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Φολέγανδρος: Νέα επένδυση 5 αστέρων στο νησί

Η επένδυση αφορά στην ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας στη Φολέγανδρο δυναμικότητας 50 κλινών σε έκταση 10,1 στρεμμάτων

Τουρισμός 24.06.2026, 07:00
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Φολέγανδρος: Νέα επένδυση 5 αστέρων στο νησί
Ρεπορτάζ Λάμπρος Καραγεώργος

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Μία ακόμη επένδυση στον τομέα της πολυτελούς φιλοξενίας δρομολογείται στη Φολέγανδρο με φορέα την «Ηλιακό Άρμα ΙΚΕ», εταιρεία που ανήκει στον όμιλο Premium Επενδύσεις Συμμετοχών ΙΚΕ.

Η εταιρεία έλαβε προέγκριση οικοδομικής άδειας για την ανάπτυξη νέου ξενοδοχείου πέντε αστέρων στην περιοχή Λιβάδι Γεραμάς του νησιού. Η επένδυση αφορά την ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας δυναμικότητας 50 κλινών σε έκταση 10,1 στρεμμάτων, με συνολική δόμηση 1.443 τ.μ. και κάλυψη 1.057 τ.μ. Το συγκρότημα θα αποτελείται από τέσσερις διώροφες βίλες–bungalows και ένα κεντρικό κτίριο κοινόχρηστων λειτουργιών, ενώ προβλέπονται συνολικά 18 θέσεις στάθμευσης.

Κάθε βίλα θα διαθέτει ιδιωτική πισίνα στο ισόγειο και jacuzzi στον όροφο, ενώ στο κεντρικό κτίριο θα αναπτυχθούν οι κοινόχρηστες εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου, συνοδευόμενες από κεντρική κολυμβητική δεξαμενή. Το έργο έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε όλοι οι χώροι να απολαμβάνουν θέα προς τη θάλασσα, ενώ οι υπαίθριες διαμορφώσεις λειτουργούν ως φυσική προέκταση των κτιρίων.

Την αρχιτεκτονική μελέτη υπογράφει το γραφείο STYLIANIDIS HATZIYIANNAKIS ARCHITECTS, το οποίο ακολουθεί μία σύγχρονη προσέγγιση με σαφείς αναφορές στην κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική. Η φιλοσοφία της ανάπτυξης βασίζεται στη χαμηλή δόμηση, την ιδιωτικότητα και την ήπια ένταξη στο φυσικό περιβάλλον, χαρακτηριστικά που αποτελούν πλέον βασικό ζητούμενο για τους επισκέπτες υψηλού εισοδηματικού επιπέδου.

Επένδυση που αλλάζει τις ισορροπίες στην αγορά πολυτελούς φιλοξενίας

Η σημασία του έργου γίνεται ακόμη μεγαλύτερη αν ληφθεί υπόψη το μέγεθος της ξενοδοχειακής αγοράς της Φολεγάνδρου. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, στο νησί λειτουργούν σήμερα μόλις δύο ξενοδοχειακές μονάδες πέντε αστέρων, με συνολικά 74 δωμάτια και 180 κλίνες. Συνολικά η Φολέγανδρος διαθέτει 31 ξενοδοχειακές μονάδες όλων των κατηγοριών, με 537 δωμάτια και 1.107 κλίνες.

Η προσθήκη μιας νέας πεντάστερης μονάδας 50 κλινών αυξάνει το δυναμικό των ξενοδοχείων πολυτελείας από 180 σε 230 κλίνες, δηλαδή κατά περίπου 28%, ενώ ο αριθμός των μονάδων πέντε αστέρων αυξάνεται από δύο σε τρεις, καταγράφοντας άνοδο 50%. Παράλληλα, το μερίδιο των πεντάστερων καταλυμάτων στο συνολικό ξενοδοχειακό δυναμικό του νησιού ενισχύεται σημαντικά, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της Φολεγάνδρου.

Από την ενέργεια στον τουρισμό

Σημειώνεται ότι η «Ηλιακό Άρμα ΙΚΕ» ανήκει στην Premium Επενδύσεις Συμμετοχών ΙΚΕ, η οποία διοικείται από τον Βασίλειο Συρικέλα, και η οποία, εμφανίζει δραστηριότητα και στον ενεργειακό τομέα.

Ο όμιλος συνδέεται με την «Αλέκος Φως Αίολος Ενεργειακή και Εμπορική Α.Ε.», εταιρεία που δραστηριοποιείται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Με την προέγκριση της οικοδομικής άδειας να έχει ήδη εκδοθεί και τις απαιτούμενες εγκρίσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη, το έργο εισέρχεται πλέον στην επόμενη φάση ωρίμανσης, σηματοδοτώντας μία από τις σημαντικότερες νέες τουριστικές επενδύσεις που έχουν ανακοινωθεί τα τελευταία χρόνια στη Φολέγανδρο.

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