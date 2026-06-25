DBRS: Μειώνει στο 1,9% την πρόβλεψη για την ανάπτυξη της Ελλάδας το 2026

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Προς τα κάτω αναθεώρησε η Morningstar DBRS την πρόβλεψή της για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το 2026, μειώνοντας την εκτίμησή της στο 1,9% από 2% προηγουμένως, ενώ διατήρησε αμετάβλητη την πρόβλεψη για ρυθμό ανάπτυξης 1,8% το 2027.

Οι νέες εκτιμήσεις περιλαμβάνονται στην επικαιροποίηση των βασικών μακροοικονομικών σεναρίων (Baseline Macroeconomic Scenarios) του οίκου αξιολόγησης, ο οποίος επισημαίνει ότι κατά το τελευταίο τρίμηνο οι αναθεωρήσεις των προβλέψεων είχαν κυρίως αρνητικό πρόσημο.

Η επιδείνωση των εκτιμήσεων αποδίδεται στο παγκόσμιο ενεργειακό σοκ που προκάλεσε η σύγκρουση μεταξύ των ΗΠΑ, του Ισραήλ και του Ιράν, καθώς και στην αλλαγή των προσδοκιών σχετικά με τη νομισματική πολιτική, καθώς οι αγορές προεξοφλούν μεγαλύτερη αυστηροποίηση των επιτοκίων.

Όπως σημειώνει ο οίκος, η τάση αυτή επιβεβαιώθηκε στις αρχές Ιουνίου, όταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε σε αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης.

Παρά τις πιέσεις, ο πληθωρισμός εξακολουθεί να κινείται πάνω από τους στόχους των κεντρικών τραπεζών σε πολλές οικονομίες, ενώ η ανεργία παραμένει σε ιστορικά χαμηλά ή σχετικά χαμηλά επίπεδα. Ωστόσο, οι προβλέψεις εξακολουθούν να κάνουν λόγο για μέτρια οικονομική ανάπτυξη στις περισσότερες χώρες που αξιολογεί η DBRS, με τις προς τα κάτω αναθεωρήσεις να χαρακτηρίζονται μέχρι στιγμής περιορισμένες.

Σύμφωνα με τον οίκο, η συγκρατημένη αυτή επιδείνωση αντανακλά την εκτίμηση ότι τυχόν διαταραχές στη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ θα έχουν περιορισμένη διάρκεια ή αντίκτυπο ή ότι οι επιπτώσεις τους θα αντισταθμιστούν σε σημαντικό βαθμό από δημοσιονομικά μέτρα στήριξης προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Ανθεκτική αλλά υποτονική η ανάπτυξη στις ανεπτυγμένες οικονομίες

Η Morningstar DBRS εκτιμά ότι η οικονομική ανάπτυξη στις περισσότερες ανεπτυγμένες οικονομίες παραμένει υποτονική, αλλά παρουσιάζει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να ξεχωρίζουν μεταξύ των ανεπτυγμένων οικονομιών, ενώ η Ινδία και η Κίνα συνεχίζουν να υπεραποδίδουν στις αναδυόμενες αγορές.

Όπως αναφέρει η έκθεση, οι παγκόσμιες οικονομικές και χρηματοπιστωτικές εξελίξεις διαμορφώνονται σε μεγάλο βαθμό από έναν «τεχνολογικό αγώνα δρόμου», ο οποίος ενισχύει τις επενδύσεις στην τεχνολογία και ιδιαίτερα στην τεχνητή νοημοσύνη (AI), στις ενεργειακές υποδομές που τη στηρίζουν, καθώς και στους κλάδους της αεροδιαστημικής και της άμυνας.

Η τάση αυτή ενισχύει την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη, κυρίως στις ΗΠΑ και την Κίνα, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην άνοδο των μακροπρόθεσμων επιτοκίων, τα οποία, σύμφωνα με την DBRS, παραμένουν πάντως χαμηλότερα από τα ιστορικά τους επίπεδα.

Ο οίκος επισημαίνει ακόμη ότι η ενεργειακή κρίση που προκάλεσε ο πόλεμος με το Ιράν τροφοδοτεί τον πληθωρισμό, αλλά ταυτόχρονα περιορίζει την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών. Ως εκ τούτου, οι αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών αναμένεται να καθοριστούν περισσότερο από τις υποκείμενες συνθήκες της ζήτησης παρά αποκλειστικά από τις επιπτώσεις του ενεργειακού σοκ.

Η Ελλάδα εξακολουθεί να υπεραποδίδει στην Ευρώπη

Για την Ευρώπη, η Morningstar DBRS προβλέπει ότι οι μεγαλύτερες οικονομίες της ηπείρου θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται με χαμηλούς ρυθμούς. Ειδικότερα, η ανάπτυξη στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο εκτιμάται ότι θα κινηθεί μεταξύ 0,6% και 0,9% το 2026, ενώ το 2027 αναμένεται να επιταχυνθεί οριακά, διαμορφούμενη μεταξύ 0,7% και 1,2%.

Η μεταποίηση εξακολουθεί να ανακάμπτει με αργούς ρυθμούς, καθώς αντιμετωπίζει αυξανόμενο ανταγωνισμό και υψηλότερες εισαγωγές από την Ασία.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις οικονομίες που υπεραποδίδουν, μαζί με τις χώρες της Ιβηρικής Χερσονήσου, την Ιρλανδία, αρκετές οικονομίες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, καθώς και ορισμένες σκανδιναβικές χώρες.