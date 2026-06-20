Ελληνική οικονομία: Γιατί ανησυχούν βιομήχανοι και μάνατζερ – Τα θετικά σημάδια του Μαΐου

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Παρά την πρόσκαιρη ανακούφιση που προκάλεσε στις αγορές η υπογραφή μνημονίου συνεννόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η «ουρά» των επιπτώσεων συνεχίζει να απασχολούν την ελληνική οικονομία.

Ήδη η Rabobank προειδοποιεί ότι οι τιμές σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο αναμένεται να παραμείνουν ψηλά ως και το 2028. Την ίδια ώρα, το υψηλότερο κόστος ενέργειας και συσκευασίας επηρεάζει την αλυσίδα αξίας των τροφίμων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ήδη διαβρώνει τα περιθώρια κέρδους των κατασκευαστών τροφίμων.

Οι αναθεωρημένες προβλέψεις δείχνουν βραδύτερη ανάπτυξη, ασθενέστερη κατανάλωση και υψηλότερο συνολικό πληθωρισμό και ανεργία, με τον πλήρη αντίκτυπο να αναμένεται εντός του 2027, αναφέρει η Rabobank.

Στην ελληνική επιχειρηματική σκηνή ο προβληματισμός των CEOs επικεντρώνεται τόσο στο χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί για να εξομαλυνθεί ο εφοδιασμός στην ενέργεια όσο και στις επιπτώσες της γεωπολιτικής στη φετινή τουριστική σεζόν, όπως παρουσιάζει η πρόσφατη έρευνα που διεξήγαξε η ΕΑΣΕ (Ένωση Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρίσεων).

Τα «βαρίδια» σε ενέργεια και τουρισμό

Σύμφωνα με την έρευνα, το μεγαλύτερο μέρος των CEOs αναμένει άνοδο στο ενεργειακό κόστος των ελληνικών επιχειρήσεων, ενώ επτά στους δέκα θεωρούν ότι τα τουριστικά έσοδα θα επηρεαστούν αρνητικά.

Ειδικότερα, το 84% των διεθυντικών στελεχών περιμένει ότι το ενεργειακό κόστος θα επηρεάσει σημαντικά τις ελληνικές επιχειρήσεις, ενώ το ποσοστό σκαρφάλωσε στο 100% για τους CEOs των βιομηχανικών επιχειρήσεων.

Παράλληλα, το 17% των CEOs επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών δήλωσε ότι η επίδραση θα είναι μέτρια, ενώ οι CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων διαφοροποιούνται σε μικρό βαθμό έναντι των υπολοίπων δηλώνοντας σε ποσοστό 5% ότι η επίδραση θα είναι χαμηλή.

Όσον αφορά τις πιέσεις στα τουριστικά έσοδα, επτά στους δέκα μάνατζερ απάντησαν ότι η επίδραση στα τουριστικά έσοδα το 2026 θα είναι αρνητική, ενώ το 9% δήλωσε ότι θα είναι πολύ αρνητική. Σημείνεται ότι το ποσοστό αυξήθηκε σε 15% για τους CEOs των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

«Σύννεφα» για ελληνική οικονομία και επενδύσεις

Αρνητικές είναι οι εκτιμήσεις των διευθυντικών στελεχών και για τη μελλοντική πορεία της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΑΣΕ, το ποσοστό των CEOs που εκτιμά ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας θα βελτιωθεί στο επόμενο έτος μειώθηκε σε 11% έναντι 29% το προηγούμενο τρίμηνο του 2026.

Πάντως, λίγο μεγαλύτερο εμφανίζεται το ποσοστό για τις βιομηχανικές επιχειρήσεις, το οποίο ανήλθε στο 18%.

Ξεχωριστή πηγή προβληματισμού αποτελεί για τους μάνατζερ η πορεία του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται. Στην έρευνα της ΕΑΣΕ η κατάσταση αυτή αποτυπώθηκε στον μειωμένο αριθμό των μάνατζερ που προσβλέπουν σε βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του κλάδου τους. Πιο ειδικά, το ποσοστό κατέγραψε πτώση σε 19% έναντι 35% το προηγούμενο τρίμηνο.

Έντονη είναι η ανησυχία και σε επίπεδο εταιρειών, αφού λιγότεροι από τους μισούς CEOs περιμένουν βελτίωση στο επόμενο έτος, ενώ μόλις ένας στους τέσσερις (29%) δηλώνει ότι η επενδυτική δαπάνη στις επιχειρήσεις τους θα είναι υψηλότερη κατά τον επόμενο χρόνο.

Άνοδος στο εμπορικό έλλειμα – Μικρή πτώση στη βιομηχανική παραγωγή

Παράλληλα, το ΙΟΒΕ κατέγραψε μια ηπιότερη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας κατά το α’ τρίμηνο του 2026, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο αλλά και ένα έτος νωρίτερα.

Ειδικότερα, στο Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία η άνοδος του ΑΕΠ κατέγραψε ελαφριά μείωση στο 2,0% έναντι αύξησης 2,3% στο προηγούμενο τρίμηνο.

Πέρα από την ελαφριά μείωση στην ανάπτυξη του ΑΕΠ, στο α’ τρίμηνο του 2026 διογκώθηκε το εμπορικό έλλειμα στον τομέα της βιομηχανίας τον Μάρτιο του 2026, το οποίο ανήλθε στα €3,4 δισ. από €3,2 δισ. ένα έτος πριν, αναφέρει το ΙΟΒΕ.

Παράλληλα, το μερίδιο των βιομηχανικών προϊόντων στις εξαγωγές κινήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα (-3,0%) συγκριτικά με τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας.

Τον Απρίλιο του 2026 καταγράφηκε αύξηση κατά 4,5% στο μέσο κόστος νέου δανεισμού για τις ελληνικές μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, με την απόκλιση από το μέσο κόστος δανεισμού επιχειρήσεων της Ευρωζώνης να διευρύνεται στις 86 από 47 μονάδες βάσης τον προηγούμενο μήνα.

Αισιοδοξία για τη βιομηχανία τον Μάιο

Η εκεχειρία της 8ης Απριλίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και η «ανάσα» που έδωσαν στις παγκόσμιες αγορές οι παρατεταμένες συνομιλίες των δύο πλευρών τον Μάιο αποτυπώθηκαν στην εικόνα ανθεκτικότητας που παρουσίασε η ελληνική βιομηχανία την Άνοιξη του 2026.

Σύμφωνα με το Δελτίο Εξελίξεων Βιομηχανίας του ΙΟΒΕ, οι συνθήκες για την ελληνική οικονομία διατηρήθηκαν σε θετικό πρόσημο στο πρώτο διάστημα του 2026, αφού η οικονομία φάνηκε να απορροφά τις επιπτώσεις της γεωπολιτικής κρίσης.

Πιο ειδικά, οι προβλέψεις για τη βιομηχανική παραγωγή στους επόμενους μήνες σημείωσε ανάκαμψη, ενώ βελτιώθηκαν και οι προβλέψεις για την απασχόληση.

Όπως αναφέρει το ΙΟΒΕ, οι τιμές κατέγραψαν επίσης μια σχετική «διόρθωση», αφού μειώθηκε ο αριθμός επιχειρήσεων που αναμένουν αύξηση τιμών το επόμενο διάστημα.

Βελτίωση σημειώνει και το το τρέχον επίπεδο παραγγελιών και ζήτησης, αφού ξεπέρασε τις αρνητικές τιμές του προηγούμενου διαστήματος. Στις χώρες που η ελληνική βιομηχανία εξάγει περισσότερο, καταγράφηκε θετικός ρυθμός μεγέθυνσης στο πρώτο διάστημα του 2026, διατηρώντας τις προϋποθέσεις συνέχισης των εμπορικών ροών, αναφέρει το ΙΟΒΕ.