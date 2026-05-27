ΕΛΓΑ: Πληρωμές 24 εκατ. ευρώ – Οι δικαιούχοι

Το ποσό των την πληρωμή αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ σε δικαιούχους αγρότες και κτηνοτρόφους ύψους 24 εκατ. ευρώ, για ζημίες εντός του έτους 2025, στις καλλιέργειες φυτικής παραγωγής και απώλειες ζωικού κεφαλαίου.

Οι αποζημιώσεις, θα πιστωθούν στους λογαριασμούς των ασφαλισμένων αγροτών στον Οργανισμό, την Τετάρτη 27η Μαΐου 2026.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι για τις προαναφερόμενες ζημίες του έτους 2025, ο ΕΛΓΑ έχει καταβάλει μέχρι σήμερα, αποζημιώσεις ύψους 244 εκ. ευρώ.

«Ο ΕΛΓΑ, επιτυγχάνει στην παρούσα περίοδο, να εξοφληθούν σχεδόν στο σύνολό τους οι αποζημιώσεις του έτους 2025, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά», επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.