Κατάρ: Μοιραία επανεκκίνηση γιγάντιας εγκατάστασης LNG – Πολλοί τραυματίες και αγνοούμενη μετά από έκρηξη

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Πενήντα τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν και 18 αγνοούνται μετά από έκρηξη στο τεράστιο συγκρότημα υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) Ras Laffan του Κατάρ, η οποία σημειώθηκε καθώς οι εργαζόμενοι επανεκκινούσαν τις εργασίες που είχαν διακοπεί μετά από ιρανική επίθεση τον Μάρτιο.

Οι αρχές δήλωσαν ότι ένα «τεχνικό ατύχημα» σημειώθηκε στην τοπική εγκατάσταση εφοδιασμού φυσικού αερίου Barzan το βράδυ της Κυριακής και ότι δεν υπήρχε απειλή για τη δημόσια ασφάλεια, αναφέρει το Reuters.

Η έκρηξη έγινε αισθητή σε όλη την κεντρική Ντόχα, πανικοβάλλοντας τους κατοίκους σε απόσταση μεγαλύτερη των 70 χιλιομέτρων από το Ras Laffan.

Technical Explosion at Qatar’s Ras Laffan Industrial City During LNG Restart A significant technical incident triggered an internal explosion at one of the factories in Qatar’s Ras Laffan Industrial Area on June 21 during restart operations at the Barzan Gas Facility, part of… https://t.co/ZlixPLPA6o pic.twitter.com/zDU7YJAomD — India Strikes YT 🇮🇳 (@IndiaStrikes_) June 22, 2026

Το Υπουργείο Εσωτερικών του Κατάρ ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι 54 άνθρωποι τραυματίστηκαν και ομάδες διάσωσης αναζητούν 18 αγνοούμενους.

Ομάδες έκτακτης ανάγκης αναπτύχθηκαν και η πυρκαγιά έχει έκτοτε τεθεί υπό έλεγχο.

Η QatarEnergy δεν ανέφερε εάν η έκρηξη προκάλεσε ζημιές στο εργοστάσιο, το οποίο προμηθεύει φυσικό αέριο μέσω αγωγών στην τοπική βιομηχανία και στον τομέα παραγωγής ενέργειας του Κατάρ.

Μπορεί επίσης να παράγει αιθάνιο, συμπύκνωμα, υγροποιημένο αέριο πετρελαίου και θείο για τις εγχώριες και εξαγωγικές αγορές.

Τα απανωτά πλήγματα του Κατάρ από Ιράν

Το Κατάρ, το οποίο φιλοξενεί μια σημαντική στρατιωτική βάση των ΗΠΑ, έχει υποστεί επανειλημμένες ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράν.

Ήταν από τα πιο πληγέντα από το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ, καθώς δεν έχει εναλλακτικές οδούς για την εξαγωγή του LNG που παράγει. Το κλείσιμο παγίδευσε περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς ΥΦΑ στον Κόλπο πριν αρχίσουν να ξαναρχίζουν οι αποστολές πρόσφατα.

Η εγκατάσταση βρίσκεται στη Βιομηχανική Πόλη Ρας Λαφάν, την κύρια τοποθεσία της QatarEnergy για την παραγωγή και εξαγωγή LNG με ετήσια παραγωγική ικανότητα 77 εκατομμυρίων μετρικών τόνων.

Μια ιρανική πυραυλική επίθεση τον Μάρτιο έπληξε δύο από τις βασικές μονάδες επεξεργασίας φυσικού αερίου, μειώνοντας περίπου το 17% της ικανότητας εξαγωγής ΛΝΓ του Κατάρ, η οποία, όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της QatarEnergy, Σαάντ αλ-Κάαμπι, θα χρειαστούν τρία έως πέντε χρόνια για να επισκευαστεί.

Ο πόλεμος ανάγκασε επίσης την εταιρεία να εκκενώσει περίπου 10.000 εργαζομένους από υπεράκτιες εγκαταστάσεις και χερσαίες μονάδες επεξεργασίας. Η εταιρεία δεν ανέφερε τραυματισμούς κατά την πυραυλική επίθεση του Μαρτίου.

Την περασμένη εβδομάδα, το Κατάρ άρχισε να επιστρέφει δεξαμενόπλοια LNG πίσω στη Μέση Ανατολή εν αναμονή του επαναλειτουργήματος των Στενών του Ορμούζ, το οποίο θα επέτρεπε στον δεύτερο μεγαλύτερο εξαγωγέα LNG στον κόσμο να ξεκινήσει ξανά την παραγωγή και τη μεταφορά LNG.