέση Ανατολή και το Ιράν, καθώς δεν διαθέτει δραστηριότητες στην περιοχή και δεν έχουν καταγραφεί σημαντικές διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα των προμηθευτών της.

Παράλληλα, η διοίκηση υπογραμμίζει ότι δεν έχει παρατηρηθεί αξιοσημείωτη μεταβολή στη ζήτηση των προϊόντων της εξαιτίας της γεωπολιτικής αβεβαιότητας, των μακροοικονομικών πιέσεων ή των διεθνών εμπορικών δασμών. Σύμφωνα με την εταιρεία, τα παιχνίδια της εμφανίζουν διαχρονικά ανθεκτικότητα ακόμη και σε περιόδους οικονομικής επιβράδυνσης, λόγω του χαμηλού κόστους συμμετοχής και της μεγάλης βάσης τακτικών παικτών.

Επαναγορά μετοχών και μέρισμα

Το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους έως 150 εκατ. ευρώ, το οποίο μπορεί να οδηγήσει είτε σε ακύρωση των μετοχών είτε σε διακράτησή τους για άλλους εταιρικούς σκοπούς.

Η απόφαση αντανακλά, σύμφωνα με την εταιρεία, την εμπιστοσύνη της διοίκησης στις προοπτικές ανάπτυξης και δημιουργίας ταμειακών ροών, αλλά και τη δέσμευσή της για ανταμοιβή των μετόχων. Επιπλέον, συνδέεται με τις χαμηλότερες από τις αρχικές εκτιμήσεις επενδύσεις σε εξαγορές, μετά την αποχώρηση της Allwyn από τη διαδικασία εξαγοράς της Novibet.

Η εταιρεία επανέλαβε επίσης την πρόθεσή της να διανείμει ενδιάμεσο μέρισμα 0,20 ευρώ ανά μετοχή στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, στο πλαίσιο της πολιτικής για ελάχιστο ετήσιο μέρισμα 1 ευρώ ανά μετοχή.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Allwyn, Robert Chvatal δήλωσε:

«Είμαι ιδιαίτερα περήφανος για αυτό το μετασχηματιστικό τρίμηνο, κατά το οποίο ενώσαμε δύο εξαιρετικές επιχειρήσεις για να δημιουργήσουμε έναν παγκόσμιο ηγέτη στον χώρο της ψυχαγωγίας μέσω τυχερών παιχνιδιών, με ενισχυμένη δυνατότητα να διαμορφώνουμε τις εξελίξεις στον κλάδο, ένα ευρύτερο φάσμα ευκαιριών ανάπτυξης και μια ιδιαίτερα διαφοροποιημένη πλατφόρμα που υποστηρίζει τη μακροπρόθεσμη δημιουργία αξίας και αποδόσεων για τους μετόχους.

Την ίδια στιγμή, παραμείναμε απόλυτα προσηλωμένοι στην εκτέλεση της στρατηγικής μας. Η πρόοδος του διευρυμένου ομίλου μας κατά το τρίμηνο αυτό αποδεικνύει το εύρος και τη δυναμική της πλατφόρμας της Allwyn, με ισχυρή ώθηση στην κερδοφορία και την ανάπτυξη στην ηπειρωτική Ευρώπη, την προσθήκη της PrizePicks στη Βόρεια Αμερική, την ολοκλήρωση του τεχνολογικού μετασχηματισμού στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη σημαντική συνεισφορά της Betano και τη συνεχή ενίσχυση των ψηφιακών και δημιουργικών μας δυνατοτήτων.

Τα καθαρά έσοδα του συνδυασμένου ομίλου αυξήθηκαν κατά 21% σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο. Η ανάπτυξη προήλθε κυρίως από το ψηφιακό κανάλι, υποστηριζόμενη από την έμφαση που δίνουμε στην καινοτομία και στη συνεχή βελτίωση της πρότασης αξίας και της εμπειρίας των παικτών, καθώς και από την εξαγορά της PrizePicks. Εξαιρώντας την PrizePicks, πετύχαμε ικανοποιητική αύξηση των καθαρών εσόδων κατά 3,5%, παρά την αρνητική επίδραση κατά 1,7 ποσοστιαίες μονάδες από την αύξηση της φορολογίας τυχερών παιχνιδιών στην Αυστρία και παρά το γεγονός ότι η συγκριτική περίοδος είχε ενισχυθεί από ιστορικά υψηλά τζάκποτ στα EuroMillions στην Αυστρία και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και στο Τζόκερ στην Ελλάδα.

Το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε σημαντικά, κατά 24% σε ετήσια βάση, χάρη στην ισχυρή οργανική ανάπτυξη και στην εξαγορά της PrizePicks. Εξαιρώντας την επίδραση της εξαγοράς, της αυξημένης φορολογίας στην Αυστρία και των ζημιών εκκίνησης στη Σλοβακία, το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 11%.

Κατά τη διάρκεια του τριμήνου συνεχίσαμε να πραγματοποιούμε επενδύσεις που δημιουργούν αξία, τόσο μέσω κεφαλαιουχικών δαπανών όσο και μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων. Στο Ηνωμένο Βασίλειο ολοκληρώσαμε τη σημαντική επένδυση για τον τεχνολογικό μετασχηματισμό της Εθνικής Λοταρίας, εκσυγχρονίζοντας υποδομές που επί σειρά ετών περιόριζαν την ανάπτυξη νέων προϊόντων και την καινοτομία. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που παρουσιάσαμε ήδη μια καινοτόμο αναβάθμιση του παιχνιδιού Lotto, καθώς και τα σχέδια για τη διάθεση του Powerball στο Ηνωμένο Βασίλειο – του μεγαλύτερου παιχνιδιού τζάκποτ στον κόσμο και μίας από τις πιο σημαντικές εξελίξεις που έχει γνωρίσει η παγκόσμια αγορά λοταριών εδώ και πολλά χρόνια.

Τον Ιανουάριο ολοκληρώσαμε την εξαγορά πλειοψηφικού ποσοστού στην PrizePicks, τον κορυφαίο πάροχο daily fantasy sports στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την είσοδό μας στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά διαδικτυακής αθλητικής ψυχαγωγίας των ΗΠΑ. Η ισχυρή κερδοφορία της PrizePicks, η υψηλή παραγωγή ταμειακών ροών, η διαφοροποιημένη τεχνολογία της, η ιδιαίτερα ενεργή πελατειακή βάση και η προσήλωσή της στην εμπειρία του πελάτη συνθέτουν μια εξαιρετικά ελκυστική πλατφόρμα για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.

Η πλατφόρμα της Allwyn περιλαμβάνει ηγετικές επιχειρήσεις λοταριών στην ηπειρωτική Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και το Ηνωμένο Βασίλειο, μαζί με αναπτυξιακά περιουσιακά στοιχεία κορυφαίας θέσης στις αγορές τους. Συνδυάζει τη σταθερότητα και την παραγωγή ταμειακών ροών των δραστηριοτήτων λοταρίας με την ανάπτυξη που προέρχεται από τα ψηφιακά κανάλια, το ιδιόκτητο περιεχόμενο, την τεχνολογία, το διαδικτυακό αθλητικό στοίχημα, το iGaming και την ψυχαγωγία στη Βόρεια Αμερική.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στην αξιοποίηση αυτής της πλατφόρμας για τη δημιουργία διατηρήσιμης ανάπτυξης, ισχυρών ταμειακών ροών και μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους, διατηρώντας παράλληλα πειθαρχημένη κατανομή κεφαλαίων, υψηλά πρότυπα υπεύθυνου παιχνιδιού και ισχυρές συνεργασίες με ρυθμιστικές αρχές, κυβερνήσεις και τοπικές κοινωνίες.

Είμαστε εξαιρετικά περήφανοι για όσα έχουμε πετύχει από τη δημιουργία της Allwyn, οικοδομώντας μέσα σε μόλις 14 χρόνια έναν παγκόσμιο ηγέτη στην ψυχαγωγία τυχερών παιχνιδιών με προσαρμοσμένο EBITDA σχεδόν 2 δισ. ευρώ. Παράλληλα, είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που πετύχαμε αρκετά σημαντικά ορόσημα ήδη από το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Κοιτάζοντας μπροστά, είμαστε πιο αισιόδοξοι από ποτέ για τα επόμενα κεφάλαια της αναπτυξιακής μας πορείας και βέβαιοι ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις πολλές ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά μας.

Έχουμε ισχυρή πεποίθηση για τις μελλοντικές προοπτικές ανάπτυξης, τη δημιουργία ταμειακών ροών και την παραγωγή αξίας για τους μετόχους μας. Για τον λόγο αυτόν, ανακοινώνουμε σήμερα πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους 150 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή μας στις αποδόσεις προς τους μετόχους ως βασικό στοιχείο της στρατηγικής κατανομής κεφαλαίων του ομίλου».