Κατάρ: Η προσωρινή επιβολή τελών στο Ορμούζ είναι διαπραγματεύσιμη

Αν και είναι αντίθετο στην επιβολή μόνιμων τελών διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ το Κατάρ ωστόσο ένας προσωρινό αντίτιμο διέλευσης είναι κάτι που θα μπορούσε να συζητηθεί και να βοηθήσει στην αποκατάσταση της κανονικής διέλευσης μέσω της βασικής πλωτής οδού.

Ένα μόνιμο τέλος θα επιβάρυνε τους καταναλωτές και το Κατάρ αντιτίθεται σε οποιαδήποτε κίνηση επιβολής του, δήλωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Σεΐχης Σαούντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι στο ασιατικό συνέδριο άμυνας στη Σιγκαπούρη το Σάββατο. Ωστόσο, μπορούν να εξεταστούν βραχυπρόθεσμες χρεώσεις που χρησιμοποιούνται για την απομάκρυνση ναρκών ή παρόμοιους σκοπούς, είπε.

Τα σχόλια έγιναν σε απάντηση σε ερώτηση σχετικά με τις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ομάν για την επιβολή ενός μόνιμου συστήματος διοδίων για την επισημοποίηση του ελέγχου της θαλάσσιας κυκλοφορίας μέσω του Ορμούζ, μιας από τις σημαντικότερες εμπορικές οδούς στον κόσμο.

Το Ιράν ουσιαστικά έκλεισε την πλωτή οδό σε απάντηση στις αεροπορικές επιδρομές ΗΠΑ-Ισραήλ που ξεκίνησαν στα τέλη Φεβρουαρίου, προκαλώντας μια ενεργειακή κρίση.

«Το Κατάρ και επίσης οι εταίροι στον Κόλπο δήλωσαν πολύ ξεκάθαρα ότι η χρέωση τελών θα επηρεάζει πάντα τον καταναλωτή, επομένως είμαστε αντίθετοι σε αυτό» υπογράμμισε ο Σεΐχης Σαούντ στον Διάλογο Shangri-La. «Αλλά για ορισμένες φορές που λένε ότι θα το χρησιμοποιήσουν για την εκκαθάριση ναρκοπεδίων ή για κάποια χρήση των τελών για προσωρινό χρονικό διάστημα, αυτό είναι κάτι που είναι διαπραγματεύσιμο».