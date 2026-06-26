Φλώρινα: Εκτεταμένες ζημιές σε καλλιέργειες από έντονα καιρικά φαινόμενα

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Εκτεταμένες ζημιές προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα των ημερών 23 και 24 Ιουνίου 2026 σε καλλιέργειες και αγροτικές εκμεταλλεύσεις στη Φλώρινα. Οι ζημιές αφορούν κυρίως στα πυρηνόκαρπα, τα οποία επλήγησαν κατά την ανάπτυξη του καρπού αλλά και το αμπέλι και τα κηπευτικά.

Με επιστολή του ο αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Φλώρινας Αθανάσιος Τάσκας προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, ζητά την άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών του ΕΛΓΑ για την ταχεία καταγραφή και εκτίμηση των ζημιών, καθώς και την επίσπευση των διαδικασιών αποζημίωσης των πληγέντων παραγωγών, προκειμένου να διασφαλιστεί η στήριξη του αγροτικού κόσμου και η βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων που επλήγησαν από τη σφοδρή κακοκαιρία.

«Να διασφαλιστεί η ταχύτερη δυνατή στήριξη των πληγέντων παραγωγών, προκειμένου να αποφευχθεί η οικονομική τους καταστροφή»

Οι ζημιές στη Φλώρινα

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 23 και 24 Ιουνίου 2026 στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, όπως αναφέρεται στην επιστολή, προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στον πρωτογενή τομέα, πλήττοντας σοβαρά το αγροτικό εισόδημα και τη βιωσιμότητα των παραγωγικών εκμεταλλεύσεων.

Συγκεκριμένα, ισχυρές χαλαζοπτώσεις, έντονες βροχοπτώσεις, κεραυνοί, θυελλώδεις άνεμοι και ηλεκτρικές εκκενώσεις έπληξαν περιοχές της λεκάνης του Δήμου Αμυνταίου και του Δήμου Φλώρινας, προκαλώντας σημαντικές καταστροφές σε δενδρώδεις καλλιέργειες, αμπελώνες, κηπευτικά και μελισσοκομικές εκμεταλλεύσεις.

Οι ζημιές αφορούν κυρίως την παραγωγή ροδάκινων (συμπύρηνων και επιτραπέζιων), νεκταρινιών, βερίκοκων και λοιπών πυρηνόκαρπων καλλιεργειών, οι οποίες επλήγησαν σε ιδιαίτερα κρίσιμο στάδιο ανάπτυξης, μετά την ολοκλήρωση της καρπόδεσης και κατά τη φάση σχηματισμού και ανάπτυξης του καρπού. Παράλληλα, σοβαρές ζημιές καταγράφηκαν σε αμπελοκαλλιέργειες, καθώς και σε καλλιέργειες κηπευτικών προϊόντων, όπως ντομάτες, πιπεριές και άλλα είδη.

Επιπλέον, όπως αναφέρεται, οι θυελλώδεις άνεμοι προκάλεσαν εκριζώσεις δέντρων και εκτεταμένες καταστροφές σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις, ενώ επλήγησαν και μελισσοκομικές μονάδες, με απώλειες σε κυψέλες και παραγωγή.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, αναμένεται εντός των προσεχών ημερών νέο κύμα κακοκαιρίας αντίστοιχης έντασης, το οποίο ενδέχεται να πλήξει εκ νέου τις ήδη επιβαρυμένες περιοχές. «Μια τέτοια εξέλιξη είναι πιθανό να επιτείνει το μέγεθος των καταστροφών και να επιβαρύνει περαιτέρω τις πληγείσες καλλιέργειες και εκμεταλλεύσεις, καθιστώντας ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη άμεσης καταγραφής των υφιστάμενων ζημιών και ταχείας ενεργοποίησης των διαδικασιών στήριξης των παραγωγών», επισημαίνεται.

Αίτημα αποζημίωσης από τον ΕΛΓΑ

Όπως αναφέρεται στην επιστολή «οι συγκεκριμένες ζημιές συνιστούν άμεσες ζημιές από δυσμενή καιρικά φαινόμενα και εμπίπτουν στις διατάξεις του Κανονισμού Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής του ΕΛΓΑ, όπως προβλέπεται στο ΦΕΚ Β΄ 1668/27.07.2011, άρθρο 2 και ως εκ τούτου θα πρέπει να τύχουν της προβλεπόμενης αποζημίωσης από τον Οργανισμό».

«Δεδομένου ότι το μέγεθος των ζημιών είναι ιδιαίτερα μεγάλο και οι συνέπειες για το εισόδημα των παραγωγών εξαιρετικά σοβαρές, παρακαλούμε για την άμεση κινητοποίηση των υπηρεσιών του ΕΛΓΑ, την ταχεία διενέργεια των απαραίτητων επισημάνσεων και εκτιμήσεων, καθώς και την επίσπευση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών αποζημίωσης», σημειώνεται στην επιστολή.

Επίσης, «με δεδομένο ότι κλιμάκια γεωπόνων των υπηρεσιών του ΕΛΓΑ θα επισκεφθούν τις πληγείσες περιοχές, παρακαλούμε για τη στενή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών, ώστε να πραγματοποιηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες ενέργειες και να διασφαλιστεί η ταχύτερη δυνατή στήριξη των πληγέντων παραγωγών, προκειμένου να αποφευχθεί η οικονομική τους καταστροφή».