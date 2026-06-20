 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(7) "Economy"
    [1]=>
    string(8) "Business"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(7) "neutral"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(8) "Business"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Ελληνική οικονομία: Γιατί ανησυχούν βιομήχανοι και μάνατζερ – Τα θετικά σημάδια του Μαΐου

Εντείνονται οι προβληματισμοί των μάνατζερ για την «ουρά» των επιπτώσεων του πολέμου στην ελληνική οικονομία - Σημάδια ανθεκτικότητας τον Μάιο

Business 20.06.2026, 19:00
Σχολιάστε
Ελληνική οικονομία: Γιατί ανησυχούν βιομήχανοι και μάνατζερ – Τα θετικά σημάδια του Μαΐου
Επιμέλεια Κωνσταντίνος Δημητρίου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Παρά την πρόσκαιρη ανακούφιση που προκάλεσε στις αγορές η υπογραφή μνημονίου συνεννόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η «ουρά» των επιπτώσεων συνεχίζει να απασχολούν την ελληνική οικονομία.

Ήδη η Rabobank προειδοποιεί ότι οι τιμές σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο αναμένεται να παραμείνουν ψηλά ως και το 2028. Την ίδια ώρα, το υψηλότερο κόστος ενέργειας και συσκευασίας επηρεάζει την αλυσίδα αξίας των τροφίμων και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ήδη διαβρώνει τα περιθώρια κέρδους των κατασκευαστών τροφίμων.

Οι αναθεωρημένες προβλέψεις δείχνουν βραδύτερη ανάπτυξη, ασθενέστερη κατανάλωση και υψηλότερο συνολικό πληθωρισμό και ανεργία, με τον πλήρη αντίκτυπο να αναμένεται εντός του 2027, αναφέρει η Rabobank.

Στην ελληνική επιχειρηματική σκηνή ο προβληματισμός των CEOs επικεντρώνεται τόσο στο χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί για να εξομαλυνθεί ο εφοδιασμός στην ενέργεια όσο και στις επιπτώσες της γεωπολιτικής στη φετινή τουριστική σεζόν, όπως παρουσιάζει η πρόσφατη έρευνα που διεξήγαξε η ΕΑΣΕ (Ένωση Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρίσεων).

Τα «βαρίδια» σε ενέργεια και τουρισμό

Σύμφωνα με την έρευνα, το μεγαλύτερο μέρος των CEOs αναμένει άνοδο στο ενεργειακό κόστος των ελληνικών επιχειρήσεων, ενώ επτά στους δέκα θεωρούν ότι τα τουριστικά έσοδα θα επηρεαστούν αρνητικά.

Ειδικότερα, το 84% των διεθυντικών στελεχών περιμένει ότι το ενεργειακό κόστος θα επηρεάσει σημαντικά τις ελληνικές επιχειρήσεις, ενώ το ποσοστό σκαρφάλωσε στο 100% για τους CEOs των βιομηχανικών επιχειρήσεων.

Παράλληλα, το 17% των CEOs επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών δήλωσε ότι η επίδραση θα είναι μέτρια, ενώ οι CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων διαφοροποιούνται σε μικρό βαθμό έναντι των υπολοίπων δηλώνοντας σε ποσοστό 5% ότι η επίδραση θα είναι χαμηλή.

Όσον αφορά τις πιέσεις στα τουριστικά έσοδα, επτά στους δέκα μάνατζερ απάντησαν ότι η επίδραση στα τουριστικά έσοδα το 2026 θα είναι αρνητική, ενώ το 9% δήλωσε ότι θα είναι πολύ αρνητική. Σημείνεται ότι το ποσοστό αυξήθηκε σε 15% για τους CEOs των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

Ελληνική οικονομία

«Σύννεφα» για ελληνική οικονομία και επενδύσεις

Αρνητικές είναι οι εκτιμήσεις των διευθυντικών στελεχών και για τη μελλοντική πορεία της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΑΣΕ, το ποσοστό των CEOs που εκτιμά ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας θα βελτιωθεί στο επόμενο έτος μειώθηκε σε 11% έναντι 29% το προηγούμενο τρίμηνο του 2026.

Πάντως, λίγο μεγαλύτερο εμφανίζεται το ποσοστό για τις βιομηχανικές επιχειρήσεις, το οποίο ανήλθε στο 18%.

Ξεχωριστή πηγή προβληματισμού αποτελεί για τους μάνατζερ η πορεία του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται. Στην έρευνα της ΕΑΣΕ η κατάσταση αυτή αποτυπώθηκε στον μειωμένο αριθμό των μάνατζερ που προσβλέπουν σε βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του κλάδου τους. Πιο ειδικά, το ποσοστό κατέγραψε πτώση σε 19% έναντι 35% το προηγούμενο τρίμηνο.

Έντονη είναι η ανησυχία και σε επίπεδο εταιρειών, αφού λιγότεροι από τους μισούς CEOs περιμένουν βελτίωση στο επόμενο έτος, ενώ μόλις ένας στους τέσσερις (29%) δηλώνει ότι η επενδυτική δαπάνη στις επιχειρήσεις τους θα είναι υψηλότερη κατά τον επόμενο χρόνο.

Άνοδος στο εμπορικό έλλειμα – Μικρή πτώση στη βιομηχανική παραγωγή

Παράλληλα, το ΙΟΒΕ κατέγραψε μια ηπιότερη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας κατά το α’ τρίμηνο του 2026, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο αλλά και ένα έτος νωρίτερα.

Ειδικότερα, στο Δελτίο Εξελίξεων στη Βιομηχανία η άνοδος του ΑΕΠ κατέγραψε ελαφριά μείωση στο 2,0% έναντι αύξησης 2,3% στο προηγούμενο τρίμηνο.

Πέρα από την ελαφριά μείωση στην ανάπτυξη του ΑΕΠ, στο α’ τρίμηνο του 2026 διογκώθηκε το εμπορικό έλλειμα στον τομέα της βιομηχανίας τον Μάρτιο του 2026, το οποίο ανήλθε στα €3,4 δισ. από €3,2 δισ. ένα έτος πριν, αναφέρει το ΙΟΒΕ.

Παράλληλα, το μερίδιο των βιομηχανικών προϊόντων στις εξαγωγές κινήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα (-3,0%) συγκριτικά με τον μέσο όρο της τελευταίας πενταετίας.

Τον Απρίλιο του 2026 καταγράφηκε αύξηση κατά 4,5% στο μέσο κόστος νέου δανεισμού για τις ελληνικές μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, με την απόκλιση από το μέσο κόστος δανεισμού επιχειρήσεων της Ευρωζώνης να διευρύνεται στις 86 από 47 μονάδες βάσης τον προηγούμενο μήνα.

Ελληνική οικονομία

Αισιοδοξία για τη βιομηχανία τον Μάιο

Η εκεχειρία της 8ης Απριλίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και η «ανάσα» που έδωσαν στις παγκόσμιες αγορές οι παρατεταμένες συνομιλίες των δύο πλευρών τον Μάιο αποτυπώθηκαν στην εικόνα ανθεκτικότητας που παρουσίασε η ελληνική βιομηχανία την Άνοιξη του 2026.

Σύμφωνα με το Δελτίο Εξελίξεων Βιομηχανίας του ΙΟΒΕ, οι συνθήκες για την ελληνική οικονομία διατηρήθηκαν σε θετικό πρόσημο στο πρώτο διάστημα του 2026, αφού η οικονομία φάνηκε να απορροφά τις επιπτώσεις της γεωπολιτικής κρίσης.

Πιο ειδικά, οι προβλέψεις για τη βιομηχανική παραγωγή στους επόμενους μήνες σημείωσε ανάκαμψη, ενώ βελτιώθηκαν και οι προβλέψεις για την απασχόληση.

Όπως αναφέρει το ΙΟΒΕ, οι τιμές κατέγραψαν επίσης μια σχετική «διόρθωση», αφού μειώθηκε ο αριθμός επιχειρήσεων που αναμένουν αύξηση τιμών το επόμενο διάστημα.

Βελτίωση σημειώνει και το το τρέχον επίπεδο παραγγελιών και ζήτησης, αφού ξεπέρασε τις αρνητικές τιμές του προηγούμενου διαστήματος. Στις χώρες που η ελληνική βιομηχανία εξάγει περισσότερο, καταγράφηκε θετικός ρυθμός μεγέθυνσης στο πρώτο διάστημα του 2026, διατηρώντας τις προϋποθέσεις συνέχισης των εμπορικών ροών, αναφέρει το ΙΟΒΕ.

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Business
Mondelez: Νέα εποχή στη χρηματοοικονομική ηγεσία με τον Amit Banati
Business

Mondelez: Νέα εποχή στην ηγεσία με τον Amit Banati
Ryanair: Ο Michael O’Leary ανανεώνει έως το 2032 και διεκδικεί μπόνους 150 εκατ. ευρώ
Business

Ryanair: Νέο mega deal για τον Ο' Λίρι με πιθανή αμοιβή 150 εκατ. ευρώ
Ελληνική οικονομία: Γιατί ανησυχούν βιομήχανοι και μάνατζερ – Τα θετικά σημάδια του Μαΐου
Business

Γιατί οι Έλληνες CEOs ανησυχούν ξανά για την οικονομία
Berenberg: Εκτός διοίκησης τρία κορυφαία στελέχη της ιστορικής τράπεζας
Business

Εκτός διοίκησης τρία κορυφαία στελέχη της ιστορικής τράπεζας Berenberg
Reckitt: Καθυστερημένες πληθωριστικές πιέσεις λόγω της κρίσης στο Ιράν
World

Reckitt: Η γεωπολιτική αναταραχή φέρνει νέες προκλήσεις για τον κολοσσό
Asda: Μεγάλες πιέσεις από τη στρατηγική χαμηλών τιμών και τα έκτακτα κόστη
Business

Δύσκολη χρονιά για την αλυσίδα Asda, με ζημιές 1 δισ. λίρες

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
ΗΠΑ: Το πρόγραμμα SNAP αλλάζει την πολιτική των εταιρειών τροφίμων
World

Το αμερικανικό πρόγραμμα SNAP αλλάζει την πολιτική των εταιρειών τροφίμων

Οι περιορισμοί στο πρόγραμμα SNAP θα μπορούσαν να μειώσουν τις πωλήσεις τροφίμων και ποτών στις ΗΠΑ έως και 830 εκατ. δολάρια φέτος

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Berenberg: Εκτός διοίκησης τρία κορυφαία στελέχη της ιστορικής τράπεζας
Business

Εκτός διοίκησης τρία κορυφαία στελέχη της ιστορικής τράπεζας Berenberg

Η Berenberg βρίσκεται στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς εποπτικής παρέμβασης, ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η αξιοπιστία του ιστορικού τραπεζικού ομίλου

Νατάσα Σινιώρη
AbbVie: Κλείνει deal σχεδόν 11 δισ. δολαρίων για την εξαγορά της Apogee Therapeutics
World

Ποια εταιρεία βιοτεχνολογίας εξαγοράσε για 11 δισ. δολάρια η AbbVie

Η εξαγορά έρχεται εν μέσω μιας ανοδικής πορείας στις συμφωνίες βιοτεχνολογίας, καθώς οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες επιδιώκουν να ενισχύσουν τα φαρμακευτικά τους προϊόντα

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Ευρωπαϊκές Τράπεζες: Ευελιξία στις διασυνοριακές τραπεζικές ροές κεφαλαίων προτείνει η Κομισιόν
Τράπεζες

Σχέδιο «ανάσα» της Κομισιόν για ευρωπαϊκές τράπεζες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει στην ενίσχυση της απόδοσης των τραπεζών στην Ευρωζώνη σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές στις ΗΠΑ

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Aldi: Επενδύσεις ύψους 9 δισ. για νέα καταστήματα στις ΗΠΑ – Ποια είναι η στρατηγική της
World

H Aldi πατάει γκάζι με πλάνο επέκτασης 9 δισ. στις ΗΠΑ

Στις ΗΠΑ η Aldi ήδη κατακτά μερίδιο αγοράς με ρυθμό που την τοποθετεί στην ίδια ομάδα με τους κολοσσούς του λιανικού εμπορίου Walmart, Sam's Club και Costco

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Όμιλος ΟΤΕ: Ενιαίο brand Telekom και επέκταση του Magenta portfolio
Τηλεπικοινωνίες

Telekom και Magenta στο επίκεντρο της νέας εποχής του ΟΤΕ

Η αλλαγή από Cosmote Telekom σε Telekom θα γίνει σταδιακά έως το τέλος του 2026 - Ο ΟΤΕ ενισχύει τη διεθνή του ταυτότητα, με το Magenta portfolio να εξελίσσεται σε κεντρικό πυλώνα της στρατηγικής του

Γιώργος Πολύζος
Reckitt: Καθυστερημένες πληθωριστικές πιέσεις λόγω της κρίσης στο Ιράν
World

Reckitt: Η γεωπολιτική αναταραχή φέρνει νέες προκλήσεις για τον κολοσσό

Η Reckitt προειδοποιεί ότι οι επιπτώσεις της κρίσης στο Ιράν δεν έχουν ακόμη αποτυπωθεί πλήρως στο κόστος και την καταναλωτική ζήτηση

Νατάσα Σινιώρη
Build to Rent: Το νέο στοίχημα για περισσότερα σπίτια στην αγορά
Ακίνητα

Το νέο στοίχημα για περισσότερα σπίτια στην αγορά

Το πρόγραμμα «Κατασκευάζω - Νοικιάζω» (Build to Rent) φιλοδοξεί να δημιουργήσει περισσότερες κατοικίες προς ενοικίαση και να ενισχύσει έτσι την προσφορά ακινήτων στην αγορά

Αθανασία Ακρίβου
Περισσότερα από Business
Mondelez: Νέα εποχή στη χρηματοοικονομική ηγεσία με τον Amit Banati
Business

Mondelez: Νέα εποχή στην ηγεσία με τον Amit Banati

Η Mondelez ενισχύει την κορυφή της διοικητικής της πυραμίδας, επιλέγοντας ένα γνώριμο και έμπειρο στέλεχος για τη θέση του οικονομικού διευθυντή

Ελληνική οικονομία: Γιατί ανησυχούν βιομήχανοι και μάνατζερ – Τα θετικά σημάδια του Μαΐου
Business

Γιατί οι Έλληνες CEOs ανησυχούν ξανά για την οικονομία

Εντείνονται οι προβληματισμοί των μάνατζερ για την «ουρά» των επιπτώσεων του πολέμου στην ελληνική οικονομία - Σημάδια ανθεκτικότητας τον Μάιο

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Berenberg: Εκτός διοίκησης τρία κορυφαία στελέχη της ιστορικής τράπεζας
Business

Εκτός διοίκησης τρία κορυφαία στελέχη της ιστορικής τράπεζας Berenberg

Η Berenberg βρίσκεται στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς εποπτικής παρέμβασης, ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η αξιοπιστία του ιστορικού τραπεζικού ομίλου

Νατάσα Σινιώρη
Reckitt: Καθυστερημένες πληθωριστικές πιέσεις λόγω της κρίσης στο Ιράν
World

Reckitt: Η γεωπολιτική αναταραχή φέρνει νέες προκλήσεις για τον κολοσσό

Η Reckitt προειδοποιεί ότι οι επιπτώσεις της κρίσης στο Ιράν δεν έχουν ακόμη αποτυπωθεί πλήρως στο κόστος και την καταναλωτική ζήτηση

Νατάσα Σινιώρη
Asda: Μεγάλες πιέσεις από τη στρατηγική χαμηλών τιμών και τα έκτακτα κόστη
Business

Δύσκολη χρονιά για την αλυσίδα Asda, με ζημιές 1 δισ. λίρες

Η προσπάθεια της Asda να ανακτήσει τους καταναλωτές μέσω επιθετικών μειώσεων τιμών αποτυπώθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες ετήσιες ζημιές της τελευταίας δεκαετίας

Νατάσα Σινιώρη
Lidl: Επενδύει στην Ισπανία με 50 νέα και ανακαινισμένα καταστήματα το 2025
Business

Lidl: Πενήντα νέα και εκσυγχρονισμένα καταστήματα στην Ισπανία

Η Lidl επιταχύνει την αναπτυξιακή της πορεία στην Ισπανία, ανοίγοντας νέες ευκαιρίες για προμηθευτές και ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στην ευρωπαϊκή αγορά

Ευρωπαϊκές Τράπεζες: Ευελιξία στις διασυνοριακές τραπεζικές ροές κεφαλαίων προτείνει η Κομισιόν
Τράπεζες

Σχέδιο «ανάσα» της Κομισιόν για ευρωπαϊκές τράπεζες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει στην ενίσχυση της απόδοσης των τραπεζών στην Ευρωζώνη σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές στις ΗΠΑ

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Latest News
Mondelez: Νέα εποχή στη χρηματοοικονομική ηγεσία με τον Amit Banati
Business

Mondelez: Νέα εποχή στην ηγεσία με τον Amit Banati

Η Mondelez ενισχύει την κορυφή της διοικητικής της πυραμίδας, επιλέγοντας ένα γνώριμο και έμπειρο στέλεχος για τη θέση του οικονομικού διευθυντή

Μουντιάλ 2026: Γιατί όσοι συμμετέχουν, πληρώνουν φόρο στον… Τραμπ;
Inbox

Μουντιάλ 2026: Γιατί όσοι συμμετέχουν, πληρώνουν φόρο στον… Τραμπ;

Στις ΗΠΑ ακόμα και οι αθλητές που συμμετέχουν στο Μουντιάλ πρέπει να συνεισφέρουν στον εθνικό κουμπάρα του Ντόναλντ Τραμπ

Νικόλαος Κώτσης
Ryanair: Ο Michael O’Leary ανανεώνει έως το 2032 και διεκδικεί μπόνους 150 εκατ. ευρώ
Business

Ryanair: Νέο mega deal για τον Ο' Λίρι με πιθανή αμοιβή 150 εκατ. ευρώ

Η Ryanair επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της στον άνθρωπο που άλλαξε τον χάρτη των αερομεταφορών στην Ευρώπη

Iran Closes Strait of Hormuz as IDF Strikes on Lebanon Threaten Peace Talks
English Edition

Iran Closes Strait of Hormuz as IDF Strikes on Lebanon Threaten Peace Talks

Iran's state news agency Mehr reported that Tehran accused the United States and Israel of violating the ceasefire set out in a memorandum of understanding underpinning

Porsche: Νέο πακέτο περικοπών και στενότερη συνεργασία με την Audi
World

H νέα στρατηγική της Porsche: Λιγότερα αυτοκίνητα, μεγαλύτερη κερδοφορία

Η Porsche επιδιώκει άμεση συμφωνία με τους εργαζομένους της, καθώς προχωρά σε νέο πρόγραμμα εξοικονόμησης κόστους

Τουρισμός για όλους: Τι αλλάζει από φέτος – Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις
Τουρισμός

Αλλάζει φέτος το «Τουρισμός για όλους» - Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

Σε δύο φάσεις το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους» - Πόσο αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια

Ελληνική οικονομία: Γιατί ανησυχούν βιομήχανοι και μάνατζερ – Τα θετικά σημάδια του Μαΐου
Business

Γιατί οι Έλληνες CEOs ανησυχούν ξανά για την οικονομία

Εντείνονται οι προβληματισμοί των μάνατζερ για την «ουρά» των επιπτώσεων του πολέμου στην ελληνική οικονομία - Σημάδια ανθεκτικότητας τον Μάιο

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Τραμπ στο Axios: Η Anthropic δεν αποτελεί πλέον απειλή για τις ΗΠΑ
World

Τραμπ στο Axios: Η Anthropic δεν αποτελεί πλέον απειλή για τις ΗΠΑ

Η σχέση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και της Anthropic φαίνεται να βελτιώνεται

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Γουόρς: Η νέα εποχή στη Fed φέρνει λιγότερα λόγια και περισσότερα ερωτήματα
World

Η Fed αλλάζει πρόσωπο: Το στοίχημα του Κέβιν Γουόρς στις αγορές

Ο Κέβιν Γουόρς επιχειρεί να επαναφέρει το μοντέλο της «σιωπηλής» κεντρικής τράπεζας, αλλά οι αγορές δείχνουν ότι ο κόσμος του 2026 ίσως απαιτεί περισσότερες απαντήσεις

Νατάσα Σινιώρη
EE: Ρήγμα στους Ευρωπαίους ηγέτες για τις επαφές με το Κρεμλίνο
World

Ρήγμα στους Ευρωπαίους ηγέτες για τις επαφές με το Κρεμλίνο

Η κίνηση του Αντόνιο Κόστα να ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με τη Μόσχα φέρνει στην επιφάνεια τις διαφορετικές στρατηγικές της ΕΕ απέναντι στη Ρωσία

Νότια Κορέα: Μπορεί να πέσει έξω η οικονομία λόγω.. μπόνους; 
World

Μπορεί να πέσει έξω η οικονομία της Νότιας Κορέας λόγω.. μπόνους; 

Τα μπόνους αξίας εκατομμυρίων γουόν ωθούν την Τράπεζα της Νότιας Κορέας να προειδοποιήσει για την ανοδική πίεση στον πληθωρισμό

Delhaize: Μειώνει τις εκπομπές μεθανίου στην παραγωγή βοείου κρέατος
World

Η Delhaize μειώνει τις εκπομπές μεθανίου στην παραγωγή βοείου κρέατος

Η νέα διατροφική στρατηγική της Delhaize μειώνει τις εκπομπές μεθανίου

Τραμπ: Νέα επίθεση κατά της Μελόνι προκαλεί διπλωματική κρίση ΗΠΑ – Ιταλίας
World

Το «σίριαλ» Τραμπ - Μελόνι συνεχίζεται

Ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώνει την αντιπαράθεσή του με την Τζόρτζια Μελόνι, με αιχμηρές δηλώσεις που πυροδοτούν ένταση στις σχέσεις Ουάσιγκτον και Ρώμης

ΗΠΑ: Το πρόγραμμα SNAP αλλάζει την πολιτική των εταιρειών τροφίμων
World

Το αμερικανικό πρόγραμμα SNAP αλλάζει την πολιτική των εταιρειών τροφίμων

Οι περιορισμοί στο πρόγραμμα SNAP θα μπορούσαν να μειώσουν τις πωλήσεις τροφίμων και ποτών στις ΗΠΑ έως και 830 εκατ. δολάρια φέτος

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν κλείνει ξανά τη στρατηγική θαλάσσια δίοδο και αυξάνει την πίεση
World

Κρίση χωρίς τέλος: Ξανακλείνουν τα Στενά του Ορμούζ

Τα Στενά του Ορμούζ ξανακλείνουν και οι σφοδρές συγκρούσεις στον Λίβανο επαναφέρουν τον φόβο μιας ευρύτερης περιφερειακής κρίσης

ΟΗΕ: Σφοδρή παρέμβαση κατά της νέας πολιτικής της ΕΕ για τις επιστροφές μεταναστών
World

ΟΗΕ: Σφοδρή παρέμβαση κατά της νέας πολιτικής της ΕΕ για τις επιστροφές μεταναστών

Ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι τα «κέντρα επιστροφής» μεταναστών σε τρίτες χώρες ενέχουν σοβαρούς κινδύνους παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υπενθυμίζει τις υποχρεώσεις της ΕΕ

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies