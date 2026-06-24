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ΕΒΕΠ: Στρατηγικό εργαλείο ανάπτυξης ο νέος προϋπολογισμός της ΕΕ

Πρόκειται για τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό στην ιστορία της ΕΕ, ύψους σχεδόν 2 τρισ. ευρώ

Economy 24.06.2026, 09:08
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ΕΒΕΠ: Στρατηγικό εργαλείο ανάπτυξης ο νέος προϋπολογισμός της ΕΕ
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Μια πρωτοφανή ευκαιρία ανάπτυξης για την Ελλάδα διαβλέπει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (ΕΒΕΠ) με τον νέο πολυετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Multiannual Financial Framework – MFF) για την περίοδο 2028–2034.

Πρόκειται για τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό στην ιστορία της ΕΕ, ύψους σχεδόν 2 τρισ. ευρώ, ο οποίος βρίσκεται σε φάση διαπραγμάτευσης μεταξύ των κρατών-μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μετά την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Ο νέος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός δεν είναι απλώς ένας λογιστικός σχεδιασμός επταετίας», όπως χαρακτηριστικά δηλώνει ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλης Κορκίδης: «Είναι το αναπτυξιακό αποτύπωμα της Ευρώπης για την επόμενη δεκαετία. Για την Ελλάδα, η πρόκληση δεν είναι μόνο να εξασφαλίσει πόρους, αλλά να τους μετατρέψει σε παραγωγικές επενδύσεις, εξωστρέφεια, ανταγωνιστικότητα και νέες θέσεις εργασίας. Η ναυτιλία, τα λιμάνια, η βιομηχανία, η καινοτομία και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να βρεθούν στο επίκεντρο της εθνικής στρατηγικής αξιοποίησης του νέου MFF 2028–2034».

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, παράλληλα, επισημαίνει και τα ευάλωτα σημεία του προϋπολογισμού-μαμούθ, εκφράζοντας προβληματισμούς για πιθανές περικοπές στις παραδοσιακές επιδοτήσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, αυστηρότερη σύνδεση των χρηματοδοτήσεων με μεταρρυθμίσεις, πιέσεις των «φειδωλών» χωρών για περιορισμό του προϋπολογισμού.

Ο νέος προϋπολογισμός

Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, ο νέος προϋπολογισμός της ΕΕ παραμένει ένα εξαιρετικά σημαντικό στρατηγικό αναπτυξιακό εργαλείο το οποίο μετατοπίζει το κέντρο βάρους του σε πέντε βασικούς πυλώνες:

Ανταγωνιστικότητα και Βιομηχανία, με ταμειακό πυλώνα γύρω στα 410 δισ. ευρώ, μεταφέροντας σημαντικούς πόρους προς: Τεχνητή Νοημοσύνη, Ψηφιακές υποδομές, Μικροτσίπ, Πράσινη βιομηχανία, Ναυπηγική και αμυντική βιομηχανία.

Άμυνα και Ασφάλεια, με πολλαπλασιασμό των κονδυλίων για την άμυνα και το διάστημα, υπό το καθεστώς της γεωπολιτικής αστάθειας, τον πόλεμο στην Ουκρανία και την ανάγκη στρατηγικής αυτονομίας.

Τόνωση της Ευρωπαϊκής Ανθεκτικότητας, εμφαίνοντας στην μεγαλύτερη ευελιξία για φυσικές καταστροφές, ενεργειακές κρίσεις, μεταναστευτικές ροές και υγειονομικές απειλές.

Εισροή Νέων Εσόδων της Ε.Ε. μέσω νέων πηγών χρηματοδότησης, στοχεύοντας στην μείωση των εξαρτήσεων από τις εθνικές συνεισφορές και οποίες αφορούν ETS, CBAM, τέλος ηλεκτρονικών αποβλήτων, ειδικούς φόρους καπνού και εισφορές μεγάλων επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο της υποστήριξης της αμεσότερης πρόσβασης στα ευρωπαϊκά κονδύλια αλλά και της σταθερής υποστήριξής του στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το Ε.Β.Ε.Π. επικροτεί την πρωτοβουλία του Ευρωβουλευτή, Γεώργιου Αυτιά, εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον συνολικό προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2027, να προτείνει τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Χρηματοδοτικής Καθοδήγησης για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις σε όλα τα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες της ΕΕ.

Η πρόταση κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, καθώς στοχεύει στην απλούστευση των διαδικασιών πρόσβασης στη χρηματοδότηση και στην παροχή εξειδικευμένης ενημέρωσης προς τις επιχειρήσεις. Όπως ο κ. Γ. Αυτιάς προσυπογράφει στη δήλωσή του: «Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κρατούν ζωντανές τις τοπικές κοινωνίες και επομένως, αν σβήσει η μικρομεσαία επιχείρηση από τον ευρωπαϊκό χάρτη θα σβήσει και η ευρωπαϊκή οικονομία».

Η δημιουργία ενός τέτοιου μηχανισμού, επισημαίνει το Ε.Β.Ε.Π., θα ενισχύσει σημαντικά την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονομίας. Επιπλέον, το Επιμελητήριο θεωρεί ότι η αποτελεσματική στήριξη των ΜμΕ αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη, την καινοτομία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και καλεί τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να εξετάσουν θετικά την πρόταση και να προχωρήσουν άμεσα στην υλοποίησή της.

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