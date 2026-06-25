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McCormick: Άλμα κερδών στο δεύτερο τρίμηνο παρά τις πιέσεις στο κόστος

Η McCormick κατέγραψε καλύτερα του αναμενομένου αποτελέσματα στο δεύτερο τρίμηνο, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητά της απέναντι στις αυξημένες πιέσεις κόστους

Business 25.06.2026, 17:44
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McCormick: Άλμα κερδών στο δεύτερο τρίμηνο παρά τις πιέσεις στο κόστος
Επιμέλεια Νατάσα Σινιώρη

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Καθοριστικές αποδείχθηκαν οι αυξήσεις στις τιμές των μπαχαρικών και των σαλτσών για τον αμερικανικό κολοσσό καρυκευμάτων McCormick, ο οποίος κατάφερε να ξεπεράσει με άνεση τις εκτιμήσεις των αναλυτών για την κερδοφορία του δεύτερου τριμήνου, παρά το δυσμενές περιβάλλον που διαμορφώνεται από το αυξημένο κόστος πρώτων υλών και τις γεωπολιτικές εντάσεις.

Η αμερικανική εταιρεία, γνωστή για προϊόντα όπως η καυτερή σάλτσα Cholula και η σάλτσα μπάρμπεκιου Stubb’s, ανακοίνωσε αποτελέσματα που ενίσχυσαν την εμπιστοσύνη των επενδυτών, με τη μετοχή της να καταγράφει άνοδο στις πρώτες ώρες των συναλλαγών.

Κέρδη πάνω από τις προβλέψεις για την McCormick

Σύμφωνα με το Reuters, η McCormick ανακοίνωσε προσαρμοσμένα κέρδη 80 σεντς ανά μετοχή για το δεύτερο τρίμηνο, ξεπερνώντας αισθητά τη μέση πρόβλεψη των αναλυτών, η οποία διαμορφωνόταν στα 69 σεντς ανά μετοχή.

Παράλληλα, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 16,7%, φτάνοντας τα 1,94 δισ. δολάρια, έναντι εκτιμήσεων για 1,91 δισ. δολάρια.

Στην ενίσχυση των πωλήσεων συνέβαλαν οι υψηλότερες τιμές προϊόντων, η αυξημένη κατανάλωση γευμάτων στο σπίτι καθώς και η θετική συνεισφορά της κοινοπραξίας της εταιρείας στο Μεξικό.

H αντιστάθμιση του αυξημένου κόστους

Η εταιρεία βρέθηκε το προηγούμενο διάστημα αντιμέτωπη με αυξημένες επιβαρύνσεις από δασμούς στις εισαγόμενες πρώτες ύλες, όπως το πιπέρι και διάφορα μπαχαρικά και βότανα που προμηθεύεται εκτός ΗΠΑ.

Ωστόσο, η McCormick επωφελήθηκε από επιστροφές δασμών ύψους 28 εκατ. δολαρίων, οι οποίες συνέβαλαν στη μείωση του κόστους πωληθέντων. Επιπλέον, η διοίκηση εκτιμά ότι θα λάβει ακόμη 3 εκατ. δολάρια σε επιστροφές μέσα στο έτος, περιορίζοντας μέρος των αυξημένων δαπανών που συνδέονται και με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Η προσαρμοσμένη μικτή κερδοφορία αυξήθηκε σχεδόν κατά 25%, αγγίζοντας τα 778,2 εκατ. δολάρια.

Διατήρηση των ετήσιων στόχων

Παρά τις προκλήσεις που εξακολουθούν να επηρεάζουν την παγκόσμια οικονομία και τη ζήτηση των καταναλωτών, η McCormick διατήρησε αμετάβλητες τις προβλέψεις της για το σύνολο της χρονιάς.

Η διοίκηση αναμένει αύξηση πωλήσεων από 13% έως 17%, ενώ τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή εκτιμάται ότι θα κινηθούν μεταξύ 3,05 και 3,13 δολαρίων. Αν και οι συνολικοί όγκοι πωλήσεων υποχώρησαν οριακά κατά 0,5% στο τρίμηνο, οι τιμές αυξήθηκαν κατά 2,2%, με την εταιρεία να προβλέπει βελτίωση των όγκων και ενίσχυση της οργανικής ανάπτυξης στο δεύτερο εξάμηνο.

Τα αποτελέσματα αποκτούν ιδιαίτερη σημασία καθώς είναι τα πρώτα μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας συγχώνευσης της McCormick με τον κλάδο τροφίμων της Unilever, μια συμφωνία αξίας περίπου 45 δισ. δολαρίων που αναμένεται να διευρύνει σημαντικά το αποτύπωμα της εταιρείας πέρα από την αγορά μπαχαρικών και καρυκευμάτων.

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