Η κρίση καυσίμων απειλεί τη Μόσχα

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Για περισσότερα από τέσσερα χρόνια πολέμου, η Ρωσία κατάφερε να αντέξει κυρώσεις, εμπορικούς περιορισμούς και πρωτοφανή διεθνή πίεση. Ωστόσο, το καλοκαίρι του 2026 φέρνει μια διαφορετική απειλή, η οποία δεν προέρχεται από τα χρηματοπιστωτικά κέντρα της Δύσης, αλλά από τον ουρανό. Τα ολοένα και πιο εξελιγμένα ουκρανικά drones έχουν θέσει στο στόχαστρο τη βιομηχανία διύλισης πετρελαίου της Ρωσίας, προκαλώντας μια κρίση καυσίμων που αρχίζει να αγγίζει την καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών και να δημιουργεί σοβαρούς πονοκεφάλους στο Κρεμλίνο.

Το παράδοξο είναι εντυπωσιακό. Η χώρα που παράγει πάνω από εννέα εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου ημερησίως και διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες διύλισης στον κόσμο αντιμετωπίζει ελλείψεις βενζίνης και ντίζελ. Σε δεκάδες ρωσικές περιφέρειες οι οδηγοί σχηματίζουν ουρές πολλών ωρών στα πρατήρια καυσίμων, ενώ οι τοπικές αρχές αναγκάζονται να επιβάλλουν περιορισμούς στις πωλήσεις για να αποτρέψουν φαινόμενα πανικού.

Η εικόνα θυμίζει περισσότερο οικονομία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης παρά μια ενεργειακή υπερδύναμη. Από τις περιοχές που συνορεύουν με την Ουκρανία μέχρι τις ανατολικές επαρχίες κοντά στα κινεζικά σύνορα, οι κυβερνήτες προσπαθούν να διαχειριστούν μια κρίση που εξαπλώνεται γρηγορότερα από όσο μπορούν να αποκατασταθούν οι ζημιές στις υποδομές.

Η στρατηγική της Ουκρανίας φαίνεται πλέον ξεκάθαρη. Αντί να στοχεύει αποκλειστικά στρατιωτικές εγκαταστάσεις, επιδιώκει να πλήξει την οικονομική βάση που στηρίζει τη ρωσική πολεμική προσπάθεια. Τα διυλιστήρια αποτελούν κρίσιμο κρίκο στην αλυσίδα παραγωγής και διανομής καυσίμων. Κάθε επιτυχημένη επίθεση μειώνει την παραγωγική δυνατότητα της χώρας, περιορίζει τις εξαγωγές και αυξάνει το κόστος λειτουργίας ολόκληρης της οικονομίας.

Οι επιπτώσεις είναι ήδη ορατές. Η παραγωγή των ρωσικών διυλιστηρίων εκτιμάται ότι έχει μειωθεί κατά περίπου 10% μέσα στο 2026. Το Κρεμλίνο έχει ήδη προχωρήσει σε περιορισμούς εξαγωγών ορισμένων καυσίμων, ενώ εξετάζει ακόμη και την πλήρη απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ για να προστατεύσει την εσωτερική αγορά. Παράλληλα, εταιρείες πετρελαίου αναγκάζονται να αναβάλουν προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης ή να λειτουργούν εγκαταστάσεις υπό αυξημένη πίεση ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της χώρας.

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται όμως στην ενέργεια. Η έλλειψη καυσίμων απειλεί να προκαλέσει ένα ευρύτερο οικονομικό σοκ. Το ντίζελ αποτελεί το βασικό «καύσιμο» των μεταφορών, της γεωργίας, των κατασκευών και φυσικά του στρατού. Κάθε διαταραχή στην προμήθειά του επηρεάζει αλυσιδωτά την παραγωγή, την εφοδιαστική αλυσίδα και τις τιμές αγαθών και υπηρεσιών.

Οι οικονομολόγοι περιγράφουν ήδη την κατάσταση ως ένα πιθανό «στασιμοπληθωριστικό σοκ». Από τη μία πλευρά, η οικονομική δραστηριότητα επιβραδύνεται λόγω των προβλημάτων στον εφοδιασμό. Από την άλλη, οι τιμές αυξάνονται καθώς το κόστος των καυσίμων μεταφέρεται σε ολόκληρη την οικονομία. Πρόκειται για έναν ιδιαίτερα επικίνδυνο συνδυασμό, καθώς περιορίζει τις επιλογές της κεντρικής τράπεζας.

Η διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας, Ελβίρα Ναμπιούλινα, έχει ήδη προειδοποιήσει ότι η άνοδος των τιμών των καυσίμων αποτελεί σημαντικό παράγοντα πληθωριστικών πιέσεων. Η τράπεζα προχώρησε πρόσφατα σε μικρότερη του αναμενομένου μείωση επιτοκίων, υπογραμμίζοντας ότι οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό παραμένουν αυξημένοι. Με άλλα λόγια, η Μόσχα δυσκολεύεται να στηρίξει την ανάπτυξη χωρίς να τροφοδοτήσει νέα κύματα ακρίβειας.

Παράλληλα, η κρίση επιβαρύνει τα δημόσια οικονομικά. Η μείωση των εξαγωγών περιορίζει τα φορολογικά έσοδα από τον ενεργειακό τομέα, ενώ το κράτος καλείται να δαπανήσει περισσότερα χρήματα για επιδοτήσεις, αποζημιώσεις και επισκευές υποδομών. Σε μια περίοδο κατά την οποία οι στρατιωτικές δαπάνες παραμένουν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, κάθε νέα δημοσιονομική πίεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Ίσως το πιο ανησυχητικό στοιχείο για το Κρεμλίνο είναι ότι η κρίση αυτή δεν προέρχεται από κάποια μεμονωμένη καταστροφή, αλλά από μια συστηματική εκστρατεία φθοράς. Τα ουκρανικά drones εμφανίζονται ολοένα πιο ικανά να διεισδύουν βαθιά στο ρωσικό έδαφος και να πλήττουν στόχους στρατηγικής σημασίας. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν οι ζημιές αποκατασταθούν, νέες επιθέσεις μπορούν να επαναφέρουν το πρόβλημα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου, η ενεργειακή υπερδύναμη της Ευρασίας βρίσκεται αντιμέτωπη με μια κατάσταση που θυμίζει εσωτερική ενεργειακή κρίση. Και αν οι ουκρανικές επιθέσεις συνεχιστούν με την ίδια ένταση, το πρόβλημα ενδέχεται να εξελιχθεί σε κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια απλή έλλειψη καυσίμων: σε μια δοκιμασία αντοχής για ολόκληρο το ρωσικό οικονομικό μοντέλο και, κατ’ επέκταση, για την ικανότητα της Μόσχας να συνεχίσει έναν μακροχρόνιο πόλεμο φθοράς.

Πηγή: in.gr