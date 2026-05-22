HAE: Κοινή πρωτοβουλία με Κατάρ και Σαουδική Αραβία για την αποτροπή της επανάληψης του πολέμου

Στις συνομιλίες με την Ουάσιγκτον τα κράτη του Κόλπου όπως τα ΗΑΕ, τονίζουν ότι οι εχθροπραξίες θα βυθίσουν τις οικονομίες του Κόλπου στο χάος

World 22.05.2026, 17:52
Τον κινδύνο του «οικονομικού χάους»,  που εγκυμονεί η επανάληψη των συγκρούσεων στην -ανοιχτή έτσι κι αλλιώς- αντιπαράθεση των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν φαίνεται ότι επισημαίνουν στην Ουάσινγκτον οι μοναρχίες της Αραβικής χερσονήσου, με επικεφαλής τα ΗΑΕ.

Ειδικότερα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) έχουν εντείνει τις προσπάθειές τους για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν τις τελευταίες ημέρες, ενώνοντας τις δυνάμεις τους με τη Σαουδική Αραβία και το Κατάρ για να προτρέψουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να δώσει μια ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με αρκετές πηγές που είναι ενήμερες για το θέμα, αναφέρει το Bloomberg.

Οι συνομιλίες προκλήθηκαν από τους φόβους των χωρών ότι οποιαδήποτε αντίποινα από την Τεχεράνη, σε περίπτωση επανάληψης των εχθροπραξιών, θα βυθίσουν τις οικονομίες του Κόλπου στο χάος, ανέφεραν οι πηγές.

Σε ξεχωριστές τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Τραμπ, οι ηγέτες των τριών συμμάχων των ΗΠΑ δήλωσαν ότι η στρατιωτική δράση δεν θα επιτύχει τους μακροπρόθεσμους στόχους της Αμερικής έναντι του Ιράν.  Πάντως, η  στάση του Αμπού Ντάμπι υποδηλώνει μια στροφή για μια χώρα που υπέστη το κύριο βάρος των επιθέσεων του Ιράν και έχει υιοθετήσει πιο σκληρή στάση απέναντι στην Τεχεράνη σε σύγκριση με τις γειτονικές της χώρες.

Τα ΗΑΕ, η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ διαφωνούν ως προς το είδος της διπλωματικής συμφωνίας που πρέπει να επιδιώξουν οι ΗΠΑ και το πόσο σκληρή στάση πρέπει να υιοθετήσουν απέναντι στο Ιράν, ανέφεραν οι πηγές.

Ωστόσο, η προσέγγισή τους προς τον Τραμπ υπογραμμίζει την κοινή τους επιφυλακτικότητα απέναντι σε μια επανάληψη της κατάστασης που επικράτησε από τα τέλη Φεβρουαρίου, όταν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ ξεκίνησαν πόλεμο κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, έως την κατάπαυση του πυρός στις αρχές Απριλίου.

Το Ιράν και οι μαχητικές ομάδες που υποστηρίζονται από την Τεχεράνη στο Ιράκ αντέδρασαν εκτοξεύοντας χιλιάδες drones και πυραύλους σε ολόκληρο τον Κόλπο, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δεκάδες άνθρωποι και να προκληθούν ζημιές δισεκατομμυρίων δολαρίων σε λιμάνια και ενεργειακές υποδομές.

Τα ΗΑΕ και το κόστος του πολέμου

«Τα αραβικά κράτη του Κόλπου είδαν τους χειρότερους φόβους τους να γίνονται πραγματικότητα», δήλωσε η Ντίνα Εσφαντιάρι, αναλύτρια της Bloomberg Economics. «Βρέθηκαν στη μέση ενός πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και υπέστησαν μεγάλο μέρος των επιπτώσεων. Τώρα αντιμετωπίζουν την προοπτική μιας νέας αντιπαράθεσης, εάν η εκεχειρία δεν μετατραπεί σε μόνιμη συμφωνία, με την εικόνα τους ως σταθερών περιφερειακών καταφυγίων να βρίσκεται σε κίνδυνο».

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) ένιωσαν απογοήτευση όταν η Σαουδική Αραβία και άλλα κράτη του Κόλπου αρνήθηκαν να ανταποκριθούν συλλογικά με τη χρήση βίας εναντίον του Ιράν για να αποτρέψουν τις επιθέσεις του, σύμφωνα με το Bloomberg News. Το Αμπού Ντάμπι πραγματοποίησε περιορισμένες επιθέσεις εναντίον του Ιράν σε συντονισμό με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, ενώ η Σαουδική Αραβία έλαβε παρόμοια μέτρα ξεχωριστά, σύμφωνα με πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα.

Το Ιράν και οι ΗΠΑ συμφώνησαν σε εκεχειρία στις 8 Απριλίου και ανταλλάσσουν μηνύματα μέσω του Πακιστάν σχετικά με μια ειρηνευτική συμφωνία. Και οι δύο πλευρές έχουν δηλώσει ότι είναι έτοιμες να ξαναρχίσουν τις εχθροπραξίες και δεν δείχνουν σημάδια ότι θα κάνουν παραχωρήσεις.

Ο Τραμπ βρίσκεται σε δύσκολη θέση. Ενώ είχε θέσει ως στόχο να καταστρέψει το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν και μάλιστα είχε κάνει νύξεις για αλλαγή καθεστώτος, ο πόλεμος έχει κοστίσει στις ΗΠΑ δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια. Με τις τιμές της ενέργειας να εκτινάσσονται στα ύψη λόγω του κλεισίματος του Στενού του Ορμούζ, η σύγκρουση γίνεται όλο και πιο αντιδημοφιλής στους Αμερικανούς.

Τα Στενά του Ορμούζ

Ο Αμερικανός ηγέτης ταλαντεύεται μεταξύ απειλών για μαζικές αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ιράν και δηλώσεων ότι οι χώρες πλησιάζουν σε ειρηνευτική συμφωνία.

Η Σαουδική Αραβία υποστηρίζει τη διαμεσολάβηση μέσω του Πακιστάν και πιστεύει ότι η υποχώρηση του Ιράν όσον αφορά τα πυρηνικά και βαλλιστικά του προγράμματα μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω διαπραγματεύσεων, ανέφεραν ορισμένοι από τους πληροφοριοδότες.

Το βασίλειο, καθώς και τα ΗΑΕ, θεωρούν ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να επικεντρωθούν προς το παρόν στο να πείσουν το Ιράν να ανοίξει ξανά το στενό του Ορμούζ και να διατηρήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών για να ασκήσουν πίεση στην Τεχεράνη προς αυτή την κατεύθυνση, ανέφεραν οι πηγές.

Το Κατάρ συνεχίζει να υποστηρίζει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης υπό την ηγεσία του Πακιστάν, ανέφερε διπλωμάτης της χώρας. Η Ντόχα έχει υποστηρίξει σταθερά την αποκλιμάκωση για το καλό της περιοχής και των λαών της, πρόσθεσε ο διπλωμάτης.

Σε δήλωσή του προς το Bloomberg, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ επανέλαβε ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να αντιμετωπίζει το «πλήρες φάσμα των απειλών» του Ιράν. Αυτό περιλαμβάνει τις πυρηνικές δυνατότητες της χώρας, τους βαλλιστικούς πυραύλους, τα drones και τους «συνδεδεμένους με το Ιράν αντιπροσώπους και τρομοκρατικές ομάδες», ανέφερε.

