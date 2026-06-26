 
array(5) {
  ["ai_cats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(20) "Business and Finance"
    [1]=>
    string(17) "News and Politics"
  }
  ["ai_subcats"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    string(11) "Agriculture"
    [1]=>
    string(9) "Disasters"
  }
  ["ai_tone"]=>
  string(8) "negative"
  ["ai_dv_cat1"]=>
  string(17) "Natural Disasters"
  ["ai_dv_cat2"]=>
  string(15) "Current Events1"
}

Φλώρινα: Εκτεταμένες ζημιές σε καλλιέργειες από έντονα καιρικά φαινόμενα

Αίτημα για άμεση καταγραφή και αποζημίωση των παραγωγών στη Φλώρινα

AGRO 26.06.2026, 10:04
Σχολιάστε
Φλώρινα: Εκτεταμένες ζημιές σε καλλιέργειες από έντονα καιρικά φαινόμενα
Φωτογραφία αρχείου
Newsroom

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του ot.gr στην Google

Εκτεταμένες ζημιές προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα των ημερών 23 και 24 Ιουνίου 2026 σε καλλιέργειες και αγροτικές εκμεταλλεύσεις στη Φλώρινα. Οι ζημιές αφορούν κυρίως στα πυρηνόκαρπα, τα οποία επλήγησαν κατά την ανάπτυξη του καρπού αλλά και το αμπέλι και τα κηπευτικά.

Με επιστολή του ο αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φλώρινας Αθανάσιος Τάσκας προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, ζητά την άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών του ΕΛΓΑ για την ταχεία καταγραφή και εκτίμηση των ζημιών, καθώς και την επίσπευση των διαδικασιών αποζημίωσης των πληγέντων παραγωγών, προκειμένου να διασφαλιστεί η στήριξη του αγροτικού κόσμου και η βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων που επλήγησαν από τη σφοδρή κακοκαιρία.

«Να διασφαλιστεί η ταχύτερη δυνατή στήριξη των πληγέντων παραγωγών, προκειμένου να αποφευχθεί η οικονομική τους καταστροφή»

Οι ζημιές στη Φλώρινα

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 23 και 24 Ιουνίου 2026 στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, όπως αναφέρεται στην επιστολή, προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στον πρωτογενή τομέα, πλήττοντας σοβαρά το αγροτικό εισόδημα και τη βιωσιμότητα των παραγωγικών εκμεταλλεύσεων.

Συγκεκριμένα, ισχυρές χαλαζοπτώσεις, έντονες βροχοπτώσεις, κεραυνοί, θυελλώδεις άνεμοι και ηλεκτρικές εκκενώσεις έπληξαν περιοχές της λεκάνης του Δήμου Αμυνταίου και του Δήμου Φλώρινας, προκαλώντας σημαντικές καταστροφές σε δενδρώδεις καλλιέργειες, αμπελώνες, κηπευτικά και μελισσοκομικές εκμεταλλεύσεις.

Οι ζημιές αφορούν κυρίως την παραγωγή ροδάκινων (συμπύρηνων και επιτραπέζιων), νεκταρινιών, βερίκοκων και λοιπών πυρηνόκαρπων καλλιεργειών, οι οποίες επλήγησαν σε ιδιαίτερα κρίσιμο στάδιο ανάπτυξης, μετά την ολοκλήρωση της καρπόδεσης και κατά τη φάση σχηματισμού και ανάπτυξης του καρπού. Παράλληλα, σοβαρές ζημιές καταγράφηκαν σε αμπελοκαλλιέργειες, καθώς και σε καλλιέργειες κηπευτικών προϊόντων, όπως ντομάτες, πιπεριές και άλλα είδη.

Επιπλέον, όπως αναφέρεται, οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν εκριζώσεις δέντρων και εκτεταμένες καταστροφές σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις, ενώ επλήγησαν και μελισσοκομικές μονάδες, με απώλειες σε κυψέλες και παραγωγή.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, αναμένεται εντός των προσεχών ημερών νέο κύμα κακοκαιρίας αντίστοιχης έντασης, το οποίο ενδέχεται να πλήξει εκ νέου τις ήδη επιβαρυμένες περιοχές. «Μια τέτοια εξέλιξη είναι πιθανό να επιτείνει το μέγεθος των καταστροφών και να επιβαρύνει περαιτέρω τις πληγείσες καλλιέργειες και εκμεταλλεύσεις, καθιστώντας ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη άμεσης καταγραφής των υφιστάμενων ζημιών και ταχείας ενεργοποίησης των διαδικασιών στήριξης των παραγωγών», επισημαίνεται.

Αίτημα αποζημίωσης από τον ΕΛΓΑ

Όπως αναφέρεται στην επιστολή «οι συγκεκριμένες ζημιές συνιστούν άμεσες ζημιές από δυσμενή καιρικά φαινόμενα και εμπίπτουν στις διατάξεις του Κανονισμού Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής του ΕΛΓΑ, όπως προβλέπεται στο ΦΕΚ Β΄ 1668/27.07.2011, άρθρο 2 και ως εκ τούτου θα πρέπει να τύχουν της προβλεπόμενης αποζημίωσης από τον Οργανισμό».

«Δεδομένου ότι το μέγεθος των ζημιών είναι ιδιαίτερα μεγάλο και οι συνέπειες για το εισόδημα των παραγωγών εξαιρετικά σοβαρές, παρακαλούμε για την άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών του ΕΛΓΑ, την ταχεία διενέργεια των απαραίτητων επισημάνσεων και εκτιμήσεων, καθώς και την επίσπευση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών αποζημίωσης», σημειώνεται στην επιστολή.

Επίσης, «με δεδομένο ότι κλιμάκια γεωπόνων των υπηρεσιών του ΕΛΓΑ θα επισκεφθούν τις πληγείσες περιοχές, παρακαλούμε για τη στενή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, ώστε να πραγματοποιηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες ενέργειες και να διασφαλιστεί η ταχύτερη δυνατή στήριξη των πληγέντων παραγωγών, προκειμένου να αποφευχθεί η οικονομική τους καταστροφή».

Σχετικά άρθρα:
Προσθήκη του ΟΤ.gr στην Google
Ακολουθήστε τον στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιο σας
0 /50
0 /2000
Αποδέχεστε τους Όροι Χρήσης και την Πολιτικη Απορρήτου

Εγγραφείτε στο OT Newsletter για την καθημερινή σας ενημέρωση με ειδήσεις από την οικονομία, τις επιχειρήσεις, τις αγορές και τα διεθνή.

* indicates required
Stream
Aσιατικά χρηματιστήρια: Ισχυρές πιέσεις στις αγορές – Βουτιά για Kospi, Nikkei
Markets

Ισχυρές πιέσεις στα ασιατικά χρηματιστήρια - Βουτιά για Kospi, Nikkei
Φλώρινα: Εκτεταμένες ζημιές σε καλλιέργειες από έντονα καιρικά φαινόμενα
AGRO

Εκτεταμένες ζημιές σε καλλιέργειες της Φλώρινας
Τζιόρτζια Μελόνι: «Ράβει» στα μέτρα της νόμο για να ξαναγίνει πρωθυπουργός
Κόσμος

Μελόνι: «Ράβει» στα μέτρα της νόμο για να ξαναγίνει πρωθυπουργός
Lavipharm: Κομβικό το 2025 για την κερδοφορία – Ο ρόλος του Durogesic
Business

Κομβικό το 2025 για τη Lavipharm - Ο ρόλος του Durogesic
Allwyn: Το στοίχημα στην Αυστρία μετά την απελευθέρωση της αγοράς
Business

Allwyn: Το στοίχημα στην Αυστρία μετά την απελευθέρωση της αγοράς
Εξοικονομώ: Παράταση έως 17 Ιουλίου για τα προγράμματα
Εξοικονόμηση

Παράταση για τα προγράμματα «Εξοικονομώ»

ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑΜΠΛΟ ATHEX
OT Originals
Κλάδος τροφίμων: Νέα deals σε προψημένα και έτοιμα γεύματα – Το προφίλ καταναλωτών που τα προτιμούν
Business

Σε αναδιάταξη ο κλάδος τροφίμων - Γιατί επενδύει στα έτοιμα γεύματα

Αλλάζει ο χάρτης των έτοιμων και προψημένων γευμάτων στην ελληνική αγορά - Οι νέες επενδύσεις στον κλάδο τροφίμων

Κωνσταντίνος Δημητρίου
Kroger: H νέα στρατηγική marketing με δεδομένα καταναλωτών στο TikTok
World

Η εταιρεία που αλλάζει τη διαφήμιση μέσω social media

Η στρατηγική της Kroger επεκτείνεται δυναμικά στη διαφημιστική αγορά, με το brand να γίνεται κεντρικός κόμβος για στοχευμένες καμπάνιες μέσω TikTok

Νατάσα Σινιώρη
JPMorgan: Η πιπεράτη αγωγή, το σκάνδαλο με το σαλάμι και ο κλέφτης κάδου απορριμμάτων
World

Τα σκάνδαλα που στοιχειώνουν την JPMorgan

Η JPMorgan βρέθηκε ξανά στην επικαιρότητα, αφού ένας υπάλληλος πιάστηκε να κλέβει έναν κάδο απορριμμάτων με θέμα τους Knicks

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΓΣΕΕ: Τέσσερις «κίτρινες κάρτες» γύρω από την ανάπτυξη της οικονομίας
Economy

Τέσσερις «κίτρινες κάρτες» για την ανάπτυξη

Το Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ στην έκθεσή του διατυπώνει τις ενστάσεις του για την ανεπαρκή ποιοτική ανάκαμψη της αγοράς εργασίας

Κώστας Παπαδής
Κινεζική οικονομία: Πόσο κοντά βρίσκεται η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου σε μια νέα περίοδο επιβράδυνσης;
Economy

Από το «θαύμα» στην επιβράδυνση – Γιατί η Κίνα φοβάται πλέον την ύφεση

Η εποχή των διψήφιων ρυθμών ανάπτυξης φαίνεται να ανήκει οριστικά στο παρελθόν, καθώς η κινεζική οικονομία δοκιμάζεται από βαθύτερες διαρθρωτικές αδυναμίες

Νατάσα Σινιώρη
Μελέτη ΙΝΣΕΤΕ: Οι Έλληνες ταξιδεύουν στο εξωτερικό αποφεύγουν το εσωτερικό
Τουρισμός

Οι Έλληνες ταξιδεύουν στο εξωτερικό αποφεύγουν το εσωτερικό (πίνακες)

Μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ καταγράφει νέο ρεκόρ δαπανών από τους Έλληνες στο εξωτερικό και προτίμηση στο city break στην Ευρώπη, από τις καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα

Λάμπρος Καραγεώργος
Αμερικανικές τράπεζες: Απώλειες 700 δισ. σε περίπτωση οικονομικής κρίσης
World

Αμερικανικές τράπεζες: Απώλειες 700 δισ. σε περίπτωση οικονομικής κρίσης

Τι έδειξαν τα stress tests της Federal Reserve

Τζούλη Καλημέρη
DBRS: Μειώνει στο 1,9% την πρόβλεψη για την ανάπτυξη της Ελλάδας το 2026
Economy

DBRS: Στο 1,9% ρίχνει την πρόβλεψη για την ανάπτυξη της Ελλάδας

Η DBRS διατηρεί στο 1,8% την εκτίμηση για την ανάπτυξη της Ελλάδας το 2027

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Περισσότερα από AGRO
Φλώρινα: Εκτεταμένες ζημιές σε καλλιέργειες από έντονα καιρικά φαινόμενα
AGRO

Εκτεταμένες ζημιές σε καλλιέργειες της Φλώρινας

Αίτημα για άμεση καταγραφή και αποζημίωση των παραγωγών στη Φλώρινα

ΥπΑΑΤ: Πακέτο επτά μέτρων για τη στήριξη των επαγγελματιών αλιέων
AGRO

Πακέτο επτά μέτρων για τους επαγγελματίες αλιείς

Μέτρα για το κόστος λειτουργίας, τους λαγοκέφαλους Ευρεία σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο ΥπΑΑΤ

Ανδριανός: Στόχος η ουσιαστική αναβάθμιση του Κονιάρειου Ινστιτούτου Εσπεριδοειδών Κορινθίας
AGRO

Ανδριανός: Στόχος η ουσιαστική αναβάθμιση του Κονιάρειου Ινστιτούτου Εσπεριδοειδών Κορινθίας

Θα προχωρήσει η μεταφορά της Εθνικής Συλλογής Εσπεριδοειδών στο Κονιάρειο Ινστιτούτο, ανέφερε ο Γ. Ανδριανός

Κτηνοτροφία: Συρρικνώνεται το ζωικό κεφάλαιο – Αποκαλυπτική έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ
AGRO

Συρρικνώνεται η κτηνοτροφία – Αποκαλυπτική έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ

Ανησυχητική η εικόνα για την κτηνοτροφία, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2025

ΕΕ: Απλοποίηση των περιβαλλοντικών κανόνων για την κτηνοτροφία
AGRO

Απλοποίηση των περιβαλλοντικών κανόνων για την κτηνοτροφία

Πώς ο αγροτικός τομέας της ΕΕ μπορεί να καταστεί πιο βιώσιμος με την απλούστευση των περιβαλλοντικών κανόνων, διατηρώντας παράλληλα υψηλά πρότυπα

Αγρότες: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το «Αγροανέλιξη – Farmers of the Future 2026»
AGRO

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το «Αγροανέλιξη – Farmers of the Future 2026»

Το πρόγραμμα του οργανισμού «Νέα Γεωργία Νέα Γενιά» απευθύνεται σε αγρότες και μικρές αγροδιατροφικές επιχειρήσεις

ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για υποβολή ενστάσεων αγροτικών παρεμβάσεων 2024 – 2025
AGRO

Διευκρινίσεις για υποβολή ενστάσεων αγροτικών παρεμβάσεων 2024 - 2025

Τι αναφέρει η ΑΑΔΕ για δικαιούχους των αιτήσεων έτους 2024, που λόγω τεχνικών προβλημάτων δεν έχουν ακόμη δυνατότητα υποβολής ένστασης

Latest News
Aσιατικά χρηματιστήρια: Ισχυρές πιέσεις στις αγορές – Βουτιά για Kospi, Nikkei
Markets

Ισχυρές πιέσεις στα ασιατικά χρηματιστήρια - Βουτιά για Kospi, Nikkei

Το κλίμα στα ασιατικά επιδεινώθηκε μετά την ανακοίνωση της Apple ότι προχωρά σε αυξήσεις τιμών σε ορισμένα προϊόντα της

Φλώρινα: Εκτεταμένες ζημιές σε καλλιέργειες από έντονα καιρικά φαινόμενα
AGRO

Εκτεταμένες ζημιές σε καλλιέργειες της Φλώρινας

Αίτημα για άμεση καταγραφή και αποζημίωση των παραγωγών στη Φλώρινα

Τζιόρτζια Μελόνι: «Ράβει» στα μέτρα της νόμο για να ξαναγίνει πρωθυπουργός
Κόσμος

Μελόνι: «Ράβει» στα μέτρα της νόμο για να ξαναγίνει πρωθυπουργός

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζιόρτζια Μελόνι δήλωσε: «Σίγουρα δεν θέλω η Ιταλία να επιστρέψει σε ασταθή κατάσταση»

Lavipharm: Κομβικό το 2025 για την κερδοφορία – Ο ρόλος του Durogesic
Business

Κομβικό το 2025 για τη Lavipharm - Ο ρόλος του Durogesic

Η συμφωνία-ορόσημο για το Durogesic που μετασχηματίζει το μέγεθος, το διεθνές αποτύπωμα και τη μελλοντική δυναμική της Lavipharm

Allwyn: Το στοίχημα στην Αυστρία μετά την απελευθέρωση της αγοράς
Business

Allwyn: Το στοίχημα στην Αυστρία μετά την απελευθέρωση της αγοράς

Πώς θα επηρεάσει την Allwyn η απελευθέρωση της αγοράς τυχερών παιχνιδιών στην Αυστρία - Τι αναφέρει η Citi

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Εξοικονομώ: Παράταση έως 17 Ιουλίου για τα προγράμματα
Εξοικονόμηση

Παράταση για τα προγράμματα «Εξοικονομώ»

Τα προγράμματα «Εξοικονομώ» αποτελούν βασικό εργαλείο για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων

Νέα Υόρκη: Παγώνει το ύψος ενοικίων σε περίπου ένα εκατομμύριο κατοικίες – Νίκη Μαμντάνι
World

Νέα Υόρκη: Παγώνει το ύψος ενοικίων σε περίπου ένα εκατομμύριο κατοικίες – Νίκη Μαμντάνι

Από την 1η Οκτωβρίου, σε σχεδόν ένα εκατομμύριο κατοικίες που υπόκεινται στον μηχανισμό ελέγχου στη Νέα Υόρκη δεν θα αυξηθούν τα ενοίκια για περίοδο ενοικίασης είτε ενός ή δύο ετών

Πετρέλαιο: Κάτω από τα 74 δολάρια παρά πλήγμα κατά πλοίου στο Ομάν
Commodities

Κάτω από τα 74 δολάρια το πετρέλαιο - Πλήγμα κατά πλοίου στο Ομάν

Η Aramco συνεχίζει να φορτώνει πετρέλαιο στο Ρας Τανούρα μετά από 4μηνη διακοπή και οι διελεύσεις στα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδό τους από την έναρξη του πολέμου.

Ministry Approves €4 Million Transport Subsidy for Greek Islanders
English Edition

Ministry Approves €4 Million Transport Subsidy for Greek Islanders

The Greek Shipping Ministry said the application procedure for 2023 island transport costs is set to open on July 7

Φάρμακα: Πότε και πώς θα χαρακτηρίζονται πλέον ως καινοτόμα
Υγεία

Φάρμακα: Πότε και πώς θα χαρακτηρίζονται πλέον ως καινοτόμα

Νέες ρυθμίσεις υπόσχονται ότι οι πραγματικά καινοτόμες θεραπείες θα δίνονται στους ασθενείς, όχι στο ρυθμό της Ευρώπης, αλλά αρκετά αργότερα

Άννα Παπαδομαρκάκη
Flyover: Κλείνει για ένα 48ωρο η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης
Επικαιρότητα

Flyover: Κλείνει για ένα 48ωρο η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης

Η διακοπή της κυκλοφορίας θα τεθεί σε ισχύ από τις 23:00 και στα δύο ρεύματα πορείας της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού, στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Κ11

Τσίπρας: Δεν θα επαναληφθεί το 2023 – Mήνυμα σε Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη
Πολιτική

Τσίπρας: Δεν θα επαναληφθεί το 2023 – Mήνυμα σε Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη

Αέρας κυβερνησιμότητας με 50 τομεάρχες, ηγεμονική η θέση της ΕΛΑΣ ως αντίπαλος πόλος στη ΝΔ, ατομικές οι προσκλήσεις στους πρώην συντρόφους

Σωτήρης Μπολάκης
ΗΠΑ: Στο Κογκρέσο η συμφωνία για κινητήρες μαχητικών στην Τουρκία
World

ΗΠΑ: Στο Κογκρέσο η συμφωνία για κινητήρες μαχητικών στην Τουρκία

Η κυβέρνηση Τραμπ επιβεβαίωσε την πληροφορία πώλησης κινητήρων μαχητικών αεροσκαφών στην Τουρκία και ενημέρωσε το Κογκρέσο σχετικά με την άδεια εξαγωγής των κινητήρων της General Electrics

NielsenIQ: Πώς η υγεία αλλάζει τους κανόνες της παγκόσμιας κατανάλωσης
World

Υγεία και ευεξία, τα νέα «νομίσματα» της κατανάλωσης

Η νέα παγκόσμια μελέτη της NielsenIQ δείχνει ότι η υγεία και η ευεξία επηρεάζουν πλέον σχεδόν κάθε αγοραστική απόφαση

Νατάσα Σινιώρη
Kroger: H νέα στρατηγική marketing με δεδομένα καταναλωτών στο TikTok
World

Η εταιρεία που αλλάζει τη διαφήμιση μέσω social media

Η στρατηγική της Kroger επεκτείνεται δυναμικά στη διαφημιστική αγορά, με το brand να γίνεται κεντρικός κόμβος για στοχευμένες καμπάνιες μέσω TikTok

Νατάσα Σινιώρη
Κλάδος τροφίμων: Νέα deals σε προψημένα και έτοιμα γεύματα – Το προφίλ καταναλωτών που τα προτιμούν
Business

Σε αναδιάταξη ο κλάδος τροφίμων - Γιατί επενδύει στα έτοιμα γεύματα

Αλλάζει ο χάρτης των έτοιμων και προψημένων γευμάτων στην ελληνική αγορά - Οι νέες επενδύσεις στον κλάδο τροφίμων

Κωνσταντίνος Δημητρίου

ot.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθυντής Σύνταξης: Χρήστος Κολώνας

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ΟΝΕ DIGITAL SERVICES MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Μέτοχος: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 801010853, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: [email protected], Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

aem

Μέλος

ened
ΜΗΤ

Aριθμός Πιστοποίησης
Μ.Η.Τ.232433

Ταυτότητα
Cookies