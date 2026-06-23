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Bloomberg: Η άλλη όψη του success story της Ελλάδας – Η αλήθεια πίσω από τους αριθμούς

Η Ελλάδα ξεχωρίζει στην ΕΕ για το χάσμα μεταξύ της απόδοσης της οικονομίας και της πραγματικότητας για τα νοικοκυριά, γράφει το Bloomberg

Economy 23.06.2026, 09:48
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Bloomberg: Η άλλη όψη του success story της Ελλάδας – Η αλήθεια πίσω από τους αριθμούς
Επιμέλεια Μελίνα Ζιάγκου

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Την ώρα που αναλυτές και επενδυτές επαινούν το άλμα προς τα εμπρός για τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας μετά τη βαθιά οικονομική κρίση που λίγο έλειψε να τη βγάλει από την ευρωζώνη, πίσω από το success story βρίσκεται μια άλλη πραγματικότητα: αυτή που ζουν οι μισθωτοί και τα νοικοκυριά, ακόμη και οι σχετικά εύποροι Ελληνες, στον οποίους δεν φτάνουν τα οφέλη της ανάπτυξης εξαιτίας του δυσβάσταχτου κόστους ζωής.

Αυτό προκύπτει από εκτενές ρεπορτάζ του Bloomberg για την Ελλάδα, σύμφωνα με το οποίο ενώ το κόστος ζωής επιβαρύνει όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, η Ελλάδα ξεχωρίζει για το χάσμα μεταξύ της απόδοσης της οικονομίας και της πραγματικότητας για τα νοικοκυριά.

Η Ελλάδα αναπτύσσεται ταχύτερα από πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ο προϋπολογισμός της είναι πλεονασματικός και μέχρι το 2027 αναμένεται να μην είναι πλέον η πιο χρεωμένη χώρα της Ευρώπης.

Την ίδια στιγμή, όμως, γράφει ο συντάκτης, ο πληθωρισμός είναι από τους υψηλότερους στην ευρωζώνη, ενώ ο μέσος ετήσιος μισθός, περίπου 18.000 ευρώ είναι λιγότερο από το μισό του μέσου μισθού της ΕΕ, φέρνοντας την Ελλάδα μαζί με τη Βουλγαρία στις τελευταίες θέσεις στην ΕΕ όσον αφορά το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και την αγοραστική δύναμη και με το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό ανθρώπων που κινδυνεύουν από φτώχεια ή οικονομικό περιθωριοποίηση.

Ενόψει των εκλογών, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αναγάγει το θέμα της αντιμετώπισης της ακρίβειας σε προτεραιότητα. Εχει ήδη εφαρμόσει ένα πακέτο μέτρων για αυτό, ωστόσο οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν να «έπιασε τόπο» για την πλειονότητα των νοικοκυριών.

Το PosoKanei

Στο άρθρο του Bloomberg γίνεται αναφορά και στην πλατφόρμα «PosoKanei» που εγκαινίασε η κυβέρνηση με τυμπανοκρουσίες και με τον πρωθυπουργό να το παρουσιάζει ως ένα ακόμη «όπλο» στη μάχη κατά της ακρίβειας.

Η εφαρμογή, όμως, επισημαίνεται ο συντάκτης, δείχνει ότι πολλά προϊόντα είναι πιο ακριβά από ό,τι στις πλουσιότερες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ άλλα είναι φθηνότερα, με εντπυωσιακό το γεγονός ότι ορισμένα τοπικά προϊόντα, όπως το γιαούρτι, έχουν υψηλότερη τιμή σε ένα ελληνικό σούπερ μάρκετ αποό ότι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Το στεγαστικό πρόβλημα

Εκτενλη αναφορά κάνει το Bloomberg στο στεγαστικό πρόβλημα στην Ελλάδα, τονίζοντας ότι οι Ελληνες δαπάνησαν κατά μέσο όρο το 35,5% του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών τους σε κόστος στέγασης το 2024, με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία. Σε σχεδόν το ένα τρίτο των νοικοκυριών αυτό το ποσοστό ξεπέρασε το 40%, περισσότερο από τρεις φορές τον μέσο όρο της ΕΕ.

Μέρος του προβλήματος είναι ότι υπήρχαν ελάχιστες ή καθόλου κατασκευές ή επενδύσεις σε ακίνητα μετά την έξαρση της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα το 2010, σύμφωνα με τον Νίκο Βέττα, γενικό διευθυντή του ΙΟΒΕ. Αυτό έχει αλλάξει μόνο τα τελευταία πέντε χρόνια.

«Αυτό υποδηλώνει μια υστέρηση στην προσφορά που γίνεται ακόμη πιο έντονη επειδή η προσφορά δεν έχει προσαρμοστεί στις πληθυσμιακές αλλαγές», δήλωσε στο Bloomberg. «Δεν υπάρχει συνολική έλλειψη κατοικιών στη χώρα, αλλά υπάρχει έλλειψη κατοικιών σε ορισμένες περιοχές και με τα κατάλληλα χαρακτηριστικά και επιφάνεια».

Το ρεπορτάζ φιλοξενεί τη μαρτυρία της δασκάλας Νίκης Καλογερά η οποία δηλώνει την προτίμησή της στη ΝΔ, ωστόσο επισημαίνει ότι ενώ ήταν τυχερή και μπόρεσε μαζί με τον σύζυγό της να αντέξει το κόστος ενός μεγαλύτερου σπιτιού όταν απέκτησαν το πρώτο παιδί τους ο μηνιαίος προϋπολογισμός τους είναι ακόμα περιορισμένος.

«Δυσκολευτήκαμε πολύ να βρούμε ένα κανονικό σπίτι για κάτω από 1.000 ευρώ», είπε. Αυτό θα ήταν απρόσιτο για πολλούς ανθρώπους. Ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από 40% από το 2019, αν και εξακολουθεί να είναι 920 ευρώ το μήνα, επισημαίνει το Bloomberg.

Πληθωρισμός

Η ανάκαμψη της οικονομίας και η διατήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας δεν έγιναν χωρίς θυσίες: οι μισθοί, προσαρμοσμένοι στον πληθωρισμό σήμερα, εξακολουθούν να είναι πολύ χαμηλότεροι από τα επίπεδα του 2009, τονίζεται στο ρεπορτάζ.

Ταυτόχρονα, ενώ το εισόδημα των νοικοκυριών έχει αυξηθεί λόγω της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της αύξησης των μισθών κατά 12% μεταξύ 2019 και 2024, ο πληθωρισμός έχει αυξηθεί περισσότερο από 16% κατά την ίδια περίοδο.

«Οι αυξήσεις στις τιμές, συμπεριλαμβανομένων των τιμών για τη στέγαση, τα τρόφιμα και την ενέργεια, έχουν ασκήσει πίεση σε τμήματα του πληθυσμού και δεν βλέπουν πώς αυτή η πίεση θα μετριαστεί στο άμεσο μέλλον», δήλωσε ο Νίκος Βέττας.

Φοροδιαφυγή

Ωστόσο, τα στοιχεία για τις δαπάνες σκιαγραφούν μια πιο λεπτή εικόνα και μπορεί να αντικατοπτρίζουν μια άλλη κληρονομιά της κρίσης στην Ελλάδα που προσπαθεί να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση: τη φοροδιαφυγή.

Οι Έλληνες ξοδεύουν περισσότερα από τους πολίτες έξι χωρών από τις 27 χώρες της ΕΕ, γεγονός που υποδηλώνει ότι υπάρχουν χρήματα και αλλού, αναφέρει ο συντάκτης, επικαλούμενος τα στοιχεία της ΤτΕ σύμφωνα με τα οποία η φοροδιαφυγή ισοδυναμεί με το 20%-21% του ΑΕΠ της Ελλάδας σε σύγκριση με το 15%-17% στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Από την άλλη, υπάρχει το ζήτημα του πόσο γρήγορα οι επιχειρήσεις ανεβάζουν τις τιμές, σύμφωνα με τον δικηγόρο Διονύση Αλευρομάγειρα: «Το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικοί έλεγχοι στην αγορά και οι τιμές ανεβαίνουν συνεχώς», όπως είπε. «Πρέπει να υπάρχουν ελεγκτές σε διαρκή κίνηση που να κάνουν αυστηρούς ελέγχους στις επιχειρήσεις».

Οι μνήμες που κουβαλάει η εργαζόμενη μητέρα Νίκη Καλογερά, που μίλησε στο Bloomberg, να επιστρέφει από διακοπές στη Σάμου και να ετοιμάζει βαλίτσες για να φύγει την επόμενη μέρα για Ζάκυνθο σε ξενοδοχεία μα πισίνες και τρία γεύματα την ημέρα σε εστιατόριο, για την ώρα παραμένουν στο παρελθόν.

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