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Σάντσεθ: Αρνείται τις κατηγορίες για «γενικευμένη διαφθορά»

Οι δικαστικές έρευνες που αγγίζουν το περιβάλλον του Πέδρο Σάντσεθ έχουν συσσωρευθεί τις τελευταίες εβδομάδες

World 24.06.2026, 13:39
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Σάντσεθ: Αρνείται τις κατηγορίες για «γενικευμένη διαφθορά»
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Αρνήθηκε τις κατηγορίες περί «γενικευμένης διαφθοράς» ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ γύρω από την αριστερή κυβέρνησή του και το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα (PSOE), δύο ημέρες μετά την καταδίκη του πρώην υπουργού Μεταφορών του και σε μια περίοδο που συσσωρεύονται οι δικαστικές υποθέσεις στο περιβάλλον του.

«Ορισμένοι παράγοντες, πολιτικοί και στα μέσα ενημέρωσης, προσπαθούν να τα ανακατέψουν όλα, για να τα βάλουν όλα στο ίδιο επίπεδο και να μπερδέψουν έτσι τους ανθρώπους και να δημιουργήσουν ένα αίσθημα γενικευμένης διαφθοράς που, σας το λέω, δεν υφίσταται», δήλωσε ο Σάντσεθ σε ομιλία του ενώπιον των βουλευτών.

«Ουδέποτε γνώριζα ούτε ανέχθηκα καμιά από τις πρακτικές αυτές», διαβεβαίωσε ο 54χρονος σοσιαλιστής ηγέτης, υπεραμυνόμενος της δράσης της κυβέρνησής του εναντίον της διαφθοράς αφότου ανέλαβε την εξουσία το 2018.

Τη χρονιά εκείνη, είχε έρθει στην εξουσία έπειτα από πρόταση μομφής που προκάλεσε την πτώση της τότε δεξιάς κυβέρνησης του συντηρητικού Μαριάνο Ραχόι, η οποία εμπλεκόταν σε υποθέσεις διαφθοράς.

«Είμαστε πολύ γαλήνιοι», διαβεβαίωσε ακόμα ο Πέδρο Σάντσεθ κατά την ομιλία του, η οποία διακόπηκε επανειλημμένα από τις φωνές βουλευτών της δεξιας και της ακροδεξιάς αντιπολίτευσης, παραδεχόμενος πάντως ότι η κυβέρνηση και το PSOE, του οποίου ηγείται από το 2017, «δεν είναι τέλειοι», «δεν είναι αλάθητοι».

Οι δικαστικές έρευνες που αγγίζουν το περιβάλλον του έχουν συσσωρευθεί τις τελευταίες εβδομάδες.

Τελευταίο μέχρι στιγμής επεισόδιο είναι η καταδίκη σε κάθειρξη 24 ετών που επιβλήθηκε προχθές, Δευτέρα, για διαφθορά στον πρώην υπουργό Μεταφορών του και δεξί του χέρι στην πολιτική, τον Χοσέ Λουίς Άμπαλος.

Η σύζυγος του Σάντσεθ στο στόχαστρο

Το Σάββατο, ήταν η σύζυγος του πρωθυπουργού, η Μπεγκόνια Γκόμεθ, που είδε να της επιβάλλεται απαγόρευση εξόδου από την Ισπανία στο πλαίσιο έρευνας σε βάρος της για αθέμιτη επιρροή, με τον δικαστή Χουάν Κάρλος Πεϊνάδο, που είναι επικεφαλής των ερευνών, να λέει ότι φοβάται πως θα διαφύγει στο εξωτερικό πριν από τη δίκη της.

Αυτά «τα συντηρητικά μέτρα (…) υπερβαίνουν όλα τα όρια του εύλογου», τόνισε σήμερα στο κοινοβούλιο ο Πέδρο Σάντσεθ.

Παράλληλα μ’ αυτές τις δύο υποθέσεις που φέρνουν σε αμηχανία τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, ο αδελφός του περιμένει την ετυμηγορία σε μια υπόθεση αθέμιτης επιρροής ενώ σε βάρος του μέντορά του στην πολιτική, του Χοσέ Λουίς Ροντρίγκεθ Θαπατέρο, πρώην πρωθυπουργού (2004-2011), έχουν απαγγελθεί κατηγορίες για αθέμιτη επιρροπή σε μια υπόθεση που αφορά τη διάσωση από το κράτος μιας μικρής αεροπορικής εταιρείας στη διάρκεια της πανδημίας της Covid-19.

Το δάνειο των 53 εκατομμυρίων ευρώ από δημόσιο χρήμα που χορηγήθηκε στην εταιρεία Plus Ultra, «δόθηκε σύμφωνα με το νόμο», διαβεβαίωσε σήμερα ο Πέδρο Σάντσεθ, χαρακτηρίζοντάς το «θεμιτό».

Η αντιπολίτευση ζητάει την παραίτηση του επικεφαλής της κυβέρνησης, πολύ περισσότερο που τον Μάιο έγιναν αποκαλύψεις σχετικά με ένα φερόμενο ως μυστικό κέντρο αποφάσεων στους κόλπους του PSOE, το οποίο ήταν αρμόδιο για να παρεμβαίνει σε όλες αυτές τις υποθέσεις. Ο σοσιαλιστής ηγέτης επανέλαβε ότι «ουδέποτε» γνώριζε για την ύπαρξη ενός τέτοιου κέντρου.

Πηγή: in.gr

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