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Κατάρ: Ζήτημα εβδομάδων η επαναφορά παραγωγής LNG στο κανονικό

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ Σεΐχης Μοχάμεντ αλ-Θάνι τόνισε πως η επικοινωνία ΗΠΑ-Ιράν είναι απαραίτητη για το άνοιγμα του Ορμούζ

World 24.06.2026, 10:15
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Κατάρ: Ζήτημα εβδομάδων η επαναφορά παραγωγής LNG στο κανονικό
Επιμέλεια Ευθύμιος Τσιλιόπουλος

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Ολοένα και πιο αισιόδοξο εμφανίζεται το Κατάρ για το ότι η βιομηχανία υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) μπορεί να πραγματοποιήσει μια σχετικά γρήγορη ανάκαμψη μετά από μήνες αναταραχής που προκλήθηκε από τη σύγκρουση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ και του Ιράν.

Σε συνέντευξή του στους Financial Times, ο Πρωθυπουργός του Κατάρ Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ-Θάνι σημείωσε πως η παραγωγή LNG θα μπορούσε να επανέλθει σε μεγάλο βαθμό στο φυσιολογικό «μέσα σε λίγες εβδομάδες», υπό την προϋπόθεση ότι οι συνθήκες στα στενά του Ορμούζ θα συνεχίσουν να σταθεροποιούνται και η θαλάσσια κυκλοφορία θα ξαναρχίσει με ασφάλεια.

Οι συγκεκριμένες αναφορές προσφέρουν μία από τις πιο σαφείς ενδείξεις μέχρι τώρα ότι οι παγκόσμιες αγορές φυσικού αερίου ενδέχεται σύντομα να αποκτήσουν ξανά πρόσβαση σε σημαντικό μέρος των εξαγωγών του Κατάρ, αμβλύνοντας τις ανησυχίες ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να προκαλέσει παρατεταμένη ενεργειακή κρίση. Το Κατάρ είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο και βασικός προμηθευτής στην Ευρώπη και την Ασία, καθιστώντας κάθε διακοπή της παραγωγής ή των ναυτιλιακών του λειτουργιών μείζον μέλημα για τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.

Οι προοπτικές ανάκαμψης έρχονται μετά την υπογραφή μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, το οποίο περιλαμβάνει διατάξεις που στοχεύουν στην εκ νέου άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Η συμφωνία καθιέρωσε επίσης μηχανισμούς μείωσης του κινδύνου τυχαίας κλιμάκωσης και να καθησυχάσουν τις ναυτιλιακές εταιρείες ότι τα πλοία μπορούν να διαπλέουν με ασφάλεια.

Σύμφωνα με τον Σεΐχη Μοχάμεντ, η QatarEnergy έχει ήδη κινητοποιήσει επιχειρησιακές ομάδες και έχει αρχίσει να προετοιμάζει στόλους δεξαμενόπλοιων για μια σταδιακή επανεκκίνηση των κανονικών δραστηριοτήτων. Ενώ η ανωτέρα βία παραμένει σε ισχύ αυτή τη στιγμή, η εταιρεία αναμένεται να άρει τους περιορισμούς μόλις βεβαιωθεί ότι η ναυσιπλοΐα μέσω του στενού είναι ασφαλής και ότι οι εναπομένοντες λειτουργικοί κίνδυνοι έχουν αντιμετωπιστεί.

Κατάρ

Πρωθυπουργός του Κατάρ, Σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ-Θάνι

Κάποιες πληγείσες εγκαταστάσεις στο Κατάρ θα αργήσουν να επανέλθουν

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής LNG θα μπορούσε να ανακάμψει σχετικά γρήγορα, αν και ορισμένες κατεστραμμένες εγκαταστάσεις, όπως το  Ras Laffan, θα παραμείνουν εκτός λειτουργίας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η QatarEnergy έχει επισημάνει ότι οι επισκευές σε ορισμένες από τις πιο σοβαρές ζημιές υποδομές ενδέχεται να διαρκέσουν αρκετά χρόνια, τονίζοντας ότι η ανάκαμψη δεν θα είναι εντελώς ομοιόμορφη σε ολόκληρο τον τομέα.

Ωστόσο, το ευρύτερο μήνυμα από τη Ντόχα είναι ότι η πλειονότητα των εξαγωγών LNG θα μπορούσε να επιστρέψει πολύ νωρίτερα από ό,τι φοβόντουσαν οι αγορές μειώνοντας τις ανησυχίες για ελλείψεις που οδεύουν προς τη χειμερινή περίοδο.

Ο Σεΐχης Μοχάμεντ υποστήριξε ότι ένας άμεσος δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν είναι απαραίτητος για την αποτροπή παραπληροφόρησης, μη εξουσιοδοτημένων απειλών και ενεργειών από αδίστακτους παράγοντες που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την εύθραυστη κατάπαυση του πυρός.

Η Ευρώπη, η οποία εξαρτάται όλο και περισσότερο από τις εισαγωγές LNG μετά τη μείωση των προμηθειών φυσικού αερίου από τον ρωσικό αγωγό, έχει παρακολουθήσει στενά τις εξελίξεις στο Κατάρ. Η ανάκαμψη των εξαγωγών του Κατάρ θα βοηθούσε στη σταθεροποίηση των διεθνών αγορών φυσικού αερίου και τη δυνητικά μέτρια αστάθεια των τιμών που προέκυψε κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Την ίδια στιγμή, ο πρωθυπουργός του Κατάρ προειδοποίησε ότι ορισμένες οικονομικές συνέπειες του πολέμου θα παραμείνουν, όπως οι διακοπές του εφοδιασμού σε προϊόντα όπως τα λιπάσματα, τα πετροχημικά και το ήλιο για αρκετούς μήνες.

Ωστόσο, ο συνολικός τόνος από τη Ντόχα είναι σαφώς πιο θετικός. Ο συνδυασμός της διπλωματικής προόδου, της βελτίωσης των συνθηκών ασφαλείας στα στενά του Ορμούζ και των επιχειρησιακών προετοιμασιών από την QatarEnergy υποδηλώνουν ότι η παραγωγή LNG βρίσκεται σε καλό δρόμο για ουσιαστική ανάκαμψη.

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