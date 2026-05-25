Στενά Ορμούζ: Τάνκερ με αργό και LNG διέρχονται με προορισμό Πακιστάν – Κίνα

Τα τελευταία 24ωρα πέρασαν από τα Στενά του Ορμούζ τρία δεξαμενόπλοια LNG με προορισμό το Πακιστάν, την Κίνα και την Ινδία, καθώς και ένα υπερδεξαμενόπλοιο με ιρακινό αργό πετρέλαιο με προορισμό την Κίνα, το οποίο είχε παραμείνει ακινητοποιημένο για σχεδόν τρεις μήνες.

Τα πλοία αυτά προστίθενται σε μερικά ακόμα υπερδεξαμενόπλοια που αναχώρησαν από τον Κόλπο αυτόν τον μήνα μέσω μιας διαδρομής διέλευσης που το Ιράν έχει διατάξει τα πλοία να χρησιμοποιούν.

Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου, έχει περιορίσει σοβαρά τη ναυτιλία μέσω των Στενών του Ορμούζ, από τα οποία συνήθως διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εφοδιασμού σε πετρέλαιο και LNG.

Την περασμένη εβδομάδα, τρία υπερδεξαμενόπλοια (VLCC) κατευθύνθηκαν προς την Κίνα και τη Νότια Κορέα με 6 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου.

Ποια πλοία έχουν περάσει από τα Στενά του Ορμούζ

Το δεξαμενόπλοιο LNG Fuwairit διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ τη Δευτέρα και αναμένεται να εκφορτώσει το φορτίο του στο Πακιστάν την Τρίτη, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG και της Kpler.

Το πλοίο, που πλέει υπό τη σημαία των Μπαχαμών, φόρτωσε LNG στο λιμάνι Ras Laffan του Κατάρ γύρω στις 28 Μαρτίου.

Η ιαπωνική Mitsui O.S.K. Lines, η οποία είναι ιδιοκτήτρια του Fuwairit, αρνήθηκε να σχολιάσει το γεγονός, όπως αναφέρει το Reuters.

Το δεξαμενόπλοιο LNG Al Rayyan έχει επίσης περάσει από τη θαλάσσια οδό. Με φορτίο που φορτώθηκε στο Ras Laffan, ​εντοπίστηκε για τελευταία φορά στον Κόλπο στις 22 Μαΐου και τώρα βρίσκεται έξω από το στενό μεταξύ Ιράν και Ομάν. ​Αναμένεται να εκφορτώσει το φορτίο του στην Κίνα στις 27 Ιουνίου, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG και της Kpler.

Ένα δεξαμενόπλοιο υπό τη διαχείριση της Εθνικής Εταιρείας Πετρελαίου του Αμπού Ντάμπι (ADNOC) διέσχισε επίσης τα Στενά. Το Al Hamra εντοπίστηκε για τελευταία φορά στις 19 Απριλίου ανατολικά του στενού περάσματος. Εμφανίστηκε ξανά στα δεδομένα παρακολούθησης πλοίων στις 23 Μαΐου στα ανοικτά των ακτών της Ινδίας, σύμφωνα με στοιχεία της Kpler.

Ένας εκπρόσωπος της ADNOC αρνήθηκε να σχολιάσει τη θέση, τις κινήσεις ή τη διαδρομή των πλοίων της, επικαλούμενος την πολιτική της εταιρείας.

Επίσης το VLCC Eagle Verona, το οποίο εξήλθε από τα Στενά το Σάββατο, αναμένεται να φτάσει στο λιμάνι του Νινγκμπό στην ανατολική Κίνα στις 12 Ιουνίου για να εκφορτώσει το φορτίο του, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG και της Kpler.

Το πλοίο υπό σημαία Σιγκαπούρης που έχει ναυλωθεί από την Unipec, τον εμπορικό βραχίονα της ασιατικής εταιρείας διύλισης Sinopec, φόρτωσε σχεδόν 2 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου από τη Βασόρα γύρω στις 26 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία.

Το Eagle Verona ήταν ένα από τα επτά πλοία για τα οποία η Μαλαισία είχε ζητήσει άδεια διέλευσης, όπως ανέφεραν δύο πηγές στο Reuters. Πέντε από τα πλοία έχουν έκτοτε εξέλθει από τη θαλάσσια οδό, ενώ δύο ακόμη παραμένουν στον Κόλπο.

Η Sinopec και η μαλαισιανή κρατική ναυτιλιακή εταιρεία MISC, η οποία είναι ιδιοκτήτρια του πλοίου, δεν ήταν διαθέσιμες για άμεσο σχόλιο.

Πριν από την έναρξη του πολέμου, η ναυτιλιακή κίνηση μέσω του στενού ανερχόταν κατά μέσο όρο σε 125 έως 140 διελεύσεις ημερησίως. Περίπου 20.000 ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι σε εκατοντάδες πλοία στον Κόλπο.