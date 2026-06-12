ΕΛΓΑ: Ενισχύσεις 67 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση ζημιών από πυρκαγιές και πλημμύρες

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Το ποσό των 67 εκατ. ευρώ θα καταβληθεί από τον ΕΛΓΑ στους δικαιούχους παραγωγούς που επλήγησαν από τις μεγάλες πυρκαγιές και πλημμύρες των ετών 2023 και 2024.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πέντε Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που δημοσιεύτηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, το συνολικό ύψος των ενισχύσεων που ενεργοποιούνται μέσω των συγκεκριμένων αποφάσεων υπερβαίνει τα 67 εκατομμύρια ευρώ, με τους πόρους να προέρχονται από το Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Οι ενισχύσεις είναι αφορολόγητες, ακατάσχετες και ανεκχώρητες και δεν συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο

Οι αποφάσεις αποτελούν το τελικό στάδιο εκκαθάρισης της διαδικασίας στήριξης για την αποκατάσταση ζημιών στο φυτικό κεφάλαιο, μετά τις προκαταβολές και τις πρώτες ενισχύσεις που είχαν ήδη χορηγηθεί στους δικαιούχους.

Πού θα δοθούν ενισχύσεις από τον ΕΛΓΑ

Σύμφωνα με τις αποφάσεις το ποσό των 67 εκατ. ευρώ θα δοθεί ως εξής:

35 εκατ. ευρώ για τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023 (Daniel και Elias).

16 εκατ. ευρώ για τις πυρκαγιές του 2024 σε πληγείσες περιοχές της χώρας.

14 εκατ. ευρώ για τις μεγάλες πυρκαγιές του 2023 σε Έβρο, Ρόδο, Αττική, Αχαΐα, Εύβοια, Κέρκυρα, Κορινθία, Μαγνησία και άλλες περιοχές.

1,5 εκατ. ευρώ για τις πυρκαγιές του 2023 σε Φθιώτιδα και Καβάλα.

650 χιλ. ευρώ για τις πυρκαγιές της περιόδου Ιουλίου – Αυγούστου 2023 σε Αττική, Βοιωτία, Φθιώτιδα και Μαγνησία.

Οι ενισχύσεις θα καταβληθούν μέσω του ΕΛΓΑ, βάσει των πορισμάτων και των διαδικασιών που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο των προαναφερόμενων αποφάσεων.

Σημειώνεται ότι οι ενισχύσεις είναι αφορολόγητες, ακατάσχετες και ανεκχώρητες και δεν συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο.